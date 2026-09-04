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Тръмп предупреди: Великобритания е „на ръба на катастрофа“

Тръмп предупреди: Великобритания е „на ръба на катастрофа“

4 Септември, 2026 13:26 1 323 20

  • великобритания-
  • доналд тръмп-
  • катастрофа

Американският президент критикува високите енергийни разходи, политиките за нулеви нетни емисии и последиците от масовата миграция

Тръмп предупреди: Великобритания е „на ръба на катастрофа“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Великобритания е „на ръба на катастрофата“, изразявайки опасения относно високите разходи за енергия, политиките за постигане на нулеви нетни емисии и последиците от масовата миграция, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Според Тръмп правителството на Анди Бърнам е изправено пред сериозни проблеми, които трябва да преодолее. Той заяви, че страната е в беда, като посочи миграцията и високите разходи за енергия.

Тръмп настоява за добив на нефт и газ

Американският президент многократно е призовавал властите в Лондон да разработят находищата на нефт и газ в Северно море.

Анди Бърнам обмисля дали да разреши реализирането на два мащабни проекта в Северно море, като обещава прагматичен подход към енергийния преход.

Тръмп критикува миграционната политика

По думите на Тръмп имиграцията променя облика на Великобритания.

„Ако не спрете хората, които се стичат в страната ви от целия свят, ще останете без държава“, подчерта американският президент.

През последните години отношенията между Вашингтон и Лондон са обтегнати и белязани от нестабилност.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гласувайтееее

    9 9 Отговор
    С плюс ако предпочитате да умрат 100 000 укри или минус ако предчочитате на тяхно място да умре едно невинно бордър коли.

    Коментиран от #2, #3, #5, #19

    13:29 04.09.2026

  • 2 Соломон

    14 25 Отговор

    До коментар #1 от "Гласувайтееее":

    А със какво да гласуваме за да умрат още блатни орки

    Коментиран от #14

    13:31 04.09.2026

  • 3 С 2 думи

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гласувайтееее":

    Да си измериш температура , че пак бълнуваш.

    13:32 04.09.2026

  • 4 Няма такъв народ

    14 2 Отговор
    Той тръмпанарина голям разбирач излезе ,юса вече катастрофираха...

    13:34 04.09.2026

  • 5 Аз съм за мир

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "Гласувайтееее":

    Но без фашизъм! Откраднатите с измама от бандеровците руски земи трябва да бъдат върнати.

    13:35 04.09.2026

  • 6 Цвете

    5 4 Отговор
    ТОЗИ ЧОВЕК ЗАСПИВА ЛИ, КОГАТО ЗАПЛАШВА ЗА ЩЯЛО И НЕ ЩЯЛО ? БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ГОВОРЯТ ИМЕННО ТЕХНИЯ ЕЗИК ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЩАТИТЕ.

    13:36 04.09.2026

  • 7 САЩ

    4 2 Отговор
    крачка пред тях!

    13:36 04.09.2026

  • 8 Резултатът и границите от ВСВ

    8 6 Отговор
    трябва да бъдат съхранени, за да няма ТСВ. Украйна е заплаха за световния мир и самото съществуване на човешката цивилизация.

    Коментиран от #11

    13:38 04.09.2026

  • 9 Шпайдела

    2 1 Отговор
    Прав е!

    13:42 04.09.2026

  • 10 ПРОБЛЕМА НА БРИТАНЦИЕ

    11 3 Отговор
    Е че няма вече кого да ограбват.

    13:44 04.09.2026

  • 11 Соломон

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Резултатът и границите от ВСВ":

    За какво граници бълнуваш. Украйна е член на ООН още 1945г. А СССР отдавна е в небитието

    Коментиран от #17

    13:47 04.09.2026

  • 12 Ами

    7 4 Отговор
    два Посейдона , от двете страни,ще я излекуват великоБритания ...

    13:54 04.09.2026

  • 13 НАКРАЯ РУСИЯ СЪЩО ЩЕ ПОИСКА НИЕ

    11 5 Отговор
    ДА ПЛАТИМ ЗАГУБИТЕ И ЗА ВОЙНАТА В УКРИЯ ВИНА ЗА КОЯТО НОСИ ТОЧНО ЗАПАДА ! ТОЕСТ ЕВРОПА ЩЕ ОПЕРЕ ПЕШКИРА !

    Коментиран от #20

    13:56 04.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Минка

    2 1 Отговор
    След индустриалната революция и парниковата машина британците ще направят водородната революшън.

    Коментиран от #18

    13:58 04.09.2026

  • 16 ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ЛИ АНГЛИЧАНИТЕ ДА СИ

    5 2 Отговор
    ИЗКАРВАТ САМИ ХЛЯБА ИЛИ ЩЕ ПРЕДПОЧЕТАТ ДА ПУКНАТ ОТ ГЛАД ? АКО МИСЛЯТ ДА СЕ РАЗСЕЛЯТ ТЕ НАПРИМЕР В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ДУХАТ СУПАТА - КОЙТО НЕ РАБОТИ НЯМА ДА ЯДЕ!

    14:00 04.09.2026

  • 17 РФ е наследник на СССР

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Западните територии, откраднати с измама от РФ трябва да и бъдат върнати. Изуитските договори, наложени на Русия в момент на слабост не струват и хартията, на която са написани. Руснаците винаги се завръщат да си вземат своето и тогава тежко им на измамниците!

    14:02 04.09.2026

  • 18 А след 200 Мегатона

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Минка":

    Англичаните ще направят подводната революшън.

    14:03 04.09.2026

  • 19 Понеже никъде

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гласувайтееее":

    не си дал такава опция... гласувам ти да умреш първи.

    14:07 04.09.2026

  • 20 Чебурашкаленд

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "НАКРАЯ РУСИЯ СЪЩО ЩЕ ПОИСКА НИЕ":

    До тогава няма да има ни РФ ни Русия. Имат още двехиляди дни война и превземането на пет села.

    14:09 04.09.2026

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