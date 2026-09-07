Илон Мъск поздрави АзГ за победата ѝ в Саксония-Анхалт: Добре свършена работа

Милиардерът Илон Мъск поздрави крайнодясната германска партия „Алтернатива за Германия“ за победата ѝ на изборите в германската провинция Саксония-Анхалт, предаде ДПА. В миналото Мъск беше изразявал подкрепа за партията, пише БТА.
„Добре свършена работа!“, написа милиардерът в социалната си платформа Екс в отговор на пост на лидерката на АзГ Алис Вайдел, която поздравяваше партийния лидер в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд.
Зигмунд бързо отговори на Мъск, благодарейки му за подкрепата.
„Ако поемем отговорност тук, бих приветствал много възможността за силно и конструктивно сътрудничество. Германия отново би била място, в което си струва да се инвестира“, написа Зигмунд. „Поздрави от Саксония-Анхалт!“, допълни той.
Ричард Гренел, бившият посланик на САЩ в Германия, също поздрави АзГ в Екс. „Огромна победа и нов ден за Германия“, написа Гренел, който, подобно на Мъск, поддържа близки отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп и неведнъж е предизвиквал полемики по време на дипломатическата си служба в Германия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А така
Коментиран от #35
09:56 07.09.2026
4 Овчар
Коментиран от #6, #33
09:56 07.09.2026
5 Дума та на Мъск
Коментиран от #34, #45
09:57 07.09.2026
6 Ама
До коментар #4 от "Овчар":е богат,колкото РФ !
Коментиран от #39
09:58 07.09.2026
7 С друго
09:59 07.09.2026
8 Агент Мустак
10:00 07.09.2026
9 Американската мечта
Коментиран от #43
10:00 07.09.2026
10 име
Коментиран от #55
10:05 07.09.2026
11 хехе
Коментиран от #15
10:09 07.09.2026
12 Уж беха
10:10 07.09.2026
13 Историк
Коментиран от #32, #37, #50, #53
10:11 07.09.2026
14 Тръмп
10:11 07.09.2026
15 Ами
До коментар #11 от "хехе":не е квадратен!
10:11 07.09.2026
16 Българин
Коментиран от #20
10:12 07.09.2026
17 Русия
Коментиран от #40
10:13 07.09.2026
18 Каква
10:14 07.09.2026
19 КГБ ГДР
10:14 07.09.2026
20 Няма
До коментар #16 от "Българин":некрадящи политици!Лозунгите са само за шарани!
10:16 07.09.2026
21 Ябълка
10:17 07.09.2026
22 ШЕФА
Коментиран от #24, #28
10:17 07.09.2026
23 Афолф
10:18 07.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Да бе
10:20 07.09.2026
26 Триещия
10:21 07.09.2026
27 Мъск помага и на Украйна,
10:21 07.09.2026
28 Фашистите, дръвнико, са А за Гъ
До коментар #22 от "ШЕФА":Бягай да се възраждаш
10:22 07.09.2026
29 Соваж бейби
10:23 07.09.2026
30 Каза американския
10:24 07.09.2026
31 Луд Скайуокър
До коментар #1 от "Ха-ха":Синко , нито поздрава серийната дясна ръка ни то пък свастиката са хитлеристка символи ! Колкото и петолъчката е комунистически ама ти откъде да знаеш със сегашното ви "образование!
Абе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.
10:24 07.09.2026
32 име
До коментар #13 от "Историк":Я вземи да ни разкажеш как се печелят избори в Румъния или Унгария, какви инструменти има Mъpcyла, когато заплашваше Мелони в Италия, как се скалъпват дела срещу Льо Пен или Себастиян Курц...
Коментиран от #38
10:24 07.09.2026
33 Пич
До коментар #4 от "Овчар":Ааа........разправял съм ви за концепцията на Китай за Луната! Но за да не ви отегчавам отново, вижте си в Нета!
10:25 07.09.2026
34 Соваж бейби
До коментар #5 от "Дума та на Мъск":Факт, а защо Илон не се премести в Европа която и държава да избере ще е добре дошъл .Защо не помогне за свалянето на Дони който излъга целия свят не само американци.
10:26 07.09.2026
35 Ти си
До коментар #3 от "А така":Както изглежда със сигурност не са финансирани от Сорос и компания а и ако не ти е известно в Германия също има държавни субсидия за парламентарно представени партии в бундестага ! АзГ са партия с не НПО.....
