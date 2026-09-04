Техеран: Агресията и морската блокада на Тръмп не прекъснаха износа ни на петрол

Износът на суров петрол от Иран е продължил без прекъсване по време на 40-дневната война със САЩ, въпреки ударите срещу нефтогазовата инфраструктура и сериозните логистични предизвикателства. Това заяви днес иранският министър на петрола Мохсен Пакнеджад, цитиран от Iranian Press TV.

''По време на 40-дневната война, въпреки военните условия, износът на суров петрол от страната не е спирал нито за час от 28 февруари до установяването на временно прекратяване на огъня, заяви иранският министър.

По думите на министъра военният конфликт и последвалата блокада не са успели да парализират иранските доставки, въпреки че енергийните съоръжения са били обект на постоянни атаки.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази увереност, че Ислямската република в Иран може скоро да падне, заявявайки, че режимът в Техеран е по-слаб от всякога на фона на възобновените американски удари, предава NDTV.WORLD.

По време на събитие с участието на висши израелски военни ръководители в Тел Авив по случай наближаващия празник Рош Хашана, Нетаняху заяви:

''Този режим в момента се клати. Той е по-слаб от всякога. Бори се за оцеляването си. Аз съм уверен в основната задача пред нас, в нашите възможности, във възможностите на нашите героични войници, нашите героични пилоти, нашите въздушни и навигационни части и всички други части, в нашата силна подкрепа и подкрепа на народа. Уверен съм в способността ни да елиминираме трайно тази заплаха, тоест да свалим този режим. Това е основната задача, която все още е пред нас, но е близо. Не е невъзможна. Постижима е''.

Израелският министър-председател подчерта, че противниците на страната избягват пряк сблъсък, тъй като признават нейната военна мощ, решителност и устойчивост. Отправяйки директно предупреждение към враговете на Тел Авив, той ги призова да не изпитват силата на Израел, заявявайки, че ''нацията притежава необходимата сила и единство, за да устои на всяка заплаха''.

Разкритията идват на фона на съобщения в медиите, че Израелските отбранителни сили подготвят възможно възобновяване на интензивните военни операции срещу Иран в най-близко бъдеще.