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Спад в цените на някои храни в супермаркетите в Гърция

Спад в цените на някои храни в супермаркетите в Гърция

3 Септември, 2026 06:30 705 6

  • храни-
  • цени-
  • спад-
  • гърция

За 12-месечния период от август 2025 г. до юли 2026 г. цените са се повишили с 1,22%

Спад в цените на някои храни в супермаркетите в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените в супермаркетите в Гърция са спаднали с 0,15% през август в сравнение с август 2025 г., според проучване на Изследователския институт за търговия на дребно с потребителски стоки, пише Ekathimerini.

За 12-месечния период от август 2025 г. до юли 2026 г. цените са се повишили с 1,22%, докато през лятното тримесечие от юни до август е регистриран незначителен спад от 0,08%, посочи "Фокус".

В същото време, отделните категории стоки показват много малки колебания в сравнение с първите месеци на годината. От 23-те разгледани категории, 13 регистрираха повишение на цените, а 10 – намаление.

Най-голямото намаление на цените през август е регистрирано в следните категории: пресни плодове и зеленчуци (-7,60%), храна и стоки за домашни любимци (-2,32%), прясна и замразена мая (-1,93%), алкохолни напитки (-1,63%) и прясна риба и морски дарове (-1,07%).

Най-големите увеличения през миналия месец са регистрирани в следните категории: предястия, солени и други готови за сервиране продукти (+3,42%), преработени меса (+3,06%), бисквити и шоколад (+2,63%), ядки (+2,62%), вода, безалкохолни напитки и сокове (+2,55%), допълва изданието.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    06:36 03.09.2026

  • 2 мда

    2 3 Отговор
    Много са спаднали. Отивам в Гърция на пазар.

    06:43 03.09.2026

  • 3 хаха

    0 3 Отговор
    А байганьовците под вода да го ...

    Толкова им е акъла на тези фесчета!

    06:44 03.09.2026

  • 4 РАЗВЕСЕЛИХА МЕ

    2 1 Отговор
    0.15% - как го сметнахте бе елини горди??

    07:15 03.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ако щете вярвайте

    0 0 Отговор
    В мястото, където хода на почивка в Гърция, цените в заведенията са както миналата година.

    07:46 03.09.2026

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