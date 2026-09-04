Трагедията край Кипър: 10 загинали, 18 в неизвестност

Броят на потвърдените жертви от преобърналия се ферибот „Filo Jet“ край Северен Кипър достигна 10 души, а 18 пътници остават в неизвестност, сочат най-актуалните данни на спасителните служби към ранните часове на 4 септември.

Подводната издирвателна операция продължава денонощно с помощта на специализирана дълбоководна техника, тъй като се предполага, че изчезналите хора са заклещени в корпуса на потъналия на 550 метра дълбочина плавателен съд.

Равносметката от корабокрушението в цифри

Катастрофата се случи на 30 август, когато фериботът-катамаран отпътува от кипърското пристанище Гирне (Кирения) към турския град Ташуджу. На борда са се намирали общо 267 души.

Скандални разкрития и арести

Паралелно с акцията по издирване, разследването на инцидента придоби огромни мащаби. Властите задържаха капитана на кораба и още осем души от екипажа и мениджмънта на компанията оператор. Пред съда капитанът е направил пълни признания, че е закупил нелегално капитанския си лиценз от чужд гражданин срещу сумата от 3500 долара. Според експертни доклади трагедията е могла да бъде напълно избегната, ако скоростта е била намалена навреме след първите сигнали за навлизане на вода в носовата част.

В резултат на общественото недоволство премиерът на Северен Кипър Юнал Юстел освободи от длъжност министъра на транспорта Ерхан Аръклъ, а пристанищните служители, разрешили отплаването в лоши метеорологични условия, са временно отстранени.

Как се провежда спасителната операция?

Поради изключително голямата дълбочина от над 500 метра, стандартни водолазни екипи не могат да достигнат до останките. В акцията се използват турските специализирани военни кораби TCG Işın и TCG Alemdar, оборудвани с роботизирани подводни апарати (ROV) и дълбоководни дронове с роботизирани ръце.