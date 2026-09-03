Спад в цените на някои храни в супермаркетите в Гърция

Цените в супермаркетите в Гърция са спаднали с 0,15% през август в сравнение с август 2025 г., според проучване на Изследователския институт за търговия на дребно с потребителски стоки, пише Ekathimerini.

За 12-месечния период от август 2025 г. до юли 2026 г. цените са се повишили с 1,22%, докато през лятното тримесечие от юни до август е регистриран незначителен спад от 0,08%, посочи "Фокус".

В същото време, отделните категории стоки показват много малки колебания в сравнение с първите месеци на годината. От 23-те разгледани категории, 13 регистрираха повишение на цените, а 10 – намаление.

Най-голямото намаление на цените през август е регистрирано в следните категории: пресни плодове и зеленчуци (-7,60%), храна и стоки за домашни любимци (-2,32%), прясна и замразена мая (-1,93%), алкохолни напитки (-1,63%) и прясна риба и морски дарове (-1,07%).

Най-големите увеличения през миналия месец са регистрирани в следните категории: предястия, солени и други готови за сервиране продукти (+3,42%), преработени меса (+3,06%), бисквити и шоколад (+2,63%), ядки (+2,62%), вода, безалкохолни напитки и сокове (+2,55%), допълва изданието.