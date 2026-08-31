Техеран: Бенямин Нетаняху манипулира Доналд Тръмп и въвлече САЩ във войната срещу Иран

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи обвини израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, че е манипулирал американската администрация, за да въвлече САЩ във войната срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Когато говори на иврит, Нетаняху открито се хвали, че е подмамил американската администрация да се впусне във войната срещу Иран в името на Израел", написа Арагчи в социалната мрежа Екс.
"Нетаняху открито се смее как е повлиял на Америка благодарение на общо 1000 часа ефирно време по американските канали. А когато той говори на английски, възхвалява лидерството на американския президент", допълни Арагчи, като нарече Нетаняху "змия".
Израел и САЩ предприеха съвместна военна операция на 28 февруари тази година срещу Ислямската република, като по този начин започнаха войната в Близкия изток, при която хиляди души изгубиха живота си и която разтърси световната икономика.
На първия ден от войната американско-израелските удари убиха върховния лидер на Иран Али Хаменей заедно с други високопоставени командири на армията. Иран отвърна от своя страна с атаки срещу Израел и държавите от Персийския залив, които са съюзници на Вашингтон.
През април сключеното примирие сложи край на близо 40-дневните интензивни бомбардировки, а през юли беше подписан меморандум за разбирателство с цел трайното прекратяване на конфликта.
Примирието обаче беше нарушено през юли, когато военните действия бяха възобновени, а оттогава мирните преговори са в застой, припомня АФП.
Обръщайки гръб на военните средства, САЩ заявиха, че желаят да засилят икономическия натиск над Техеран с обявяването на операция "Икономически парий".
През изминалата нощ Иран и САЩ обаче отново си размениха удари след близо месец затишие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Куку е
Коментиран от #5
17:46 31.08.2026
2 Ъхъ
17:47 31.08.2026
3 Ами
17:48 31.08.2026
4 Ротшилд
Коментиран от #13
17:49 31.08.2026
5 Едва ли
До коментар #1 от "Куку е":Човека иска да направи нещо, но няма желание..
17:50 31.08.2026
6 хехе
Коментиран от #14
17:50 31.08.2026
7 сащисан кравар
17:52 31.08.2026
8 Ротшилд
17:55 31.08.2026
9 .....
17:55 31.08.2026
10 Бай Дончо
17:59 31.08.2026
11 Сатана Z
18:00 31.08.2026
12 Гост
Смятам, че пиратските практики и апетити на Тръмп накараха Нетаняху да му играе по свирката, да му бъде ръжен са въглените в огъня, който САЩ запалиха в Иран.
18:03 31.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гост
До коментар #6 от "хехе":Факт е, че САЩ си имат техни подставени политици във всяка държава по света. Активират ги да се възкачат на власт в удобен за тях момент. Свалят правителства, устройват преврати..... А овцедушното население се радва на кока-кола и банани.
18:06 31.08.2026
15 Моисей
Коментиран от #29
18:17 31.08.2026
16 Ной
18:21 31.08.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ТОВА СИ МУ ИДВА ОТ ДЕТЕ - НЕ ТРЯБВА НИКОЙ ДА ГО МАНИПУЛИРА :)
18:25 31.08.2026
18 НИЩО МУ НЯМА
Е ЧЕ СЕ ПРЕДОВЕРИ НА
АГЕНТИТЕ ОТ ЛАНГЛИ...
СЛЕД ЮВЕЛИНАТА И БРИЛЯНТНА
ОПЕРАЦИ В ...СИРИЯ И ВЕНЕЦУЕЛА...
СРЕЩУ МОЛЛИТЕ ВЪРВЕШЕ ПОВЕЧЕ
ОТ БЛЕСТЯЩО ДО.....ОНЗИ ЕПИЗОД
С „НЕУТРАЛИЗАЦИЯТА” НА
Т.НАР.„ДЕВИЧЕСКО ”СПТУ....🤔
ТО ЩЕ ОСТАНЕ ЗАГАДКА ПОНЕ...53години
18:30 31.08.2026
19 Оранжевото
18:32 31.08.2026
20 И на
18:33 31.08.2026
21 Мдаа
18:35 31.08.2026
22 Факти
18:38 31.08.2026
23 Факт
Коментиран от #27
18:39 31.08.2026
24 Мдаа
Коментиран от #26
18:44 31.08.2026
25 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #28
18:45 31.08.2026
26 Стоянчо Пуканката
До коментар #24 от "Мдаа":Персийският цар Кир Велики освобождава евреите от вавилонско робство. И за благодарност...
18:48 31.08.2026
27 Факти
До коментар #23 от "Факт":Абсолютно си прав. Затова им се възхищавам. Малък народ, а оцелява и прогресира въпреки, че от 3000 години всякакви империи и велики сили се опитват да го унищожат. Това е защото евреите са много умни. Гоненията са ги научли, че единственото нещп, което не могат да ти отнемат, са знанията и уменията. Затова в еврейското семейство най-висшата ценност е образованието. Това са най-образованите хора на планетата и повечето са с висше. Мюсюлманите пък са на дъното и повечето са с основно. Затова мизерстват и се пукат от злоба.
18:48 31.08.2026
28 Дали
До коментар #25 от "Стоянчо Пуканката":Нищо не са ступали, просто без да влезне сухопътна войска, война не се печели, а Тлъмпоча иска хем да няма американски жертви, хем да не поврежда фатално инфраструтурата им, хем да му клекнат.Е не става така, не и с близкоизточен народ.
Коментиран от #30
18:50 31.08.2026
29 Ааа
До коментар #15 от "Моисей":Исус и Яков не бяха ли евреи?
18:51 31.08.2026
30 Като влезат сухопътно
До коментар #28 от "Дали":ще свършат по-зле и по-унизително и от километричната танкова колона до Киев в началото на войната.
18:56 31.08.2026
31 Нито един врачка
18:58 31.08.2026
32 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
18:59 31.08.2026
33 Няма
18:59 31.08.2026