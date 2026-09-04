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Доналд Тръмп неловко мълчи! Цената на дизела в САЩ достигна исторически връх
  Тема: Иранската криза

Доналд Тръмп неловко мълчи! Цената на дизела в САЩ достигна исторически връх

4 Септември, 2026 19:18 963 24

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • републиканска партия

Петролът е ключова съставка на автомобилното гориво, а доставките му са ограничени, след като Иран затвори Ормузкия проток

Доналд Тръмп неловко мълчи! Цената на дизела в САЩ достигна исторически връх - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Войната в Иран покачи значително цената на за дизела на бензиностанциите в САЩ, съобщава БиБиСи.

В САЩ дизелът се използва предимно от камиони, влакове, плавателни съдове, автобуси, както и от селскостопанска и строителна техника. Според Американската автомобилна асоциация (AAA) средната цена за галон дизел в страна е достигнала 5,85 долара, което е исторически връх. Година по-рано един галон е струва средно 3,71 долара.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро обеща значително да понижи цените на горивата за всички американци чрез петролна сделка с Венецуела. Споразумението с южноамериканската страна предвижда разработването на 17 стратегически петролни находища с доказан потенциал от 65 милиарда барела, както и "инвестиции за над 100 милиарда долара и над 209 милиарда долара под формата на данъци за Венецуела. Правителството на САЩ ще запази 55% контрол върху съвместно предприятие с "опитен частен оператор във Венецуела".

Петролът е ключова съставка на автомобилното гориво, а доставките му са ограничени, след като Иран затвори Ормузкия проток.

Рязкото покачване на цените на горивата по бензиностанциите предизвика недоволството на американските избиратели преди важните междинни избори през ноември.

По данни на AAA жителите на щатите в западната част на страната плащат значително по-високи цени в сравнение с останалите райони, което се дължи на разликите в данъчното облагане и разстоянието до американските производители на петрол.

Освен високите цени на дизела, американците са изправени и пред исторически високи разходи за бензин, като средната цена за галон достига 4,15 долара спрямо 3,20 долара година по-рано.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демократ

    5 18 Отговор
    Голяма работа в Сащ никой не кара дизел

    Коментиран от #9

    19:18 04.09.2026

  • 2 Овчар

    15 1 Отговор
    Дони полудява..

    19:20 04.09.2026

  • 3 Ингилизите са бесни

    6 3 Отговор
    Днес Тръмп заяви че Великобритания в кавички е в колапс предстоящ и ето отговорът.
    А всъщност горивата са в пъти по-евтини в съединените щати отколкото в Англия и Европейския съюз. На англосаксонските твърдения може да се върже само някой без мозъчен индивид без да погледне реалните цени.

    19:22 04.09.2026

  • 4 сашт са акари

    14 0 Отговор
    трябва да се пръска редовно, и ще се оттървете от тях... трудно, но постижимо (ИЗ книга за Земеделие)

    19:23 04.09.2026

  • 5 С венецуела

    14 0 Отговор
    Не е сделка а кражба.все па е демокрация нормално е.

    19:24 04.09.2026

  • 6 Ох, не мога бе

    10 0 Отговор
    Еми тва е, Дони направи Америка Велика Агейн, малко ли е тоя исторически връх в цената😂😂🤣🤣

    Коментиран от #12

    19:26 04.09.2026

  • 7 ....

    3 3 Отговор
    Да почват да разработват нещо си с водород, иначе се ориентираме към дилижанси🐎🐕‍🦺🦌🦬🐕‍🦺🐎🐎

    19:28 04.09.2026

  • 8 нннн

    12 0 Отговор
    Ей това ще му изяде главата. Американците най мразят да им е скъпо горивото за колите

    Коментиран от #23

    19:29 04.09.2026

  • 9 така е

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Демократ":

    Почти кикой , само камиони, влакове, плавателни съдове, автобуси, както и от селскостопанска и строителна техника

    Коментиран от #22

    19:29 04.09.2026

  • 10 ОФФФ

    7 0 Отговор
    Като отида да зареждам ми е като в Америка,дизелака на исторически връх!

    19:29 04.09.2026

  • 11 Ироничен

    8 0 Отговор
    Грешките на Дончо съсипват световната икономика.

    19:31 04.09.2026

  • 12 АНОНИМЕН

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ох, не мога бе":

    ПО МОИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ дизелът в щатите 1,36 евро за литър ,а тук е 1,85 за литър
    ТОВА ОЗНАЧАВА ЧЕ ВЕЧЕ СМЕ БЕЛИТЕ РОБИ НА ДОНЧА...

    Коментиран от #16

    19:32 04.09.2026

  • 13 ЮРОГЬОЕВЕТЕ И БРИНАТЦИТЕ ЩЕ ОТГОВАРЯТ

    9 2 Отговор
    За това че Европа загуби
    - икономическата битка със САЩ
    - технологичната битка с Китай
    - военната битка с Русия

    19:33 04.09.2026

  • 14 Ами

    7 0 Отговор
    Войната е скъпо удоволствие и все някой трябва да го плаща.
    За сега масрафа го плаща населението. Но рано или късно идва ден
    в който населението започва да търси сметка къде му отиват парите.
    Който е чел история знае какво се случва тогава.
    И това не се отнася само за САЩ.

    19:37 04.09.2026

  • 15 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Един галон е почти 4 литра ,та кой за какво риве ,по евтино и от Европа ,още дълго да остане пролива затворен

    19:38 04.09.2026

  • 16 Така е,

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "АНОНИМЕН":

    като трилионите притискат. В един момент печатницата ще спре. Затова ,войни трябват, войни.

    19:39 04.09.2026

  • 17 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    И крадения от Венецуела няма да спаси евреите и долара им

    19:39 04.09.2026

  • 18 Дзак

    0 0 Отговор
    Ако няма друго, значи дават на Венецуела около 5 ЩД на барел!

    19:43 04.09.2026

  • 19 сащисан кравар

    1 0 Отговор
    Бай Дончо кара електричка, дреме му😂

    19:43 04.09.2026

  • 20 Механик

    2 0 Отговор
    По принцип е нормално в САЩ да се дигат цените на горивата. Все пак те водят война в следствие на която цените се вдигат и е редно американците да плащат тая война. За мен е по-неразбиремо, защо цените на същите горива в БГ са по-високи от тия в САЩ при п оложение, че ние не участваме в тая война. Ще може ли някой заюснал от красота жълтопаветен да ми отговори на въпроса?

    19:47 04.09.2026

  • 21 Диктор

    1 0 Отговор
    Запалил война без причина, но провосиран от Израел. Както Путин мълчи, така и Тръмп мълчат за петрола. На Русия горивото е почти нула, а САЩ - инфлацията ударила яко петрола.

    19:50 04.09.2026

  • 22 Денократ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "така е":

    То на влак май не ди се качвал да знаеш че са електрически . Май и Трък не си виждал всичко е на ве8 бензин

    19:51 04.09.2026

  • 23 Диктор

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "нннн":

    Поне да карат малолитражки или такива с V6 двигатели.

    19:51 04.09.2026

  • 24 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    0 0 Отговор
    ТО И В РУСИЯ СЪЩОТО.

    А ТАМ СА САМО АГНЕТА
    И МЪЛЧАТ ЛИ МЪЛЧАТ
    ГЛЕДАТ ДВИЖУХАТА
    НА
    БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ.

    19:53 04.09.2026