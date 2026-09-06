Посланикът на САЩ в НАТО: Няма да толерираме хибридни атаки срещу съюзниците

Страните от НАТО не трябва да толерират умишлени действия на хибридна война срещу държави от Алианса, а Съединените щати ще подкрепят съюзниците си при подобни инциденти. Това заяви американският посланик в НАТО Матю Уитакър, цитиран от Ройтерс.
Уитакър посочи като особено тревожен опита за атака с дрон срещу германското летище Лайпциг/Хале през август, за който Берлин обвини Русия.
Според американския дипломат този случай трябва да бъде разграничаван от други инциденти през последните години, при които руски дронове, използвани за атаки срещу Украйна, са се отклонявали от курса си и са навлизали във въздушното пространство на държави от НАТО.
"След това имаме това, което бих нарекъл по-тревожни хибридни действия, като онова, което видяхме в Лайпциг, и това, което сме виждали в Полша", заяви Уитакър в кулоарите на бизнес конференция в Италия.
По думите му държавите от НАТО трябва да бъдат подготвени и бдителни и да отправят ясно послание, когато са изправени пред подобни действия.
"Ако можем да установим кой го прави - както направи Германия - трябва категорично да заявим, че това е неприемливо и няма да го толерираме", каза американският посланик.
Германия обяви по-рано тази седмица, че смята Русия за отговорна за опита за атака срещу летище Лайпциг/Хале. Според германските власти през август няколко дрона са се приближили към летището, като разследването е установило, че инцидентът е бил целенасочена операция, а не случайно навлизане на безпилотни апарати.
Берлин привика руския посланик заради случая и заяви, че разполага с доказателства за руска отговорност. Москва отхвърли обвиненията.
Лайпциг/Хале е едно от най-големите товарни летища в Европа и важен логистичен център. Инцидентът засили опасенията в Германия за сигурността на ключови транспортни и инфраструктурни обекти на фона на поредица от предполагаеми случаи на саботаж и шпионаж след началото на войната в Украйна.
Уитакър предупреди, че критичната инфраструктура, включително енергийни съоръжения, също може да бъде обект на подобни операции и трябва да бъде внимателно наблюдавана от националните власти.
Американският дипломат подчерта, че непосредствената реакция при подобни инциденти е преди всичко отговорност на отделната държава членка, а не автоматично на НАТО като цяло.
Той обаче увери, че Вашингтон ще застане зад съюзниците си, когато те са изправени пред подобни действия.
Изявлението идва на фона на засилени опасения в Европа от т.нар. хибридни операции - действия под прага на открит въоръжен конфликт, които могат да включват саботаж, кибератаки, дезинформация, нарушения на въздушното пространство и атаки или разузнавателни операции с дронове.
НАТО многократно предупреждава, че хибридните действия срещу държава членка могат при определени обстоятелства да достигнат равнище, при което да бъде поставен въпросът за задействане на член 5 от Северноатлантическия договор за колективна отбрана. Решението за това обаче се взема от съюзниците според конкретния характер и мащаба на атаката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пази се БЛАТО🚩
Коментиран от #10, #22, #25
09:40 06.09.2026
2 НАТО - Мъже в чорапогащи
Коментиран от #11
09:40 06.09.2026
3 Капитанът на потъналия карай Кипър
5 причини да не живея в Хондурас:
- неописуема мизерия: повечето хора карат с 30-40 долара на месец;
- бананова република с много висока престъпност и мощни наркокартели, мъжете носят пищови за защита, в големите градове туристите се придвижват с полицейски патрул;
- разбити и разкаляни пътища извън градовете, дупките се запълват с утъкана пръст, джунгла;
- потомствените българи (вече метиси) са не повече от 10000, а аз не знам испански;
- чести наводнения, земетресения, ураганни бури, свлачища, много комари, крокодили, отровни змии.
За компенсация има 4 плюса:
- красивата река Рио Булгария;
- хората са с изключително силен дух, не хленчат и никога не се оплакват от страната си като бг копейците; не говорят против нея;
- при почти еднаква площ и еднакво с България през 2006 г., население, то се увеличава, а не намалява;
- чисти плажове и реки.
09:40 06.09.2026
4 1234
09:47 06.09.2026
5 Добра новина
Коментиран от #6
09:47 06.09.2026
6 хахаха
До коментар #5 от "Добра новина":Тука сме. Чакаме кушнер и уиткоф какви полози ще снесат. Вчера Путин им наби канчетата в Кремъл.
Коментиран от #8, #9
09:53 06.09.2026
7 1111
09:55 06.09.2026
8 Мусорчик
До коментар #6 от "хахаха":Как можеш да набиеш канчето на някой, който е 16 пъти по-силен от тебе?
09:57 06.09.2026
9 За мен е по-ценно
До коментар #6 от "хахаха":самопризнанието, че си копеец.
09:59 06.09.2026
10 янките
До коментар #1 от "Пази се БЛАТО🚩":гузни, негонени бягат
10:12 06.09.2026
11 Кво, кво
До коментар #2 от "НАТО - Мъже в чорапогащи":Ще оплитаме бримки
10:13 06.09.2026
12 Удри евраста с лопатЕто
10:15 06.09.2026
13 Спас
10:16 06.09.2026
14 Фют
10:17 06.09.2026
15 Добра новина
10:18 06.09.2026
16 Иван
10:18 06.09.2026
17 За мен е по-ценно
10:19 06.09.2026
18 Ами сега
10:20 06.09.2026
19 Дзак
10:23 06.09.2026
20 Удри копейката с лопатЕто!
10:33 06.09.2026
21 Никой
Само си приказват.
10:38 06.09.2026
22 Смотльо,
До коментар #1 от "Пази се БЛАТО🚩":То и НАТО е като теб .От какво да се страхува човек от теб ???
10:40 06.09.2026
23 Пилотът Гошу
10:43 06.09.2026
24 гочето
10:48 06.09.2026
25 Вярно
До коментар #1 от "Пази се БЛАТО🚩":няма да толерираме хибридни атаки, но ще ги създаваме..
10:52 06.09.2026
26 Маринов
10:55 06.09.2026
27 нато писка в предсмъртна агония
10:57 06.09.2026
28 Шос
Но каквото повикало, такова се обадило.
10:57 06.09.2026