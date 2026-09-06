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Посланикът на САЩ в НАТО: Няма да толерираме хибридни атаки срещу съюзниците

Посланикът на САЩ в НАТО: Няма да толерираме хибридни атаки срещу съюзниците

6 Септември, 2026 09:33 919 28

  • русия-
  • нато-
  • германия-
  • доналд тръмп

Берлин привика руския посланик заради случая и заяви, че разполага с доказателства за руска отговорност, Москва отхвърли обвиненията

Посланикът на САЩ в НАТО: Няма да толерираме хибридни атаки срещу съюзниците - 1
Снимка: Shutterstock
Reuters Reuters

Страните от НАТО не трябва да толерират умишлени действия на хибридна война срещу държави от Алианса, а Съединените щати ще подкрепят съюзниците си при подобни инциденти. Това заяви американският посланик в НАТО Матю Уитакър, цитиран от Ройтерс.

Уитакър посочи като особено тревожен опита за атака с дрон срещу германското летище Лайпциг/Хале през август, за който Берлин обвини Русия.

Според американския дипломат този случай трябва да бъде разграничаван от други инциденти през последните години, при които руски дронове, използвани за атаки срещу Украйна, са се отклонявали от курса си и са навлизали във въздушното пространство на държави от НАТО.

"След това имаме това, което бих нарекъл по-тревожни хибридни действия, като онова, което видяхме в Лайпциг, и това, което сме виждали в Полша", заяви Уитакър в кулоарите на бизнес конференция в Италия.

По думите му държавите от НАТО трябва да бъдат подготвени и бдителни и да отправят ясно послание, когато са изправени пред подобни действия.

"Ако можем да установим кой го прави - както направи Германия - трябва категорично да заявим, че това е неприемливо и няма да го толерираме", каза американският посланик.

Германия обяви по-рано тази седмица, че смята Русия за отговорна за опита за атака срещу летище Лайпциг/Хале. Според германските власти през август няколко дрона са се приближили към летището, като разследването е установило, че инцидентът е бил целенасочена операция, а не случайно навлизане на безпилотни апарати.

Берлин привика руския посланик заради случая и заяви, че разполага с доказателства за руска отговорност. Москва отхвърли обвиненията.

Лайпциг/Хале е едно от най-големите товарни летища в Европа и важен логистичен център. Инцидентът засили опасенията в Германия за сигурността на ключови транспортни и инфраструктурни обекти на фона на поредица от предполагаеми случаи на саботаж и шпионаж след началото на войната в Украйна.

Уитакър предупреди, че критичната инфраструктура, включително енергийни съоръжения, също може да бъде обект на подобни операции и трябва да бъде внимателно наблюдавана от националните власти.

Американският дипломат подчерта, че непосредствената реакция при подобни инциденти е преди всичко отговорност на отделната държава членка, а не автоматично на НАТО като цяло.

Той обаче увери, че Вашингтон ще застане зад съюзниците си, когато те са изправени пред подобни действия.

Изявлението идва на фона на засилени опасения в Европа от т.нар. хибридни операции - действия под прага на открит въоръжен конфликт, които могат да включват саботаж, кибератаки, дезинформация, нарушения на въздушното пространство и атаки или разузнавателни операции с дронове.

НАТО многократно предупреждава, че хибридните действия срещу държава членка могат при определени обстоятелства да достигнат равнище, при което да бъде поставен въпросът за задействане на член 5 от Северноатлантическия договор за колективна отбрана. Решението за това обаче се взема от съюзниците според конкретния характер и мащаба на атаката.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пази се БЛАТО🚩

    10 11 Отговор
    Идва НАТО ✌️

    Коментиран от #10, #22, #25

    09:40 06.09.2026

  • 2 НАТО - Мъже в чорапогащи

    18 6 Отговор
    И кво правим ся?

    Коментиран от #11

    09:40 06.09.2026

  • 3 Капитанът на потъналия карай Кипър

    3 4 Отговор
    ферибот си е купил лиценза в Хондурас.

    5 причини да не живея в Хондурас:
    - неописуема мизерия: повечето хора карат с 30-40 долара на месец;
    - бананова република с много висока престъпност и мощни наркокартели, мъжете носят пищови за защита, в големите градове туристите се придвижват с полицейски патрул;
    - разбити и разкаляни пътища извън градовете, дупките се запълват с утъкана пръст, джунгла;
    - потомствените българи (вече метиси) са не повече от 10000, а аз не знам испански;
    - чести наводнения, земетресения, ураганни бури, свлачища, много комари, крокодили, отровни змии.
    За компенсация има 4 плюса:
    - красивата река Рио Булгария;
    - хората са с изключително силен дух, не хленчат и никога не се оплакват от страната си като бг копейците; не говорят против нея;
    - при почти еднаква площ и еднакво с България през 2006 г., население, то се увеличава, а не намалява;
    - чисти плажове и реки.

