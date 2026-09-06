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Германия планира щит срещу саботажи след случая с дрон на летище
  Тема: Украйна

Германия планира щит срещу саботажи след случая с дрон на летище

6 Септември, 2026 11:05 472 39

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Вътрешният министър на Германия Александер Добринт заяви пред изданието, че хибридните атаки на Русия са станали част от ежедневието

Германия планира щит срещу саботажи след случая с дрон на летище - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германия планира обширен пакет от мерки за засилването на защитата си срещу нападения с дронове, кибернамеса и други форми на руски саботаж след неуспешната атака с дрон на летище миналия месец, предаде Ройтерс, позовавайки се на днешна статия във в. “Билд”, пише БТА.

Вътрешният министър на Германия Александер Добринт заяви пред изданието, че хибридните атаки на Русия са станали част от ежедневието.

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“Тези атаки ще се засилят, но ние можем да се отбраняваме и защитаваме”, заяви той.

Русия отхвърля обвиненията, че провежда операции в Западна Европа и отрича да има роля в атаката на германското летище, като представител на външното ѝ министерство заяви, че това са “антируски действия”.

Според вестника, цитиращ МВР на Федералната република, способностите на полицията за борба срещу дронове ще се разширят, като екипи за бързо реагиране ще бъдат разположени в градовете за защита на въздушното пространство над важните транспортни възли и правителствени обекти.

Допълва се, че компаниите, управляващи критично важна инфраструктура, като енергийни обекти и производителите на въоръжение, ще получат правото не само да засичат дронове, но и активно да се справят с тях.

Ще бъде създаден и национален щит за защита или “киберкупол”, който ще включва мрежа от сензори за откриване и прихващане на потенциални кибератаки.

Правителството планира също да разшири технологиите на изкуствения интелект, биометричното лицево разпознаване и видеонаблюдението, например на железопътните гари, за да идентифицира възможни нападатели, планиращи саботаж.

МВР на Германия все още не е отговорило на писмената молба за коментар на Ройтерс.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 и кво ся?!?

    4 4 Отговор
    Намерили били следи от ДНК?!? На Петров и Башаров ли? Ами личните карти намериха ли?!? Абе тва руснаците големи нещастници, тровиха с БОВ 10 пъти по -силен от VX, никого не отровиха, два дрона пуснаха, един не гръмна! Абе нещастници отвсякъде!

    11:11 06.09.2026

  • 4 Лайпцигския процес

    3 4 Отговор
    Не планира ли Германия ? Щото така изглежда. Градовете в източна Германия са популярни и за това ги използват за пропаганда.

    11:13 06.09.2026

  • 5 Русия

    6 4 Отговор
    Първо затворете Фолксваген, и ако ви останат някакви кинти си сложете една антена на Бранденбургската врата където са двата танка Т-34 да прихващате хибридните атаки !!! хихи

    11:13 06.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор
    ненормалната Меркел сама разглези бакшиша ,да си берат гайлето и дойчовците и рашаните-една порода са

    11:14 06.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Розовото пони зеля

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ще хвърчат путински чалми":

    Е засега хвърчат укренски чалми хахахахаха.

    Коментиран от #15

    11:17 06.09.2026

  • 11 Мижи@@урките

    2 1 Отговор
    намират отново причина да точат парите на данъкоплатците за собствена облага. Против Русия ли си ..то си наш, независимо че си 99,99 % тъп как Калас, Бербок, Макарона и мн други ..

    11:19 06.09.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    3 1 Отговор
    Германски фирми ОБИРАТ българските клиенти, за сметка на немските🤔❗
    ЕДНА стока в ЕДНА немска верига-
    100€ в магазин в България❗
    60€ в магазин в Германия ❗

    Коментиран от #14

    11:20 06.09.2026

  • 13 Капитанът на потъналия ферибот

    1 0 Отговор
    си е купил лиценза в Хондурас.

