Германия планира щит срещу саботажи след случая с дрон на летище

Германия планира обширен пакет от мерки за засилването на защитата си срещу нападения с дронове, кибернамеса и други форми на руски саботаж след неуспешната атака с дрон на летище миналия месец, предаде Ройтерс, позовавайки се на днешна статия във в. “Билд”, пише БТА.
Вътрешният министър на Германия Александер Добринт заяви пред изданието, че хибридните атаки на Русия са станали част от ежедневието.
“Тези атаки ще се засилят, но ние можем да се отбраняваме и защитаваме”, заяви той.
Русия отхвърля обвиненията, че провежда операции в Западна Европа и отрича да има роля в атаката на германското летище, като представител на външното ѝ министерство заяви, че това са “антируски действия”.
Според вестника, цитиращ МВР на Федералната република, способностите на полицията за борба срещу дронове ще се разширят, като екипи за бързо реагиране ще бъдат разположени в градовете за защита на въздушното пространство над важните транспортни възли и правителствени обекти.
Допълва се, че компаниите, управляващи критично важна инфраструктура, като енергийни обекти и производителите на въоръжение, ще получат правото не само да засичат дронове, но и активно да се справят с тях.
Ще бъде създаден и национален щит за защита или “киберкупол”, който ще включва мрежа от сензори за откриване и прихващане на потенциални кибератаки.
Правителството планира също да разшири технологиите на изкуствения интелект, биометричното лицево разпознаване и видеонаблюдението, например на железопътните гари, за да идентифицира възможни нападатели, планиращи саботаж.
МВР на Германия все още не е отговорило на писмената молба за коментар на Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 и кво ся?!?
11:11 06.09.2026
4 Лайпцигския процес
11:13 06.09.2026
5 Русия
11:13 06.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:14 06.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Розовото пони зеля
До коментар #7 от "Ще хвърчат путински чалми":Е засега хвърчат укренски чалми хахахахаха.
Коментиран от #15
11:17 06.09.2026
11 Мижи@@урките
11:19 06.09.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи
ЕДНА стока в ЕДНА немска верига-
100€ в магазин в България❗
60€ в магазин в Германия ❗
Коментиран от #14
11:20 06.09.2026
13 Капитанът на потъналия ферибот
5 причини да не живея в Хондурас:
- неописуема мизерия: повечето хора карат с 30-40 долара на месец;
- бананова република с много висока престъпност и мощни наркокартели, мъжете носят пищови за защита, в големите градове туристите се придвижват с полицейски патрул;
- разбити и разкаляни пътища извън градовете, дупките се запълват с утъкана пръст; има джунгла;
- потомствените българи (вече метиси) са не повече от 10000, а аз не знам испански;
- чести наводнения, земетресения, ураганни бури, свлачища, много комари, крокодили, отровни змии.
За компенсация има 5 плюса:
- красивата река Рио Булгария;
- хората са с изключително силен дух, не хленчат и никога не се оплакват от страната си като бг копейците; не говорят против нея;
- при почти еднаква площ и еднакво с България през 2006 г., население, то се увеличава, а не намалява;
- чисти плажове и реки;
-приемат украинци и беларуси, но не търпят руснаци, защото се правят на шефове и се опитват да дават акъли на местните. В резултат хондурасците ги избиват или ги назначават на слугинажни длъжности.
Коментиран от #16
11:21 06.09.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи":За оня ДАЙЛИНКчо има и снимки‼️
11:22 06.09.2026
15 В Украйна няма чалми,
До коментар #10 от "Розовото пони зеля":пак се хвана на въдичката.
Коментиран от #17, #18
11:23 06.09.2026
16 Още един плюс
До коментар #13 от "Капитанът на потъналия ферибот":За разлика от Русия в Хондурас няма ислями. В Русия християните са 43,7,%, а в Хондурас почти сто.
Коментиран от #22
11:25 06.09.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #15 от "В Украйна няма чалми,":Mи няма зер. Руснаците им ги свалят с все главите.
Коментиран от #20
11:27 06.09.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи
До коментар #15 от "В Украйна няма чалми,":Споко, ще има! Той и ТръНп викаше, че не бил доставчик на кетъринг......ама как само го преоблякоха в Турция 😀😀😀
11:28 06.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Не можеш да свалиш нещо несъществуващо
До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":като чалма. Имаш делюзии. Смени си дилъра.
Коментиран от #25
11:30 06.09.2026
21 Розовото пони зеля
11:31 06.09.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Още един плюс":Един минус , я пак тичкай да провериш
колко процента са ХРИСТИЯНИТЕ
в Русия - 40 или 60+❗
11:32 06.09.2026
23 млад еврас
11:32 06.09.2026
24 Удри евраста с лопатЕто
11:33 06.09.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи
До коментар #20 от "Не можеш да свалиш нещо несъществуващо":Аз си го смених, но няма полза. Постоянно халюцинирам руски победи и как съм станал умен и красив.
Като мине ефектът, ми иде да се гръмна. Крепи ме само спането в този сайт.
Коментиран от #35
11:34 06.09.2026
26 фронта зео новини
Коментиран от #29
11:34 06.09.2026
27 Хохо Бохо
Коментиран от #39
11:35 06.09.2026
28 млад еврас
11:35 06.09.2026
29 Защото в този сайт
До коментар #26 от "фронта зео новини":руски фейкове не се толерират.
11:36 06.09.2026
30 Розовото пони зеля
11:37 06.09.2026
31 последната укра
11:37 06.09.2026
32 млад еврас
Коментиран от #37
11:38 06.09.2026
33 последната укра
11:38 06.09.2026
34 Щит
11:39 06.09.2026
35 Розовото пони зеля
До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи":А мен ме крепи поддръжката на двамата копеяци освен мен тук, както руската тролска фабрика, която ми джаска плюсове в ущърб на българския враг.
Не искам аз да съм добре, искам България да е зле и само идолът ми Путин да е добре.
Нищо, чер станал наркоман. Шшшшт, тихо по темата!
11:39 06.09.2026
36 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
защото техните планове да замени автомобилната индустрия с военна ще претърпи крах.
В историята всичко се повтаря, но всеки следващ път да се копира опита на Хитлер
ще бъде някаква пародия и де-факто края на държавата Германия.
Да си сядат на ония части и да си възстановят автомобилната индустрия защото
талантливите им инженери ще изчезнат - по-старите ще се пропият и пукнат, а
по-младите ще се пръснат по света.
В един момент ще деградират като САЩ, които изгубиха специалистите организирали
редовни полети до луната, а после полетите на совалките всеки месец, до ниво някакъв
аутист като Мъск да им възобновява космическите програми.
Най-лошото е, че покрай Германия се потапя и България, чиято икономика е тясно свързана
с немската автомобилна индустрия. Фирмата Бош ще изхвърлят на пътя 660 високоподготвени
инженери и програмисти в София, които ще могат единствено да се реализират
като овчари и земеделци както ги съветваше бащицата Борисов преди десетина години.
Коментиран от #38
11:40 06.09.2026
37 Ти в Украйна ли
До коментар #32 от "млад еврас":живееш?
11:40 06.09.2026
38 Германия не ще акъл от бг путинци,
До коментар #36 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":защото путинците не блестят с такъв.
11:41 06.09.2026
39 Докато спреш да си
До коментар #27 от "Хохо Бохо":ги измисляш.
11:43 06.09.2026