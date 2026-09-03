Германия проверява връзка между дрона с експлозиви в Лайпциг и двама задържани в Сърбия

Германската полиция проверява възможна връзка между случая с дрон с експлозиви на летището в Лайпциг и двама мъже, задържани в Сърбия през юни. Това съобщава германският седмичник „Шпигел“, позовавайки се на източници от службите за сигурност, предаде сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1, предава БТА.

На 11 юни сръбската полиция е задържала близо до границата с Унгария двама мъже - сръбски гражданин и лице с двойно сръбско и руско гражданство.

При проверката са открити компоненти на модифициран дрон, предавател за дистанционно управление и два контейнера с експлозив. Двамата се намират в предварителен арест.

Германските власти проверяват дали задържаните разполагат с информация за опита за атака в Лайпциг.

Сходства с дрона от Лайпциг

Според „Шпигел“ компонентите, открити у двамата задържани в Сърбия, показват сходства с дрона, използван при инцидента край Лайпциг.

Сходство е установено и в начина, по който е бил съхраняван експлозивът.

На 4 август вечерта на пистата на летището в Лайпциг е открит дрон с експлозив в близост до украински товарни самолети, припомня Ен1. Летището е един от ключовите логистични центрове за доставките на военна помощ за Украйна.

Германската Федерална криминална полиция е идентифицирала двама заподозрени във връзка със случая въз основа на криминалистични данни и разузнавателна информация.

Един от заподозрените е свързан с палеж в Полша

„Шпигел“ съобщава още, че един от идентифицираните заподозрени е свързан с палеж в полския град Лодз през 2024 г.

В нощта на опита за атака в Лайпциг товарен самолет се е сблъскал с друг дрон, съдържащ военен експлозив, но е успял да кацне безопасно.

Около десет дни по-късно край летището е открит и трети дрон.

Случаят се разследва и от италианските власти заради използвана от един от заподозрените италианска туристическа виза за влизане в Шенгенската зона, отбелязва Ен1.

Германия обвини Русия

Тази седмица германското правителство обвини Русия за опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале от 4 август.

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че опитът за атака се вписва в познатата схема на „руските хибридни операции“.

„Германското правителство стигна до заключението, че Русия е отговорна за хибридната атака в Лайпциг на 4 август“, обяви Добринт.