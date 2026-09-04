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Киев: Украйна и Великобритания подготвят масово производство на ракети
  Тема: Украйна

Киев: Украйна и Великобритания подготвят масово производство на ракети

4 Септември, 2026 21:48 1 084 58

  • ракети-
  • дронове-
  • украйна-
  • русия

През август 2026 г. The Sunday Times съобщи, че британски дронове са били използвани от Въоръжените сили на Украйна в продължение на шест месеца в кампания за удари с голям обсег срещу Русия

Киев: Украйна и Великобритания подготвят масово производство на ракети - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Украйна и Обединеното кралство се подготвят да стартират масово производство на ракетни оръжия. Това мнение изрази Виктор Медведчук, ръководител на движението ''Друга Украйна'' и бивш лидер на забранената партия "Опозиционна платформа – За живот'', в статия, публикувана на уебсайта на движението, предава ТАСС.

Политикът посочва като основа за анализите си медийни публикации и нови договорености в европейската отбранителна сфера.

''През август 2026 г. The Sunday Times съобщи, че британски дронове са били използвани от Въоръжените сили на Украйна в продължение на шест месеца в кампания за удари с голям обсег срещу Русия. Сред използваните системи изданието посочи реактивния дрон ''Nyan'', произведен от Callen-Lenz Associates Ltd., дъщерно дружество на военния концерн BAE Systems plc. Мащабът на ударите с голям обсег срещу граждански цели в Русия непрекъснато се увеличава, а следващият етап се планира да бъде разгръщането на масово производство на ракетни оръжия. Вече установената практика за масово използване на безпилотни летателни апарати с голям обсег се допълва от създаването на индустриална база за масово производство на ракети, което създава възможност за комбиниране на масови удари с дронове с удари с балистични оръжия'', отбелязва Медведчук.

Разширяване на европейската противоракетна коалиция

Той обърма внимание и на създадената на 13 юли ''Коалиция за противоракетна отбрана'', обединяваща Великобритания, Украйна, Франция, Германия, Италия, Дания, Холандия, Норвегия, Испания и Швеция. Според него структурата затяга съвместното разработване на двустепенна европейска система за противоракетна отбрана.

''Долният ѝ ешелон се формира около системата Freya, където украинската компания Fire Point е главен изпълнител и системен интегратор, произвеждаща ракети-прехващачи и пускови установки FP-7, докато германската Hensoldt Ag доставя радарните системи TRML-4D. Горният ешелон се разработва от консорциума Bliksem EXO, воден от Destinus, с участието на Airbus Defence and Space, MBDA Deutschland, Safran Electronics & Defense и Thales. Системата е предназначена за поразяване на балистични ракети със среден обсег извън атмосферата, като съвместната инженерна работа вече е започнала. Украинските компании Fire Point и Destinus са си осигурили водещи позиции в тези проекти. Всичко това ни позволява да проследим как се е развило британско-украинското военно-промишлено сътрудничество от масовото производство на дронове до крилати и балистични ракети'', заключва политикът.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    27 4 Отговор
    Това са само сценарии а филма е невъзможен..! Зимата иде..

    Коментиран от #5

    21:52 04.09.2026

  • 2 Тя и Русия

    28 6 Отговор
    им подготвя фойерверки!

    21:52 04.09.2026

  • 3 Абе

    8 28 Отговор
    Путлеристите тук се повтаряха, че само с дронове била слаба работа и Русия не усещала ударите сега ще се "успокоят" добре

    Коментиран от #13, #49

    21:52 04.09.2026

  • 4 ами хубаво

    29 5 Отговор
    Украйна вече го отнася, предстои да го отнесе и Британия, която изгуби онази част от името си, която е правеше велика.

    Коментиран от #10

    21:53 04.09.2026

  • 5 Ами

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Спокойно няма да нито първата нито последната

    Коментиран от #20

    21:54 04.09.2026

  • 6 полигона ще свърши зле

    8 7 Отговор
    Украйна е полигон, който дава възможност на американските и британските войски да изпитат на бойното поле технологиите на бъдещите войни. Това заяви бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреус.

