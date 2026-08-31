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Техеран: Бенямин Нетаняху манипулира Доналд Тръмп и въвлече САЩ във войната срещу Иран
  Тема: Иранската криза

Техеран: Бенямин Нетаняху манипулира Доналд Тръмп и въвлече САЩ във войната срещу Иран

31 Август, 2026 17:44 999 33

  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • иран

Израел и САЩ предприеха съвместна военна операция на 28 февруари тази година срещу Ислямската република, като по този начин започнаха войната в Близкия изток, при която хиляди души изгубиха живота си

Техеран: Бенямин Нетаняху манипулира Доналд Тръмп и въвлече САЩ във войната срещу Иран - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи обвини израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, че е манипулирал американската администрация, за да въвлече САЩ във войната срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Когато говори на иврит, Нетаняху открито се хвали, че е подмамил американската администрация да се впусне във войната срещу Иран в името на Израел", написа Арагчи в социалната мрежа Екс.

"Нетаняху открито се смее как е повлиял на Америка благодарение на общо 1000 часа ефирно време по американските канали. А когато той говори на английски, възхвалява лидерството на американския президент", допълни Арагчи, като нарече Нетаняху "змия".

Израел и САЩ предприеха съвместна военна операция на 28 февруари тази година срещу Ислямската република, като по този начин започнаха войната в Близкия изток, при която хиляди души изгубиха живота си и която разтърси световната икономика.

На първия ден от войната американско-израелските удари убиха върховния лидер на Иран Али Хаменей заедно с други високопоставени командири на армията. Иран отвърна от своя страна с атаки срещу Израел и държавите от Персийския залив, които са съюзници на Вашингтон.

През април сключеното примирие сложи край на близо 40-дневните интензивни бомбардировки, а през юли беше подписан меморандум за разбирателство с цел трайното прекратяване на конфликта.

Примирието обаче беше нарушено през юли, когато военните действия бяха възобновени, а оттогава мирните преговори са в застой, припомня АФП.

Обръщайки гръб на военните средства, САЩ заявиха, че желаят да засилят икономическия натиск над Техеран с обявяването на операция "Икономически парий".

През изминалата нощ Иран и САЩ обаче отново си размениха удари след близо месец затишие.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Куку е

    17 2 Отговор
    Тръмпоча е психопат.

    Коментиран от #5

    17:46 31.08.2026

  • 2 Ъхъ

    17 2 Отговор
    Оранжевата перука е болен мозък

    17:47 31.08.2026

  • 3 Ами

    7 1 Отговор
    пробийте и другото 👂:))

    17:48 31.08.2026

  • 4 Ротшилд

    13 1 Отговор
    Епщайн каза че е работил за нас, а Тръмп не трябваше да такова деца(за Израел)

    Коментиран от #13

    17:49 31.08.2026

  • 5 Едва ли

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Куку е":

    Човека иска да направи нещо, но няма желание..

    17:50 31.08.2026

  • 6 хехе

    16 1 Отговор
    Преди десетина дни Руслан Трад каза, че Нетаняху е много по умен от миротвореца и го върти на малкия си пръст.

    Коментиран от #14

    17:50 31.08.2026

  • 7 сащисан кравар

    13 1 Отговор
    Явно много тежки зависимости от Острова на Е, лесно е да го манипулират?

    17:52 31.08.2026

  • 8 Ротшилд

    11 2 Отговор
    Израел е частната държава на Династията.

    17:55 31.08.2026

  • 9 .....

    8 1 Отговор
    Биби, що манипулирал Тръмпи така?

    17:55 31.08.2026

  • 10 Бай Дончо

    2 8 Отговор
    Има сделка .. с товаришч потин се обичаме ..

    17:59 31.08.2026

  • 11 Сатана Z

    16 1 Отговор
    Дали ушатият Бени манипулира Бай Донча или изнудва е въпрос на тълкуване,но в политиката се използва мекия израз.Еврейската подлост няма граници.

    18:00 31.08.2026

  • 12 Гост

    3 2 Отговор
    Не го вярвам това.
    Смятам, че пиратските практики и апетити на Тръмп накараха Нетаняху да му играе по свирката, да му бъде ръжен са въглените в огъня, който САЩ запалиха в Иран.

    18:03 31.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гост

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    Факт е, че САЩ си имат техни подставени политици във всяка държава по света. Активират ги да се възкачат на власт в удобен за тях момент. Свалят правителства, устройват преврати..... А овцедушното население се радва на кока-кола и банани.

    18:06 31.08.2026

  • 15 Моисей

    11 1 Отговор
    Всички знам, че евреите които разпнаха Исус и убиха брат му Яков са змии.

    Коментиран от #29

    18:17 31.08.2026

  • 16 Ной

    5 1 Отговор
    Ами прав е тия американци уж хитри ама май са балами .Бени ги вкара в капана както Украинците вкараха Европа.

