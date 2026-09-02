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МААЕ: Сирия се е опитала да изгради ядрен реактор в Дейр ез-Зор

МААЕ: Сирия се е опитала да изгради ядрен реактор в Дейр ез-Зор

2 Септември, 2026 09:54, обновена 2 Септември, 2026 09:53 598 6

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  • ядрен реактор

Ядреният надзорен орган на ООН е установил инфраструктура, съответстваща на тази на ядрен реактор, съобщава „Ал Джазира“

МААЕ: Сирия се е опитала да изгради ядрен реактор в Дейр ез-Зор - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сирия се е опитала да изгради ядрен реактор в източната провинция Дейр ез-Зор по време на управлението на сваления президент Башар ал-Асад, съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитирана от „Ал Джазира“, предава News.bg.

МААЕ е посетила няколко обекта в Сирия през август 2026 г. и е извършила проверки. Въз основа на наблюденията на обекта в Дейр ез-Зор агенцията отбелязва, че разкритата към момента охладителна инфраструктура съответства на тази на ядрен реактор.

Агенцията заяви, че ще продължи да следи дейностите на обекта с напредването на изкопните работи.

Обектът е бил унищожен през 2007 г.

За съществуването на обекта става ясно едва през 2007 г., след като Израел извършва въздушни удари, при които съоръжението е унищожено.

След това Сирия разчиства терена и не дава изчерпателни отговори на въпросите на МААЕ относно обекта.

След отстраняването на Башар ал-Асад през декември 2024 г. новото правителство се съгласява да предостави на инспекторите на МААЕ достъп до обекти, за които има съмнения, че в миналото са били свързани с ядрена дейност.

Открити са уранови частици

МААЕ е взела проби от обекта в Дейр ез-Зор през 2024 г. и съобщава миналата година, че те съдържат уранови частици.

Освен това агенцията е установила, че бившите сирийски власти не са декларирали ядрен материал, съоръжения и дейности.


Сирия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    10 1 Отговор
    Уранови частици имаше и в Югославия следствие пускане там от страна на сащ на бомби с обеднен уран.
    Да разследват израел с какво и на какво основание е бомбил Сирия.

    09:59 02.09.2026

  • 2 Щом

    3 1 Отговор
    МААЕ не е хванал рак, значи лъже.

    10:09 02.09.2026

  • 3 Туй

    5 1 Отговор
    МААЕ как е посетило тези обекти. То жив организъм ли е? Абе Ели ти ли пишеш или ИИ ? Май вече няма нужда от теб и другите мисири.

    10:12 02.09.2026

  • 4 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Евреите така ли ви казаха да кажете ,и защо там никой от вас дори не може да припари ????

    10:28 02.09.2026

  • 5 Някой

    0 1 Отговор
    Сирия в отговор унищожи ли ядрени реактори в Израел? Тези в Тероиз... кой ще ги съди? Сатаняху по какво се отличава от Хитлер? Както и министъра на сигурността им, дето вика че всички в Га-за трябва да бъдат избити. Където заграбиха територията на палестинците.

    10:40 02.09.2026

  • 6 гост

    1 0 Отговор
    Сирия е следващия Иран, но много по опасен. Не очаквайте главорезите да станат демократи

    10:49 02.09.2026

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