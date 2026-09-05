Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) официално прие безпрецедентна и силно оспорвана резолюция, наречена „Коригиране на картата“ (#CorrectTheMap). Историческото гласуване, проведено в централата в Ню Йорк, завърши със 164 гласа „за“, 6 „въздържали се“ и само един глас „против“ – този на Съединените щати. Решението предизвика мащабен дипломатически скандал, разделяйки световните сили по въпроси, свързани с историческата справедливост и колониалното наследство.

Какъв е поводът за скандала?

Инициативата, предложена официално от държавата Того и категорично подкрепена от всички 55 страни членки на Африканския съюз, настоява за поетапно отказване от традиционната картографска проекция на Меркатор от 16-ти век. Според вносителите, сегашните световни карти драстично свиват реалния географски мащаб на Африка, Латинска Америка и Южна Азия за сметка на изкуствено уголемените територии в Северното полукълбо.

В реалността континентът Африка е около 14 пъти по-голям от остров Гренландия, но върху масовите карти двете територии изглеждат почти идентични. Резолюцията насърчава правителствата, образователните институции и технологичните гиганти да преминат към съвременната и пропорционално точна проекция „Equal Earth“ (Равна Земя).

Защо САЩ гласуваха „против“?

Позицията на Вашингтон се превърна в централна точка на дебата. Представителят на САЩ Ярина Ференцевич категорично отхвърли документа, описвайки го като „радикален идеологически проект“. От американска страна заявиха, че дебатите около 500-годишни карти и концепции за „когнитивна справедливост“ и „мемориални репарации“ само отклоняват вниманието от истинските глобални проблеми на сигурността и мира. Вашингтон нарече подобни резолюции „паразитни структури“, които подкопават легитимността на ООН.

Разцеплението сред държавите и позицията на Украйна

Сред шестте държави, които избраха да се въздържат при вота, попаднаха Украйна, Грузия, Молдова, Литва, Естония и Сърбия. Киев аргументира своя неутралитет с факта, че в някои от съществуващите варианти и материали на новата проекция „Equal Earth“ окупираните от Русия украински територии (включително Крим) са изобразени по начин, който нарушава суверенитета на страната и противоречи на предходни официални решения на ООН. От друга страна, Русия изненадващо подкрепи резолюцията, въпреки че при новото мащабиране нейните визуални граници на картата ще се свият спрямо екваториалните зони.

Какво следва оттук нататък?

Въпреки че гласуваната резолюция на Генералната асамблея няма правно обвързващ характер и не забранява използването на карти по Меркатор (особено за целите на морската и въздушната навигация), тя дава мощен тласък за промяна в световното образование и медии. Външният министър на Того, Роберт Дусей, обяви, че страната му ще подмени всички учебници по география още до края на годината и планира мащабна среща в Ломе съвместно с ЮНЕСКО и компании като Google Maps за внедряване на новия стандарт. Франция, която беше съвносител на текста, също потвърди официално, че се отказва от стария модел в полза на географската истина.