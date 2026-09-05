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Скандал в ООН: Приеха нова карта на света заради Африка

Скандал в ООН: Приеха нова карта на света заради Африка

5 Септември, 2026 10:51, обновена 5 Септември, 2026 10:57 2 302 31

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Генералната асамблея одобри историческа резолюция за подмяна на 500-годишната проекция „Меркатор“, въпреки острия отпор и единствения вот „против“ от страна на САЩ

Скандал в ООН: Приеха нова карта на света заради Африка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) официално прие безпрецедентна и силно оспорвана резолюция, наречена „Коригиране на картата“ (#CorrectTheMap). Историческото гласуване, проведено в централата в Ню Йорк, завърши със 164 гласа „за“, 6 „въздържали се“ и само един глас „против“ – този на Съединените щати. Решението предизвика мащабен дипломатически скандал, разделяйки световните сили по въпроси, свързани с историческата справедливост и колониалното наследство.

Какъв е поводът за скандала?

Инициативата, предложена официално от държавата Того и категорично подкрепена от всички 55 страни членки на Африканския съюз, настоява за поетапно отказване от традиционната картографска проекция на Меркатор от 16-ти век. Според вносителите, сегашните световни карти драстично свиват реалния географски мащаб на Африка, Латинска Америка и Южна Азия за сметка на изкуствено уголемените територии в Северното полукълбо.

В реалността континентът Африка е около 14 пъти по-голям от остров Гренландия, но върху масовите карти двете територии изглеждат почти идентични. Резолюцията насърчава правителствата, образователните институции и технологичните гиганти да преминат към съвременната и пропорционално точна проекция „Equal Earth“ (Равна Земя).

Защо САЩ гласуваха „против“?

Позицията на Вашингтон се превърна в централна точка на дебата. Представителят на САЩ Ярина Ференцевич категорично отхвърли документа, описвайки го като „радикален идеологически проект“. От американска страна заявиха, че дебатите около 500-годишни карти и концепции за „когнитивна справедливост“ и „мемориални репарации“ само отклоняват вниманието от истинските глобални проблеми на сигурността и мира. Вашингтон нарече подобни резолюции „паразитни структури“, които подкопават легитимността на ООН.

Разцеплението сред държавите и позицията на Украйна

Сред шестте държави, които избраха да се въздържат при вота, попаднаха Украйна, Грузия, Молдова, Литва, Естония и Сърбия. Киев аргументира своя неутралитет с факта, че в някои от съществуващите варианти и материали на новата проекция „Equal Earth“ окупираните от Русия украински територии (включително Крим) са изобразени по начин, който нарушава суверенитета на страната и противоречи на предходни официални решения на ООН. От друга страна, Русия изненадващо подкрепи резолюцията, въпреки че при новото мащабиране нейните визуални граници на картата ще се свият спрямо екваториалните зони.

Какво следва оттук нататък?

Въпреки че гласуваната резолюция на Генералната асамблея няма правно обвързващ характер и не забранява използването на карти по Меркатор (особено за целите на морската и въздушната навигация), тя дава мощен тласък за промяна в световното образование и медии. Външният министър на Того, Роберт Дусей, обяви, че страната му ще подмени всички учебници по география още до края на годината и планира мащабна среща в Ломе съвместно с ЮНЕСКО и компании като Google Maps за внедряване на новия стандарт. Франция, която беше съвносител на текста, също потвърди официално, че се отказва от стария модел в полза на географската истина.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нова география

    37 7 Отговор
    Скоро ще приемат пак нова карта.. Заради Украйна..

    Коментиран от #3

    11:00 05.09.2026

  • 2 Kaлпазанин

    27 5 Отговор
    Клоуна искал и Африка да преименува на Америка 2

    11:01 05.09.2026

  • 3 Kaлпазанин

    17 5 Отговор

    До коментар #1 от "Нова география":

    Като Република в РФ

    11:02 05.09.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 27 Отговор
    ей ся копейзажа сте завие на умряло , че блатото се е смалило

    Коментиран от #9, #12, #23, #29

    11:03 05.09.2026

  • 5 Путин милиционера

    1 11 Отговор
    Американското ООН, понеже сме милиционери

    11:03 05.09.2026

  • 6 !!!!!

