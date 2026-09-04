Дипломатически скандал! Русия отхвърли молбата на Токио да премахне хризантема от мемориала "Победа на Изток"

Русия е отказала да удовлетвори молбата на Япония да премахне изображение на хризантема от мемориалния комплекс "Победа на Изток" в Хабаровск. Искането на японските дипломати идва ден преди церемонията по откриването на паметника. Изображението е нарисувано върху граничен стълб, който войник разбива с приклад на пушка, съобщава телевизионния канал "Губерния".
"Хризантемата е националното цвете на Япония, а печатът с изображение на хризантемата традиционно се използва като символ на императора и императорското семейство, а също така се поставя на корицата на японските паспорти. Молим местните власти да предприемат мерки за предотвратяване на неоправданото подбуждане към конфронтация между Япония и Русия и да премахнат табелата с изображение на печата с хризантемата. Ако вече са поставени подобни статуи, молим да обмислят премахването им", се казва в обръщение на Генералното консулство на Япония.
Руското военноисторическо дружество отказа искането на японската страна. Николай Овсиенко, заместник-председател на Руското военноисторическо дружество, обясни, че паметникът съдържа множество исторически детайли, а стълбът е един от тях. Той подчерта, че хризантемата в този контекст символизира не само императорския дом, но и японския милитаризъм, който е извършил чудовищни престъпления.
"Това е точно копие на граничния стълб, който имперска Япония издигна на остров Сахалин. Когато най-накрая освободихме Сахалин и го върнахме на Русия, руски войник, съветски войник, счупи този символ на милитаристична Япония. От нас се иска да премахнем императорската хризантема от паметника. Според мен това искане е изключително неуместно, защото тази хризантема е не само символ на японския императорски дом, но и символ на милитаризма, който е извършил чудовищни престъпления", отбеляза Овсиенко.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #9, #12
19:49 04.09.2026
2 Бил
19:50 04.09.2026
3 Европеец
Коментиран от #8
19:50 04.09.2026
4 НЯМА СКАНДАЛ
19:51 04.09.2026
5 Генчо Лафката
19:52 04.09.2026
6 Нннн
Коментиран от #11, #16
19:53 04.09.2026
7 Овчар
19:53 04.09.2026
8 Една пуйка мислила,мислила
До коментар #3 от "Европеец":Па се гътнала.
19:53 04.09.2026
9 Диктор
До коментар #1 от "Гост":Русия е антисветска държава, заедно със САЩ
19:55 04.09.2026
10 КОЙ ПУСНА АТОМА
19:57 04.09.2026
11 хмм
До коментар #6 от "Нннн":А колко деца са се родили по време на комунизма, получили са сигурност, добро здравеопазване и добро образование при комунизма, знаеш ли?
19:57 04.09.2026
12 Не са
До коментар #1 от "Гост":Да беше ме видял мене през 45година на местото на сталин😅😅😅лично аз щ😒щщях да участвам в унищоженито на сите жерманци и такава раса и ген нямаше да има
19:58 04.09.2026
13 те така
20:02 04.09.2026
14 Мич
20:03 04.09.2026
15 Въпрос
20:06 04.09.2026
16 А колко са жертвите
До коментар #6 от "Нннн":От налагана демокрация и в името на демокрацията?
20:06 04.09.2026