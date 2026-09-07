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Трагедия в Гърция: Самолет от 70-те се разби на авиошоу ВИДЕО

Трагедия в Гърция: Самолет от 70-те се разби на авиошоу ВИДЕО

7 Септември, 2026 05:37, обновена 7 Септември, 2026 05:44 1 178 7

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  • загинали

Двама пилоти загинаха при катастрофа с изтребител F-4 Phantom край Атина

Трагедия в Гърция: Самолет от 70-те се разби на авиошоу ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама военни пилоти загинаха, след като изтребител F-4 Phantom на гръцките военновъздушни сили се разби по време на престижното международно авиошоу Athens Flying Week 2026. Инцидентът е станал в събота във военновъздушната база „Танагра“, разположена на около 60 километра северно от столицата Атина. Гръцките въоръжени сили официално обявиха тридневен траур в памет на загиналите летци.

Според официална информация от Генералния щаб на ВВС на Гърция, цитирана от световните медии, при инцидента са загинали 40-годишният майор Йоаннис Блесиас и 37-годишният капитан Димитриос Перос. Самолетът, зачислен към 338-а ескадрила на 117-о бойно крило, е извършвал маневра на критично ниска височина. Свидетели разказват пред обществената телевизия ERT, че машината е прекарала във въздуха едва около три минути, преди внезапно да загуби височина, да се удари в земята и да избухне в пламъци.

Катастрофата е станала пред очите на хиляди зрители, дошли да наблюдават демонстрациите. За щастие, благодарение на бързата реакция на пилотите да насочат повредената машина далеч от трибуните и преминаващия наблизо национален път, няма пострадали сред цивилното население и посетителите.

Ударът е предизвикал мащабен горски пожар в близост до авиобазата. В операцията по локализиране на огъня са се включили 85 пожарникари, подпомагани от 11 специализирани самолета и вертолета за гасене на пожари. Организаторите незабавно прекратиха програмата на Athens Flying Week и евакуираха района.

Специална комисия вече разследва точните причини за трагедията, като се проверяват комуникациите с контролната кула и записите от камерите на събитието. Изтребителите F-4 Phantom II са на въоръжение в Гърция от 70-те години на миналия век и се очаква да бъдат окончателно изведени от експлоатация до края на настоящото десетилетие.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мишо

    11 0 Отговор
    "Светкавични" новини, с два дена закъснение. Кадрите вече обиколиха всички медии.

    05:47 07.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Европеец

    11 0 Отговор
    F-4, когато за първи път бях в Гърция и минавах покрай техни летища винаги съм се учудвал с какви стари самолети разполагат... Разбира се и сравнявах ние с какво разполагаме и как се уредени българските военни летища.... Нарязахме 400 самолети и от тях безспорно най-добрият МиГ 21.... А гърците подържали четворките, макар и за авиошоу.....

    05:56 07.09.2026

  • 5 Механик

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Няма как, брат. Лешоядът се храни с леш. Той не си го иска. Просто не е способен да усвоява друга храна. Природа, дето се вика. Срещу нея не може да се рита.

    06:11 07.09.2026

  • 6 МЪРКУЧА НА ТУРБУДИЗЕЛА

    4 4 Отговор
    СА Е СКЪСАЛ АГЕЙН.....ЗАПАДНИТЕ МЪРКУЧИ СА ТАКИВА ГРЪЦИТЕ ИМАХА МИГ 29 АМА ГИ ПОДАРИХА НА ЗЕЛЮ И СИ ОСТАВИХА АНТИКАТА ФЪ-4

    06:20 07.09.2026

  • 7 Защото

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    ...Главният е...глаДен...

    06:59 07.09.2026

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