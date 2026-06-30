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Мицкоски: Няма да позволя конституцията да бъде унижавана и омаловажавана

Мицкоски: Няма да позволя конституцията да бъде унижавана и омаловажавана

30 Юни, 2026 23:56 757 14

  • северна македония-
  • християн мицкоски-
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  • българия

По думите му Северна Македония в момента има „по-добри икономически резултати от някои държави членки“ на ЕС

Мицкоски: Няма да позволя конституцията да бъде унижавана и омаловажавана - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски смята, че гражданите на Северна Македония са направили „достатъчно в името на европейските интеграционни процеси, по отношение на отстъпките свързани с идентичността и заслужават много повече, дори от някои държави членки да бъдат част от масата в Брюксел”, предаде БТА.

В интервю за ТВ Телма, малко преди началото на заседанието на Изпълнителния комитет на ВМРО-ДПНМЕ, на което ще бъдат одобрени промените в правителството на Северна Македония, Мицкоски заяви, че защитава и брани конституцията на страната и няма да допусне тя „да бъде унижавана и омаловажавана отново, без да се гарантира ясно, сигурно и предвидимо бъдеще за гражданите”.

„През последните 20 години, откакто получихме статут на кандидат за членство, направихме толкова много, както никоя друга държава, която е станала член на ЕС или която пледира да бъде част от ЕС, по отношение на идентичността, а в областта на съществените реформи мисля, че сме много по-напред от някои членове на самия ЕС... Ако не получим ясен план, че това е последното искане и че от този момент нататък ще се прилага принципът, основан на заслуги, и вече няма да има билатерални искания, свързани с идентичността, и няма да има допълнителни пречки по този път... готови сме да работим, колкото е необходимо, за да не допринасяме за допълнителното разочарование сред македонските граждани“, заяви Мицкоски в отговор на въпрос, свързан с евроинтеграцията на страната.

По думите му Северна Македония в момента има „по-добри икономически резултати от някои държави членки“ на ЕС и „за първи път от дълго време, през 2026 г., има повече искания за връщане на македонско гражданство, отколкото искания за освобождаване от македонско гражданство“.

„Някъде около 672 искания са за връщане на македонско гражданство, а някъде около 318 са за освобождаване... Дали е съвпадение, не бих могъл да кажа, но вярвам в македонския народ, вярвам в македонските граждани, вярвам в потенциала. Аз съм университетски преподавател, знам какъв потенциал съм възпитал, знам какъв потенциал имаме и това, което също знам, е, че можем да направим много повече въпреки факта, че има такива сили, които не искат да го правим“, заяви Мицкоски.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мицкоски като Зеленски

    10 3 Отговор
    Взе да забранява , все да разрешава . Поискайте разрешение от мицкоски .

    00:04 01.07.2026

  • 2 Братя

    19 0 Отговор
    Освен България,никой не ви бръсне за слива,затова се дървите само на България.

    00:06 01.07.2026

  • 3 хаха

    17 1 Отговор
    Отнеми гражданството на зетя на този плъх и го екстрадирай обратно при сръбските цигойнъри!

    00:15 01.07.2026

  • 4 Е и кво толкова?

    12 0 Отговор
    Ами да си стоят в икономически проспериращата кочина, какво им трябва Европа, че и да се пазарят с България заради това.

    00:16 01.07.2026

  • 5 То пък

    8 0 Отговор
    Много важно какво е измънкал тоя пред огледалото в банята , докато репетира !

    00:17 01.07.2026

  • 6 Мдаа

    8 0 Отговор
    Цял свят разбра, само македонците не разбраха, че Мицко е главният нежелаещ да влязат в ЕС. Нарочно ги държи изолирани.

    00:22 01.07.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    1 4 Отговор
    Добре, щом Молдова иска обезщетение с Румъния, що Македония не направи същото. Същата работа. Никой не уважава "страна , като една човешка длан" по Джагаров, но ако си с по-голяма територия и население, имаш по-голяма тежест.

    Коментиран от #10

    00:25 01.07.2026

  • 8 Зеления

    3 1 Отговор
    Рано или късно С. Македония ще убеди ЕС да приеме като единствено условие за членство да бъде вписването на българите в конституцията и ще ги впише, след което ще стане член на ЕС.
    Особено ако в ЕС се приеме принципа за вземане на решения с квалифицирано мнозинство.

    И тук на преден план идва огромната стратегическа грешка на Румен Радев, който като президент лансира това условие за конституцията, защото България абсолютно нищо не печели от това вписване в конституцията на българите. С. Македония нито ще признае историята, нито ще си промени учебниците, нито ще спре езика на омразата, нито нещо друго съществено.

    Това, което направи Радев преди години да предложи това нещо беше да си чеше егото, колко голям политик е. Същото, което направи и Макрон с неговото френско предложение.

    За да се откъсне С. Македония от сръбското влияние трябваше коренно други мерки, наред с признаване на историята и промяна на учебниците, трябваше да искаме:
    1.ж.п коридори и магистрали, за да идват от С. Македония у нас хора и да се повлияват от нас
    2. Засилено медийно присъствие на наши медии в С. Македония, за да им променим нагласите в наша полза
    3. Образователни институции наши в тази държава -училища и университети, които да обучават тяхното младо поколение, за да не им се насажда сръбската гледна точка
    4. Облекчен прием в наши училища на техни ученици, с осигурени стипендии, плюс приемане на цели семейства у нас с осигурена работа. Давам елементарен пример - наш

    Коментиран от #9

    00:31 01.07.2026

  • 9 Зеления

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Зеления":

    Продължение:
    Давам елементарен пример - наши семейства отишли в САЩ да работят, на които децата учат от 1 клас в щатски училища, тези деца докато станат абитуриенти там, вече 80-90% започват да възприемат себе си като американци и губят връзката с България. Аналогичен би бил ефекта, ако македонци живеят в България и техните деца учат у нас
    5. Спонсориране от нашата държава на култура, напр. наши театри да правят представления там, наши филми да се излъчват в техните кина и т.н.
    След като изключително глупавия Желю Желев направи идиотщината да признае тази държава, вместо да прати една танкова дивизия и да присъедини територията в онези смутни години когато се разпадна Югославия, ни оставаше само варианта за културна асимилация, а ние се провалихме и с този втори вариант и тук вина имат и Радев, Кирил Петков, Бойко Борисов и Каракачанов които подписаха С. Македония да влезе безпроблемно в НАТО, без да й поставят никакви условия и т.н. безброй глупави наши политици.

    00:33 01.07.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Обединение.

    00:39 01.07.2026

  • 11 иван костов

    2 3 Отговор
    Приматите далеч от гейсъюза и никакви връзки с тях! Когато се приключи с Гейсъюз, да се присъединяват заедно с мутантите от укра!😂😂😂😂

    Коментиран от #13

    00:40 01.07.2026

  • 12 Хахаха!🎺🥳😀

    3 1 Отговор
    "да бъдат част от масата в Брюксел”

    За да бъдеш на масата, първо трябва да копаеш на нивата! 😁☝️

    00:47 01.07.2026

  • 13 Хахаха!🎺🥳😀

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "иван костов":

    Верно Чернобил им повреди главите на урките. Мутации от радиоактивното заразяване на храните, селскостопанската химия и западните био лаборатории.
    Подлъгаха ги с потупване по рамото, курабийки, чай в пластмасови чашки и $10 на ден надник на Майдана, да си разрушат държавата.

    00:51 01.07.2026

  • 14 Роко

    0 0 Отговор
    Докога македонците ще търпят да ги командват стъпки идиоти!

    01:10 01.07.2026

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