    21:54 04.09.2026

  • 7 СЛАВА БЪЛГАРИЯ, СЛАВА НАТО

    5 18 Отговор
    Завинаги със ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН, УКРАЙНА И ИЗРАЕЛ

    21:55 04.09.2026

  • 8 име

    11 1 Отговор
    Колко пъти? Пет години само ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ и накрая всичко приключва с двудневни фойерверки по случай посежението на Искандера!

    21:55 04.09.2026

  • 9 Малии...

    5 12 Отговор
    Ного монголска ЛЕШ се очертава миряни,.. ного нЯщо. ЕЙ

    21:55 04.09.2026

  • 10 Ами

    6 17 Отговор

    До коментар #4 от "ами хубаво":

    Великобритания вече каза, че ни пука за жалкото квичене на кремълските песове

    Коментиран от #19, #36

    21:56 04.09.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    6 15 Отговор
    Хакери влязоха в базата данни на Руския ген щаб- цифрите са потресаващи!

    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 5 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 4 години! 💥

    Коментиран от #12, #15, #18

    21:56 04.09.2026

  • 12 Точен сте

    6 14 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    Какво спечели русийката когато нападна Украйна преди 5 години?
    1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
    2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
    3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
    ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
    А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи.

    Коментиран от #16

    21:56 04.09.2026

  • 13 име

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    Кога ЩЕ дойде това ЩЕ, бе козячев?! От две години слушаме Фламинго ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ. Ако не ударят някой склад или външен кенеф без ПВО, даже няма да пишат по медиите за бандераските "успехи"

    21:57 04.09.2026

  • 14 гюровамастия

    5 0 Отговор
    искам да давам от общите пари

    21:57 04.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Цеко бранекето

    1 9 Отговор
    Хипофизнио завръзляк Ху ЙЛО педофила, спре ли да бомби Цела Англия или още пуца?
    За ени 12 пен ДЕЛЕ от МОЧАта питам

    21:59 04.09.2026

  • 18 Абре пацуле бря

    7 4 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    Изглеждаш толкова жалко да откраднеш ник, да лъжеш като циганин срещу Русия и да показваш трагедията на запада! 😄

    Коментиран от #21, #26, #28

    21:59 04.09.2026

  • 19 така е

    10 6 Отговор

    До коментар #10 от "Ами":

    а кремълските песове казаха, че не им пука за жалното квичене на британия. Едни атомни подводници обикалят около Албиона и не са британски. А бе, не е добре работата за острова. Никак не е добре, нито във вътрешен, нито във външен план.

    Коментиран от #44

    22:00 04.09.2026

  • 20 Овчар

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    Така е при последната обаче ще има повече умрели от студ и глад..! Като няма ток живота на практика спира..

    Коментиран от #29

    22:03 04.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Димон Сладкия Бонбон

    8 2 Отговор
    Главният изпълнителен директор на Газпром говори пред ТАСС в кулоарите на Източния икономически форум за състоянието на газовите запаси в Европа:

    „Ще има зима в Европа“, каза Алексей Милер с лека усмивка.

    Коментиран от #41

    22:04 04.09.2026

  • 23 Пет пари

    4 3 Отговор
    Ама разбира се - фашагите войтнолюбциса се съюзили. И ние тъпундерите ги подкрепяме. Прекрасно!

    22:04 04.09.2026

  • 24 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ

    5 6 Отговор
    ЧТО ЕТО?

    РУСКИ ДОМУЗ

    22:05 04.09.2026

  • 25 КЕФ

    6 3 Отговор
    Руснаците са избомбили сградата на СБУ преди няколко часа. Ся ще има як соpoсoиден вой!

    Коментиран от #31

    22:06 04.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Утилизация

    5 7 Отговор
    На Руските Окупатори
    Е много добро нещо .
    С Ракети или Дронове.
    Няма значение.
    Просто Блатните трябва да бъдат
    Трепани.

    22:07 04.09.2026

  • 28 Жив ли си още дрььт пaааццyууул 🤣

    4 8 Отговор

    До коментар #18 от "Абре пацуле бря":

    Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
    Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук🪓🪓🪓 в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Haмeтнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,вече 5 години чакаш разбитите фашистки раши да дойдат и станат всички зле като дрьъътия пaааaццyуулл в края на мизерния му живот. А те още се бият за Вовчанск на 6 км.от границата си. Никога няма да ги дочакаш и ще си отидеш и отървеш от мъките задушил се в гаванката с изпражненията си😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆

    Коментиран от #40

    22:07 04.09.2026

  • 29 Ами

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "Овчар":

    С терор върху населеното война не се печели, а увеличава омразата към агресора и го сплотява повече нападнатите ама кремълските некадърници това няма как да го проумеят и след 4 години

    Коментиран от #37

    22:09 04.09.2026

  • 30 Мира ботокса сбръчкана мисирката от НОВА

    8 4 Отговор
    С помоща на Русия украйна достигна 53 милиона. С помоща на запада ще достигнат 5 милиона.

