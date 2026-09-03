Германия проверява връзка между дрона с експлозиви в Лайпциг и двама задържани в Сърбия

Германската полиция проверява възможна връзка между случая с дрон с експлозиви на летището в Лайпциг и двама мъже, задържани в Сърбия през юни. Това съобщава германският седмичник „Шпигел“, позовавайки се на източници от службите за сигурност, предаде сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1, предава БТА.
На 11 юни сръбската полиция е задържала близо до границата с Унгария двама мъже - сръбски гражданин и лице с двойно сръбско и руско гражданство.
При проверката са открити компоненти на модифициран дрон, предавател за дистанционно управление и два контейнера с експлозив. Двамата се намират в предварителен арест.
Германските власти проверяват дали задържаните разполагат с информация за опита за атака в Лайпциг.
Сходства с дрона от Лайпциг
Според „Шпигел“ компонентите, открити у двамата задържани в Сърбия, показват сходства с дрона, използван при инцидента край Лайпциг.
Сходство е установено и в начина, по който е бил съхраняван експлозивът.
На 4 август вечерта на пистата на летището в Лайпциг е открит дрон с експлозив в близост до украински товарни самолети, припомня Ен1. Летището е един от ключовите логистични центрове за доставките на военна помощ за Украйна.
Германската Федерална криминална полиция е идентифицирала двама заподозрени във връзка със случая въз основа на криминалистични данни и разузнавателна информация.
Един от заподозрените е свързан с палеж в Полша
„Шпигел“ съобщава още, че един от идентифицираните заподозрени е свързан с палеж в полския град Лодз през 2024 г.
В нощта на опита за атака в Лайпциг товарен самолет се е сблъскал с друг дрон, съдържащ военен експлозив, но е успял да кацне безопасно.
Около десет дни по-късно край летището е открит и трети дрон.
Случаят се разследва и от италианските власти заради използвана от един от заподозрените италианска туристическа виза за влизане в Шенгенската зона, отбелязва Ен1.
Германия обвини Русия
Тази седмица германското правителство обвини Русия за опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале от 4 август.
Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че опитът за атака се вписва в познатата схема на „руските хибридни операции“.
„Германското правителство стигна до заключението, че Русия е отговорна за хибридната атака в Лайпциг на 4 август“, обяви Добринт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаа!🤔
16:22 03.09.2026
2 Спецназ
Все с двойни гражданства- латвийци, сърби, беларусци, ...българи::)))
ТИЯ не знаят ли че даже да е имал ПРЕДИ руски паспорт,
според закона на Русия след ВТОРОТО Гражданство ...
...ВЕЧЕ не е поданик на РФ?!! Лишават го от това в Русия!
Малоумие, Баце!!
Иначе германците търсят каските на дядовците си!
16:25 03.09.2026
3 Зеленски
Коментиран от #4
16:37 03.09.2026
4 Урсула и Кая
До коментар #3 от "Зеленски":Спокойно! Няма да оставим това така! Ще накажем Русия за това с пакет санкции
16:41 03.09.2026