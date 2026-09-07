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Тайван влага $450 млн за мащабно оръжейно производство
  Тема: Тайван

Тайван влага $450 млн за мащабно оръжейно производство

7 Септември, 2026 06:58, обновена 7 Септември, 2026 07:02 488 6

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  • инвестиции-
  • оръжие

Островната държава разширява военните си заводи в шестгодишен план, за да намали зависимостта от външни доставки и осигури боеприпаси при евентуален конфликт

Тайван влага $450 млн за мащабно оръжейно производство - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тайван инвестира близо 450 милиона долара за разширяване на домашното производство на оръжия и боеприпаси през следващите шест години, за да повиши отбранителната си готовност в случай на конфликт.

Министерството на националната отбрана на острова предвижда мащабна модернизация на своите ключови заводи в периода от 2026 до 2032 година. Инвестицията възлиза на 14,14 милиарда нови тайвански долара (около 446,25 млн. щатски долара) и цели да намали зависимостта на страната от чуждестранни доставки при евентуална криза в Тайванския проток.

Модернизация и автоматизация на военните заводи

Проектът се ръководи от Производствения център към Бюрото по въоръженията на Тайван. Средствата ще бъдат разпределени между четири основни арсенала (заводи 202, 205, 209 и 401). Основните направления на програмата включват:

  • Разширяване на производствените линии: Увеличаване на капацитета за производство на корпуси за бойни глави, експлозиви и артилерийски снаряди.
  • Въвеждане на автоматизация: Внедряване на полуавтоматично и напълно роботизирано оборудване за ускоряване на процесите.
  • Диверсификация на продукцията: Производство на бронирани машини, артилерийски системи, специализирани батерии, оптично оборудване и средства за химическа, биологична и радиологична защита.

Специален акцент се поставя върху изграждането на линия за 120-милиметрови боеприпаси, които да обезпечат доставените от САЩ модерни танкове Abrams.

Намаляване на зависимостта от САЩ

Макар Тайван да остава основен купувач на американско оръжие, забавянето на доставките от Вашингтон поради глобалния натиск върху отбранителната индустрия принуждава Тайбей да ускори собственото си производство. Местните аналитици посочват, че развитието на локалния сектор ще послужи като логистичен мост по време на потенциална блокада.


Тайван
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Механик

    3 2 Отговор
    Китайските македонци да не се ерчат много, щото дракона ако набара тия ракети ще им ги навре в ректума.
    Това да ви не е Путин да гали Укра?! Чичко Си ще размаже китайските македонци така че повече никой няма да се сети да се жегли.

    Коментиран от #4

    07:11 07.09.2026

  • 3 Тия мая

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":

    се опитват да се превърнат в буре с батут... поредните.. изолирани, националности..

    07:18 07.09.2026

  • 4 Радев

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Путин е китайски.

    07:45 07.09.2026

  • 5 Мунчо

    0 0 Отговор
    Луната, Крим, остров Джарвис, Германия, Еритрея, Кимчо и аз сме руски.

    07:47 07.09.2026

  • 6 БУК

    1 0 Отговор
    Тръмп насъсква всичките си пудели срещу основните си конкуренти

    07:54 07.09.2026