    22:09 04.09.2026

  • 31 ПО ГОЛЯМ КЕФ

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "КЕФ":

    СЧУПИЛИ 2 ПРОЗОРЕЦА ..

    ТИ ВИДЯ ЛИ КАКВО СА ИЗБОМБИЛ
    БРЕ РУБЛО ИДИОТ?

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #48

    22:10 04.09.2026

  • 32 Сводката за днес

    3 9 Отговор
    4 септември 2026 г. новини идват от посока Купянск.
    Там двадесет и третият международен щурмов полк на Украйна е проникнал дълбоко в руските линии и е разполовил руския плацдарм Дворична. Водени от елитни колумбийски бойци, руснаците не само заплашват да загубят контрол над над година напредък, но и са близо до пълно обкръжение и са ликвидирани които отказват да се предадат . Операцията започна с интензивен обстрел на вражески позиции. Международните бойци от щурмовия полк RUG използваха бомбардировачи-дронове, за да обстрелват и унищожат над сто петдесет и девет руски командни, наблюдателни и дислоцирани пункта в дните преди офанзивата. Забележително е, че те дори използваха дронове-камикадзе FPV, за да пробият и да летят директно в руски позиции, взривявайки критично оборудване. Преследвайки всеки руски войник, който се е изместил от позицията си, операторите на FPV не дадоха никаква милост на руските сили. След като руските защитници бяха адекватно подкопани, колумбийските доброволци започнаха подготовка за предстоящото сухопътно нападение. Тръгвайки рано сутринта, докато руснаците все още спяха, фазата на сухопътното нападение започна в четири отделни фази. Първо, южно от селището Западне е извършена диверсионна атака, като между петнадесет и двадесет колумбийски бойци са се инфилтрирали и са напреднали в гората. Войниците са влезли в интензивни престрелки с руските защитници, елиминирайки вражеските войници тук и поемайки контрол над горската зона.

    Коментиран от #34, #35, #46, #55

    22:12 04.09.2026

  • 33 Йеронимус БОШ

    4 2 Отговор
    Ламаншът спаси ингилизите от Хитлер през 1940 ! А сега ?

    22:13 04.09.2026

  • 34 щИРЛИц ото Фон

    5 4 Отговор

    До коментар #32 от "Сводката за днес":

    Това кой го казва ? Урсула , Рюте , Гнома , Тагарев , Калас .....?

    Коментиран от #51

    22:16 04.09.2026

  • 35 Мангалореца

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Сводката за днес":

    Ябаааа,страхотен шок и ужус !

    22:16 04.09.2026

  • 36 РЕАЛИСТ

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ами":

    Великобритания от днес има много по-голям дерт. Цяла ден се занимава с изказването на аржентинския президент и Тръмп за Фолкленските острови. Аржентина каза, че си ги иска, а Тръмп каза, че този път няма да помогнат на Англия, като миналия път.

    Коментиран от #53, #54

    22:16 04.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Главен ас.инструктор в руската армия

    2 1 Отговор
    Говорит Москва: С началника ми г-н генерал Валери Герасимов освен от левия да си го преместим в десния крачол друго не виждам какво може да направим.

    22:18 04.09.2026

  • 40 Абре пацуле бря

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Жив ли си още дрььт пaааццyууул 🤣":

    Изглеждаш толкова жалко да откраднеш ник, да лъжеш като циганин срещу Русия и да показваш трагедията на запада! 😄

    22:19 04.09.2026

  • 41 Мангалореца

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Димон Сладкия Бонбон":

    Е как нема да има , потвърдиха двамата тъмнейши

    22:19 04.09.2026

  • 42 Факти

    1 2 Отговор
    Великобритания просто изпълнява задълженията си по договора по предаването на ядреното оръжие на Русия и за това гарантирайки цялостта на Украйна

    22:19 04.09.2026

  • 43 ?????

