Русия е отказала да удовлетвори молбата на Япония да премахне изображение на хризантема от мемориалния комплекс "Победа на Изток" в Хабаровск. Искането на японските дипломати идва ден преди церемонията по откриването на паметника. Изображението е нарисувано върху граничен стълб, който войник разбива с приклад на пушка, съобщава телевизионния канал "Губерния".

"Хризантемата е националното цвете на Япония, а печатът с изображение на хризантемата традиционно се използва като символ на императора и императорското семейство, а също така се поставя на корицата на японските паспорти. Молим местните власти да предприемат мерки за предотвратяване на неоправданото подбуждане към конфронтация между Япония и Русия и да премахнат табелата с изображение на печата с хризантемата. Ако вече са поставени подобни статуи, молим да обмислят премахването им", се казва в обръщение на Генералното консулство на Япония.

Руското военноисторическо дружество отказа искането на японската страна. Николай Овсиенко, заместник-председател на Руското военноисторическо дружество, обясни, че паметникът съдържа множество исторически детайли, а стълбът е един от тях. Той подчерта, че хризантемата в този контекст символизира не само императорския дом, но и японския милитаризъм, който е извършил чудовищни ​​престъпления.

"Това е точно копие на граничния стълб, който имперска Япония издигна на остров Сахалин. Когато най-накрая освободихме Сахалин и го върнахме на Русия, руски войник, съветски войник, счупи този символ на милитаристична Япония. От нас се иска да премахнем императорската хризантема от паметника. Според мен това искане е изключително неуместно, защото тази хризантема е не само символ на японския императорски дом, но и символ на милитаризма, който е извършил чудовищни ​​престъпления", отбеляза Овсиенко.