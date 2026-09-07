Илон Мъск поздрави АзГ за победата ѝ в Саксония-Анхалт: Добре свършена работа

Милиардерът Илон Мъск поздрави крайнодясната германска партия „Алтернатива за Германия“ за победата ѝ на изборите в германската провинция Саксония-Анхалт, предаде ДПА. В миналото Мъск беше изразявал подкрепа за партията, пише БТА.

„Добре свършена работа!“, написа милиардерът в социалната си платформа Екс в отговор на пост на лидерката на АзГ Алис Вайдел, която поздравяваше партийния лидер в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд.

Зигмунд бързо отговори на Мъск, благодарейки му за подкрепата.

„Ако поемем отговорност тук, бих приветствал много възможността за силно и конструктивно сътрудничество. Германия отново би била място, в което си струва да се инвестира“, написа Зигмунд. „Поздрави от Саксония-Анхалт!“, допълни той.

Ричард Гренел, бившият посланик на САЩ в Германия, също поздрави АзГ в Екс. „Огромна победа и нов ден за Германия“, написа Гренел, който, подобно на Мъск, поддържа близки отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп и неведнъж е предизвиквал полемики по време на дипломатическата си служба в Германия.