    18:21 31.08.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ТРЪМП СИ Е ФАШИСТ И СЪРВАЙВАЛИСТ КАТО ЗЕЛЕНСКИ
    .....
    ТОВА СИ МУ ИДВА ОТ ДЕТЕ - НЕ ТРЯБВА НИКОЙ ДА ГО МАНИПУЛИРА :)

    18:25 31.08.2026

  • 18 НИЩО МУ НЯМА

    2 1 Отговор
    ГРЕШКАТА НА ДОНАЛД ДЪК👑
    Е ЧЕ СЕ ПРЕДОВЕРИ НА
    АГЕНТИТЕ ОТ ЛАНГЛИ...
    СЛЕД ЮВЕЛИНАТА И БРИЛЯНТНА
    ОПЕРАЦИ В ...СИРИЯ И ВЕНЕЦУЕЛА...
    СРЕЩУ МОЛЛИТЕ ВЪРВЕШЕ ПОВЕЧЕ
    ОТ БЛЕСТЯЩО ДО.....ОНЗИ ЕПИЗОД
    С „НЕУТРАЛИЗАЦИЯТА” НА
    Т.НАР.„ДЕВИЧЕСКО ”СПТУ....🤔
    ТО ЩЕ ОСТАНЕ ЗАГАДКА ПОНЕ...53години

    18:30 31.08.2026

  • 19 Оранжевото

    3 0 Отговор
    дивее щото знае че му остава малко и няма какво да направи по въпроса. Ушатото и то така. Това нещо наречено избори голем страх от него имат.

    18:32 31.08.2026

  • 20 И на

    3 1 Отговор
    децата им ясна тази картинка! Тръмпоча си е подлЮга на еврейчетата!

    18:33 31.08.2026

  • 21 Мдаа

    2 0 Отговор
    Доналд Тлъмп си е произраелски евангелист, като онези от Тексас, дали рижи телци необходими за изграждането са Третия Храм в Ерусалим, така, че не е било необходимо много да запали мотора.

    18:35 31.08.2026

  • 22 Факти

    2 3 Отговор
    Иран от 40+ години иска да унищожи Израел. Всеки знае, колко силно е еврейското лоби в САЩ. Те винаги ще погамат на Израел. Атакувайки Израел, Иран атакуваха САЩ. Искаха война и я получиха. Сега реват.

    18:38 31.08.2026

  • 23 Факт

    2 3 Отговор
    Евреите са Богоизбран народ, 15 млн. в целия свят, колкото половината жители на мегаполиса Истанбул, а го въртят като ветропоказател. Гонени, убивани, но винаги глава, а не опашка.

    Коментиран от #27

    18:39 31.08.2026

  • 24 Мдаа

    3 1 Отговор
    Персите се играли нееднозначна роля в историята на Израел, от положителна при древния цар Кир, до отрицателна при бъдещия Армагедон. Така, че оставете нещата да следват своя естествен ход.

    Коментиран от #26

    18:44 31.08.2026

  • 25 Стоянчо Пуканката

    4 0 Отговор
    Персите ступаха краварите и това е безспорен факт! Еврюхите също отнесоха не-малко кютек. Другите ерзац-кандидати: брити, френци и изпаднали алемани рано-рано си подвиха опашките...

    Коментиран от #28

    18:45 31.08.2026

  • 26 Стоянчо Пуканката

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мдаа":

    Персийският цар Кир Велики освобождава евреите от вавилонско робство. И за благодарност...

    18:48 31.08.2026

  • 27 Факти

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Факт":

    Абсолютно си прав. Затова им се възхищавам. Малък народ, а оцелява и прогресира въпреки, че от 3000 години всякакви империи и велики сили се опитват да го унищожат. Това е защото евреите са много умни. Гоненията са ги научли, че единственото нещп, което не могат да ти отнемат, са знанията и уменията. Затова в еврейското семейство най-висшата ценност е образованието. Това са най-образованите хора на планетата и повечето са с висше. Мюсюлманите пък са на дъното и повечето са с основно. Затова мизерстват и се пукат от злоба.

    18:48 31.08.2026

  • 28 Дали

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Стоянчо Пуканката":

    Нищо не са ступали, просто без да влезне сухопътна войска, война не се печели, а Тлъмпоча иска хем да няма американски жертви, хем да не поврежда фатално инфраструтурата им, хем да му клекнат.Е не става така, не и с близкоизточен народ.

    Коментиран от #30

    18:50 31.08.2026

  • 29 Ааа

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Моисей":

    Исус и Яков не бяха ли евреи?

    18:51 31.08.2026

  • 30 Като влезат сухопътно

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Дали":

    ще свършат по-зле и по-унизително и от километричната танкова колона до Киев в началото на войната.

    18:56 31.08.2026

  • 31 Нито един врачка

    1 0 Отговор
    Нито един пророк не предсказва ИИ, дроноввете и криптовалуутата. Но Библията ги прреддсказва. И му бе позволено да вложи дихание в образа на звяра, така че образът на звяра да проговори; -(прилича на ИИ). И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им, 17 за да не може никой да купува или да продава освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. (ПРИЛИЧА НА КРИПТОВАЛУТНА ТЪРГОВИЯ, НЯМА ДА ИМА МАТЕРИАЛНИ ПАРИ, А САМО ИДЕНТИФИКАЦИЯ) И от тези трите, от огъня и от дима и от жупела що излязваха из устата им, убити бидоха третата част от человеците. (200 МИЛИОНА ДРОНА ЩЕ ПРЕСЛЕДВАТ И УБИЯТ ЕДНА ТРЕТА ОТ ЧОВЕЧЕСТВОТО) тези предсказания са близко до ИИ, крипто валута, и дронове, в кое казано от ясновидец, филм или книга, се доближава повече?

    18:58 31.08.2026

  • 32 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    1 0 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    18:59 31.08.2026

  • 33 Няма

    0 0 Отговор
    манипулиране. Просто са му наредили. Така е било и с всички останали президенти на САЩ след ВСВ.

    18:59 31.08.2026

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