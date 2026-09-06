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САЩ потопиха три кораба на наркокартел в Тихия океан

САЩ потопиха три кораба на наркокартел в Тихия океан

6 Септември, 2026 06:23, обновена 6 Септември, 2026 06:26 550 1

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Вашингтон и Еквадор удариха логистичната верига на престъпната групировка „Лос Чонерос“ в съвместна мащабна операция

САЩ потопиха три кораба на наркокартел в Тихия океан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въоръжените сили на САЩ прехванаха и потопиха трети плавателен съд за последната седмица в източната част на Тихия океан, за който е потвърдено, че е действал в интерес на бруталната еквадорска наркотерористична организация „Лос Чонерос“. Според официална информация от Южното командване на САЩ (SOUTHCOM), плавателните съдове са служили като мобилни и плаващи пунктове за зареждане с гориво, които подпомагат бързоходните лодки на трафикантите по пътя им към Мексико и САЩ.

Операцията е извършена в международни води в пълна координация и сътрудничество с правителството на Еквадор. Преди унищожаването на основния кораб, американските военни са извършили проверка, претърсване и зачистване, а намиращият се на борда екипаж е бил успешно евакуиран и предаден на еквадорските власти за последващо наказателно преследване. Официални представители на Еквадор защитиха действията на американските сили, определяйки ги като ключова стъпка в разрушаването на логистичните мрежи на картелите.

Тази акция е част от по-широката кампания на администрацията на САЩ за борба с латиноамериканските наркокартели, известна в региона като „Операция Южно копие“ (Operation Southern Spear) или „Операция Тихоокеанска усойница“ (Operation Pacific Viper). До момента мащабната инициатива е довела до унищожаването на десетки престъпни съдове и нанасянето на милиони долари щети върху черния пазар на наркотици.


Еквадор
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  • 1 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Едно фото ,две статии .кое корабче на кого е ??..

    06:35 06.09.2026