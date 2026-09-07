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Гласът на Путин: Русия не изключва възможността за възобновяване на тристранните преговори за Украйна
  Тема: Украйна

Гласът на Путин: Русия не изключва възможността за възобновяване на тристранните преговори за Украйна

7 Септември, 2026 16:59 1 152 49

  • русия-
  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • крим

Пратениците на Доналд Тръмп, които посетиха първо Москва, а след това и Киев, са представили нови, „по-ефективни“ предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, съобщи украинското президентство, цитирано от Франс прес

Гласът на Путин: Русия не изключва възможността за възобновяване на тристранните преговори за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия не изключва възможността за възобновяване на тристранните преговори за Украйна с американско участие, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, пише БТА.

Перспективите за възобновяване на тристранните преговори за Украйна и резултатите от посещенията на специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев през почивните дни станаха основни теми на днешния брифинг на Песков.

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„Относно възобновяването на тристранния формат, чухте изявления от Киев вчера. Къшнър направи такива изявления. Ние също не изключваме възобновяването на този тристранен формат“, заяви Песков. Въпреки това, според него, „все още е преждевременно да се говори за мястото и точния срок“.

Говорителят уточни, че Кремъл все още не разполага с информация за резултатите от контактите в Киев между Уиткоф и Къшнър и представители на Украйна.

„Ние наистина ценим много високо мироопазващите усилия на американските преговарящи“, посочи Песков, като добави, че провелата се в събота среща с американските представители в Москва е била „една малка стъпка към мира“. Същевременно говорителят на Кремъл отказа да разкрие по какво предложенията, изразени от американските емисари на срещата с руския президент Владимир Путин, се различават от споразуменията, постигнати в Анкоридж през 2025 г. с неговия американски колега Доналд Тръмп.

„Путин лично изрази признателността си на Тръмп за неговия ангажимент към мира“, заяви Песков, като не изключи възможността за телефонен разговор между президентите след пътуването на американските пратеници.

Пратениците на Доналд Тръмп, които вчера посетиха първо Москва, а след това днес и Киев, са представили нови, „по-ефективни“ предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, съобщи украинското президентство, цитирано от Франс прес.

Президентът Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната ще продължи и през зимата поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зетят на американския президент, са представили в Киев нови, „по-ефективни“ предложения за прекратяване на войната с Русия, заяви тази вечер пред Франс прес високопоставен представител на украинското президентство.

Володимир Зеленски проведе по-рано днес първите си разговори със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, след които украинският президент не изглеждаше оптимистично настроен.

„Разчитаме на подкрепата на нашите европейски партньори, ако войната продължи през зимата, което засега изглежда вероятно“, заяви той на пресконференция след разговорите си в Киев с пратениците на Доналд Тръмп.

От своя страна Стив Уиткоф, който по-рано днес определи разговорите в Киев като „много съдържателни“, след като вчера вечерта беше приет в Кремъл, подчерта, че Москва и Киев трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната, която продължава от руското нахлуване в Украйна през 2022 г.

„И двете страни ще трябва да направят компромиси и да намалят различията помежду си, а ние смятаме, че разполагаме с необходимите елементи, за да постигнем това“, заяви той. „Много е трудно, но сме решени да го направим“, добави Уиткоф.

Украинският президент обаче продължи да настоява, че териториалният въпрос, който е централен за конфликта, може да бъде решен единствено на срещи между държавните ръководители.

„Искам да се придържам към позицията си, че толкова сложни въпроси (относно териториите — бел. ред.) могат да бъдат решени единствено на ниво държавни ръководители“, заяви Володимир Зеленски, който отдавна призовава руския си колега за директни преговори, но Владимир Путин отказва.

Днес в Киев се проведе и нов кръг от разговори с участието на двамата американски пратеници, украинската делегация и европейски съветници - германеца Гюнтер Заутер, британеца Джонатан Пауъл и французина Еманюел Бон.

Това е първото посещение в Украйна на Уиткоф, който е бизнесмен, близък до Тръмп, и на Къшнър от началото на тяхното посредничество в конфликта.

След завръщането си в Белия дом в началото на 2025 г. Доналд Тръмп започна няколко кръга от разговори с цел да бъде намерен изход от войната, започнала с руското нахлуване през 2022 г. и превърнала се в най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война. Досега обаче тези опити не са довели до никакъв съществен пробив.

Преговорите основно са блокирани заради териториалния въпрос. Москва настоява украинската армия да се изтегли напълно от източния регион Донецк, което Киев категорично отказва.

Сега не е ясно дали предложението, предадено от пратениците на Тръмп, включва отстъпване на украински територии, както той по-рано беше намеквал.