    5 причини да не живея в Хондурас:

    - неописуема мизерия: повечето хора карат с 30-40 долара на месец;
    - бананова република с много висока престъпност и мощни наркокартели, мъжете носят пищови за защита, в големите градове туристите се придвижват с полицейски патрул;
    - разбити и разкаляни пътища извън градовете, дупките се запълват с утъкана пръст; има джунгла;
    - потомствените българи (вече метиси) са не повече от 10000, а аз не знам испански;
    - чести наводнения, земетресения, ураганни бури, свлачища, много комари, крокодили, отровни змии.

    За компенсация има 5 плюса:
    - красивата река Рио Булгария;
    - хората са с изключително силен дух, не хленчат и никога не се оплакват от страната си като бг копейците; не говорят против нея;
    - при почти еднаква площ и еднакво с България през 2006 г., население, то се увеличава, а не намалява;
    - чисти плажове и реки;
    -приемат украинци и беларуси, но не търпят руснаци, защото се правят на шефове и се опитват да дават акъли на местните. В резултат хондурасците ги избиват или ги назначават на слугинажни длъжности.

    Коментиран от #16

    11:21 06.09.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи":

    За оня ДАЙЛИНКчо има и снимки‼️

    11:22 06.09.2026

  • 15 В Украйна няма чалми,

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Розовото пони зеля":

    пак се хвана на въдичката.

    Коментиран от #17, #18

    11:23 06.09.2026

  • 16 Още един плюс

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Капитанът на потъналия ферибот":

    За разлика от Русия в Хондурас няма ислями. В Русия християните са 43,7,%, а в Хондурас почти сто.

    Коментиран от #22

    11:25 06.09.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "В Украйна няма чалми,":

    Mи няма зер. Руснаците им ги свалят с все главите.

    Коментиран от #20

    11:27 06.09.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "В Украйна няма чалми,":

    Споко, ще има! Той и ТръНп викаше, че не бил доставчик на кетъринг......ама как само го преоблякоха в Турция 😀😀😀

    11:28 06.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Не можеш да свалиш нещо несъществуващо

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    като чалма. Имаш делюзии. Смени си дилъра.

    Коментиран от #25

    11:30 06.09.2026

  • 21 Розовото пони зеля

    2 1 Отговор
    НАТОто и ЕС играят казачок по свирката на руската мечка и гризнаха яко дръвцето.

    11:31 06.09.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Още един плюс":

    Един минус , я пак тичкай да провериш
    колко процента са ХРИСТИЯНИТЕ
    в Русия - 40 или 60+❗

    11:32 06.09.2026

  • 23 млад еврас

    2 1 Отговор
    Кво става в еврастия ве, зимъска нямат газ и студуват па лятоска нямат вода и ток и жадуват на тъмно, па в останалото време пари нямат и само заеми теглят, нещо от гат рипнаха на Русия все беди ги сполетяват, не че съм суеверен ама що така стана.

    11:32 06.09.2026

  • 24 Удри евраста с лопатЕто

    1 1 Отговор
    Споко, евраста ще ви обере всичко, при него всичко се палаща, ЕС е фалирал, няма колонии за скубане, нищо, единствено му остава да скубе собственото си население, една държава вече наложи данък празно жилище 2000 евро на година, очаквайте с цифровото евро и данък спестявания, застояла сума в банката луп 10% данък, няма да има прошка за никого, така само корумпираните "елити" имат шанс да се задържат още малко, данъците в ЕС режима са над 70% вече, официално 65% но ние знаем как манипулират данни

    11:33 06.09.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Не можеш да свалиш нещо несъществуващо":

    Аз си го смених, но няма полза. Постоянно халюцинирам руски победи и как съм станал умен и красив.
    Като мине ефектът, ми иде да се гръмна. Крепи ме само спането в този сайт.

