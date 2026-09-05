Крайнодясната "Алтернатива за Германия" се стреми да опита властта за първи път в Източна Германия

Сеизмични избори в източната част този уикенд предизвикват напрежение в Германия. Партията "Алтернатива за Германия“ се стреми да си осигури мнозинство в регионалния парламент на Саксония-Анхалт, пише в анализ BBC, съобщава Фокус.

Категорична победа би отбелязала първия път, когато крайнодясна партия е на власт на федерално ниво в следвоенната ера на страната. За опонентите на AfD това е точка на сериозна опасност. Но партията го вижда като стъпка към мечтите си за национална власт.

Това са избори, които биха могли да променят историята на Германия. Резултатът може да донесе нови проблеми и за затруднения консервативен канцлер Фридрих Мерц (ХДС), тъй като продължават слуховете дали той може да довърши мандата си. Може би канцлерът съжалява за обещанието си да спре възхода на крайната десница, като се има предвид, че се случи точно обратното, коментира BBC.

За разлика от това, харизматичният водещ кандидат на AfD в провинцията - Улрих Зигмунд - изглежда се радва на доминираща дискусия и медийно отразяване.

Наречен "Най-опасният човек в Германия“ от списание Der Spiegel, той отхвърли информациите, че хора, които преди са били част от неонацистката сцена, са сред тези, които заемат влиятелни позиции около него.

Застоялата носталгия по миналото, наред с острото недоволство от настоящето, подхранва популярността на партията в нейните източни бастиони. Гласоподавателите изразяват недоволство от имиграцията, обществената безопасност, затруднената икономика на Германия, високите цени на енергията и помощта, изпращана в чужбина към страни като Украйна.

Проруските симпатии на "Алтернатива за Германия“ предизвикаха и твърдения, че не може да ѝ се доверява чувствителна разузнавателна информация. Когато в офиса на водещата фигура на "Алтернатива за Германия“ Ханс-Томас Тилшнайдер в Саксония-Анхалт беше забелязана руска военна чаша, той каза, че това е просто сувенир и "това не е нашата война“.

Саксония-Анхалт е една от няколкото провинции, където партията е официално класифицирана като дясно-екстремистка. Вътрешното разузнаване обвинява местния клон, че е пропит с "расистка идеология“ и антиконституционни цели.

Други партии няма да влязат в коалиция с AfD, като част от така наречената "брандмауер“ или защитна стена, която държи крайната десница далеч от правителството. Ето защо то трябва да търси парламентарно мнозинство, за да е сигурно, че ще си осигури властта.

Така Саксония-Анхалт може да е сравнително малка провинция по население, но е на път да бъде домакин на едни адски важни избори, заключава BBC.