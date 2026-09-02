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Путин заяви, че Русия е установила контрол над Святогорск

Путин заяви, че Русия е установила контрол над Святогорск

2 Септември, 2026 10:21, обновена 2 Септември, 2026 10:33 941 24

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  • русия-
  • святогорск

Руският президент представи оценка за ситуацията на фронта, но според независими анализатори руските сили не са достигнали града

Путин заяви, че Русия е установила контрол над Святогорск - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви, че руските сили са установили контрол над град Святогорск в Донецка област. Наличните карти на фронтовата линия на независими анализатори обаче не потвърждават твърдението, съобщи Руската служба на Би Би Си, предава News.bg.

На пресконференция след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек Путин представи оценката си за ситуацията на различни участъци от фронта в Украйна. Сред твърденията му беше, че руската армия отново е превзела Святогорск.

Русия действително установи контрол над града през 2022 г., но украинските сили си го върнаха през есента на същата година по време на украинската контраофанзива в Харковска област.

Святогорск се намира в северната част на Донецка област, близо до река Северски Донец. Градът има и религиозно значение заради намиращата се там Святогорска лавра - една от трите православни лаври в Украйна заедно с Киево-Печорската и Почаевската. Манастирският комплекс понесе сериозни щети в хода на военните действия.

Независимите карти не потвърждават твърдението

Специалният кореспондент на Руския отдел на Би Би Си Иля Барабанов отбелязва, че към момента нито една от използваните за независимо проследяване на войната карти не показва руските сили да са достигнали Святогорск.

Нито украинският аналитичен проект DeepState, нито американският Институт за изследване на войната (ISW) показват фронтовата линия да се е приближила непосредствено до града.

Напротив, през последния период военни анализатори съобщават за затруднения на руските сили на Лиманското направление, в чийто район се намира Святогорск.

Би Би Си поставя изявлението на Путин и в контекста на предишни информации, докладвани на руския президент от началника на Генералния щаб Валерий Герасимов, които впоследствие не са били потвърждавани от независимите карти на бойните действия.

Разминаване и за ситуацията край Суми

На същата пресконференция Путин направи и друго твърдение за положението на фронта - че на руските войски им остават около 12 километра, за да достигнат околовръстния път на украинския град Суми.

Би Би Си посочва несъответствие и в тези данни. В края на юни руският президент заяви, че силите на Москва, настъпващи в същото направление, се намират на около 10,5 километра от града.

Така според собствените му изявления разстоянието сега е по-голямо, отколкото преди повече от два месеца.

Путин отхвърли твърденията за нова мобилизация

Путин коментира и появилите се информации за възможна нова мобилизационна вълна в Русия след изборите за Държавна дума, като ги определи като „глупости“.

Руският отдел на Би Би Си отбелязва, че указът за частичната мобилизация, издаден през септември 2022 г., формално не е отменен.

Поради това, ако руските власти вземат политическо решение за нова мобилизационна вълна, не е задължително тя да бъде предшествана от издаването на нов аналогичен указ.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    25 3 Отговор
    Господ да го благослови!

    10:24 02.09.2026

  • 2 ЯСНО

    24 7 Отговор
    ВСИЧКО КОЕТО КАЗВА ПУТИН Е ЛЪЖА , А ВСИЧКО КОЕТО Е ОТ ,,НЕЗАВИСИМИТЕ" Е СВЯТАТА ИСТИНА.И НИЕ ЕСТЕСТВЕНО ВЯРВАМЕ САМО НА ПОСЛЕДНИТЕ

    Коментиран от #4, #10

    10:28 02.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хахаха

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "ЯСНО":

    Хахахахах

    10:31 02.09.2026

  • 5 Паднахме пак под турско робство!

    26 4 Отговор
    Братушки, идвайте пак да ни освободите от ДПС!

    Коментиран от #11, #13

    10:31 02.09.2026

  • 6 путин лъжлив Фашист

    3 24 Отговор
    Да живее Горбачов!

    10:31 02.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Цял град? Браво!

    3 16 Отговор
    А има ли оцелели сгради и жители?

    10:34 02.09.2026

  • 9 ?????

    22 2 Отговор
    Уф.
    "Независимите" потвърждават обикновено след няколко месеца.
    А според руски военкори там върви зачистка и може би поради тва "независимите" не потвърждават - има все още някакви бандеровци на терена според тях.

    10:34 02.09.2026

  • 10 ясно русия Агресор

    3 18 Отговор

    До коментар #2 от "ЯСНО":

    путин мизерен Фашист!

    10:35 02.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ШЕФА

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Паднахме пак под турско робство!":

    Какво ДПС бе,Боташоглу продаде България директно на най мръсният ф.с Ердоган.

    10:39 02.09.2026

  • 14 Овчар

    13 1 Отговор
    Неудобната истина за запада е че Русия ще контролира планетата а злобното куче Китай и Северна Корея ще бъдат развързани когато се наложи..!

    10:39 02.09.2026

  • 15 ЦСКА Москва

    14 1 Отговор
    Ние не бързаме,МАЧКАМЕ бавно и славно цялата евро-фашистка изм.т. Скоро Одеса и Киев !

    10:42 02.09.2026

  • 16 Анонимен

    10 1 Отговор
    Много добре.

    10:45 02.09.2026

  • 17 Свободен

    1 5 Отговор
    Само го лъжат този човек и после се излага с разни такива твърдения!
    Страх го е да чуе ЦРУ какво ще му каже за ситуацията на фронта!

    Коментиран от #19, #21

    10:52 02.09.2026

  • 18 млад еврас

    4 1 Отговор
    „Знам стотици начини да изкарам руската мечка от бърлогата й, но не знам нито един начин да я върна обратно. Никога не дразнете руската мечка” – Ото фон Бисмарк е сега евроатлантиците дето събудиха мечката да си я прибират, ми то баш атлантика избяга и каза на евраста- ми оправяйте се, ние не щем да се забъркваме с мечката.

    10:53 02.09.2026

  • 19 хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Свободен":

    И кво шму каже ЦРУ за неговия фронт ве, да нямаш някви тежки психически проблеми, кво според теб ЦРУ ще му каже- ми недейте да биете укрите ли, ми той даже не иска да се среща с ЦРУ понеже знае кво ще му кажат, а още по сложният въпрос е, и кат му кажат кво, мислиш ли, че неговите хора дето се срещнаха с ЦРУ не са му казали кво казват хахахахахаха, а ве я размърдай и втората мозъчна клетка, е гати хората, без никва връзка с реалността.

    10:58 02.09.2026

  • 20 Механик

    2 0 Отговор
    Е те сега СтГеоргиевците ще изкрезят. Жалко, че нямам време в момента. Инак с удоволствие бих наблюдавал как фъргат плюнки.

    10:59 02.09.2026

  • 21 до17

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Свободен":

    И как точно се излага с твърдението, че са превзели нещо след като са го превзели, по скоро ЕС пропагандата се излага като ни предава мечтите си за действителност как укрите побеждават всеки ден, след като всички виждаме, че укрите ги мачкат и избиват всеки ден.

    11:02 02.09.2026

  • 22 УКРАЙНА 🇺🇦

    1 0 Отговор
    Нещастник тоя не знае на кой свят е

    11:03 02.09.2026

  • 23 Точен

    1 0 Отговор
    Откакто сме в Баба европа, вЕрваме само на "независими" медии... Затова блокирахме руските...

    11:04 02.09.2026

  • 24 млад еврас

    1 0 Отговор
    "Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднъж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе".-Ото фон Бисмарк.

    11:06 02.09.2026

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