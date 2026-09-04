Трагедията в Непал: Жертвите вече са над 1200

Броят на потвърдените жертви от катастрофалните внезапни наводнения на границата между Непал и Китай (Тибет) достигна 1252 души в Непал, а спасителните екипи продължават денонощната битка с калта и отломките. Трагедията, която започна на 26 август 2026 г. след масивно срутване на ледник в Хималаите, предизвика опустошителна вълна по поречието на река Тришули. Към 3:00 часа българско време ситуацията в региона остава критична.

Черната статистика: Жертви и изчезнали

Според официалните данни на непалските власти (NDRRMA), цитирани в репортажи на abcnews.com, над 4200 души все още се водят за безследно изчезнали. Идентифицирането на откритите тела е изключително затруднено, което наложи организирането на масови погребения за неидентифицираните жертви.

Пострадали граждани: Повече от 5000 души са ранени и получават медицинска помощ в полеви болници и регионални центрове.

Повече от са ранени и получават медицинска помощ в полеви болници и регионални центрове. Изчезнали чужденци: Сред хората в неизвестност има близо 590 чужди граждани от 39 държави. Повечето от тях са индийски поклонници, пътували към свещения връх Кайлаш, както и планински туристи от САЩ, Великобритания и Канада.

Сред хората в неизвестност има близо от 39 държави. Повечето от тях са индийски поклонници, пътували към свещения връх Кайлаш, както и планински туристи от САЩ, Великобритания и Канада. Ситуацията в Тибет: От китайската страна на границата се съобщава за още 21 загинали и 541 изчезнали в окръг Джиронг, което увеличава общия брой на жертвите от бедствието в региона.

Огромни материални щети и хуманитарна криза

Материалните щети се оценяват на милиарди долари. Водната стихия буквално е заличила десетки селища, превръщайки ги в тонове кал и наноси. ООН оценява количеството натрупани отломки на над 2,2 милиона тона.

Инфраструктурата на Северен Непал е парализирана. Унищожени са 32 моста и над 40 километра пътна мрежа, което напълно отряза достъпа до десетки планински общности. По данни на УНИЦЕФ, над 65 000 души са засегнати, като сред тях са 22 000 деца, останали без достъп до чиста питейна вода и образование поради разрушени училища. Властите обявиха, че около 20 000 къщи ще трябва да бъдат изградени наново на по-безопасни места.

Спасителни операции и фокус върху хидроцентралите

В мащабната спасителна операция са мобилизирани близо 21 500 служители от сигурността и армията на Непал. Основните усилия в момента са насочени към отводняването и разчистването на тунелите на няколко засегнати водноелектрически централи. Стотици работници останаха блокирани под земята, след като кални маси запечатаха входовете на съоръженията. До момента успешно са евакуирани близо 12 000 души чрез хеликоптери и алтернативни сухопътни маршрути.

Външният министър на Непал призова международната общност за спешна климатична справедливост, подчертавайки, че страната понася несправедливо тежки последствия от глобалното затопляне, довело до нестабилност и последващ колапс на хималайските глетчери.