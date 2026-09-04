Доналд Тръмп неловко мълчи! Цената на дизела в САЩ достигна исторически връх

Войната в Иран покачи значително цената на за дизела на бензиностанциите в САЩ, съобщава БиБиСи.
В САЩ дизелът се използва предимно от камиони, влакове, плавателни съдове, автобуси, както и от селскостопанска и строителна техника. Според Американската автомобилна асоциация (AAA) средната цена за галон дизел в страна е достигнала 5,85 долара, което е исторически връх. Година по-рано един галон е струва средно 3,71 долара.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро обеща значително да понижи цените на горивата за всички американци чрез петролна сделка с Венецуела. Споразумението с южноамериканската страна предвижда разработването на 17 стратегически петролни находища с доказан потенциал от 65 милиарда барела, както и "инвестиции за над 100 милиарда долара и над 209 милиарда долара под формата на данъци за Венецуела. Правителството на САЩ ще запази 55% контрол върху съвместно предприятие с "опитен частен оператор във Венецуела".
Петролът е ключова съставка на автомобилното гориво, а доставките му са ограничени, след като Иран затвори Ормузкия проток.
Рязкото покачване на цените на горивата по бензиностанциите предизвика недоволството на американските избиратели преди важните междинни избори през ноември.
По данни на AAA жителите на щатите в западната част на страната плащат значително по-високи цени в сравнение с останалите райони, което се дължи на разликите в данъчното облагане и разстоянието до американските производители на петрол.
Освен високите цени на дизела, американците са изправени и пред исторически високи разходи за бензин, като средната цена за галон достига 4,15 долара спрямо 3,20 долара година по-рано.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Демократ
Коментиран от #9
19:18 04.09.2026
2 Овчар
19:20 04.09.2026
3 Ингилизите са бесни
А всъщност горивата са в пъти по-евтини в съединените щати отколкото в Англия и Европейския съюз. На англосаксонските твърдения може да се върже само някой без мозъчен индивид без да погледне реалните цени.
19:22 04.09.2026
4 сашт са акари
19:23 04.09.2026
5 С венецуела
19:24 04.09.2026
6 Ох, не мога бе
Коментиран от #12
19:26 04.09.2026
7 ....
19:28 04.09.2026
8 нннн
Коментиран от #23
19:29 04.09.2026
9 така е
До коментар #1 от "Демократ":Почти кикой , само камиони, влакове, плавателни съдове, автобуси, както и от селскостопанска и строителна техника
Коментиран от #22
19:29 04.09.2026
10 ОФФФ
19:29 04.09.2026
11 Ироничен
19:31 04.09.2026
12 АНОНИМЕН
До коментар #6 от "Ох, не мога бе":ПО МОИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ дизелът в щатите 1,36 евро за литър ,а тук е 1,85 за литър
ТОВА ОЗНАЧАВА ЧЕ ВЕЧЕ СМЕ БЕЛИТЕ РОБИ НА ДОНЧА...
Коментиран от #16
19:32 04.09.2026
13 ЮРОГЬОЕВЕТЕ И БРИНАТЦИТЕ ЩЕ ОТГОВАРЯТ
- икономическата битка със САЩ
- технологичната битка с Китай
- военната битка с Русия
19:33 04.09.2026
14 Ами
За сега масрафа го плаща населението. Но рано или късно идва ден
в който населението започва да търси сметка къде му отиват парите.
Който е чел история знае какво се случва тогава.
И това не се отнася само за САЩ.
19:37 04.09.2026
15 Kaлпазанин
19:38 04.09.2026
16 Така е,
До коментар #12 от "АНОНИМЕН":като трилионите притискат. В един момент печатницата ще спре. Затова ,войни трябват, войни.
19:39 04.09.2026
17 Kaлпазанин
19:39 04.09.2026
18 Дзак
19:43 04.09.2026
19 сащисан кравар
19:43 04.09.2026
20 Механик
19:47 04.09.2026
21 Диктор
19:50 04.09.2026
22 Денократ
До коментар #9 от "така е":То на влак май не ди се качвал да знаеш че са електрически . Май и Трък не си виждал всичко е на ве8 бензин
19:51 04.09.2026
23 Диктор
До коментар #8 от "нннн":Поне да карат малолитражки или такива с V6 двигатели.
19:51 04.09.2026
24 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
А ТАМ СА САМО АГНЕТА
И МЪЛЧАТ ЛИ МЪЛЧАТ
ГЛЕДАТ ДВИЖУХАТА
НА
БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ.
19:53 04.09.2026