    09:40 06.09.2026

  • 4 1234

    11 4 Отговор
    Вече никой не вярва на вас. Смешници.

    09:47 06.09.2026

  • 5 Добра новина

    5 9 Отговор
    Днес форумните копейци са по родните си места и в Гърция.

    Коментиран от #6

    09:47 06.09.2026

  • 6 хахаха

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "Добра новина":

    Тука сме. Чакаме кушнер и уиткоф какви полози ще снесат. Вчера Путин им наби канчетата в Кремъл.

    Коментиран от #8, #9

    09:53 06.09.2026

  • 7 1111

    6 5 Отговор
    Натовски адмирал, капитан на кораб с полаи токчета . Добре че тръмп ги разкара от армията.

    09:55 06.09.2026

  • 8 Мусорчик

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "хахаха":

    Как можеш да набиеш канчето на някой, който е 16 пъти по-силен от тебе?

    09:57 06.09.2026

  • 9 За мен е по-ценно

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "хахаха":

    самопризнанието, че си копеец.

    09:59 06.09.2026

  • 10 янките

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пази се БЛАТО🚩":

    гузни, негонени бягат

    10:12 06.09.2026

  • 11 Кво, кво

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "НАТО - Мъже в чорапогащи":

    Ще оплитаме бримки

    10:13 06.09.2026

  • 12 Удри евраста с лопатЕто

    3 2 Отговор
    Тея па кво толкова квикат, да правят вятър ли, че кой ги кара да търпят хибридни атаки, ми не ги търпете ве.

    10:15 06.09.2026

  • 13 Спас

    6 2 Отговор
    Едностранчива статия,няма коментари и мнения и от двете страни а се представят вижданията само на едната.Няма и никакви снимки от "инцидента" на летището в Лайпциг а всичко това не ме кара да вярвам в написаното.

    10:16 06.09.2026

  • 14 Фют

    2 0 Отговор
    Тоз хакер да ми чукне няколко милиона по банковата сметка, че тия нашите не се сещат.

    10:17 06.09.2026

  • 15 Добра новина

    2 3 Отговор
    Днес форумните еврасти са по родните си места да прекопат двора.

    10:18 06.09.2026

  • 16 Иван

    3 2 Отговор
    Ако обвиниш укро хазарските евреи в убийството на Гонзало Лира, НАТО-ОТАН ще те нападне.

    10:18 06.09.2026

  • 17 За мен е по-ценно

    2 0 Отговор
    самопризнанието, че си еврас.

    10:19 06.09.2026

  • 18 Ами сега

    4 1 Отговор
    Прав е човекът , но какво правим с България ? Започваме от Рундьо най голямата хибридка в политиката ,дето не смее да спомене Русия в рецитацията си Голяма лопата се оказа генерала наш !

    10:20 06.09.2026

  • 19 Дзак

    0 2 Отговор
    Продължаваме нагоре.

    10:23 06.09.2026

  • 20 Удри копейката с лопатЕто!

    0 3 Отговор
    Удри!

    10:33 06.09.2026

  • 21 Никой

    3 2 Отговор
    Разпенила му се устата. Русия спаси света от фашизма, те направили Алианс. НАТО се създава като агресивна организация.

    Само си приказват.

    10:38 06.09.2026

  • 22 Смотльо,

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пази се БЛАТО🚩":

    То и НАТО е като теб .От какво да се страхува човек от теб ???

    10:40 06.09.2026

  • 23 Пилотът Гошу

    0 1 Отговор
    Германия обявила, че вече знаят, докато разследването вървеше и казваха, че нищо не могат да кажат... Същата работа като Ирак и епруветката...

    10:43 06.09.2026

  • 24 гочето

    0 0 Отговор
    иска им се ама не им стиска

    10:48 06.09.2026

  • 25 Вярно

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пази се БЛАТО🚩":

    няма да толерираме хибридни атаки, но ще ги създаваме..

    10:52 06.09.2026

  • 26 Маринов

    1 0 Отговор
    Кой го прави инцидентът в Лайпциг? Разбира се това е инсценировка. Дрон, на летище, между украински самолети, лежи и чака. Просто е изваден от един самолет и играта започва. Никакви Бацаев и Баширов. Но това им трябваше за кампанията.

    10:55 06.09.2026

  • 27 нато писка в предсмъртна агония

    1 0 Отговор
    Световната терористична организация нато разбито от Русия.Цялото нато воюва срещу Русия и е много зле.Дори и съюзниците на Русия няма нужда да се намесват.Само си правят общи учения от време на време за защита от агресивно нападателния блок нато.

    10:57 06.09.2026

  • 28 Шос

    1 0 Отговор
    А ще толерирате ли вашите атаки срещу Русия или ще ги усилвате?

    Но каквото повикало, такова се обадило.

    10:57 06.09.2026