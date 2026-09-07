Тайван влага $450 млн за мащабно оръжейно производство

Тайван инвестира близо 450 милиона долара за разширяване на домашното производство на оръжия и боеприпаси през следващите шест години, за да повиши отбранителната си готовност в случай на конфликт.

Министерството на националната отбрана на острова предвижда мащабна модернизация на своите ключови заводи в периода от 2026 до 2032 година. Инвестицията възлиза на 14,14 милиарда нови тайвански долара (около 446,25 млн. щатски долара) и цели да намали зависимостта на страната от чуждестранни доставки при евентуална криза в Тайванския проток.

Модернизация и автоматизация на военните заводи

Проектът се ръководи от Производствения център към Бюрото по въоръженията на Тайван. Средствата ще бъдат разпределени между четири основни арсенала (заводи 202, 205, 209 и 401). Основните направления на програмата включват:

Разширяване на производствените линии : Увеличаване на капацитета за производство на корпуси за бойни глави, експлозиви и артилерийски снаряди.

: Увеличаване на капацитета за производство на корпуси за бойни глави, експлозиви и артилерийски снаряди. Въвеждане на автоматизация : Внедряване на полуавтоматично и напълно роботизирано оборудване за ускоряване на процесите.

: Внедряване на полуавтоматично и напълно роботизирано оборудване за ускоряване на процесите. Диверсификация на продукцията: Производство на бронирани машини, артилерийски системи, специализирани батерии, оптично оборудване и средства за химическа, биологична и радиологична защита.

Специален акцент се поставя върху изграждането на линия за 120-милиметрови боеприпаси, които да обезпечат доставените от САЩ модерни танкове Abrams.

Намаляване на зависимостта от САЩ

Макар Тайван да остава основен купувач на американско оръжие, забавянето на доставките от Вашингтон поради глобалния натиск върху отбранителната индустрия принуждава Тайбей да ускори собственото си производство. Местните аналитици посочват, че развитието на локалния сектор ще послужи като логистичен мост по време на потенциална блокада.