10:28 07.09.2026
36 Мъск
10:29 07.09.2026
37 6135
До коментар #13 от "Историк":Не правете грешката да смятате Мъск за ексцентричен, радикален милиардер.
В САЩ всички големи фирми и техните собственици са на директно управление от държавата и всяко тяхно изявление директно отразява мнението на държавата.
Ако Мъск е казал нещо такова акушерките и подобни в Европа трябва внимателно да слушат и да се замислят.
Коментиран от #42
10:36 07.09.2026
38 Не може
До коментар #32 от "име":Ти си спец по руските хибридки. Питай в Кремъл как се саботират избори.
10:37 07.09.2026
39 Айрян мен
До коментар #6 от "Ама":Е то фирмата му SpaseX е по-богата от България ама това явно не ти пречи да се пресмиваш на другите! Гледай в собствената си копаня в собствената ти котура.
10:38 07.09.2026
40 Смени си дилъра
До коментар #17 от "Русия":и диоптъра. Имаш миражи.
10:39 07.09.2026
41 Си Дзинпин
10:40 07.09.2026
42 Този плосък виц
До коментар #37 от "6135":сам ли го измисли?
Коментиран от #46
10:41 07.09.2026
43 Про стачка
До коментар #9 от "Американската мечта":Мъск е южно африканвц бе ръб! Имаш интернет имаш гугъл - ползвай ги.
Коментиран от #47
10:42 07.09.2026
44 Мъск се забавлява като Тръмп
Копейците винаги налапват. Отказ няма.
10:43 07.09.2026
45 Не и в Европа
До коментар #5 от "Дума та на Мъск":Не е европейски гражданин.
10:44 07.09.2026
46 6135
До коментар #42 от "Този плосък виц":Не, моите вицове са кръгли със шипче отстрани.
Коментиран от #48
10:46 07.09.2026
47 Русо прачиха
До коментар #43 от "Про стачка":На кого му пука бе, плосък.
Марш, че ще метем.
Коментиран от #54
10:46 07.09.2026
48 Вервай си,
До коментар #46 от "6135":ама не го споделяй публично. Пак ще си обект на бъзици.
Коментиран от #49
10:47 07.09.2026
49 6135
До коментар #48 от "Вервай си,":Вероятно!
Но кучетата си лаят а керванът си върви.
10:49 07.09.2026
50 Али Гатор
До коментар #13 от "Историк":Значи Сорос , Ротшилд и Рокфелер могат да се бъркат във вътрешните работи на чужди държави а Мъск не ?
Многостранно мислене имате това либерал фжендърите
10:57 07.09.2026
51 Само руснаците
10:58 07.09.2026
52 !!!?
Коментиран от #56
10:58 07.09.2026
53 Оня
До коментар #13 от "Историк":Ауууу, какво ще правим сега ?!? С тези грубияни ! И прайдовете ни ще забранят ! Ужас ! Как ще се живее - ума ми не го побира, муцка ?!?
11:02 07.09.2026
54 Про стачка
До коментар #47 от "Русо прачиха":Само това ли можа да измислиш с гладкият си мозък?
Коментиран от #59
11:02 07.09.2026
55 КолЮ
До коментар #10 от "име":Дръж си 5те лева в буркан, пий си метила от пастмасовата бутилка и цитирай Вацев по кварталните пейки. Тва ти е съдбата на теб.
11:02 07.09.2026
56 Соваж бейби
До коментар #52 от "!!!?":Не е вярно Дончо го използва заедно с парите му и после го изгони като мръсно коте .
11:03 07.09.2026
57 Ник
11:04 07.09.2026
58 Кмета на мурафета
Костадинов на колене пред Путин, зад него Зигмунд (не Фройд), а постаментът ще е изграден от очаквателно полегнали възрожденци. На върха – петолъчка със свастика. Ура, да живей!
Коментиран от #60
11:12 07.09.2026
59 Русо прачиха
До коментар #54 от "Про стачка":Последно: ръб или гладък?
Смени си дилъра.
11:13 07.09.2026
60 опикано cоpоcне
До коментар #58 от "Кмета на мурафета":Аз пък ще направя паметник на евроатлантизма, на него евроатлантик в наведена поза ще демонстрира как смело поема банан!
11:14 07.09.2026
61 Ний ша Ва упрайм
11:39 07.09.2026