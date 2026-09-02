МААЕ: Сирия се е опитала да изгради ядрен реактор в Дейр ез-Зор

Сирия се е опитала да изгради ядрен реактор в източната провинция Дейр ез-Зор по време на управлението на сваления президент Башар ал-Асад, съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитирана от „Ал Джазира“, предава News.bg.

МААЕ е посетила няколко обекта в Сирия през август 2026 г. и е извършила проверки. Въз основа на наблюденията на обекта в Дейр ез-Зор агенцията отбелязва, че разкритата към момента охладителна инфраструктура съответства на тази на ядрен реактор.

Агенцията заяви, че ще продължи да следи дейностите на обекта с напредването на изкопните работи.

Обектът е бил унищожен през 2007 г.

За съществуването на обекта става ясно едва през 2007 г., след като Израел извършва въздушни удари, при които съоръжението е унищожено.

След това Сирия разчиства терена и не дава изчерпателни отговори на въпросите на МААЕ относно обекта.

След отстраняването на Башар ал-Асад през декември 2024 г. новото правителство се съгласява да предостави на инспекторите на МААЕ достъп до обекти, за които има съмнения, че в миналото са били свързани с ядрена дейност.

Открити са уранови частици

МААЕ е взела проби от обекта в Дейр ез-Зор през 2024 г. и съобщава миналата година, че те съдържат уранови частици.

Освен това агенцията е установила, че бившите сирийски власти не са декларирали ядрен материал, съоръжения и дейности.