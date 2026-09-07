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Илон Мъск поздрави АзГ за победата ѝ в Саксония-Анхалт: Добре свършена работа

Илон Мъск поздрави АзГ за победата ѝ в Саксония-Анхалт: Добре свършена работа

7 Септември, 2026 09:53 1 434 61

  • германия-
  • алтернатива за германия-
  • илон мъск-
  • фридрих мерц

Зигмунд бързо отговори на Мъск, благодарейки му за подкрепата

Илон Мъск поздрави АзГ за победата ѝ в Саксония-Анхалт: Добре свършена работа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Милиардерът Илон Мъск поздрави крайнодясната германска партия „Алтернатива за Германия“ за победата ѝ на изборите в германската провинция Саксония-Анхалт, предаде ДПА. В миналото Мъск беше изразявал подкрепа за партията, пише БТА.

„Добре свършена работа!“, написа милиардерът в социалната си платформа Екс в отговор на пост на лидерката на АзГ Алис Вайдел, която поздравяваше партийния лидер в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд.

Зигмунд бързо отговори на Мъск, благодарейки му за подкрепата.

„Ако поемем отговорност тук, бих приветствал много възможността за силно и конструктивно сътрудничество. Германия отново би била място, в което си струва да се инвестира“, написа Зигмунд. „Поздрави от Саксония-Анхалт!“, допълни той.

Ричард Гренел, бившият посланик на САЩ в Германия, също поздрави АзГ в Екс. „Огромна победа и нов ден за Германия“, написа Гренел, който, подобно на Мъск, поддържа близки отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп и неведнъж е предизвиквал полемики по време на дипломатическата си служба в Германия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А така

    6 21 Отговор
    кой ги финансира...

    Коментиран от #35

    09:56 07.09.2026

  • 4 Овчар

    11 18 Отговор
    Този двуличник много се дразни че не може да прави реактивни дронове 5- поколение а руснаците скоро ще пуснат 6-то..! Той иска луната но няма кой да му я даде...! Там битката ще е жестока ..!

    Коментиран от #6, #33

    09:56 07.09.2026

  • 5 Дума та на Мъск

    30 7 Отговор
    тежи повече от думите на 10 европолитици взети заедно.

    Коментиран от #34, #45

    09:57 07.09.2026

  • 6 Ама

    3 23 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    е богат,колкото РФ !

    Коментиран от #39

    09:58 07.09.2026

  • 7 С друго

    4 11 Отговор
    има ли поздрав?

    09:59 07.09.2026

  • 8 Агент Мустак

    5 18 Отговор
    Този по-добре да не се обажда, че ще им срине рейтинга..

    10:00 07.09.2026

  • 9 Американската мечта

    5 13 Отговор
    пример за успял индиянец!

    Коментиран от #43

    10:00 07.09.2026

  • 10 име

    12 1 Отговор
    Eвpoгeйчетaтa знаят че са васали на САЩ и им харесва да са такива, но не им харесва когато Тръмп им го напомня и им демонстрира показно, че нямат право на самостоятелна външна политика. Тръмп не е един от тях. Нищо, че и той, също като тях, фигурира в списъка от остров литъл сейнт джеймс. На тях им харесваше когато джо деменцията се отнасяше като почти с равни към тях. Само, че трябва да го изтърпят до края на мандата му. А и им е нужен да бъде ангажиран в Украйна, а не в Иран. Затова се мълчи по въпроса за ционисткия геноцид над палестинците или тероризма на краварите в Иран. Стадото не трябва да се разсейва, ежедневно трябва да се облъчва със заплахи от руски диверсанти, които си носят международните паспорти докато се опитват да направят поредната хибридна атака. Целта беше мерц да бъде представен като жертва и избирателите да му съчувстват, но удариха греда. Предстои да видим дали в Германия ще посмеят да направят нещо в стил румънския сценарий, но като цяло, трябва да очакваме само централизация на властта на Брюксел и отслабване на местната власт по държави. Предстои задължително въвеждане на дигитално евро, а с него върви и всякакви възможности за следене и изолиране на неудобните.

    Коментиран от #55

    10:05 07.09.2026

  • 11 хехе

    6 4 Отговор
    Според квалификациите на Туск и Мъск е кръгъл и.иот и предател.

    Коментиран от #15

    10:09 07.09.2026

  • 12 Уж беха

    1 0 Отговор
    независими патриоти...

    10:10 07.09.2026

  • 13 Историк

    4 9 Отговор
    Защо не казват как Мъск е помогнал да спечелят изборите? Каква работа има той да се бърка във вътрешната политика на Германия? Парите му стават много опасни за света. Нацистките му поздрави за победата на Тръмп, в Аржентина, огромната власт, която му даде Тръмп в разрухата на САЩ и превръщането й в Тръмпландия, участието му в политическия живот на много държави с огромните му финанси все в подкрепа на неонацистки партии,е много тревожно.

