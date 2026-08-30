Броят на жертвите при наводненията в Непал надхвърли 800, китайските власти обявиха повишена готовност

Броят на жертвите при наводненията в района на границата между Непал и Китай при Тибет тази седмица надхвърли 800, предаде ДПА, съобщи БТА.

Непалските власти са потвърдили до момента смъртта на 788 души, а китайските - на 16. Предишните данни от непалска страна бяха за 750 загинали, а от китайска няма промяна.

В неизвестност остават общо над 3 хиляди души, сред които стотици чуждестранни граждани.

Издирването на оцелели продължава на фона на опасността от нови внезапни наводнения, като китайските власти са в повишена готовност заради образуването в Хималаите на ново езеро.

Китайските власти заявиха, че са в повишена готовност, след като в Хималаите се образува ново езеро вследствие на катастрофалните наводнения в района на границата между Непал и Тибет, предаде ДПА, съобщи БТА.

Китайските органи за управление на бедствия съобщиха, че експерти наблюдават езерото с помощта на разузнавателен дрон заради опасения, че събралата се вода може да предизвика ново наводнение, ако пробие калта и отломките, които я задържат.

Спасителите, намиращи се около сухопътния граничен пункт между Непал и Тибет, са били преместени на безопасно място като предпазна мярка. Китайските спасителни екипи са съсредоточили търсенето на евентуални жертви в района.

Множество заплахи от нови наводнения възпрепятстват спасителните операции от двете страни на границата. Ново предупреждение за наводнения в бедстващия район в Непал предизвика допълнителна тревога тази сутрин, отбелязва ДПА.