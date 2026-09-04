Украйна ще внася гориво през Румъния заради блокадата на черноморските маршрути

Украйна ще използва румънски железопътни и речни маршрути за внос на гориво като алтернатива на уязвимите черноморски пристанища, съобщава румънската Mediafax, предава News.bg.
Споразуменията са постигнати по време на срещата между украинския президент Володимир Зеленски и румънския му колега Никушор Дан, съобщи украинският министър на енергетиката Денис Шмигал.
Двете страни са се договорили да разширят логистичния капацитет на железопътните и речните маршрути през Румъния.
Украйна пренасочва доставките към Дунав
На фона на атаките срещу инфраструктурата Киев пренасочва пратките към дунавските пристанища Рени и Измаил, както и към железопътните линии на западната граница.
Тези маршрути се използват както за износ, така и за внос, включително за доставки на гориво.
В края на август около 80 кораба са чакали да преминат по Дунав до украинските пристанища, като приоритет е бил даден на доставките на гориво.
През март Зеленски и Дан подписаха споразумение за сътрудничество в енергийния сектор, което предвижда развитие на граничната инфраструктура и изграждане на електропреносна линия.
Черноморските пристанища са почти блокирани
Движението на кораби в пристанищата на Одеса, Черноморск и Южни в момента е почти напълно спряно.
Заради блокадата на черноморските маршрути Украйна е загубила една трета от доставките си на гориво.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:03 04.09.2026
2 честен ционист
Коментиран от #5
13:05 04.09.2026
3 Мишел
13:06 04.09.2026
4 трудна работа
13:09 04.09.2026
5 Споко
До коментар #2 от "честен ционист":Скоро Рени и Измаил ще бъдат посетени обилно от Геран 4 ...
Коментиран от #8
13:10 04.09.2026
6 Гласувайте
Коментиран от #14, #17
13:15 04.09.2026
7 Лакеите на Пентагона
13:15 04.09.2026
8 Може ли Русия да бомбардира Румъния?
До коментар #5 от "Споко":Може! През ВСВ англичаните и американците са бомбардирали Румъния, защото е доставяла гориво на Хитлер. Сега си поемат риска от руски бомбардировки. Предупредени са.
Коментиран от #11
13:16 04.09.2026
9 Някой
13:20 04.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Соломон
До коментар #8 от "Може ли Русия да бомбардира Румъния?":Може . Ама сега Русия е в ролята на нацистка Германия
13:24 04.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Соломон
До коментар #6 от "Гласувайте":А със какво да гласуваме още 1 милион орки да се превърнат в самовари
Коментиран от #21
13:27 04.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 блага вест
13:29 04.09.2026
17 Крокодила Гена
До коментар #6 от "Гласувайте":А крепостните се млатят по километричните опашки за гориво. Зимата в Рашистанският Халифат ще страшно. В Москва се молят зимата да е "мека".
Коментиран от #22
13:29 04.09.2026
18 хахаха
Коментиран от #19
13:33 04.09.2026
19 Соломон
До коментар #18 от "хахаха":Ами нормално е да смеем на руснаците. В страна в която нефта вали от небето няма гориво. Защо на на някой им бе скучно и им се прииска движуха
13:37 04.09.2026
20 Айляк
13:37 04.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Феликс Дзерджински
До коментар #17 от "Крокодила Гена":ГА ГА га
13:39 04.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Само дето
13:45 04.09.2026
27 ама
До коментар #24 от "Соломон":не съди по себе си за другите, соломонке......!
13:45 04.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Баба Яга
14:02 04.09.2026