    19 5 Отговор
    В САЩ не знаят какво е това ГЕО ГРАФИЯ .....и за това са против ( винаги трябва да са наопаки) !!!

    11:05 05.09.2026

  • 7 морския

    26 4 Отговор
    явно решението е добро , щом сащ са против !

    11:08 05.09.2026

  • 8 Гориил

    17 2 Отговор
    Новото мащабиране намалява територията на Съединените щати и това е основната причина за отказа да се гласува за резолюцията на ООН. Но вие сте парализирани и не можете да публикувате такава информация.

    11:13 05.09.2026

  • 9 Ха ха

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Украйна направо ще изчезне .Да му мислят Армения,Грузия,Прибалтика.

    11:16 05.09.2026

  • 10 А50

    11 1 Отговор
    Абе Тръмп без особен смисъл за глобалните проблеми и мир преименува всичко за което се сети, за да дразни опонентите си, но тук видиш ли нямало особен смисъл да се изобразяват реалните географски пропорции защото имали по -важни световни проблеми за решаване. Ами нека се започне от по-малките които водят до по-големите проблеми. Да сменят и наще учебници

    Коментиран от #19

    11:17 05.09.2026

  • 11 Мдаа!🤔

    16 1 Отговор
    Географията в САЩ е на пещерно ниво! Не се изучава.
    Виж позицията на Украйна е нещо наистина комично.

    Коментиран от #16

    11:17 05.09.2026

  • 12 иван костов

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Изказвай се по въпроси за които си компетентен- лубриканти, разширители и т.н.

    11:20 05.09.2026

  • 13 Aлфа Вълкът

    1 3 Отговор
    Погледнах новата карта, която смалява драстично северното полукълбо, в това число Русия, Китай, Индия, Европа и особено скандинавските страни, не само САЩ, да картата може да е по-близо до действителността, в Северното полукълбо живеят 90% от човечеството.

    Коментиран от #15

    11:22 05.09.2026

  • 14 Е поне не променят

    6 1 Отговор
    навигационните карти, че ще се наложи моряците и летците да започнат да учат навигацията от начало... И все пак е глупаво някой да крещи и вика, че изобразяването на държавата му или континента като цяло по-малък или по-голям го ощетява, щото видите ли държавата му била по-голяма, а на картата е по-малка от някоя, която е по на север... Ми просто проекцията е такава, и е приложена за удобство в навигацията, защото на меркаторската карта корабите и самолетите плават и летят по права линия, а не по дъга. Който иска да пести от разстояное, може да си пресметне пътя по дъгата на големия кръг и да плава и лети по него, без да е необходимо да сменя картата...

    11:23 05.09.2026

  • 15 Aлфа Вълкът

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Aлфа Вълкът":

    НО в Северното полукълбо живеят 90% от човечеството

    11:23 05.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Политическо решение

    2 2 Отговор
    Новото мащабиране орязва полярните територии, а НАРАСТВАекватториалните. С еднннадума, купил си нови гащи Илия, огледал се пак в тия.
    Това ново мащабиране е по лошо от Меркаторската карта, която използуват над 500 годинн. Най-вероятно в скоро време ще отхвърлят това ново мащабиране

    11:27 05.09.2026

  • 18 И все пак за интересуващите

    8 1 Отговор
    се е важно да знаят едно нещо! На каквато и 2-мерна карта да изобразите земната повърхност, никога няма да е с правилните размери на сушата и океаните! Да не говорим за изкривяванията, причинени от съответните проекции... Единствено и само географският глобус дава ясна представа какво е планетата Земя и кой колко е голям на нея. Но и там не е абсолютно коректно, защото земята не е правилна сфера или ротационен елипсоид, а е "геоид", което ще рече, че формата и не може да се опише с прости математически формули и за това се използва земният елипсоид...