По повод новия кръг от преговори Владимир Путин обяви прекратяване на ударите срещу Киев за три дни, от събота до понеделник включително. Володимир Зеленски от своя страна обяви спиране на атаките срещу Москва за същия период.

На други места в Украйна и Русия обаче военните действия продължават.

През нощта срещу неделя Русия е атакувала Украйна със 108 дрона и ракети, съобщиха украинските военновъздушни сили. Те заявиха, че са свалили по-голямата част от тях, но уточниха, че при бомбардировките все пак са били поразени 11 обекта в страната.

От своя страна руската армия заяви, че през изминалата нощ е неутрализирала 258 украински дрона, насочени към Русия. Като при един от ударите е било засегнато предприятие в град Рязан, югоизточно от Москва. Руската медия АСТРА твърди, че става дума за петролна рафинерия.

А оперативният щаб на руската Белгородска област съобщи за двама убити и двама ранени в региона при удар с дрон по автомобил, предаде ТАСС.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 7 Отговор
    Стефчо Витков може да е домакин у къщата на деда си в с. Макреш - Видинско.

    17:01 07.09.2026

  • 2 Овчар

    8 9 Отговор
    Бягайте урки зимата ще вземе много от вас ..!

    Коментиран от #3, #11

    17:02 07.09.2026

  • 3 Соломон

    9 10 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    А в Русия всички ще бъде цветя и рози

    Коментиран от #7

    17:03 07.09.2026

  • 4 кметът Варненчик

    1 2 Отговор
    На Баба Алино може да останете цели 2 седмици да преговаряте.

    17:03 07.09.2026

  • 5 име

    8 8 Отговор
    Кви преговори, наркомана и хунтата, която го командва, само тупат топката. Тези три дни им трябваха за да пробват да изнесат каквото могат от Киев. Но руснаците ги следят и още от миналия ден подготвят уда с десетки ракети Х-101, Бандерол, Искандер и стотици дронове. Киев пак ще гори, а с него и западна украйна, щото там има най-много здрави складове, магазини със стока по рафтовете и електричество.

    Коментиран от #30

    17:05 07.09.2026

  • 6 мдааааа

    6 1 Отговор
    Оооо , "Великодушний" ...

    17:07 07.09.2026

  • 7 име

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    Само с ЩЕкането ЩЕ си останеш. Пет години ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ... Дори като приключи денацифицирането на Бандреистан, ЩЕ продължиш да викаш ЩЕ ЩЕ ЩЕ....

    Коментиран от #10, #18

    17:07 07.09.2026

  • 8 Българин

    6 12 Отговор
    Русия си изтегля войската от Украйна, а Путин като основна причина за войната, отива в Хага. да си получи заслуженото.
    След това, икономическите връзки между Европа и Русия могат да бъдат възстановени, а с печалбата, Украйна да бъде построена отново.

    17:07 07.09.2026

  • 9 Мадуро

    9 11 Отговор
    САЩ дадоха ултиматум на Пусин да си прибира орките.Имаче ще има Мадуро 2.Пусин се примоли на Индия и Китай да му помагат.Те го ритнаха по токчетата.

    17:08 07.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Овчи

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Ти кога ще събереш сено за зимата , бе ? 😁

    17:08 07.09.2026

  • 12 Защо ли ми се струва,

    12 7 Отговор
    че войната ще приключи в Германия...

    Коментиран от #15, #16, #21, #24

    17:08 07.09.2026

  • 13 Съдията

    10 5 Отговор
    Зеленото пак се е напушило и тропа с краче, войната ще продължи, защото Путин не иска да преговаря с мен. С лузъри никой не иска да преговаря, а и няма за какво. Мъка, мъка либерастка.😂

    Коментиран от #14

    17:09 07.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 На една пуйка ѝ се струвАло, струвАло

    4 5 Отговор

    До коментар #12 от "Защо ли ми се струва,":

    Па се гътнАла

    17:12 07.09.2026

  • 16 да питам

    3 6 Отговор

    До коментар #12 от "Защо ли ми се струва,":

    Чакай първо да свърши СВО-то , де ..😁

    17:12 07.09.2026

  • 17 Песков

    3 5 Отговор
    ли озвучава двойника?

    17:12 07.09.2026

  • 18 Соломон

    5 10 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    То това може да се каже и за Русия. От Киев за три дня изминаха пет години. Първите четири години бе добре за Русия че на Украйна не и даваха да бие по руска територия. Това вече се промени . И тази зима ще е първата много интересна . Някой ще се събудят от зимния сън и ще разберат че бензин няма. А в състезанието между телевизора и хладилника, бензиноколонката взе преднина

    Коментиран от #28, #32

    17:12 07.09.2026

  • 19 Шмъркалката кво се обяснява ?!?

