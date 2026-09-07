Трагедия в Гърция: Самолет от 70-те се разби на авиошоу ВИДЕО

Двама военни пилоти загинаха, след като изтребител F-4 Phantom на гръцките военновъздушни сили се разби по време на престижното международно авиошоу Athens Flying Week 2026. Инцидентът е станал в събота във военновъздушната база „Танагра“, разположена на около 60 километра северно от столицата Атина. Гръцките въоръжени сили официално обявиха тридневен траур в памет на загиналите летци.

Според официална информация от Генералния щаб на ВВС на Гърция, цитирана от световните медии, при инцидента са загинали 40-годишният майор Йоаннис Блесиас и 37-годишният капитан Димитриос Перос. Самолетът, зачислен към 338-а ескадрила на 117-о бойно крило, е извършвал маневра на критично ниска височина. Свидетели разказват пред обществената телевизия ERT, че машината е прекарала във въздуха едва около три минути, преди внезапно да загуби височина, да се удари в земята и да избухне в пламъци.

Катастрофата е станала пред очите на хиляди зрители, дошли да наблюдават демонстрациите. За щастие, благодарение на бързата реакция на пилотите да насочат повредената машина далеч от трибуните и преминаващия наблизо национален път, няма пострадали сред цивилното население и посетителите.

Ударът е предизвикал мащабен горски пожар в близост до авиобазата. В операцията по локализиране на огъня са се включили 85 пожарникари, подпомагани от 11 специализирани самолета и вертолета за гасене на пожари. Организаторите незабавно прекратиха програмата на Athens Flying Week и евакуираха района.

Специална комисия вече разследва точните причини за трагедията, като се проверяват комуникациите с контролната кула и записите от камерите на събитието. Изтребителите F-4 Phantom II са на въоръжение в Гърция от 70-те години на миналия век и се очаква да бъдат окончателно изведени от експлоатация до края на настоящото десетилетие.