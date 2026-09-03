Размяна на удари! Най-малко 13 ирански военни са загинали при американските атаки тази седмица

Най-малко 13 ирански военнослужещи са загинали при американските въздушни удари срещу Иран тази седмица, след като днес беше съобщено за още шест жертви сред редовната армия, предаде "Ройтерс", като се позова на полуофициалната иранска агенция "Тасним".

Сред шестимата загинали при ударите в южната част на страната има трима пилоти, съобщи "Тасним", без да уточнява точното място и обстоятелствата около смъртта им.

Американските удари във вторник бяха най-мащабните от няколко седмици насам на фона на ново изостряне на военните действия.

По-рано "Тасним" съобщи, че при атаките във вторник на остров Лаван в Персийския залив са били убити трима членове на паравоенната организация "Басидж". Погребенията им се състояха в сряда в Южeн Иран.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи отделно, че четирима военнослужещи от неговите Въздушно-космически сили са загинали при американски удари в Западен Иран.

Така съобщените от иранска страна военни жертви при атаките тази седмица достигат най-малко 13 - шестима от редовната армия, трима от "Басидж" и четирима от Въздушно-космическите сили на Революционната гвардия.

Иран периодично съобщава за загинали военнослужещи от началото на войната в края на февруари, но властите не са публикували общ официален брой на военните жертви.

Има жертви и сред цивилното население. Представител на иранското министерство на здравеопазването съобщи в сряда, че между 30 август и 2 септември при военните действия са загинали 18 души, а 142 са били ранени. Сред убитите са четирима души, присъствали на сватбено тържество.

В неделя американски удари срещу Южен Иран, последвали около месец относително затишие в сблъсъците, убиха трима души, съобщи "Тасним". Двама от тях бяха идентифицирани от иранската агенция Nournews като членове на военноморските сили на Революционната гвардия.

Войната започна в края на февруари с американски и израелски удари срещу Иран и досега е отнела живота на хиляди хора, като огромното мнозинство от жертвите са в Иран и Ливан.

Съединените щати съобщават за 18 загинали американски военнослужещи от началото на конфликта и повече от 750 ранени.