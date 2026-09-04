Тръмп предупреди: Великобритания е „на ръба на катастрофа“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Великобритания е „на ръба на катастрофата“, изразявайки опасения относно високите разходи за енергия, политиките за постигане на нулеви нетни емисии и последиците от масовата миграция, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Според Тръмп правителството на Анди Бърнам е изправено пред сериозни проблеми, които трябва да преодолее. Той заяви, че страната е в беда, като посочи миграцията и високите разходи за енергия.

Тръмп настоява за добив на нефт и газ

Американският президент многократно е призовавал властите в Лондон да разработят находищата на нефт и газ в Северно море.

Анди Бърнам обмисля дали да разреши реализирането на два мащабни проекта в Северно море, като обещава прагматичен подход към енергийния преход.

Тръмп критикува миграционната политика

По думите на Тръмп имиграцията променя облика на Великобритания.

„Ако не спрете хората, които се стичат в страната ви от целия свят, ще останете без държава“, подчерта американският президент.

През последните години отношенията между Вашингтон и Лондон са обтегнати и белязани от нестабилност.