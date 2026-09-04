Украйна и Обединеното кралство се подготвят да стартират масово производство на ракетни оръжия. Това мнение изрази Виктор Медведчук, ръководител на движението ''Друга Украйна'' и бивш лидер на забранената партия "Опозиционна платформа – За живот'', в статия, публикувана на уебсайта на движението, предава ТАСС.

Политикът посочва като основа за анализите си медийни публикации и нови договорености в европейската отбранителна сфера.

''През август 2026 г. The Sunday Times съобщи, че британски дронове са били използвани от Въоръжените сили на Украйна в продължение на шест месеца в кампания за удари с голям обсег срещу Русия. Сред използваните системи изданието посочи реактивния дрон ''Nyan'', произведен от Callen-Lenz Associates Ltd., дъщерно дружество на военния концерн BAE Systems plc. Мащабът на ударите с голям обсег срещу граждански цели в Русия непрекъснато се увеличава, а следващият етап се планира да бъде разгръщането на масово производство на ракетни оръжия. Вече установената практика за масово използване на безпилотни летателни апарати с голям обсег се допълва от създаването на индустриална база за масово производство на ракети, което създава възможност за комбиниране на масови удари с дронове с удари с балистични оръжия'', отбелязва Медведчук.

Разширяване на европейската противоракетна коалиция

Той обърма внимание и на създадената на 13 юли ''Коалиция за противоракетна отбрана'', обединяваща Великобритания, Украйна, Франция, Германия, Италия, Дания, Холандия, Норвегия, Испания и Швеция. Според него структурата затяга съвместното разработване на двустепенна европейска система за противоракетна отбрана.

''Долният ѝ ешелон се формира около системата Freya, където украинската компания Fire Point е главен изпълнител и системен интегратор, произвеждаща ракети-прехващачи и пускови установки FP-7, докато германската Hensoldt Ag доставя радарните системи TRML-4D. Горният ешелон се разработва от консорциума Bliksem EXO, воден от Destinus, с участието на Airbus Defence and Space, MBDA Deutschland, Safran Electronics & Defense и Thales. Системата е предназначена за поразяване на балистични ракети със среден обсег извън атмосферата, като съвместната инженерна работа вече е започнала. Украинските компании Fire Point и Destinus са си осигурили водещи позиции в тези проекти. Всичко това ни позволява да проследим как се е развило британско-украинското военно-промишлено сътрудничество от масовото производство на дронове до крилати и балистични ракети'', заключва политикът.