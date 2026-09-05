Владимир Путин няма да гарантира сигурността на американската делегация в Украйна

Действията на Кремъл показват нежеланието на Русия да гарантира безопасността на американската делегация по време на предстоящото ѝ посещение в Украйна. Това посочват анализатори от базирания във Вашингтон Институт за изследване на войната (ISW), разкривайки стратегическите цели на руския лидер Владимир Путин, пише Фокус.

Анализаторите припомнят, че украинският президент Володимир Зеленски обяви на 4 септември, че пратениците на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще посетят Украйна на 6 септември, непосредствено след визитата си в Русия. Руските медии също потвърдиха предстоящите пътувания на американските представители в двете държави.

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В същото време, според източници, Уиткоф и Къшнър са изразили загриженост за безопасността си по време на пътуването си до Украйна.

''Украйна спря ударите с голям обсег по Московска област по време на посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва на 26 август. В същото време Путин не е дал никакви индикации, че Русия ще спре ударите по Украйна по време на посещението на Уиткоф и Къшнър в Украйна'', пишат анализаторите на ISW.

Според Института за изследване на войната тази позиция на руския президент има ясно изразен политически и дипломатически подтекст.

''Очевидното нежелание на Путин да гарантира безопасността на американската делегация в Украйна показва нежеланието на Кремъл да приеме Съединените щати като посредник в мирните преговори и подчертава опитите да се принудят САЩ да преговарят изключително с Русия'', смятат от ISW.

Специалните представители на американския президент провеждат дипломатическа мисия този уикенд в опит да договорят рамка за прекратяване на конфликта. Според наличната информация Уиткоф и Къшнър са започнали пътуването си в петък, а в събота, 5 септември, ще се срещнат с руския президент Владимир Путин в Кремъл.

След срещите в Москва пратениците на Тръмп ще се отправят към Киев, където в неделя, 6 септември, трябва да се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски. Сам по себе си президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че неговите представители носят конкретно предложение в Москва за прекратяване на войната в Украйна.