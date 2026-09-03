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Германия проверява връзка между дрона с експлозиви в Лайпциг и двама задържани в Сърбия

Германия проверява връзка между дрона с експлозиви в Лайпциг и двама задържани в Сърбия

3 Септември, 2026 16:19 466 4

  • германия-
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  • дрон

У двамата мъже са открити компоненти за модифициран дрон и експлозиви, които според „Шпигел“ показват сходства с използваните при инцидента в Лайпциг

Германия проверява връзка между дрона с експлозиви в Лайпциг и двама задържани в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германската полиция проверява възможна връзка между случая с дрон с експлозиви на летището в Лайпциг и двама мъже, задържани в Сърбия през юни. Това съобщава германският седмичник „Шпигел“, позовавайки се на източници от службите за сигурност, предаде сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1, предава БТА.

На 11 юни сръбската полиция е задържала близо до границата с Унгария двама мъже - сръбски гражданин и лице с двойно сръбско и руско гражданство.

При проверката са открити компоненти на модифициран дрон, предавател за дистанционно управление и два контейнера с експлозив. Двамата се намират в предварителен арест.

Германските власти проверяват дали задържаните разполагат с информация за опита за атака в Лайпциг.

Сходства с дрона от Лайпциг

Според „Шпигел“ компонентите, открити у двамата задържани в Сърбия, показват сходства с дрона, използван при инцидента край Лайпциг.

Сходство е установено и в начина, по който е бил съхраняван експлозивът.

На 4 август вечерта на пистата на летището в Лайпциг е открит дрон с експлозив в близост до украински товарни самолети, припомня Ен1. Летището е един от ключовите логистични центрове за доставките на военна помощ за Украйна.

Германската Федерална криминална полиция е идентифицирала двама заподозрени във връзка със случая въз основа на криминалистични данни и разузнавателна информация.

Един от заподозрените е свързан с палеж в Полша

„Шпигел“ съобщава още, че един от идентифицираните заподозрени е свързан с палеж в полския град Лодз през 2024 г.

В нощта на опита за атака в Лайпциг товарен самолет се е сблъскал с друг дрон, съдържащ военен експлозив, но е успял да кацне безопасно.

Около десет дни по-късно край летището е открит и трети дрон.

Случаят се разследва и от италианските власти заради използвана от един от заподозрените италианска туристическа виза за влизане в Шенгенската зона, отбелязва Ен1.

Германия обвини Русия

Тази седмица германското правителство обвини Русия за опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале от 4 август.

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че опитът за атака се вписва в познатата схема на „руските хибридни операции“.

„Германското правителство стигна до заключението, че Русия е отговорна за хибридната атака в Лайпциг на 4 август“, обяви Добринт.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа!🤔

    9 2 Отговор
    Да проверят връзка със СБУ! Украинските провокации са евтина пропаганда!

    16:22 03.09.2026

  • 2 Спецназ

    8 2 Отговор
    КАК па не намериха ЕДИН ЧИСТ руснак, БЕ?!

    Все с двойни гражданства- латвийци, сърби, беларусци, ...българи::)))

    ТИЯ не знаят ли че даже да е имал ПРЕДИ руски паспорт,
    според закона на Русия след ВТОРОТО Гражданство ...


    ...ВЕЧЕ не е поданик на РФ?!! Лишават го от това в Русия!
    Малоумие, Баце!!


    Иначе германците търсят каските на дядовците си!

    16:25 03.09.2026

  • 3 Зеленски

    2 0 Отговор
    Аз също обвинявам тия дето ми бият и убиват мобилизаторите, за руски агенти!

    Коментиран от #4

    16:37 03.09.2026

  • 4 Урсула и Кая

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зеленски":

    Спокойно! Няма да оставим това така! Ще накажем Русия за това с пакет санкции

    16:41 03.09.2026

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