    11:37 05.09.2026

  • 19 Българин 🇧🇬

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "А50":

    Не мисля , че е практично . Виж проекция Equal Earth в мрежата ! . Акцентът се прехвърля върху Африка и централна Америка , бивши колонии , а сега зависими държави . Особено пък за България (като икономика , политика , туризъм ) е абсолютно безмислено и непрактично . Не зависи от нас , Но нека по възможност се придържаме към Меркатор .

    11:37 05.09.2026

  • 20 Гориил

    2 3 Отговор
    Всички нещастия и провали на Запада винаги започват от Русия. Търсите онези, които обвиняват вашите грешки, сред онези, които изпитват презрение, отвращение и враждебност към Запада.

    11:46 05.09.2026

  • 21 подробност

    6 0 Отговор
    А какво да каже Австралия,която е три пъти по-голяма от Гренландия,но на картата изобразена чрез Меркарска проекция изглежда точно обратно-една огромна Гренландия срещу умалена трикратно Австралия.А това,че въпоса е поставен от африканци означава едно-започнали са да учат сериозно.

    11:47 05.09.2026

  • 22 ....

    0 1 Отговор
    Цялата територия на Русия е колкото Северна Африка, а на картите изглежда 10 пъти по-голяма. Не че е малка, ама все пак...

    11:47 05.09.2026

  • 23 Лопата Орешник

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Гнидо, ясно се вижда, че само господарите ти реват на умрело! Достойните ни братя от Русия приемат и подкрепят промяната, защото са справедлив народ!! И другия път преди да лееш евтина пропаганда против освободителите си, прочети малко как го е правел най добрия в занаята, а именно Гьобелс!! Трябва да има малко истина в глупостта, която лансираш! Не може под статията в която пише, че изненадващо Русия подкрепя нещо, а САЩ единствени са против, да пишеш тъй щото Русия едва ли не страда! Ти си със специални потребности ако мислиш, че ще повлияеш на някой!

    11:48 05.09.2026

  • 24 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    1 0 Отговор
    😱 След новото мащабиране някои държави ще станат" Велики",както сянката на джуджетата (и един генерал) при изгрев и залез слънце. 🤩🤡🥳

    Коментиран от #30

    11:52 05.09.2026

  • 25 ?????

    5 1 Отговор
    И къде е скандала след като само една страна е против?

    11:58 05.09.2026

  • 26 ....

    1 0 Отговор
    Първата карта е по симпатична,втората изглежда странно.

    12:00 05.09.2026

  • 27 Сеирджия

    3 0 Отговор
    Едно време кабелните оператори отнасяха куп псувни, когато предаваха сигнал 16:9 така разпънат като за телевизор 4:3, от онези старите. Та това с тези карти точно на това ми напомня...

    12:06 05.09.2026

  • 28 До патриотите

    1 0 Отговор
    Как някой не се заитересува България как ще изглежда.Сега има техника и може да се направи точно копие.Трябва да се промени картата,естествено.

    12:10 05.09.2026

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Напълно подкрепям ком 12 , да знаеш.
    Как е же Нати?

    12:12 05.09.2026

  • 30 Българин 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "ОСМАНАГИЧ 🇹🇷":

    Прав си , но на подсъзнателно ниво за зрителя е добро внушение за значимостта на Африка , Китай , че и Турция . Аржентина също се излъчва , което и идва добре при опитите да поднови спора " Фолклендски острови (Малвински острови)". А САЩ и Русия са на ясно че гласуването не е в тяхна полза ..
    За България традиционната Меркатор е по-добра .

    12:30 05.09.2026

  • 31 Анджо

    1 0 Отговор
    Егати тъпотията , всеки континент се знае каква площ заема на тази планета, как изглеждала на картата какво ме интересува , нали формата на Африка е такава каквато я виждаме. 🙊🙉🫤

    12:36 05.09.2026