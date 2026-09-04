Киев: Украйна и Великобритания подготвят масово производство на ракети

Украйна и Обединеното кралство се подготвят да стартират масово производство на ракетни оръжия. Това мнение изрази Виктор Медведчук, ръководител на движението ''Друга Украйна'' и бивш лидер на забранената партия "Опозиционна платформа – За живот'', в статия, публикувана на уебсайта на движението, предава ТАСС.
Политикът посочва като основа за анализите си медийни публикации и нови договорености в европейската отбранителна сфера.
''През август 2026 г. The Sunday Times съобщи, че британски дронове са били използвани от Въоръжените сили на Украйна в продължение на шест месеца в кампания за удари с голям обсег срещу Русия. Сред използваните системи изданието посочи реактивния дрон ''Nyan'', произведен от Callen-Lenz Associates Ltd., дъщерно дружество на военния концерн BAE Systems plc. Мащабът на ударите с голям обсег срещу граждански цели в Русия непрекъснато се увеличава, а следващият етап се планира да бъде разгръщането на масово производство на ракетни оръжия. Вече установената практика за масово използване на безпилотни летателни апарати с голям обсег се допълва от създаването на индустриална база за масово производство на ракети, което създава възможност за комбиниране на масови удари с дронове с удари с балистични оръжия'', отбелязва Медведчук.
Разширяване на европейската противоракетна коалиция
Той обърма внимание и на създадената на 13 юли ''Коалиция за противоракетна отбрана'', обединяваща Великобритания, Украйна, Франция, Германия, Италия, Дания, Холандия, Норвегия, Испания и Швеция. Според него структурата затяга съвместното разработване на двустепенна европейска система за противоракетна отбрана.
''Долният ѝ ешелон се формира около системата Freya, където украинската компания Fire Point е главен изпълнител и системен интегратор, произвеждаща ракети-прехващачи и пускови установки FP-7, докато германската Hensoldt Ag доставя радарните системи TRML-4D. Горният ешелон се разработва от консорциума Bliksem EXO, воден от Destinus, с участието на Airbus Defence and Space, MBDA Deutschland, Safran Electronics & Defense и Thales. Системата е предназначена за поразяване на балистични ракети със среден обсег извън атмосферата, като съвместната инженерна работа вече е започнала. Украинските компании Fire Point и Destinus са си осигурили водещи позиции в тези проекти. Всичко това ни позволява да проследим как се е развило британско-украинското военно-промишлено сътрудничество от масовото производство на дронове до крилати и балистични ракети'', заключва политикът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #5
21:52 04.09.2026
2 Тя и Русия
21:52 04.09.2026
3 Абе
Коментиран от #13, #49
21:52 04.09.2026
4 ами хубаво
Коментиран от #10
21:53 04.09.2026
5 Ами
До коментар #1 от "Овчар":Спокойно няма да нито първата нито последната
Коментиран от #20
21:54 04.09.2026
6 полигона ще свърши зле
21:54 04.09.2026
7 СЛАВА БЪЛГАРИЯ, СЛАВА НАТО
21:55 04.09.2026
8 име
21:55 04.09.2026
9 Малии...
21:55 04.09.2026
10 Ами
До коментар #4 от "ами хубаво":Великобритания вече каза, че ни пука за жалкото квичене на кремълските песове
Коментиран от #19, #36
21:56 04.09.2026
11 ДрайвингПлежър
Засекретени данни от руския ген.щаб-
ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢
🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+
💥 Русия загуби повече войници за 5 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 4 години! 💥
Коментиран от #12, #15, #18
21:56 04.09.2026
12 Точен сте
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":Какво спечели русийката когато нападна Украйна преди 5 години?
1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи.
Коментиран от #16
21:56 04.09.2026
13 име
До коментар #3 от "Абе":Кога ЩЕ дойде това ЩЕ, бе козячев?! От две години слушаме Фламинго ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ. Ако не ударят някой склад или външен кенеф без ПВО, даже няма да пишат по медиите за бандераските "успехи"
21:57 04.09.2026
14 гюровамастия
21:57 04.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Цеко бранекето
За ени 12 пен ДЕЛЕ от МОЧАта питам
21:59 04.09.2026
18 Абре пацуле бря
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":Изглеждаш толкова жалко да откраднеш ник, да лъжеш като циганин срещу Русия и да показваш трагедията на запада! 😄
Коментиран от #21, #26, #28
21:59 04.09.2026
19 така е
До коментар #10 от "Ами":а кремълските песове казаха, че не им пука за жалното квичене на британия. Едни атомни подводници обикалят около Албиона и не са британски. А бе, не е добре работата за острова. Никак не е добре, нито във вътрешен, нито във външен план.