    6 1 Отговор
    Уф.
    А колко беше просто вашта така да се каже родителница..
    Не пипайте общия език и общата история. Търгувайте и с Европа и с Русия.
    Кво ви пречеше бре?

    22:19 04.09.2026

  • 44 Абе

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "така е":

    Атоми са ви се в главите на вас. Ядрени оръжия няма да брадат използвани от никой. Сега ядрените оръжия за разлика от времето на тяхното първоначално създаване вече не са средства с които може да се спечели война в съвременния свят. Вече ядрените оръжия са само средство което гарантира възпиране. Ако някой си позволи да използва ядрено оръжие ще има моментален отговор от другата страна и със света се свърша печеливш няма да има и не може да има.

    Коментиран от #52

    22:22 04.09.2026

  • 45 И ТЯХ , НЕКА СЕ ЕЖАТ

    5 1 Отговор
    ТЯ РУСИЯ ЩЕ ГИ СГОТВИ И ТЯХ !

    22:23 04.09.2026

  • 46 Моя идол е Бойко Борисов

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Сводката за днес":

    Колкото и привлекателно да трябва да звучи ,с тоз калпав превод няма кой да му обырне внимание

    22:28 04.09.2026

  • 47 Ми мрете

    2 0 Отговор
    Щом сте решили така

    22:31 04.09.2026

  • 48 лапай банана

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "ПО ГОЛЯМ КЕФ":

    И не се обяснявай!

    22:32 04.09.2026

  • 49 ВеЦе

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    Ти също ще ги усетиш, цървулпрост.

    22:32 04.09.2026

  • 50 Интересно

    3 2 Отговор
    Абе нямате си представа британците колко са зле. 40 млн. са избягали това лято по средиземноморието да живнат малко, за седмица, две. А в Русия насила са накарали десетина милиона туристи да видят мизерията по света

    22:33 04.09.2026

  • 51 Датие

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "щИРЛИц ото Фон":

    Бапут КА ТА Май NA

    22:33 04.09.2026

  • 52 ?????

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Абе":

    Абе как да кажа.
    Руската ядрена доктрина предполага ядрени и термоядрени удари при сегашната ситуация.
    Просто ви е провървяло с Путин.
    Молете се за него щото следващият едва ли ще ви мисли.

    Коментиран от #56

    22:36 04.09.2026

  • 53 Да бе, да

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "РЕАЛИСТ":

    Те аржентинците тази глупост от 40години няма да я повторя, че там си имат мого по-големи поблеми от островите още. Когато си решат икономическите проблеми и отделят нещо за армия и оръжие може да е друго, но не и сега. Просто там управлява поредния популист съмишлик на Тръмп, а при тях е много по-важно да гледаш какво правят реално, а не каква поредна медийна бомба ще изръсят точно

    Коментиран от #58

    22:37 04.09.2026

  • 54 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "РЕАЛИСТ":

    Миналия път как им помогнаха? Не помня.

    22:37 04.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Абе

    1 3 Отговор

    До коментар #52 от "?????":

    Руските доктрини са само хартийки дето стават евентуално да си извършиш нещо с тях при липса на друго по подходящо наоколо. Ядрените заплахи на отчаяния кремълски режим не са нищо друго освен демонстрация на висша форма на безсилие, и средство за облъчване на податливи на тъпа пропаганда. Ядрения шантаж не действа. На Путлер му е ясно, че издадели заповед за използване дори и само на тактическо ядрено оръжие преди заповедта се изпълни ще има превантивен не ядрен удар от страна на НАТО

    Коментиран от #57

    22:54 04.09.2026

  • 57 Глупаво изглеждаш

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Абе":

    с тролене! Има по достойни занимания от излагация!

    22:56 04.09.2026

  • 58 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Да бе, да":

    Аржентина не в България, която си е прежалила всички откраднати територии. Знаят много добре, че рано или късно Фолкленските острови ще си бъдат тяхни. Постепенно всички си вземат тяхното от Британската империя. Това са територии на хиляди километри от Англия. Те по-добре да си гледат Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, щото без тях остават с територия , колкото България. Земя , като една човешка длан, по Джагаров.

    23:02 04.09.2026

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