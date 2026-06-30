Мицкоски: Няма да позволя конституцията да бъде унижавана и омаловажавана

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски смята, че гражданите на Северна Македония са направили „достатъчно в името на европейските интеграционни процеси, по отношение на отстъпките свързани с идентичността и заслужават много повече, дори от някои държави членки да бъдат част от масата в Брюксел”, предаде БТА.

В интервю за ТВ Телма, малко преди началото на заседанието на Изпълнителния комитет на ВМРО-ДПНМЕ, на което ще бъдат одобрени промените в правителството на Северна Македония, Мицкоски заяви, че защитава и брани конституцията на страната и няма да допусне тя „да бъде унижавана и омаловажавана отново, без да се гарантира ясно, сигурно и предвидимо бъдеще за гражданите”.

„През последните 20 години, откакто получихме статут на кандидат за членство, направихме толкова много, както никоя друга държава, която е станала член на ЕС или която пледира да бъде част от ЕС, по отношение на идентичността, а в областта на съществените реформи мисля, че сме много по-напред от някои членове на самия ЕС... Ако не получим ясен план, че това е последното искане и че от този момент нататък ще се прилага принципът, основан на заслуги, и вече няма да има билатерални искания, свързани с идентичността, и няма да има допълнителни пречки по този път... готови сме да работим, колкото е необходимо, за да не допринасяме за допълнителното разочарование сред македонските граждани“, заяви Мицкоски в отговор на въпрос, свързан с евроинтеграцията на страната.

По думите му Северна Македония в момента има „по-добри икономически резултати от някои държави членки“ на ЕС и „за първи път от дълго време, през 2026 г., има повече искания за връщане на македонско гражданство, отколкото искания за освобождаване от македонско гражданство“.

„Някъде около 672 искания са за връщане на македонско гражданство, а някъде около 318 са за освобождаване... Дали е съвпадение, не бих могъл да кажа, но вярвам в македонския народ, вярвам в македонските граждани, вярвам в потенциала. Аз съм университетски преподавател, знам какъв потенциал съм възпитал, знам какъв потенциал имаме и това, което също знам, е, че можем да направим много повече въпреки факта, че има такива сили, които не искат да го правим“, заяви Мицкоски.