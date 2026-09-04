Украйна ще внася гориво през Румъния заради блокадата на черноморските маршрути

Украйна ще използва румънски железопътни и речни маршрути за внос на гориво като алтернатива на уязвимите черноморски пристанища, съобщава румънската Mediafax, предава News.bg.

Споразуменията са постигнати по време на срещата между украинския президент Володимир Зеленски и румънския му колега Никушор Дан, съобщи украинският министър на енергетиката Денис Шмигал.

Двете страни са се договорили да разширят логистичния капацитет на железопътните и речните маршрути през Румъния.

Украйна пренасочва доставките към Дунав

На фона на атаките срещу инфраструктурата Киев пренасочва пратките към дунавските пристанища Рени и Измаил, както и към железопътните линии на западната граница.

Тези маршрути се използват както за износ, така и за внос, включително за доставки на гориво.

В края на август около 80 кораба са чакали да преминат по Дунав до украинските пристанища, като приоритет е бил даден на доставките на гориво.

През март Зеленски и Дан подписаха споразумение за сътрудничество в енергийния сектор, което предвижда развитие на граничната инфраструктура и изграждане на електропреносна линия.

Черноморските пристанища са почти блокирани

Движението на кораби в пристанищата на Одеса, Черноморск и Южни в момента е почти напълно спряно.

Заради блокадата на черноморските маршрути Украйна е загубила една трета от доставките си на гориво.