Гласът на Путин: Русия не изключва възможността за възобновяване на тристранните преговори за Украйна

Русия не изключва възможността за възобновяване на тристранните преговори за Украйна с американско участие, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, пише БТА.
Перспективите за възобновяване на тристранните преговори за Украйна и резултатите от посещенията на специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев през почивните дни станаха основни теми на днешния брифинг на Песков.
„Относно възобновяването на тристранния формат, чухте изявления от Киев вчера. Къшнър направи такива изявления. Ние също не изключваме възобновяването на този тристранен формат“, заяви Песков. Въпреки това, според него, „все още е преждевременно да се говори за мястото и точния срок“.
Говорителят уточни, че Кремъл все още не разполага с информация за резултатите от контактите в Киев между Уиткоф и Къшнър и представители на Украйна.
„Ние наистина ценим много високо мироопазващите усилия на американските преговарящи“, посочи Песков, като добави, че провелата се в събота среща с американските представители в Москва е била „една малка стъпка към мира“. Същевременно говорителят на Кремъл отказа да разкрие по какво предложенията, изразени от американските емисари на срещата с руския президент Владимир Путин, се различават от споразуменията, постигнати в Анкоридж през 2025 г. с неговия американски колега Доналд Тръмп.
„Путин лично изрази признателността си на Тръмп за неговия ангажимент към мира“, заяви Песков, като не изключи възможността за телефонен разговор между президентите след пътуването на американските пратеници.
Пратениците на Доналд Тръмп, които вчера посетиха първо Москва, а след това днес и Киев, са представили нови, „по-ефективни“ предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, съобщи украинското президентство, цитирано от Франс прес.
Президентът Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната ще продължи и през зимата поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.
Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зетят на американския президент, са представили в Киев нови, „по-ефективни“ предложения за прекратяване на войната с Русия, заяви тази вечер пред Франс прес високопоставен представител на украинското президентство.
Володимир Зеленски проведе по-рано днес първите си разговори със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, след които украинският президент не изглеждаше оптимистично настроен.
„Разчитаме на подкрепата на нашите европейски партньори, ако войната продължи през зимата, което засега изглежда вероятно“, заяви той на пресконференция след разговорите си в Киев с пратениците на Доналд Тръмп.
От своя страна Стив Уиткоф, който по-рано днес определи разговорите в Киев като „много съдържателни“, след като вчера вечерта беше приет в Кремъл, подчерта, че Москва и Киев трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната, която продължава от руското нахлуване в Украйна през 2022 г.
„И двете страни ще трябва да направят компромиси и да намалят различията помежду си, а ние смятаме, че разполагаме с необходимите елементи, за да постигнем това“, заяви той. „Много е трудно, но сме решени да го направим“, добави Уиткоф.
Украинският президент обаче продължи да настоява, че териториалният въпрос, който е централен за конфликта, може да бъде решен единствено на срещи между държавните ръководители.
„Искам да се придържам към позицията си, че толкова сложни въпроси (относно териториите — бел. ред.) могат да бъдат решени единствено на ниво държавни ръководители“, заяви Володимир Зеленски, който отдавна призовава руския си колега за директни преговори, но Владимир Путин отказва.
Днес в Киев се проведе и нов кръг от разговори с участието на двамата американски пратеници, украинската делегация и европейски съветници - германеца Гюнтер Заутер, британеца Джонатан Пауъл и французина Еманюел Бон.
Това е първото посещение в Украйна на Уиткоф, който е бизнесмен, близък до Тръмп, и на Къшнър от началото на тяхното посредничество в конфликта.
След завръщането си в Белия дом в началото на 2025 г. Доналд Тръмп започна няколко кръга от разговори с цел да бъде намерен изход от войната, започнала с руското нахлуване през 2022 г. и превърнала се в най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война. Досега обаче тези опити не са довели до никакъв съществен пробив.
Преговорите основно са блокирани заради териториалния въпрос. Москва настоява украинската армия да се изтегли напълно от източния регион Донецк, което Киев категорично отказва.
Сега не е ясно дали предложението, предадено от пратениците на Тръмп, включва отстъпване на украински територии, както той по-рано беше намеквал.
По повод новия кръг от преговори Владимир Путин обяви прекратяване на ударите срещу Киев за три дни, от събота до понеделник включително. Володимир Зеленски от своя страна обяви спиране на атаките срещу Москва за същия период.
На други места в Украйна и Русия обаче военните действия продължават.
През нощта срещу неделя Русия е атакувала Украйна със 108 дрона и ракети, съобщиха украинските военновъздушни сили. Те заявиха, че са свалили по-голямата част от тях, но уточниха, че при бомбардировките все пак са били поразени 11 обекта в страната.
От своя страна руската армия заяви, че през изминалата нощ е неутрализирала 258 украински дрона, насочени към Русия. Като при един от ударите е било засегнато предприятие в град Рязан, югоизточно от Москва. Руската медия АСТРА твърди, че става дума за петролна рафинерия.
