Пригответе се, това е само началото! Виктор Орбан поздрави "Алтернатива за Германия" за изборната победа

Бившият министър-председател на Унгария Виктор Орбан приветства изборната победа на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия“ (АзГ) в източногерманската провинция Саксония -Анхалт, като говори за една велика вечер за Германия и Европа, пише Фокус.

"Една величествена вечер за Германия и Европа!“, написа вчера, неделя, в Х десният политик. "Поздравления за Алис Вайдел, Улрих Зигмунд и цялата АзГ за смазващата им победа в Саксония-Анхалт! Пригответе се. Това е само началото!“.

Виктор Орбан управлява Унгария в продължение на 16 години, като използваше методи, които критиците му определяха като все по-авторитарни, преди да претърпи тежко поражение от консерватора Петер Мадяр на парламентарните избори на 12 април.

Орбан поддържа връзки с десни консерватори и популисти по целия свят, включително с АзГ, чиято лидерка Алис Вайдел го е посещавала няколко пъти в Будапеща, когато той беше министър-председател.