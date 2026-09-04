Доналд Тръмп неловко мълчи! Цената на дизела в САЩ достигна исторически връх

Войната в Иран покачи значително цената на за дизела на бензиностанциите в САЩ, съобщава БиБиСи.

В САЩ дизелът се използва предимно от камиони, влакове, плавателни съдове, автобуси, както и от селскостопанска и строителна техника. Според Американската автомобилна асоциация (AAA) средната цена за галон дизел в страна е достигнала 5,85 долара, което е исторически връх. Година по-рано един галон е струва средно 3,71 долара.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро обеща значително да понижи цените на горивата за всички американци чрез петролна сделка с Венецуела. Споразумението с южноамериканската страна предвижда разработването на 17 стратегически петролни находища с доказан потенциал от 65 милиарда барела, както и "инвестиции за над 100 милиарда долара и над 209 милиарда долара под формата на данъци за Венецуела. Правителството на САЩ ще запази 55% контрол върху съвместно предприятие с "опитен частен оператор във Венецуела".

Петролът е ключова съставка на автомобилното гориво, а доставките му са ограничени, след като Иран затвори Ормузкия проток.

Рязкото покачване на цените на горивата по бензиностанциите предизвика недоволството на американските избиратели преди важните междинни избори през ноември.

По данни на AAA жителите на щатите в западната част на страната плащат значително по-високи цени в сравнение с останалите райони, което се дължи на разликите в данъчното облагане и разстоянието до американските производители на петрол.

Освен високите цени на дизела, американците са изправени и пред исторически високи разходи за бензин, като средната цена за галон достига 4,15 долара спрямо 3,20 долара година по-рано.