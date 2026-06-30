Мицкоски: Няма да позволя конституцията да бъде унижавана и омаловажавана

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски смята, че гражданите на Северна Македония са направили „достатъчно в името на европейските интеграционни процеси, по отношение на отстъпките свързани с идентичността и заслужават много повече, дори от някои държави членки да бъдат част от масата в Брюксел”, предаде БТА.
В интервю за ТВ Телма, малко преди началото на заседанието на Изпълнителния комитет на ВМРО-ДПНМЕ, на което ще бъдат одобрени промените в правителството на Северна Македония, Мицкоски заяви, че защитава и брани конституцията на страната и няма да допусне тя „да бъде унижавана и омаловажавана отново, без да се гарантира ясно, сигурно и предвидимо бъдеще за гражданите”.
„През последните 20 години, откакто получихме статут на кандидат за членство, направихме толкова много, както никоя друга държава, която е станала член на ЕС или която пледира да бъде част от ЕС, по отношение на идентичността, а в областта на съществените реформи мисля, че сме много по-напред от някои членове на самия ЕС... Ако не получим ясен план, че това е последното искане и че от този момент нататък ще се прилага принципът, основан на заслуги, и вече няма да има билатерални искания, свързани с идентичността, и няма да има допълнителни пречки по този път... готови сме да работим, колкото е необходимо, за да не допринасяме за допълнителното разочарование сред македонските граждани“, заяви Мицкоски в отговор на въпрос, свързан с евроинтеграцията на страната.
По думите му Северна Македония в момента има „по-добри икономически резултати от някои държави членки“ на ЕС и „за първи път от дълго време, през 2026 г., има повече искания за връщане на македонско гражданство, отколкото искания за освобождаване от македонско гражданство“.
„Някъде около 672 искания са за връщане на македонско гражданство, а някъде около 318 са за освобождаване... Дали е съвпадение, не бих могъл да кажа, но вярвам в македонския народ, вярвам в македонските граждани, вярвам в потенциала. Аз съм университетски преподавател, знам какъв потенциал съм възпитал, знам какъв потенциал имаме и това, което също знам, е, че можем да направим много повече въпреки факта, че има такива сили, които не искат да го правим“, заяви Мицкоски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мицкоски като Зеленски
00:04 01.07.2026
2 Братя
00:06 01.07.2026
3 хаха
00:15 01.07.2026
4 Е и кво толкова?
00:16 01.07.2026
5 То пък
00:17 01.07.2026
6 Мдаа
00:22 01.07.2026
7 РЕАЛИСТ
Коментиран от #10
00:25 01.07.2026
8 Зеления
Особено ако в ЕС се приеме принципа за вземане на решения с квалифицирано мнозинство.
И тук на преден план идва огромната стратегическа грешка на Румен Радев, който като президент лансира това условие за конституцията, защото България абсолютно нищо не печели от това вписване в конституцията на българите. С. Македония нито ще признае историята, нито ще си промени учебниците, нито ще спре езика на омразата, нито нещо друго съществено.
Това, което направи Радев преди години да предложи това нещо беше да си чеше егото, колко голям политик е. Същото, което направи и Макрон с неговото френско предложение.
За да се откъсне С. Македония от сръбското влияние трябваше коренно други мерки, наред с признаване на историята и промяна на учебниците, трябваше да искаме:
1.ж.п коридори и магистрали, за да идват от С. Македония у нас хора и да се повлияват от нас
2. Засилено медийно присъствие на наши медии в С. Македония, за да им променим нагласите в наша полза
3. Образователни институции наши в тази държава -училища и университети, които да обучават тяхното младо поколение, за да не им се насажда сръбската гледна точка
4. Облекчен прием в наши училища на техни ученици, с осигурени стипендии, плюс приемане на цели семейства у нас с осигурена работа. Давам елементарен пример - наш
Коментиран от #9
00:31 01.07.2026
9 Зеления
До коментар #8 от "Зеления":Продължение:
Давам елементарен пример - наши семейства отишли в САЩ да работят, на които децата учат от 1 клас в щатски училища, тези деца докато станат абитуриенти там, вече 80-90% започват да възприемат себе си като американци и губят връзката с България. Аналогичен би бил ефекта, ако македонци живеят в България и техните деца учат у нас
5. Спонсориране от нашата държава на култура, напр. наши театри да правят представления там, наши филми да се излъчват в техните кина и т.н.
След като изключително глупавия Желю Желев направи идиотщината да признае тази държава, вместо да прати една танкова дивизия и да присъедини територията в онези смутни години когато се разпадна Югославия, ни оставаше само варианта за културна асимилация, а ние се провалихме и с този втори вариант и тук вина имат и Радев, Кирил Петков, Бойко Борисов и Каракачанов които подписаха С. Македония да влезе безпроблемно в НАТО, без да й поставят никакви условия и т.н. безброй глупави наши политици.
00:33 01.07.2026
10 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":Обединение.
00:39 01.07.2026
11 иван костов
Коментиран от #13
00:40 01.07.2026
12 Хахаха!🎺🥳😀
За да бъдеш на масата, първо трябва да копаеш на нивата! 😁☝️
00:47 01.07.2026
13 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #11 от "иван костов":Верно Чернобил им повреди главите на урките. Мутации от радиоактивното заразяване на храните, селскостопанската химия и западните био лаборатории.
Подлъгаха ги с потупване по рамото, курабийки, чай в пластмасови чашки и $10 на ден надник на Майдана, да си разрушат държавата.
00:51 01.07.2026
14 Роко
01:10 01.07.2026