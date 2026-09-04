Тръмп предупреди: Великобритания е „на ръба на катастрофа“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Великобритания е „на ръба на катастрофата“, изразявайки опасения относно високите разходи за енергия, политиките за постигане на нулеви нетни емисии и последиците от масовата миграция, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
Според Тръмп правителството на Анди Бърнам е изправено пред сериозни проблеми, които трябва да преодолее. Той заяви, че страната е в беда, като посочи миграцията и високите разходи за енергия.
Тръмп настоява за добив на нефт и газ
Американският президент многократно е призовавал властите в Лондон да разработят находищата на нефт и газ в Северно море.
Анди Бърнам обмисля дали да разреши реализирането на два мащабни проекта в Северно море, като обещава прагматичен подход към енергийния преход.
Тръмп критикува миграционната политика
По думите на Тръмп имиграцията променя облика на Великобритания.
„Ако не спрете хората, които се стичат в страната ви от целия свят, ще останете без държава“, подчерта американският президент.
През последните години отношенията между Вашингтон и Лондон са обтегнати и белязани от нестабилност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гласувайтееее
Коментиран от #2, #3, #5, #19
13:29 04.09.2026
2 Соломон
До коментар #1 от "Гласувайтееее":А със какво да гласуваме за да умрат още блатни орки
Коментиран от #14
13:31 04.09.2026
3 С 2 думи
До коментар #1 от "Гласувайтееее":Да си измериш температура , че пак бълнуваш.
13:32 04.09.2026
4 Няма такъв народ
13:34 04.09.2026
5 Аз съм за мир
До коментар #1 от "Гласувайтееее":Но без фашизъм! Откраднатите с измама от бандеровците руски земи трябва да бъдат върнати.
13:35 04.09.2026
6 Цвете
13:36 04.09.2026
7 САЩ
13:36 04.09.2026
8 Резултатът и границите от ВСВ
Коментиран от #11
13:38 04.09.2026
9 Шпайдела
13:42 04.09.2026
10 ПРОБЛЕМА НА БРИТАНЦИЕ
13:44 04.09.2026
11 Соломон
До коментар #8 от "Резултатът и границите от ВСВ":За какво граници бълнуваш. Украйна е член на ООН още 1945г. А СССР отдавна е в небитието
Коментиран от #17
13:47 04.09.2026
12 Ами
13:54 04.09.2026
13 НАКРАЯ РУСИЯ СЪЩО ЩЕ ПОИСКА НИЕ
Коментиран от #20
13:56 04.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Минка
Коментиран от #18
13:58 04.09.2026
16 ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ЛИ АНГЛИЧАНИТЕ ДА СИ
14:00 04.09.2026
17 РФ е наследник на СССР
До коментар #11 от "Соломон":Западните територии, откраднати с измама от РФ трябва да и бъдат върнати. Изуитските договори, наложени на Русия в момент на слабост не струват и хартията, на която са написани. Руснаците винаги се завръщат да си вземат своето и тогава тежко им на измамниците!
14:02 04.09.2026
18 А след 200 Мегатона
До коментар #15 от "Минка":Англичаните ще направят подводната революшън.
14:03 04.09.2026
19 Понеже никъде
До коментар #1 от "Гласувайтееее":не си дал такава опция... гласувам ти да умреш първи.
14:07 04.09.2026
20 Чебурашкаленд
До коментар #13 от "НАКРАЯ РУСИЯ СЪЩО ЩЕ ПОИСКА НИЕ":До тогава няма да има ни РФ ни Русия. Имат още двехиляди дни война и превземането на пет села.
14:09 04.09.2026