    Коментиран от #32, #37, #50, #53

    10:11 07.09.2026

  • 14 Тръмп

    3 2 Отговор
    Хей, Илон, пакостнико, ще ти дърпам ушите. Стига си приказвал глупости. Закърпят ли си пак Северния поток, аз умирам......

    10:11 07.09.2026

  • 15 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "хехе":

    не е квадратен!

    10:11 07.09.2026

  • 16 Българин

    9 2 Отговор
    Елин Мъск е надеждата на нормалните хора. Човека жертва собствните си пари, за да направи света по справедлив и за това помага на Алтернатива за Германия!

    Коментиран от #20

    10:12 07.09.2026

  • 17 Русия

    14 2 Отговор
    Фашизмът и евролибералите са на колене ! Поздравяваме АзГ,но не може да се отрече че голям принос за тяхната победа имат и фашистите Шо.ц , Ме.ц и най голямото ЗЛО за Европа Фон Пфайзер ! Те със техните престъпления срещу човечеството накараха хората да излязат и да гласуват за правилната партия !!!

    Коментиран от #40

    10:13 07.09.2026

  • 18 Каква

    2 3 Отговор
    справедливост ще направят?

    10:14 07.09.2026

  • 19 КГБ ГДР

    2 8 Отговор
    печелят в Източната социалистическа Германия ГДР...

    10:14 07.09.2026

  • 20 Няма

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    некрадящи политици!Лозунгите са само за шарани!

    10:16 07.09.2026

  • 21 Ябълка

    2 5 Отговор
    руската алтернатива я забраниха!

    10:17 07.09.2026

  • 22 ШЕФА

    7 2 Отговор
    След тази смазваща фашистите и евро-либералите победа, идиотова е в ШОК,Възраждане ще спечелят Президентските избори ,и хранилката и отпада .

    Коментиран от #24, #28

    10:17 07.09.2026

  • 23 Афолф

    2 6 Отговор
    така е започнал....

    10:18 07.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Да бе

    2 2 Отговор
    три процента

    10:20 07.09.2026

  • 26 Триещия

    3 0 Отговор
    искаш ли тоалетна хартия...

    10:21 07.09.2026

  • 27 Мъск помага и на Украйна,

    2 6 Отговор
    но простоватите русофили във форума това не го знаят. Затова го хвалят.

    10:21 07.09.2026

  • 28 Фашистите, дръвнико, са А за Гъ

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "ШЕФА":

    Бягай да се възраждаш

    10:22 07.09.2026

  • 29 Соваж бейби

    3 6 Отговор
    Илон Мъск да погледне кошмара Тръмп лъжеца който финасира за президентските избори и го върна в Интернет пространството Дончо беше блокиран от всички соц.мрежи!Или Илон да се премести в Европа с парите си ,да работи за Европа тогава да дава мнение .

    10:23 07.09.2026

  • 30 Каза американския

    3 4 Отговор
    Понци !

    10:24 07.09.2026

  • 31 Луд Скайуокър

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ха-ха":

    Синко , нито поздрава серийната дясна ръка ни то пък свастиката са хитлеристка символи ! Колкото и петолъчката е комунистически ама ти откъде да знаеш със сегашното ви "образование!
    Абе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.

    10:24 07.09.2026

  • 32 име

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Историк":

    Я вземи да ни разкажеш как се печелят избори в Румъния или Унгария, какви инструменти има Mъpcyла, когато заплашваше Мелони в Италия, как се скалъпват дела срещу Льо Пен или Себастиян Курц...

    Коментиран от #38

    10:24 07.09.2026

  • 33 Пич

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Ааа........разправял съм ви за концепцията на Китай за Луната! Но за да не ви отегчавам отново, вижте си в Нета!

    10:25 07.09.2026

  • 34 Соваж бейби

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Дума та на Мъск":

    Факт, а защо Илон не се премести в Европа която и държава да избере ще е добре дошъл .Защо не помогне за свалянето на Дони който излъга целия свят не само американци.

    10:26 07.09.2026

  • 35 Ти си

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "А така":

    Както изглежда със сигурност не са финансирани от Сорос и компания а и ако не ти е известно в Германия също има държавни субсидия за парламентарно представени партии в бундестага ! АзГ са партия с не НПО.....

    10:28 07.09.2026

  • 36 Мъск

    6 0 Отговор
    има интерес да противопоставя!Социални мрежи и,какво ли не!

    10:29 07.09.2026

  • 37 6135

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Историк":

    Не правете грешката да смятате Мъск за ексцентричен, радикален милиардер.
    В САЩ всички големи фирми и техните собственици са на директно управление от държавата и всяко тяхно изявление директно отразява мнението на държавата.
    Ако Мъск е казал нещо такова акушерките и подобни в Европа трябва внимателно да слушат и да се замислят.

