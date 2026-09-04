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Украйна ще внася гориво през Румъния заради блокадата на черноморските маршрути

Украйна ще внася гориво през Румъния заради блокадата на черноморските маршрути

4 Септември, 2026 13:01 808 29

  • румъния-
  • украйна-
  • гориво-
  • блокада-
  • черноморските маршрути

Киев и Букурещ ще разширят железопътните и речните логистични коридори за доставки на гориво и други стоки

Украйна ще внася гориво през Румъния заради блокадата на черноморските маршрути - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна ще използва румънски железопътни и речни маршрути за внос на гориво като алтернатива на уязвимите черноморски пристанища, съобщава румънската Mediafax, предава News.bg.

Споразуменията са постигнати по време на срещата между украинския президент Володимир Зеленски и румънския му колега Никушор Дан, съобщи украинският министър на енергетиката Денис Шмигал.

Двете страни са се договорили да разширят логистичния капацитет на железопътните и речните маршрути през Румъния.

Украйна пренасочва доставките към Дунав

На фона на атаките срещу инфраструктурата Киев пренасочва пратките към дунавските пристанища Рени и Измаил, както и към железопътните линии на западната граница.

Тези маршрути се използват както за износ, така и за внос, включително за доставки на гориво.

В края на август около 80 кораба са чакали да преминат по Дунав до украинските пристанища, като приоритет е бил даден на доставките на гориво.

През март Зеленски и Дан подписаха споразумение за сътрудничество в енергийния сектор, което предвижда развитие на граничната инфраструктура и изграждане на електропреносна линия.

Черноморските пристанища са почти блокирани

Движението на кораби в пристанищата на Одеса, Черноморск и Южни в момента е почти напълно спряно.

Заради блокадата на черноморските маршрути Украйна е загубила една трета от доставките си на гориво.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    От Нефтохим Бургас.

    13:03 04.09.2026

  • 2 честен ционист

    18 0 Отговор
    Укропам малко по-малко слагат ръка върху румънското и БГ черноморие.

    Коментиран от #5

    13:05 04.09.2026

  • 3 Мишел

    25 0 Отговор
    Русия вече организира успешно лов с дронове на такъв внос.

    13:06 04.09.2026

  • 4 трудна работа

    17 0 Отговор
    всичко ще гори

    13:09 04.09.2026

  • 5 Споко

    21 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Скоро Рени и Измаил ще бъдат посетени обилно от Геран 4 ...

    Коментиран от #8

    13:10 04.09.2026

  • 6 Гласувайте

    3 1 Отговор
    С плюс ако предпочитате да умрат 100 000 укри или минус ако предчочитате на тяхно място да умре едно невинно бордър коли.

    Коментиран от #14, #17

    13:15 04.09.2026

  • 7 Лакеите на Пентагона

    9 0 Отговор
    Изпепелиха ни данъците...

    13:15 04.09.2026

  • 8 Може ли Русия да бомбардира Румъния?

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Споко":

    Може! През ВСВ англичаните и американците са бомбардирали Румъния, защото е доставяла гориво на Хитлер. Сега си поемат риска от руски бомбардировки. Предупредени са.

    Коментиран от #11

    13:16 04.09.2026

  • 9 Някой

    5 0 Отговор
    Това си е тяхната заслуга след като обстрелват танкери.

    13:20 04.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Соломон

    0 7 Отговор

    До коментар #8 от "Може ли Русия да бомбардира Румъния?":

    Може . Ама сега Русия е в ролята на нацистка Германия

    13:24 04.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Соломон

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гласувайте":

    А със какво да гласуваме още 1 милион орки да се превърнат в самовари

    Коментиран от #21

    13:27 04.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 блага вест

    2 0 Отговор
    Да внясят, И през Антарктида

    13:29 04.09.2026

  • 17 Крокодила Гена

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Гласувайте":

    А крепостните се млатят по километричните опашки за гориво. Зимата в Рашистанският Халифат ще страшно. В Москва се молят зимата да е "мека".

    Коментиран от #22

    13:29 04.09.2026

  • 18 хахаха

    5 0 Отговор
    а се смеят на руснаците, че внасат гориво, а ток от къде ще внася украина

    Коментиран от #19

    13:33 04.09.2026

  • 19 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "хахаха":

    Ами нормално е да смеем на руснаците. В страна в която нефта вали от небето няма гориво. Защо на на някой им бе скучно и им се прииска движуха

    13:37 04.09.2026

  • 20 Айляк

    1 0 Отговор
    Ей затва беше борбата шорошнята да спусне мек отелото Никушор Дан, като премахне от президентската надпревара Калин Джорджеску.

    13:37 04.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Феликс Дзерджински

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Крокодила Гена":

    ГА ГА га

    13:39 04.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Само дето

    0 0 Отговор
    ж.п. линиите в Румъния са по-тесни от тези на Украйна. Трябва да увеличат и депата за подмяна на осите

    13:45 04.09.2026

  • 27 ама

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    не съди по себе си за другите, соломонке......!

    13:45 04.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Баба Яга

    1 0 Отговор
    Мдаа, укра за да получава горива, нефтохимът Лукойл трябва да работи с руски или патагонски петрол, все едно. И Ротшилдите от Литаско го знаят, ама се правят на циклопи - да си вменяват права да налагат санкции на суля и пуля, спри производство, започни производство, може-не може, все едно са пратеници на Всевишния. Значи "агресорът" произвежда горива, които врагът му ще ползва за да му противостои??! Егатии пумпалягата, която въртят тия ненаситни дългоушати и рогати сатани??!

    14:02 04.09.2026

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