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Крайнодясната "Алтернатива за Германия" се стреми да опита властта за първи път в Източна Германия

Крайнодясната "Алтернатива за Германия" се стреми да опита властта за първи път в Източна Германия

5 Септември, 2026 18:19 882 14

  • германия-
  • алтернатива за германия-
  • алис вайдел-
  • фридрих мерц

Проруските симпатии на "Алтернатива за Германия“ предизвикаха и твърдения, че не може да ѝ се доверява чувствителна разузнавателна информация

Крайнодясната "Алтернатива за Германия" се стреми да опита властта за първи път в Източна Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Сеизмични избори в източната част този уикенд предизвикват напрежение в Германия. Партията "Алтернатива за Германия“ се стреми да си осигури мнозинство в регионалния парламент на Саксония-Анхалт, пише в анализ BBC, съобщава Фокус.

Категорична победа би отбелязала първия път, когато крайнодясна партия е на власт на федерално ниво в следвоенната ера на страната. За опонентите на AfD това е точка на сериозна опасност. Но партията го вижда като стъпка към мечтите си за национална власт.

Това са избори, които биха могли да променят историята на Германия. Резултатът може да донесе нови проблеми и за затруднения консервативен канцлер Фридрих Мерц (ХДС), тъй като продължават слуховете дали той може да довърши мандата си. Може би канцлерът съжалява за обещанието си да спре възхода на крайната десница, като се има предвид, че се случи точно обратното, коментира BBC.

За разлика от това, харизматичният водещ кандидат на AfD в провинцията - Улрих Зигмунд - изглежда се радва на доминираща дискусия и медийно отразяване.

Наречен "Най-опасният човек в Германия“ от списание Der Spiegel, той отхвърли информациите, че хора, които преди са били част от неонацистката сцена, са сред тези, които заемат влиятелни позиции около него.

Застоялата носталгия по миналото, наред с острото недоволство от настоящето, подхранва популярността на партията в нейните източни бастиони. Гласоподавателите изразяват недоволство от имиграцията, обществената безопасност, затруднената икономика на Германия, високите цени на енергията и помощта, изпращана в чужбина към страни като Украйна.

Проруските симпатии на "Алтернатива за Германия“ предизвикаха и твърдения, че не може да ѝ се доверява чувствителна разузнавателна информация. Когато в офиса на водещата фигура на "Алтернатива за Германия“ Ханс-Томас Тилшнайдер в Саксония-Анхалт беше забелязана руска военна чаша, той каза, че това е просто сувенир и "това не е нашата война“.

Саксония-Анхалт е една от няколкото провинции, където партията е официално класифицирана като дясно-екстремистка. Вътрешното разузнаване обвинява местния клон, че е пропит с "расистка идеология“ и антиконституционни цели.

Други партии няма да влязат в коалиция с AfD, като част от така наречената "брандмауер“ или защитна стена, която държи крайната десница далеч от правителството. Ето защо то трябва да търси парламентарно мнозинство, за да е сигурно, че ще си осигури властта.

Така Саксония-Анхалт може да е сравнително малка провинция по население, но е на път да бъде домакин на едни адски важни избори, заключава BBC.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Митю

    3 1 Отговор
    Превантивно я разделихте,за да свикнем с мисълта.

    Коментиран от #13

    18:21 05.09.2026

  • 2 Тя ще я опита

    28 2 Отговор
    и в западна. Мерц и Урсулите потънаха...

    18:23 05.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Овчар

    3 13 Отговор
    Тази големи и тежки думи говори но дали ще изпълни обещанията си..! Същия беше и Волен Сидеров помните ли..?

    18:31 05.09.2026

  • 5 Поръсен с джоджен

    26 3 Отговор
    Кефи ме как я наричат нациска партия после обясняват как им симпатизира Русия дето води война срещу нацистите.
    Шизофренията е на више ниво.

    Коментиран от #10, #11

    18:31 05.09.2026

  • 6 То има ли въобще някой

    10 2 Отговор
    в Германия който да не е част от неонацистката сцена ? За Западна Германия това е факт още от 1948 г. И след разгрома на нацизма пак са управлявали реално нацисти. И прокуратурата и службите и квото се сетите и после и в НАТО ги канят и на преговорите пак нацисти реално са представлявали Германия. Теодор Ахилис – Theodore Achilles го е описал подробно в 380 страници

    18:36 05.09.2026

  • 7 Всичко се повтаря

    9 3 Отговор
    В бивша комунистическа Източна Германия първо се появиха неонацисти, сега и крайнодясна партия, много популярна, която е и русофилска. От друга страна пък русофилството върви с носталгия по комунизма. Ако ви се вижда объркано, причината е, че между приказките за пред публика и същността няма много общо.

    18:39 05.09.2026

  • 8 нннн

    22 3 Отговор
    Всяка права линия, която не е успоредна на урсулската евроатлантическа, е крива линия.

    18:40 05.09.2026

  • 9 И Киев е Руски

    22 2 Отговор
    Дано спечелят и да дойдат нормални хора които да въведат ред германистан

    18:48 05.09.2026

  • 10 Елементарно ти е мисленето

    1 8 Отговор

    До коментар #5 от "Поръсен с джоджен":

    Украйна може да търси идентичност в някогашните си националисти, по съвместителство и съюзници на Хитлер, но това не пречи в обърканото съзнание на руснаците също да се просмучат нацистки идеи. Нацисти има и от двете страни. А както видяхме има и у нас, някакви аутсайдери, търсещи в какво да се вкопчат. Идеите и идеологиите не са залепени етикети, светът е ясен и подреден само в учебниците. Ето, бандеровците са избивали евреи, а президентът на Украйна е такъв. След войната и Сталин започва да избива евреите, в същото време е сред инициаторите за основаването на държавата им.

    18:50 05.09.2026

  • 11 Мусорчик

    0 6 Отговор

    До коментар #5 от "Поръсен с джоджен":

    " Русия дето води война срещу нацистите."

    Дълбоко си се объркал.

    19:04 05.09.2026

  • 12 Ний ша Ва упрайм

    6 1 Отговор
    проруска крайно дясна? Алоууууу що за олигуфрения тия урсулки съвсем изтрещвха

    Коментиран от #14

    19:20 05.09.2026

  • 13 Мантрата "крайно дясна"

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Митю":

    се използва от крайно лузъри в паника.

    19:38 05.09.2026

  • 14 Че Руснаците

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ний ша Ва упрайм":

    Какви са бре !

    По големи Фашисти от тях има ли ?

    19:39 05.09.2026

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