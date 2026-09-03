Жозеф Аун: Израел продължава да нарушава рамковото споразумение с Ливан

Президентът на Ливан Жозеф Аун заяви, че Израел продължава да нарушава рамковото споразумение, постигнато по време на преговорите с Ливан и САЩ във Вашингтон. По думите му това включва продължаващите израелски въздушни удари, разрушаването на села в окупирания Южен Ливан и събарянето на домове и други имоти, предаде агенция ННА, цитирана от БТА.

По време на среща с нидерландския министър на външната търговия и сътрудничеството за развитие Сьорд Сьордсма Аун заяви, че ливанската армия изпълнява изцяло задълженията си в районите, в които е предислоцирала силите си.

Според него твърденията за противното целят да подкопаят армията и да поставят под съмнение ролята ѝ и ангажимента ѝ да изпълнява решенията на политическите власти.

Възстановяването на Южен Ливан

Аун подчерта, че възстановяването на Южен Ливан е отговорност на ливанската държава, но не може да бъде завършено успешно, докато израелската окупация продължава.

Той приветства международната помощ и посочи, че няколко държави са се договорили да проведат международна конференция за мобилизиране на необходимата подкрепа за възстановяването на района.

Бейрут иска запазване на силите на ООН

Ливанският президент потвърди ангажимента на страната си към запазването на Временните сили на ООН в Ливан заради важната им роля.

Ако удължаването на мандата им се окаже невъзможно, Бейрут би приветствал участието на приятелски и братски държави, които да поемат част от функциите им. Сред тях са подкрепата за ливанската армия и населението на Южен Ливан в хуманитарната, социалната, здравната и образователната сфера.

По думите на Аун вече се обсъжда подходяща правна рамка, която да позволи подобно международно присъствие.

Нидерландска подкрепа за Ливан

На срещата бяха обсъдени и нидерландските програми за подкрепа на Ливан, включително помощта за ливанската армия, както и инициативи в областта на жилищното настаняване, образованието и препитанието.

Двете страни обсъдиха възможности за разширяване на икономическото сътрудничество, особено в търговията, предприемачеството и иновациите.

Аун подчерта, че укрепването на държавните институции, сигурността и политическата стабилност е ключово условие както за възстановяването на Ливан, така и за развитието на националната икономика и стабилността на региона.