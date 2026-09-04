САЩ разследват смърт на военни след ваксинация

В САЩ започна официално разследване дали американски военнослужещи са починали в резултат на поставянето на задължителните ваксини срещу COVID-19 по време на пандемията. Новината беше съобщена първо от авторитетното американско издание Politico.

Проверката се ръководи от съветници към здравното министерство на САЩ, назначени от Робърт Ф. Кенеди-младши и министъра на отбраната Пийт Хегсет. В центъра на разследването е д-р Тереза Лонг, полковник от армията в оставка, която проверява дали правителството и Пентагонът умишлено са прикривали тежки странични ефекти сред активния състав.

Съмнения за манипулация на данните в Пентагона

По време на съдебни показания д-р Лонг обяви, че лично разполага с информация за поне 28 смъртни случая на военни, пряко свързани с имунизацията. Основните подозрения падат върху иРНК ваксините на Pfizer и Moderna, за които се твърди, че увеличават риска от миокардит (възпаление на сърдечния мускул).

Разследващият екип проверява две ключови медицински бази данни на отбраната. През 2021 г. те отчетоха рязък скок на заболяванията сред войниците, но по-късно Министерството на отбраната обяви, че това се дължи на „грешка в изчисленията“. Според д-р Лонг обаче данните са били изкуствено променени, за да изглежда, че ваксината е безопасна.

Какво показва официалният доклад на Министерството на отбраната?

Официалният доклад на Пентагона за здравния статус на армията отчита единствено краткосрочно увеличение на случаите на миокардит и перикардит след ваксинация, което е отшумяло в рамките на една година. В този документ липсват каквито и да е данни за смъртни случаи, което е и основната причина за започналия независим одит.

Припомняме, че задължителната ваксинация в американската армия беше въведена през 2021 г. и впоследствие отменена от Конгреса в началото на 2023 г. след масови протести и уволнения на над 8000 военнослужещи, които администрацията на Доналд Тръмп започна да възстановява на служба с пълни права в края на миналата година.