Коментиран от #44
22:00 04.09.2026
20 Овчар
До коментар #5 от "Ами":Така е при последната обаче ще има повече умрели от студ и глад..! Като няма ток живота на практика спира..
Коментиран от #29
22:03 04.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Димон Сладкия Бонбон
„Ще има зима в Европа“, каза Алексей Милер с лека усмивка.
Коментиран от #41
22:04 04.09.2026
23 Пет пари
22:04 04.09.2026
24 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ
РУСКИ ДОМУЗ
22:05 04.09.2026
25 КЕФ
Коментиран от #31
22:06 04.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Утилизация
Е много добро нещо .
С Ракети или Дронове.
Няма значение.
Просто Блатните трябва да бъдат
Трепани.
22:07 04.09.2026
28 Жив ли си още дрььт пaааццyууул 🤣
До коментар #18 от "Абре пацуле бря":Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук🪓🪓🪓 в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Haмeтнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,вече 5 години чакаш разбитите фашистки раши да дойдат и станат всички зле като дрьъътия пaааaццyуулл в края на мизерния му живот. А те още се бият за Вовчанск на 6 км.от границата си. Никога няма да ги дочакаш и ще си отидеш и отървеш от мъките задушил се в гаванката с изпражненията си😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆
Коментиран от #40
22:07 04.09.2026
29 Ами
До коментар #20 от "Овчар":С терор върху населеното война не се печели, а увеличава омразата към агресора и го сплотява повече нападнатите ама кремълските некадърници това няма как да го проумеят и след 4 години
Коментиран от #37
22:09 04.09.2026
30 Мира ботокса сбръчкана мисирката от НОВА
22:09 04.09.2026
31 ПО ГОЛЯМ КЕФ
До коментар #25 от "КЕФ":СЧУПИЛИ 2 ПРОЗОРЕЦА ..
ТИ ВИДЯ ЛИ КАКВО СА ИЗБОМБИЛ
БРЕ РУБЛО ИДИОТ?
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #48
22:10 04.09.2026
32 Сводката за днес
Там двадесет и третият международен щурмов полк на Украйна е проникнал дълбоко в руските линии и е разполовил руския плацдарм Дворична. Водени от елитни колумбийски бойци, руснаците не само заплашват да загубят контрол над над година напредък, но и са близо до пълно обкръжение и са ликвидирани които отказват да се предадат . Операцията започна с интензивен обстрел на вражески позиции. Международните бойци от щурмовия полк RUG използваха бомбардировачи-дронове, за да обстрелват и унищожат над сто петдесет и девет руски командни, наблюдателни и дислоцирани пункта в дните преди офанзивата. Забележително е, че те дори използваха дронове-камикадзе FPV, за да пробият и да летят директно в руски позиции, взривявайки критично оборудване. Преследвайки всеки руски войник, който се е изместил от позицията си, операторите на FPV не дадоха никаква милост на руските сили. След като руските защитници бяха адекватно подкопани, колумбийските доброволци започнаха подготовка за предстоящото сухопътно нападение. Тръгвайки рано сутринта, докато руснаците все още спяха, фазата на сухопътното нападение започна в четири отделни фази. Първо, южно от селището Западне е извършена диверсионна атака, като между петнадесет и двадесет колумбийски бойци са се инфилтрирали и са напреднали в гората. Войниците са влезли в интензивни престрелки с руските защитници, елиминирайки вражеските войници тук и поемайки контрол над горската зона.
Коментиран от #34, #35, #46, #55
22:12 04.09.2026
33 Йеронимус БОШ
22:13 04.09.2026
34 щИРЛИц ото Фон
До коментар #32 от "Сводката за днес":Това кой го казва ? Урсула , Рюте , Гнома , Тагарев , Калас .....?
Коментиран от #51
22:16 04.09.2026
35 Мангалореца
До коментар #32 от "Сводката за днес":Ябаааа,страхотен шок и ужус !
22:16 04.09.2026
36 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "Ами":Великобритания от днес има много по-голям дерт. Цяла ден се занимава с изказването на аржентинския президент и Тръмп за Фолкленските острови. Аржентина каза, че си ги иска, а Тръмп каза, че този път няма да помогнат на Англия, като миналия път.