    Коментиран от #35

    11:34 06.09.2026

  • 26 фронта зео новини

    1 1 Отговор
    А защо не пишете нищо за фронта, а за сринатите пристанища на Одеса, сринати са барабар с натовските кораби с оръжие, също няколко логистични центъра с натовци дадоха фира и напредъка на руснаците по целия фронт. А защо не пишете за бунтовете в цяла укрия, докЪ еврастите чакат бунтове в Русия, бунтовете почнаха в укрия, докЪ ЕС режима чака да фалира Русия то фалира самия ЕС, барабар с голямото си БВП.

    Коментиран от #29

    11:34 06.09.2026

  • 27 Хохо Бохо

    2 1 Отговор
    Интересно до кога дойчовците ще отричат украинските провокации? Или ще трябва да ги признаят или да започнат война с Русия

    Коментиран от #39

    11:35 06.09.2026

  • 28 млад еврас

    1 1 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    11:35 06.09.2026

  • 29 Защото в този сайт

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "фронта зео новини":

    руски фейкове не се толерират.

    11:36 06.09.2026

  • 30 Розовото пони зеля

    1 2 Отговор
    А е, еврастите пак Путин им виновен, значи да си мислиш за държавата, да връщаш мигранти и да вземаш ресурси от където са най евтини си човек на Путин според еврастите, според тях трябва да си фалираш държавата, да храниш мигранти, и да се подчиняваш безпрекословно на брюкселските мръсолинки за да си добър еврас, основна евраска ценност е това. Разберете, за неволите на европа си е виновна единствено европа.

    11:37 06.09.2026

  • 31 последната укра

    1 2 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    11:37 06.09.2026

  • 32 млад еврас

    1 1 Отговор
    Другари еврасти, в укрия магазините са празни, започват глада и бунтовете, до де чакат Русия да фалира, остане без ракети храна и чакаха бунтове, то европа и укритя фалираха, останаха без ракети а укрите и без храна, ток, вода, канализация, интернет, гориво, войници, да дадем последно опело за укрите, много съм притеснен, кой ще ни пази сега хахахахаха.

    Коментиран от #37

    11:38 06.09.2026

  • 33 последната укра

    1 2 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    11:38 06.09.2026

  • 34 Щит

    0 1 Отговор
    и чука на Торн !

    11:39 06.09.2026

  • 35 Розовото пони зеля

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи":

    А мен ме крепи поддръжката на двамата копеяци освен мен тук, както руската тролска фабрика, която ми джаска плюсове в ущърб на българския враг.
    Не искам аз да съм добре, искам България да е зле и само идолът ми Путин да е добре.
    Нищо, чер станал наркоман. Шшшшт, тихо по темата!

    11:39 06.09.2026

  • 36 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    1 1 Отговор
    Германия преди всичко да вземе адекватни мерки за реиндустриализацията си
    защото техните планове да замени автомобилната индустрия с военна ще претърпи крах.
    В историята всичко се повтаря, но всеки следващ път да се копира опита на Хитлер
    ще бъде някаква пародия и де-факто края на държавата Германия.

    Да си сядат на ония части и да си възстановят автомобилната индустрия защото
    талантливите им инженери ще изчезнат - по-старите ще се пропият и пукнат, а
    по-младите ще се пръснат по света.
    В един момент ще деградират като САЩ, които изгубиха специалистите организирали
    редовни полети до луната, а после полетите на совалките всеки месец, до ниво някакъв
    аутист като Мъск да им възобновява космическите програми.

    Най-лошото е, че покрай Германия се потапя и България, чиято икономика е тясно свързана
    с немската автомобилна индустрия. Фирмата Бош ще изхвърлят на пътя 660 високоподготвени
    инженери и програмисти в София, които ще могат единствено да се реализират
    като овчари и земеделци както ги съветваше бащицата Борисов преди десетина години.

    Коментиран от #38

    11:40 06.09.2026

  • 37 Ти в Украйна ли

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "млад еврас":

    живееш?

    11:40 06.09.2026

  • 38 Германия не ще акъл от бг путинци,

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    защото путинците не блестят с такъв.

    11:41 06.09.2026

  • 39 Докато спреш да си

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хохо Бохо":

    ги измисляш.

    11:43 06.09.2026

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