    Коментиран от #42

    10:36 07.09.2026

  • 38 Не може

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "име":

    Ти си спец по руските хибридки. Питай в Кремъл как се саботират избори.

    10:37 07.09.2026

  • 39 Айрян мен

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ама":

    Е то фирмата му SpaseX е по-богата от България ама това явно не ти пречи да се пресмиваш на другите! Гледай в собствената си копаня в собствената ти котура.

    10:38 07.09.2026

  • 40 Смени си дилъра

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Русия":

    и диоптъра. Имаш миражи.

    10:39 07.09.2026

  • 41 Си Дзинпин

    1 4 Отговор
    Хихи, всичко "руско🌈🧝🏼🎪" е на Китай.

    10:40 07.09.2026

  • 42 Този плосък виц

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "6135":

    сам ли го измисли?

    Коментиран от #46

    10:41 07.09.2026

  • 43 Про стачка

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Американската мечта":

    Мъск е южно африканвц бе ръб! Имаш интернет имаш гугъл - ползвай ги.

    Коментиран от #47

    10:42 07.09.2026

  • 44 Мъск се забавлява като Тръмп

    2 3 Отговор
    Пуска кьорфишек и гледа сеир.
    Копейците винаги налапват. Отказ няма.

    10:43 07.09.2026

  • 45 Не и в Европа

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дума та на Мъск":

    Не е европейски гражданин.

    10:44 07.09.2026

  • 46 6135

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Този плосък виц":

    Не, моите вицове са кръгли със шипче отстрани.

    Коментиран от #48

    10:46 07.09.2026

  • 47 Русо прачиха

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Про стачка":

    На кого му пука бе, плосък.
    Марш, че ще метем.

    Коментиран от #54

    10:46 07.09.2026

  • 48 Вервай си,

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "6135":

    ама не го споделяй публично. Пак ще си обект на бъзици.

    Коментиран от #49

    10:47 07.09.2026

  • 49 6135

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Вервай си,":

    Вероятно!
    Но кучетата си лаят а керванът си върви.

    10:49 07.09.2026

  • 50 Али Гатор

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Историк":

    Значи Сорос , Ротшилд и Рокфелер могат да се бъркат във вътрешните работи на чужди държави а Мъск не ?
    Многостранно мислене имате това либерал фжендърите

    10:57 07.09.2026

  • 51 Само руснаците

    0 3 Отговор
    нямат алтернатива! А ...и корейците!

    10:58 07.09.2026

  • 52 !!!?

    3 1 Отговор
    Тръмп беше готов да го изгони от САЩ защото е южноафриканец...е размина му се заради милиардите !

    Коментиран от #56

    10:58 07.09.2026

  • 53 Оня

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Историк":

    Ауууу, какво ще правим сега ?!? С тези грубияни ! И прайдовете ни ще забранят ! Ужас ! Как ще се живее - ума ми не го побира, муцка ?!?

    11:02 07.09.2026

  • 54 Про стачка

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Русо прачиха":

    Само това ли можа да измислиш с гладкият си мозък?

    Коментиран от #59

    11:02 07.09.2026

  • 55 КолЮ

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Дръж си 5те лева в буркан, пий си метила от пастмасовата бутилка и цитирай Вацев по кварталните пейки. Тва ти е съдбата на теб.

    11:02 07.09.2026

  • 56 Соваж бейби

    2 3 Отговор

    До коментар #52 от "!!!?":

    Не е вярно Дончо го използва заедно с парите му и после го изгони като мръсно коте .

    11:03 07.09.2026

  • 57 Ник

    4 2 Отговор
    Само идиот и фашист може да страда при победа на антивоенна партия!

    11:04 07.09.2026

  • 58 Кмета на мурафета

    1 2 Отговор
    По този повод ние от Нанадолно Путинище вдигаме паметник на Всичката Дружба.
    Костадинов на колене пред Путин, зад него Зигмунд (не Фройд), а постаментът ще е изграден от очаквателно полегнали възрожденци. На върха – петолъчка със свастика. Ура, да живей!

    Коментиран от #60

    11:12 07.09.2026

  • 59 Русо прачиха

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Про стачка":

    Последно: ръб или гладък?
    Смени си дилъра.

    11:13 07.09.2026

  • 60 опикано cоpоcне

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Кмета на мурафета":

    Аз пък ще направя паметник на евроатлантизма, на него евроатлантик в наведена поза ще демонстрира как смело поема банан!

    11:14 07.09.2026

  • 61 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    крайно дясна ша стани га поче да издига лозунги ".......... на пяна"!

    11:39 07.09.2026