А оперативният щаб на руската Белгородска област съобщи за двама убити и двама ранени в региона при удар с дрон по автомобил, предаде ТАСС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:01 07.09.2026
2 Овчар
Коментиран от #3, #11
17:02 07.09.2026
3 Соломон
До коментар #2 от "Овчар":А в Русия всички ще бъде цветя и рози
Коментиран от #7
17:03 07.09.2026
4 кметът Варненчик
17:03 07.09.2026
5 име
Коментиран от #30
17:05 07.09.2026
6 мдааааа
17:07 07.09.2026
7 име
До коментар #3 от "Соломон":Само с ЩЕкането ЩЕ си останеш. Пет години ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ... Дори като приключи денацифицирането на Бандреистан, ЩЕ продължиш да викаш ЩЕ ЩЕ ЩЕ....
Коментиран от #10, #18
17:07 07.09.2026
8 Българин
След това, икономическите връзки между Европа и Русия могат да бъдат възстановени, а с печалбата, Украйна да бъде построена отново.
17:07 07.09.2026
9 Мадуро
17:08 07.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Овчи
До коментар #2 от "Овчар":Ти кога ще събереш сено за зимата , бе ? 😁
17:08 07.09.2026
12 Защо ли ми се струва,
Коментиран от #15, #16, #21, #24
17:08 07.09.2026
13 Съдията
Коментиран от #14
17:09 07.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 На една пуйка ѝ се струвАло, струвАло
До коментар #12 от "Защо ли ми се струва,":Па се гътнАла
17:12 07.09.2026
16 да питам
До коментар #12 от "Защо ли ми се струва,":Чакай първо да свърши СВО-то , де ..😁
17:12 07.09.2026
17 Песков
17:12 07.09.2026
18 Соломон
До коментар #7 от "име":То това може да се каже и за Русия. От Киев за три дня изминаха пет години. Първите четири години бе добре за Русия че на Украйна не и даваха да бие по руска територия. Това вече се промени . И тази зима ще е първата много интересна . Някой ще се събудят от зимния сън и ще разберат че бензин няма. А в състезанието между телевизора и хладилника, бензиноколонката взе преднина
Коментиран от #28, #32
17:12 07.09.2026
19 Шмъркалката кво се обяснява ?!?
СДА ВАЙ СЯ.. педофил...
Коментиран от #29
17:13 07.09.2026
20 Ципин
17:13 07.09.2026
21 Соломон
До коментар #12 от "Защо ли ми се струва,":Ще имали бензин до Германия
17:15 07.09.2026
22 Единстена точка
17:15 07.09.2026
23 А още
17:16 07.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Атина Палада
17:18 07.09.2026
26 По дедо
17:18 07.09.2026
27 Редклиф
17:20 07.09.2026
28 Е, тя Украйна нали
До коментар #18 от "Соломон":победи вече няколко пъти.
Коментиран от #31, #37, #46
17:20 07.09.2026
29 Чака ти да отидеш
До коментар #19 от "Шмъркалката кво се обяснява ?!?":да приемеш капитулацията, дай личен пример.
17:22 07.09.2026
30 именития
До коментар #5 от "име":ред е на москва и питер да горят все пак трябва да има справедливост
Коментиран от #41
17:22 07.09.2026
31 Соломон
До коментар #28 от "Е, тя Украйна нали":Украйна никога не си е поставяла за цел да победи Русия. А само да я откаже от мераците по Украйна
Коментиран от #35
17:23 07.09.2026
32 име
До коментар #18 от "Соломон":Да, бе, козяк, разбрах, че можеш да повтаряш ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ. А сега ми припомни само едно ЩЕ, което се е случило до сега, за 5г. И може да ти повярвам.
Коментиран от #36, #39
17:24 07.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Излиза Песков
17:26 07.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Засили се някъде от високо
До коментар #32 от "име":И гледай да няма свидетели.
17:28 07.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Соломон
До коментар #32 от "име":Ще ти кажа . На бензиноколонката и свърши бензина и се налага да внася. Въпроса е че в един момент няма да може да си осигури това което и трябва. А ако не знаеш Русия е не просто голяма. Тя е огромна и е разположена в 11 часови зони. Трябва много гориво една стока да стигне от точка А до точка Б. . Освен гориво Русия започна да внася и керосин. Освен за самолетите той е необходим и за влаковете
Коментиран от #42
17:32 07.09.2026
40 Гласът на ТРЪМП
17:37 07.09.2026
41 име
До коментар #30 от "именития":Ред е на, следва, очаква се, предстои, ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ..... и накрая в Киев спят некъпани и гладни в метрото и се моят да не ги отвлекат за фронта.
Коментиран от #43
17:38 07.09.2026
42 име
До коментар #39 от "Соломон":Като и е свършил бензина, що не ходиш да ги окупираш?! Нали нямат бензин, значи няма да могат да се бия, ходи веднага да ги окупираш
Коментиран от #45, #48
17:41 07.09.2026
43 Соломон
До коментар #41 от "име":Защо не отидеш да се изкъпеш в Тюмен. Жители те му с радост биха отишли да Киев за да се изкъпят. За да не миришат на тоалетна след като са взели душ
17:42 07.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Соломон
До коментар #42 от "име":Ти нормален ли си. Аз не страдам от мания за величие. И това което имам ми е напълно достатъчно
17:44 07.09.2026
46 как така украйна
До коментар #28 от "Е, тя Украйна нали":вие винаги натрапвате русия като победител,но никой не е чул за това
17:45 07.09.2026
47 Дон Корлеоне
17:48 07.09.2026
48 Имат
До коментар #42 от "име":най-силната кавалерия!
17:50 07.09.2026
49 Вова умирисника мечтае за Донецк
18:02 07.09.2026