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САЩ разследват смърт на военни след ваксинация

САЩ разследват смърт на военни след ваксинация

4 Септември, 2026 06:02, обновена 4 Септември, 2026 06:06 983 10

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  • разследване

Екип на Робърт Ф. Кенеди-младши проверява данни за прикрити странични ефекти от ваксините срещу COVID-19 в американската армия

САЩ разследват смърт на военни след ваксинация - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В САЩ започна официално разследване дали американски военнослужещи са починали в резултат на поставянето на задължителните ваксини срещу COVID-19 по време на пандемията. Новината беше съобщена първо от авторитетното американско издание Politico.

Проверката се ръководи от съветници към здравното министерство на САЩ, назначени от Робърт Ф. Кенеди-младши и министъра на отбраната Пийт Хегсет. В центъра на разследването е д-р Тереза Лонг, полковник от армията в оставка, която проверява дали правителството и Пентагонът умишлено са прикривали тежки странични ефекти сред активния състав.

Съмнения за манипулация на данните в Пентагона

По време на съдебни показания д-р Лонг обяви, че лично разполага с информация за поне 28 смъртни случая на военни, пряко свързани с имунизацията. Основните подозрения падат върху иРНК ваксините на Pfizer и Moderna, за които се твърди, че увеличават риска от миокардит (възпаление на сърдечния мускул).

Разследващият екип проверява две ключови медицински бази данни на отбраната. През 2021 г. те отчетоха рязък скок на заболяванията сред войниците, но по-късно Министерството на отбраната обяви, че това се дължи на „грешка в изчисленията“. Според д-р Лонг обаче данните са били изкуствено променени, за да изглежда, че ваксината е безопасна.

Какво показва официалният доклад на Министерството на отбраната?

Официалният доклад на Пентагона за здравния статус на армията отчита единствено краткосрочно увеличение на случаите на миокардит и перикардит след ваксинация, което е отшумяло в рамките на една година. В този документ липсват каквито и да е данни за смъртни случаи, което е и основната причина за започналия независим одит.

Припомняме, че задължителната ваксинация в американската армия беше въведена през 2021 г. и впоследствие отменена от Конгреса в началото на 2023 г. след масови протести и уволнения на над 8000 военнослужещи, които администрацията на Доналд Тръмп започна да възстановява на служба с пълни права в края на миналата година.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 старшинката

    4 3 Отговор
    Загинали са в украйна или Сирия , ама са ги приписали на Ковида .

    06:16 04.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Офанзивен дефанзив

    2 0 Отговор
    Само 5-тата поправка знае дали ваксините са виновни за тези смъртни случаи. Но тя и Фаучи са приятели и никой от двамата няма да каже нищо никога...

    06:28 04.09.2026

  • 5 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Денят няма да е добър за урсулианците ,усещам .да видим ционистките медии ще успеят ли да заглушат тази новина .честито и на ковод идиотите ,все още умират хора от тази отрова ,и някой ще се опита ли поне да потърси сметка от Урсула бил гей и сие медиите ,за тази измама от 21 век ,кой как и защо ни затвори и отрови ,да мрем

    06:30 04.09.2026

  • 6 Казах ви

    4 1 Отговор
    Че с тия ваксини ще погубят половината човечество! Едни по скоропостижно, други ще се влачат с години с увредени бъбреци, сърща и всичко за което се сетите!
    Защо още няма нито един производител със смъртна присъда?
    Защо Урсула и Ваксинатора са още на свобода? Тия фуфруди дали са си ваксинирали наследниците?

    06:31 04.09.2026

  • 7 Дзак

    3 1 Отговор
    Не трябвало да си играят със здравето на хората! А с това на военнослужещите пък съвсем. Дано се разплете поне тази фалшификация. Има много местни помагачи в психическата обработка на населението

    06:34 04.09.2026

  • 8 Всъщност

    2 1 Отговор
    Някой знае ли с какво се занимават многото деца на акушерката Урсуз?
    Кой ги знае къде са се забили като пиявици и смучат човешка кръв?! Също като родителите си!

    Коментиран от #10

    06:35 04.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сартр

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Всъщност":

    В пясъчника са - замерват се с мокър пясък при Ормуз и Ариман

    06:50 04.09.2026