    7 8 Отговор
    У Йло загуби позорно войната и станА за посмешище на целиот Свет!
    СДА ВАЙ СЯ.. педофил...

    Коментиран от #29

    17:13 07.09.2026

  • 20 Ципин

    3 2 Отговор
    пак ли е пуснал жица?

    17:13 07.09.2026

  • 21 Соломон

    7 5 Отговор

    До коментар #12 от "Защо ли ми се струва,":

    Ще имали бензин до Германия

    17:15 07.09.2026

  • 22 Единстена точка

    3 5 Отговор
    размера на репарациите!

    17:15 07.09.2026

  • 23 А още

    2 3 Отговор
    не са дочели доклада на Редклиф....

    17:16 07.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Атина Палада

    3 3 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    17:18 07.09.2026

  • 26 По дедо

    0 2 Отговор
    Ще ми кацнете на ...

    17:18 07.09.2026

  • 27 Редклиф

    3 2 Отговор
    ЦРУ от 2020 знаше,че Путин ще нападне на 24.02.2022!

    17:20 07.09.2026

  • 28 Е, тя Украйна нали

    3 5 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    победи вече няколко пъти.

    Коментиран от #31, #37, #46

    17:20 07.09.2026

  • 29 Чака ти да отидеш

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Шмъркалката кво се обяснява ?!?":

    да приемеш капитулацията, дай личен пример.

    17:22 07.09.2026

  • 30 именития

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    ред е на москва и питер да горят все пак трябва да има справедливост

    Коментиран от #41

    17:22 07.09.2026

  • 31 Соломон

    5 4 Отговор

    До коментар #28 от "Е, тя Украйна нали":

    Украйна никога не си е поставяла за цел да победи Русия. А само да я откаже от мераците по Украйна

    Коментиран от #35

    17:23 07.09.2026

  • 32 име

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    Да, бе, козяк, разбрах, че можеш да повтаряш ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ. А сега ми припомни само едно ЩЕ, което се е случило до сега, за 5г. И може да ти повярвам.

    Коментиран от #36, #39

    17:24 07.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Излиза Песков

    3 4 Отговор
    и пуска уокмен с гласът на Путин!

    17:26 07.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Засили се някъде от високо

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "име":

    И гледай да няма свидетели.

    17:28 07.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Соломон

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "име":

    Ще ти кажа . На бензиноколонката и свърши бензина и се налага да внася. Въпроса е че в един момент няма да може да си осигури това което и трябва. А ако не знаеш Русия е не просто голяма. Тя е огромна и е разположена в 11 часови зони. Трябва много гориво една стока да стигне от точка А до точка Б. . Освен гориво Русия започна да внася и керосин. Освен за самолетите той е необходим и за влаковете

    Коментиран от #42

    17:32 07.09.2026

  • 40 Гласът на ТРЪМП

    2 3 Отговор
    Ша си бомбя Путин докато не са вразуми.

    17:37 07.09.2026

  • 41 име

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "именития":

    Ред е на, следва, очаква се, предстои, ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ..... и накрая в Киев спят некъпани и гладни в метрото и се моят да не ги отвлекат за фронта.

    Коментиран от #43

    17:38 07.09.2026

  • 42 име

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Соломон":

    Като и е свършил бензина, що не ходиш да ги окупираш?! Нали нямат бензин, значи няма да могат да се бия, ходи веднага да ги окупираш

    Коментиран от #45, #48

    17:41 07.09.2026

  • 43 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "име":

    Защо не отидеш да се изкъпеш в Тюмен. Жители те му с радост биха отишли да Киев за да се изкъпят. За да не миришат на тоалетна след като са взели душ

    17:42 07.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Соломон

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "име":

    Ти нормален ли си. Аз не страдам от мания за величие. И това което имам ми е напълно достатъчно

    17:44 07.09.2026

  • 46 как така украйна

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Е, тя Украйна нали":

    вие винаги натрапвате русия като победител,но никой не е чул за това

    17:45 07.09.2026

  • 47 Дон Корлеоне

    2 2 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    17:48 07.09.2026

  • 48 Имат

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "име":

    най-силната кавалерия!

    17:50 07.09.2026

  • 49 Вова умирисника мечтае за Донецк

    1 0 Отговор
    Но понеже не може да вземе града Донецк с военни средства има наглостта да го иска като условие за примирие. Ясно е че не му пука за жертвите, но дори с още 500х. Трупа града остава недостижим за бледухата. Зеленски защо да му го дава без гаранции за европейска интеграция и сигурност? Сле време Крим ше мечтае да са украински граждани с достъп до ЕС и САЩ.

    18:02 07.09.2026

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