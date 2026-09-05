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Владимир Путин няма да гарантира сигурността на американската делегация в Украйна
  Тема: Украйна

Владимир Путин няма да гарантира сигурността на американската делегация в Украйна

5 Септември, 2026 17:49 795 23

  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна

Според Института за изследване на войната тази позиция на руския президент има ясно изразен политически и дипломатически подтекст

Владимир Путин няма да гарантира сигурността на американската делегация в Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Действията на Кремъл показват нежеланието на Русия да гарантира безопасността на американската делегация по време на предстоящото ѝ посещение в Украйна. Това посочват анализатори от базирания във Вашингтон Институт за изследване на войната (ISW), разкривайки стратегическите цели на руския лидер Владимир Путин, пише Фокус.

Анализаторите припомнят, че украинският президент Володимир Зеленски обяви на 4 септември, че пратениците на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще посетят Украйна на 6 септември, непосредствено след визитата си в Русия. Руските медии също потвърдиха предстоящите пътувания на американските представители в двете държави.

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В същото време, според източници, Уиткоф и Къшнър са изразили загриженост за безопасността си по време на пътуването си до Украйна.

''Украйна спря ударите с голям обсег по Московска област по време на посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва на 26 август. В същото време Путин не е дал никакви индикации, че Русия ще спре ударите по Украйна по време на посещението на Уиткоф и Къшнър в Украйна'', пишат анализаторите на ISW.

Според Института за изследване на войната тази позиция на руския президент има ясно изразен политически и дипломатически подтекст.

''Очевидното нежелание на Путин да гарантира безопасността на американската делегация в Украйна показва нежеланието на Кремъл да приеме Съединените щати като посредник в мирните преговори и подчертава опитите да се принудят САЩ да преговарят изключително с Русия'', смятат от ISW.

Специалните представители на американския президент провеждат дипломатическа мисия този уикенд в опит да договорят рамка за прекратяване на конфликта. Според наличната информация Уиткоф и Къшнър са започнали пътуването си в петък, а в събота, 5 септември, ще се срещнат с руския президент Владимир Путин в Кремъл.

След срещите в Москва пратениците на Тръмп ще се отправят към Киев, където в неделя, 6 септември, трябва да се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски. Сам по себе си президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че неговите представители носят конкретно предложение в Москва за прекратяване на войната в Украйна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Логично

    20 3 Отговор
    Да ходи да ги охранява ли.

    17:51 05.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АБЕ мани....

    3 6 Отговор
    Ааааахахаха
    Тоа трус дека избега като деревянска шлю ХА, само по трусики от некаков готвач, и движи само със.. ДЕРМО Чемоданчика, кво ше гарантира?!?
    Ааааахахаха
    3 дня в Киев и седмица в Лиса бон?
    Ааааахахаха
    Пиздоглазия Педофил е... ДАЛ -- ВЗЕЛ...
    Ааааахахаха

    17:53 05.09.2026

  • 4 Тук е проблема

    13 0 Отговор
    и .....преценяват риска дали си заслужава да кацнат в Киев. Празно излезе инфо че е възможно те да не посетят украинката.
    След последните терористични изпълнения със самолета в Германия и другите глупости които изговориха инсценирани от киевската хунта напълно възможно на двамата преговарящи в Киев да бъде спретнат някакъв уж псевдо удар от Русия а той да си е чисто вътрешен за предизвикване на трета световна. Тайните служби на съединените неща ти не са тъпи.

    17:53 05.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 русия

    14 2 Отговор
    точно сега прочетох от песков че ВВП е надееил да не се нанасят удари по киев а тук всичко наопаки ква таз журналя по ес

    Коментиран от #10

    17:55 05.09.2026

  • 7 Ний ша Ва упрайм

    1 1 Отговор
    няма смисъл да се бездества таман са ги почнали сега ша са прегрупират

    17:59 05.09.2026

  • 8 Санде глухия

    3 5 Отговор
    Цел Свет помни как се молеше да бай Дончо психара и чекаше Разрешение от ВЕЛИКИЯТ Зеленски за да си направи монголски г ЕЙ парад на Цръвениот мегдан!
    Еееееееехехе

    18:00 05.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ъхъ

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "русия":

    Институтът на Виктория Нюланд, който препечатват със закъснение, е известен с това , че никога и по никакъв начин не казва истината!😂😂😂 И хоп, лъжата им лъсна!😂😂😂😂

    18:03 05.09.2026

  • 11 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    2 6 Отговор
    вовка ПИЧ кина ше остане завинаги в АНАЛите на човешката история като...Единственият Главкомандващ педофил и Трусляга,.. избегал посред нощ,само по прашки от лошиот..Готвач !!
    БЕЗ АНАЛог в човешката история!!

    18:04 05.09.2026

  • 12 Куки

    0 0 Отговор
    Съединените ЩЕТИ деистват

    18:04 05.09.2026

  • 13 Хипотетично

    4 0 Отговор
    Ако Москва спре с ракетите по време на посещението на американската делегация в Киев ще е добре, но ако атакува ще е още по-добре.

    18:04 05.09.2026

  • 14 Василеску

    4 0 Отговор
    Президентът на Русия Владимир Путин нареди от полунощ днес в продължение на три дни да не се нанасят удари по украинската столица Киев, обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, пише БТА.

    Прекратяването на ударите по Киев е свързано с подготовката и провеждането там на срещи на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, каза Песков.

    Защо ТОЧНО ФАКТИ публикува тази фейк новина? И веднага се налага да я отрече? Защо?

    18:05 05.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Не си интересен!

    18:07 05.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 3 Отговор
    Путин не МОЖЕ да гарантира сигурността на делегацията в Русия.
    Постоянно го бомбят

    18:09 05.09.2026

  • 19 хаха

    5 0 Отговор
    "Действията на Кремъл показват нежеланието на Русия да гарантира безопасността на американската делегация по време на предстоящото ѝ посещение в Украйна"
    А те защо ходят? Да правят жив щит на Киев?
    Някой да говори нещо срещу Украйна, като заплаши Си и куп други политици за парада на 9.5? Зеленски, като заплаши с удари с дрон ГРАЖДАНСКАТА АВИАЦИЯ на всички, включая страните от НАТО, тия дни?

    18:11 05.09.2026

  • 20 Хмм

    2 0 Отговор
    как така, нали спират за три дни обстрелването на Киев

    18:11 05.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Може пък Тръмп

    0 0 Отговор
    да е решил да се отърве от зетя. Не си изпълнява съпружеските задължения екскурзианта

    18:15 05.09.2026

  • 23 Олеееее...

    0 0 Отговор
    Уиткоф и Къшнър са изразили загриженост за безопасността си по време на пътуването си до Украйна...... Ами да пътуват с влак тогава от Москва до Киев

    18:18 05.09.2026

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