Коментиран от #53, #54
22:16 04.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Главен ас.инструктор в руската армия
22:18 04.09.2026
40 Абре пацуле бря
До коментар #28 от "Жив ли си още дрььт пaааццyууул 🤣":Изглеждаш толкова жалко да откраднеш ник, да лъжеш като циганин срещу Русия и да показваш трагедията на запада! 😄
22:19 04.09.2026
41 Мангалореца
До коментар #22 от "Димон Сладкия Бонбон":Е как нема да има , потвърдиха двамата тъмнейши
22:19 04.09.2026
42 Факти
22:19 04.09.2026
43 ?????
А колко беше просто вашта така да се каже родителница..
Не пипайте общия език и общата история. Търгувайте и с Европа и с Русия.
Кво ви пречеше бре?
22:19 04.09.2026
44 Абе
До коментар #19 от "така е":Атоми са ви се в главите на вас. Ядрени оръжия няма да брадат използвани от никой. Сега ядрените оръжия за разлика от времето на тяхното първоначално създаване вече не са средства с които може да се спечели война в съвременния свят. Вече ядрените оръжия са само средство което гарантира възпиране. Ако някой си позволи да използва ядрено оръжие ще има моментален отговор от другата страна и със света се свърша печеливш няма да има и не може да има.
Коментиран от #52
22:22 04.09.2026
45 И ТЯХ , НЕКА СЕ ЕЖАТ
22:23 04.09.2026
46 Моя идол е Бойко Борисов
До коментар #32 от "Сводката за днес":Колкото и привлекателно да трябва да звучи ,с тоз калпав превод няма кой да му обырне внимание
22:28 04.09.2026
47 Ми мрете
22:31 04.09.2026
48 лапай банана
До коментар #31 от "ПО ГОЛЯМ КЕФ":И не се обяснявай!
22:32 04.09.2026
49 ВеЦе
До коментар #3 от "Абе":Ти също ще ги усетиш, цървулпрост.
22:32 04.09.2026
50 Интересно
22:33 04.09.2026
51 Датие
До коментар #34 от "щИРЛИц ото Фон":Бапут КА ТА Май NA
22:33 04.09.2026
52 ?????
До коментар #44 от "Абе":Абе как да кажа.
Руската ядрена доктрина предполага ядрени и термоядрени удари при сегашната ситуация.
Просто ви е провървяло с Путин.
Молете се за него щото следващият едва ли ще ви мисли.
Коментиран от #56
22:36 04.09.2026
53 Да бе, да
До коментар #36 от "РЕАЛИСТ":Те аржентинците тази глупост от 40години няма да я повторя, че там си имат мого по-големи поблеми от островите още. Когато си решат икономическите проблеми и отделят нещо за армия и оръжие може да е друго, но не и сега. Просто там управлява поредния популист съмишлик на Тръмп, а при тях е много по-важно да гледаш какво правят реално, а не каква поредна медийна бомба ще изръсят точно
Коментиран от #58
22:37 04.09.2026
54 Интересно
До коментар #36 от "РЕАЛИСТ":Миналия път как им помогнаха? Не помня.
22:37 04.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Абе
До коментар #52 от "?????":Руските доктрини са само хартийки дето стават евентуално да си извършиш нещо с тях при липса на друго по подходящо наоколо. Ядрените заплахи на отчаяния кремълски режим не са нищо друго освен демонстрация на висша форма на безсилие, и средство за облъчване на податливи на тъпа пропаганда. Ядрения шантаж не действа. На Путлер му е ясно, че издадели заповед за използване дори и само на тактическо ядрено оръжие преди заповедта се изпълни ще има превантивен не ядрен удар от страна на НАТО
Коментиран от #57
22:54 04.09.2026
57 Глупаво изглеждаш
До коментар #56 от "Абе":с тролене! Има по достойни занимания от излагация!
22:56 04.09.2026
58 РЕАЛИСТ
До коментар #53 от "Да бе, да":Аржентина не в България, която си е прежалила всички откраднати територии. Знаят много добре, че рано или късно Фолкленските острови ще си бъдат тяхни. Постепенно всички си вземат тяхното от Британската империя. Това са територии на хиляди километри от Англия. Те по-добре да си гледат Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, щото без тях остават с територия , колкото България. Земя , като една човешка длан, по Джагаров.
23:02 04.09.2026