Путин заяви, че Русия е установила контрол над Святогорск

Руският президент Владимир Путин заяви, че руските сили са установили контрол над град Святогорск в Донецка област. Наличните карти на фронтовата линия на независими анализатори обаче не потвърждават твърдението, съобщи Руската служба на Би Би Си, предава News.bg.

На пресконференция след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек Путин представи оценката си за ситуацията на различни участъци от фронта в Украйна. Сред твърденията му беше, че руската армия отново е превзела Святогорск.

Русия действително установи контрол над града през 2022 г., но украинските сили си го върнаха през есента на същата година по време на украинската контраофанзива в Харковска област.

Святогорск се намира в северната част на Донецка област, близо до река Северски Донец. Градът има и религиозно значение заради намиращата се там Святогорска лавра - една от трите православни лаври в Украйна заедно с Киево-Печорската и Почаевската. Манастирският комплекс понесе сериозни щети в хода на военните действия.

Независимите карти не потвърждават твърдението

Специалният кореспондент на Руския отдел на Би Би Си Иля Барабанов отбелязва, че към момента нито една от използваните за независимо проследяване на войната карти не показва руските сили да са достигнали Святогорск.

Нито украинският аналитичен проект DeepState, нито американският Институт за изследване на войната (ISW) показват фронтовата линия да се е приближила непосредствено до града.

Напротив, през последния период военни анализатори съобщават за затруднения на руските сили на Лиманското направление, в чийто район се намира Святогорск.

Би Би Си поставя изявлението на Путин и в контекста на предишни информации, докладвани на руския президент от началника на Генералния щаб Валерий Герасимов, които впоследствие не са били потвърждавани от независимите карти на бойните действия.

Разминаване и за ситуацията край Суми

На същата пресконференция Путин направи и друго твърдение за положението на фронта - че на руските войски им остават около 12 километра, за да достигнат околовръстния път на украинския град Суми.

Би Би Си посочва несъответствие и в тези данни. В края на юни руският президент заяви, че силите на Москва, настъпващи в същото направление, се намират на около 10,5 километра от града.

Така според собствените му изявления разстоянието сега е по-голямо, отколкото преди повече от два месеца.

Путин отхвърли твърденията за нова мобилизация

Путин коментира и появилите се информации за възможна нова мобилизационна вълна в Русия след изборите за Държавна дума, като ги определи като „глупости“.

Руският отдел на Би Би Си отбелязва, че указът за частичната мобилизация, издаден през септември 2022 г., формално не е отменен.

Поради това, ако руските власти вземат политическо решение за нова мобилизационна вълна, не е задължително тя да бъде предшествана от издаването на нов аналогичен указ.