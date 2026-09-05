Скандал в ООН: Приеха нова карта на света заради Африка

Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) официално прие безпрецедентна и силно оспорвана резолюция, наречена „Коригиране на картата“ (#CorrectTheMap). Историческото гласуване, проведено в централата в Ню Йорк, завърши със 164 гласа „за“, 6 „въздържали се“ и само един глас „против“ – този на Съединените щати. Решението предизвика мащабен дипломатически скандал, разделяйки световните сили по въпроси, свързани с историческата справедливост и колониалното наследство.
Какъв е поводът за скандала?
Инициативата, предложена официално от държавата Того и категорично подкрепена от всички 55 страни членки на Африканския съюз, настоява за поетапно отказване от традиционната картографска проекция на Меркатор от 16-ти век. Според вносителите, сегашните световни карти драстично свиват реалния географски мащаб на Африка, Латинска Америка и Южна Азия за сметка на изкуствено уголемените територии в Северното полукълбо.
В реалността континентът Африка е около 14 пъти по-голям от остров Гренландия, но върху масовите карти двете територии изглеждат почти идентични. Резолюцията насърчава правителствата, образователните институции и технологичните гиганти да преминат към съвременната и пропорционално точна проекция „Equal Earth“ (Равна Земя).
Защо САЩ гласуваха „против“?
Позицията на Вашингтон се превърна в централна точка на дебата. Представителят на САЩ Ярина Ференцевич категорично отхвърли документа, описвайки го като „радикален идеологически проект“. От американска страна заявиха, че дебатите около 500-годишни карти и концепции за „когнитивна справедливост“ и „мемориални репарации“ само отклоняват вниманието от истинските глобални проблеми на сигурността и мира. Вашингтон нарече подобни резолюции „паразитни структури“, които подкопават легитимността на ООН.
Разцеплението сред държавите и позицията на Украйна
Сред шестте държави, които избраха да се въздържат при вота, попаднаха Украйна, Грузия, Молдова, Литва, Естония и Сърбия. Киев аргументира своя неутралитет с факта, че в някои от съществуващите варианти и материали на новата проекция „Equal Earth“ окупираните от Русия украински територии (включително Крим) са изобразени по начин, който нарушава суверенитета на страната и противоречи на предходни официални решения на ООН. От друга страна, Русия изненадващо подкрепи резолюцията, въпреки че при новото мащабиране нейните визуални граници на картата ще се свият спрямо екваториалните зони.
Какво следва оттук нататък?
Въпреки че гласуваната резолюция на Генералната асамблея няма правно обвързващ характер и не забранява използването на карти по Меркатор (особено за целите на морската и въздушната навигация), тя дава мощен тласък за промяна в световното образование и медии. Външният министър на Того, Роберт Дусей, обяви, че страната му ще подмени всички учебници по география още до края на годината и планира мащабна среща в Ломе съвместно с ЮНЕСКО и компании като Google Maps за внедряване на новия стандарт. Франция, която беше съвносител на текста, също потвърди официално, че се отказва от стария модел в полза на географската истина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нова география
Коментиран от #3
11:00 05.09.2026
2 Kaлпазанин
11:01 05.09.2026
3 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Нова география":Като Република в РФ
11:02 05.09.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #9, #12, #23, #29
11:03 05.09.2026
5 Путин милиционера
11:03 05.09.2026
6 !!!!!
11:05 05.09.2026
7 морския
11:08 05.09.2026
8 Гориил
11:13 05.09.2026
9 Ха ха
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Украйна направо ще изчезне .Да му мислят Армения,Грузия,Прибалтика.
11:16 05.09.2026
10 А50
Коментиран от #19
11:17 05.09.2026
11 Мдаа!🤔
Виж позицията на Украйна е нещо наистина комично.
Коментиран от #16
11:17 05.09.2026
12 иван костов
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Изказвай се по въпроси за които си компетентен- лубриканти, разширители и т.н.
11:20 05.09.2026
13 Aлфа Вълкът
Коментиран от #15
11:22 05.09.2026
14 Е поне не променят
11:23 05.09.2026
15 Aлфа Вълкът
До коментар #13 от "Aлфа Вълкът":НО в Северното полукълбо живеят 90% от човечеството
11:23 05.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Политическо решение
Това ново мащабиране е по лошо от Меркаторската карта, която използуват над 500 годинн. Най-вероятно в скоро време ще отхвърлят това ново мащабиране
11:27 05.09.2026
18 И все пак за интересуващите
11:37 05.09.2026
19 Българин 🇧🇬
До коментар #10 от "А50":Не мисля , че е практично . Виж проекция Equal Earth в мрежата ! . Акцентът се прехвърля върху Африка и централна Америка , бивши колонии , а сега зависими държави . Особено пък за България (като икономика , политика , туризъм ) е абсолютно безмислено и непрактично . Не зависи от нас , Но нека по възможност се придържаме към Меркатор .
11:37 05.09.2026
20 Гориил
11:46 05.09.2026
21 подробност
11:47 05.09.2026
22 ....
11:47 05.09.2026
23 Лопата Орешник
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Гнидо, ясно се вижда, че само господарите ти реват на умрело! Достойните ни братя от Русия приемат и подкрепят промяната, защото са справедлив народ!! И другия път преди да лееш евтина пропаганда против освободителите си, прочети малко как го е правел най добрия в занаята, а именно Гьобелс!! Трябва да има малко истина в глупостта, която лансираш! Не може под статията в която пише, че изненадващо Русия подкрепя нещо, а САЩ единствени са против, да пишеш тъй щото Русия едва ли не страда! Ти си със специални потребности ако мислиш, че ще повлияеш на някой!
11:48 05.09.2026
24 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
Коментиран от #30
11:52 05.09.2026
25 ?????
11:58 05.09.2026
26 ....
12:00 05.09.2026
27 Сеирджия
12:06 05.09.2026
28 До патриотите
12:10 05.09.2026
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Напълно подкрепям ком 12 , да знаеш.
Как е же Нати?
12:12 05.09.2026
30 Българин 🇧🇬
До коментар #24 от "ОСМАНАГИЧ 🇹🇷":Прав си , но на подсъзнателно ниво за зрителя е добро внушение за значимостта на Африка , Китай , че и Турция . Аржентина също се излъчва , което и идва добре при опитите да поднови спора " Фолклендски острови (Малвински острови)". А САЩ и Русия са на ясно че гласуването не е в тяхна полза ..
За България традиционната Меркатор е по-добра .
12:30 05.09.2026
31 Анджо
12:36 05.09.2026