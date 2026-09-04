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Дипломатически скандал! Русия отхвърли молбата на Токио да премахне хризантема от мемориала "Победа на Изток"

Дипломатически скандал! Русия отхвърли молбата на Токио да премахне хризантема от мемориала "Победа на Изток"

4 Септември, 2026 19:48 754 16

  • русия-
  • япония-
  • курилски острови

Хризантемата е националното цвете на Япония, а печатът с изображение на хризантемата традиционно се използва като символ на императора и императорското семейство, а също така се поставя на корицата на японските паспорти

Дипломатически скандал! Русия отхвърли молбата на Токио да премахне хризантема от мемориала "Победа на Изток" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Русия е отказала да удовлетвори молбата на Япония да премахне изображение на хризантема от мемориалния комплекс "Победа на Изток" в Хабаровск. Искането на японските дипломати идва ден преди церемонията по откриването на паметника. Изображението е нарисувано върху граничен стълб, който войник разбива с приклад на пушка, съобщава телевизионния канал "Губерния".

"Хризантемата е националното цвете на Япония, а печатът с изображение на хризантемата традиционно се използва като символ на императора и императорското семейство, а също така се поставя на корицата на японските паспорти. Молим местните власти да предприемат мерки за предотвратяване на неоправданото подбуждане към конфронтация между Япония и Русия и да премахнат табелата с изображение на печата с хризантемата. Ако вече са поставени подобни статуи, молим да обмислят премахването им", се казва в обръщение на Генералното консулство на Япония.

Руското военноисторическо дружество отказа искането на японската страна. Николай Овсиенко, заместник-председател на Руското военноисторическо дружество, обясни, че паметникът съдържа множество исторически детайли, а стълбът е един от тях. Той подчерта, че хризантемата в този контекст символизира не само императорския дом, но и японския милитаризъм, който е извършил чудовищни ​​престъпления.

"Това е точно копие на граничния стълб, който имперска Япония издигна на остров Сахалин. Когато най-накрая освободихме Сахалин и го върнахме на Русия, руски войник, съветски войник, счупи този символ на милитаристична Япония. От нас се иска да премахнем императорската хризантема от паметника. Според мен това искане е изключително неуместно, защото тази хризантема е не само символ на японския императорски дом, но и символ на милитаризма, който е извършил чудовищни ​​престъпления", отбеляза Овсиенко.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 23 Отговор
    Русия са варвари и окупатори.

    Коментиран от #9, #12

    19:49 04.09.2026

  • 2 Бил

    10 1 Отговор
    Малко са ги трепали жълтурите 1945г

    19:50 04.09.2026

  • 3 Европеец

    22 7 Отговор
    Аз си мислех че само украинците са нагли, а се оказва и японците....

    Коментиран от #8

    19:50 04.09.2026

  • 4 НЯМА СКАНДАЛ

    10 3 Отговор
    Японските фашисти са ги ритнали. МНОГО ПРАВИЛНО.

    19:51 04.09.2026

  • 5 Генчо Лафката

    6 10 Отговор
    Вместо с Пърл Харбър трябваше да се разправят с Расия от Изток, тогава и Америте нямаше да ги спасят.

    19:52 04.09.2026

  • 6 Нннн

    4 14 Отговор
    Жертвите на комунизма са 85 милиона в цял свят.

    Коментиран от #11, #16

    19:53 04.09.2026

  • 7 Овчар

    8 6 Отговор
    Япония е красива страна със силна история но запада я счупи..!

    19:53 04.09.2026

  • 8 Една пуйка мислила,мислила

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Па се гътнала.

    19:53 04.09.2026

  • 9 Диктор

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Русия е антисветска държава, заедно със САЩ

    19:55 04.09.2026

  • 10 КОЙ ПУСНА АТОМА

    8 2 Отговор
    Над Япония???

    19:57 04.09.2026

  • 11 хмм

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Нннн":

    А колко деца са се родили по време на комунизма, получили са сигурност, добро здравеопазване и добро образование при комунизма, знаеш ли?

    19:57 04.09.2026

  • 12 Не са

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Да беше ме видял мене през 45година на местото на сталин😅😅😅лично аз щ😒щщях да участвам в унищоженито на сите жерманци и такава раса и ген нямаше да има

    19:58 04.09.2026

  • 13 те така

    1 1 Отговор
    Да целуват американците и да си сложат атомната гъба, като символ на пропадналата япония!

    20:02 04.09.2026

  • 14 Мич

    0 0 Отговор
    Хабаровск е бедна китайска провинция.

    20:03 04.09.2026

  • 15 Въпрос

    0 0 Отговор
    На тези блатните сме им дали писменост и религия,а помните ли унижението как Путин каза,че писмеността им дошла от Македония,и нито един русофил не се засегна,що за животно е русофила?

    20:06 04.09.2026

  • 16 А колко са жертвите

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нннн":

    От налагана демокрация и в името на демокрацията?

    20:06 04.09.2026

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