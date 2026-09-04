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Техеран: Агресията и морската блокада на Тръмп не прекъснаха износа ни на петрол
  Тема: Иранската криза

Техеран: Агресията и морската блокада на Тръмп не прекъснаха износа ни на петрол

4 Септември, 2026 22:48 416 8

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Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази увереност, че Ислямската република може скоро да падне, заявявайки, че режимът в Техеран е по-слаб от всякога на фона на възобновените американски удари

Техеран: Агресията и морската блокада на Тръмп не прекъснаха износа ни на петрол - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Износът на суров петрол от Иран е продължил без прекъсване по време на 40-дневната война със САЩ, въпреки ударите срещу нефтогазовата инфраструктура и сериозните логистични предизвикателства. Това заяви днес иранският министър на петрола Мохсен Пакнеджад, цитиран от Iranian Press TV.

''По време на 40-дневната война, въпреки военните условия, износът на суров петрол от страната не е спирал нито за час от 28 февруари до установяването на временно прекратяване на огъня, заяви иранският министър.

По думите на министъра военният конфликт и последвалата блокада не са успели да парализират иранските доставки, въпреки че енергийните съоръжения са били обект на постоянни атаки.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази увереност, че Ислямската република в Иран може скоро да падне, заявявайки, че режимът в Техеран е по-слаб от всякога на фона на възобновените американски удари, предава NDTV.WORLD.

По време на събитие с участието на висши израелски военни ръководители в Тел Авив по случай наближаващия празник Рош Хашана, Нетаняху заяви:

''Този режим в момента се клати. Той е по-слаб от всякога. Бори се за оцеляването си. Аз съм уверен в основната задача пред нас, в нашите възможности, във възможностите на нашите героични войници, нашите героични пилоти, нашите въздушни и навигационни части и всички други части, в нашата силна подкрепа и подкрепа на народа. Уверен съм в способността ни да елиминираме трайно тази заплаха, тоест да свалим този режим. Това е основната задача, която все още е пред нас, но е близо. Не е невъзможна. Постижима е''.

Израелският министър-председател подчерта, че противниците на страната избягват пряк сблъсък, тъй като признават нейната военна мощ, решителност и устойчивост. Отправяйки директно предупреждение към враговете на Тел Авив, той ги призова да не изпитват силата на Израел, заявявайки, че ''нацията притежава необходимата сила и единство, за да устои на всяка заплаха''.

Разкритията идват на фона на съобщения в медиите, че Израелските отбранителни сили подготвят възможно възобновяване на интензивните военни операции срещу Иран в най-близко бъдеще.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 НЕТАНЯХУ Е ЛОШ ЧОВЕК

    4 3 Отговор
    И КОФТИ МЕЧТАТЕЛ НА КОЙТО НИКОГА НИЩО НЯМА ДА МУ СЕ СБЪДНЕ. ДОРИ И ЗАТВОР ЩЕ ЛЕЖИ И ТО В ИЗРАЕЛ.НЯКОЙ ТРЯБВА ДА ПЛАТИ СМЕТКАТА И ЕВРЕИТЕ ЩЕ ДАДАТ КУРБАН ОТ СВОИТЕ.

    Коментиран от #3

    22:55 04.09.2026

  • 2 Той не, но укрите да

    2 4 Отговор
    Като ви цапардосаха в Каспийско море.

    22:58 04.09.2026

  • 3 На кого му пука.

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "НЕТАНЯХУ Е ЛОШ ЧОВЕК":

    Важното е ти да ореваваш Хамас и децата с калашниците.

    22:59 04.09.2026

  • 4 Добра вечер

    1 0 Отговор
    Драги зрители... Следва филма за лудия тръмб... Приятно гледане...

    23:02 04.09.2026

  • 5 Трети храм ли..

    1 1 Отговор
    Такова нящу няма да има... С/мърт на АНТИХРИСТА... СМРТ/СМРТ/СМРТ.

    23:04 04.09.2026

  • 6 Овчар

    0 1 Отговор
    Дони е луд бивш негър..!

    23:05 04.09.2026

  • 7 Да сте живи и здрави

    0 0 Отговор
    Вие сте Люлката на Цивилизацията. Урсулът е вещица... Персите Са Най-Великите....

    23:06 04.09.2026

  • 8 София, БЕЗМЕР, Сарафово, Каменец..

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    За всеки случай... и Магистралите... Те могат да се ползват също...

    23:12 04.09.2026

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