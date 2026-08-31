Техеран: Бенямин Нетаняху манипулира Доналд Тръмп и въвлече САЩ във войната срещу Иран

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи обвини израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, че е манипулирал американската администрация, за да въвлече САЩ във войната срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Когато говори на иврит, Нетаняху открито се хвали, че е подмамил американската администрация да се впусне във войната срещу Иран в името на Израел", написа Арагчи в социалната мрежа Екс.

"Нетаняху открито се смее как е повлиял на Америка благодарение на общо 1000 часа ефирно време по американските канали. А когато той говори на английски, възхвалява лидерството на американския президент", допълни Арагчи, като нарече Нетаняху "змия".

Израел и САЩ предприеха съвместна военна операция на 28 февруари тази година срещу Ислямската република, като по този начин започнаха войната в Близкия изток, при която хиляди души изгубиха живота си и която разтърси световната икономика.

На първия ден от войната американско-израелските удари убиха върховния лидер на Иран Али Хаменей заедно с други високопоставени командири на армията. Иран отвърна от своя страна с атаки срещу Израел и държавите от Персийския залив, които са съюзници на Вашингтон.

През април сключеното примирие сложи край на близо 40-дневните интензивни бомбардировки, а през юли беше подписан меморандум за разбирателство с цел трайното прекратяване на конфликта.

Примирието обаче беше нарушено през юли, когато военните действия бяха възобновени, а оттогава мирните преговори са в застой, припомня АФП.

Обръщайки гръб на военните средства, САЩ заявиха, че желаят да засилят икономическия натиск над Техеран с обявяването на операция "Икономически парий".

През изминалата нощ Иран и САЩ обаче отново си размениха удари след близо месец затишие.