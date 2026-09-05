Владимир Путин няма да гарантира сигурността на американската делегация в Украйна

Действията на Кремъл показват нежеланието на Русия да гарантира безопасността на американската делегация по време на предстоящото ѝ посещение в Украйна. Това посочват анализатори от базирания във Вашингтон Институт за изследване на войната (ISW), разкривайки стратегическите цели на руския лидер Владимир Путин, пише Фокус.
Анализаторите припомнят, че украинският президент Володимир Зеленски обяви на 4 септември, че пратениците на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще посетят Украйна на 6 септември, непосредствено след визитата си в Русия. Руските медии също потвърдиха предстоящите пътувания на американските представители в двете държави.
В същото време, според източници, Уиткоф и Къшнър са изразили загриженост за безопасността си по време на пътуването си до Украйна.
''Украйна спря ударите с голям обсег по Московска област по време на посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва на 26 август. В същото време Путин не е дал никакви индикации, че Русия ще спре ударите по Украйна по време на посещението на Уиткоф и Къшнър в Украйна'', пишат анализаторите на ISW.
Според Института за изследване на войната тази позиция на руския президент има ясно изразен политически и дипломатически подтекст.
''Очевидното нежелание на Путин да гарантира безопасността на американската делегация в Украйна показва нежеланието на Кремъл да приеме Съединените щати като посредник в мирните преговори и подчертава опитите да се принудят САЩ да преговарят изключително с Русия'', смятат от ISW.
Специалните представители на американския президент провеждат дипломатическа мисия този уикенд в опит да договорят рамка за прекратяване на конфликта. Според наличната информация Уиткоф и Къшнър са започнали пътуването си в петък, а в събота, 5 септември, ще се срещнат с руския президент Владимир Путин в Кремъл.
След срещите в Москва пратениците на Тръмп ще се отправят към Киев, където в неделя, 6 септември, трябва да се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски. Сам по себе си президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че неговите представители носят конкретно предложение в Москва за прекратяване на войната в Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Логично
17:51 05.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 АБЕ мани....
Тоа трус дека избега като деревянска шлю ХА, само по трусики от некаков готвач, и движи само със.. ДЕРМО Чемоданчика, кво ше гарантира?!?
Ааааахахаха
3 дня в Киев и седмица в Лиса бон?
Ааааахахаха
Пиздоглазия Педофил е... ДАЛ -- ВЗЕЛ...
Ааааахахаха
17:53 05.09.2026
4 Тук е проблема
След последните терористични изпълнения със самолета в Германия и другите глупости които изговориха инсценирани от киевската хунта напълно възможно на двамата преговарящи в Киев да бъде спретнат някакъв уж псевдо удар от Русия а той да си е чисто вътрешен за предизвикване на трета световна. Тайните служби на съединените неща ти не са тъпи.
17:53 05.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 русия
Коментиран от #10
17:55 05.09.2026
7 Ний ша Ва упрайм
17:59 05.09.2026
8 Санде глухия
Еееееееехехе
18:00 05.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ъхъ
До коментар #6 от "русия":Институтът на Виктория Нюланд, който препечатват със закъснение, е известен с това , че никога и по никакъв начин не казва истината!😂😂😂 И хоп, лъжата им лъсна!😂😂😂😂
18:03 05.09.2026
11 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
БЕЗ АНАЛог в човешката история!!
18:04 05.09.2026
12 Куки
18:04 05.09.2026
13 Хипотетично
18:04 05.09.2026
14 Василеску
Прекратяването на ударите по Киев е свързано с подготовката и провеждането там на срещи на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, каза Песков.
Защо ТОЧНО ФАКТИ публикува тази фейк новина? И веднага се налага да я отрече? Защо?
18:05 05.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Дзак
До коментар #9 от "Сатана Z":Не си интересен!
18:07 05.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ГОЛЕМ СМЕХ
Постоянно го бомбят
18:09 05.09.2026
19 хаха
А те защо ходят? Да правят жив щит на Киев?
Някой да говори нещо срещу Украйна, като заплаши Си и куп други политици за парада на 9.5? Зеленски, като заплаши с удари с дрон ГРАЖДАНСКАТА АВИАЦИЯ на всички, включая страните от НАТО, тия дни?
18:11 05.09.2026
20 Хмм
18:11 05.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Може пък Тръмп
18:15 05.09.2026
23 Олеееее...
18:18 05.09.2026