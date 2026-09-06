Посланикът на САЩ в НАТО: Няма да толерираме хибридни атаки срещу съюзниците

Страните от НАТО не трябва да толерират умишлени действия на хибридна война срещу държави от Алианса, а Съединените щати ще подкрепят съюзниците си при подобни инциденти. Това заяви американският посланик в НАТО Матю Уитакър, цитиран от Ройтерс.

Уитакър посочи като особено тревожен опита за атака с дрон срещу германското летище Лайпциг/Хале през август, за който Берлин обвини Русия.

Според американския дипломат този случай трябва да бъде разграничаван от други инциденти през последните години, при които руски дронове, използвани за атаки срещу Украйна, са се отклонявали от курса си и са навлизали във въздушното пространство на държави от НАТО.

"След това имаме това, което бих нарекъл по-тревожни хибридни действия, като онова, което видяхме в Лайпциг, и това, което сме виждали в Полша", заяви Уитакър в кулоарите на бизнес конференция в Италия.

По думите му държавите от НАТО трябва да бъдат подготвени и бдителни и да отправят ясно послание, когато са изправени пред подобни действия.

"Ако можем да установим кой го прави - както направи Германия - трябва категорично да заявим, че това е неприемливо и няма да го толерираме", каза американският посланик.

Германия обяви по-рано тази седмица, че смята Русия за отговорна за опита за атака срещу летище Лайпциг/Хале. Според германските власти през август няколко дрона са се приближили към летището, като разследването е установило, че инцидентът е бил целенасочена операция, а не случайно навлизане на безпилотни апарати.

Берлин привика руския посланик заради случая и заяви, че разполага с доказателства за руска отговорност. Москва отхвърли обвиненията.

Лайпциг/Хале е едно от най-големите товарни летища в Европа и важен логистичен център. Инцидентът засили опасенията в Германия за сигурността на ключови транспортни и инфраструктурни обекти на фона на поредица от предполагаеми случаи на саботаж и шпионаж след началото на войната в Украйна.

Уитакър предупреди, че критичната инфраструктура, включително енергийни съоръжения, също може да бъде обект на подобни операции и трябва да бъде внимателно наблюдавана от националните власти.

Американският дипломат подчерта, че непосредствената реакция при подобни инциденти е преди всичко отговорност на отделната държава членка, а не автоматично на НАТО като цяло.

Той обаче увери, че Вашингтон ще застане зад съюзниците си, когато те са изправени пред подобни действия.

Изявлението идва на фона на засилени опасения в Европа от т.нар. хибридни операции - действия под прага на открит въоръжен конфликт, които могат да включват саботаж, кибератаки, дезинформация, нарушения на въздушното пространство и атаки или разузнавателни операции с дронове.

НАТО многократно предупреждава, че хибридните действия срещу държава членка могат при определени обстоятелства да достигнат равнище, при което да бъде поставен въпросът за задействане на член 5 от Северноатлантическия договор за колективна отбрана. Решението за това обаче се взема от съюзниците според конкретния характер и мащаба на атаката.