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Пригответе се, това е само началото! Виктор Орбан поздрави "Алтернатива за Германия" за изборната победа

Пригответе се, това е само началото! Виктор Орбан поздрави "Алтернатива за Германия" за изборната победа

7 Септември, 2026 15:54 1 476 41

  • виктор орбан-
  • германия-
  • унгария-
  • петер мадяр-
  • фридрих мерц-
  • алис вайдел

Орбан поддържа връзки с десни консерватори и популисти по целия свят, включително с АзГ, чиято лидерка Алис Вайдел го е посещавала няколко пъти в Будапеща, когато той беше министър-председател

Пригответе се, това е само началото! Виктор Орбан поздрави "Алтернатива за Германия" за изборната победа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бившият министър-председател на Унгария Виктор Орбан приветства изборната победа на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия“ (АзГ) в източногерманската провинция Саксония -Анхалт, като говори за една велика вечер за Германия и Европа, пише Фокус.

"Една величествена вечер за Германия и Европа!“, написа вчера, неделя, в Х десният политик. "Поздравления за Алис Вайдел, Улрих Зигмунд и цялата АзГ за смазващата им победа в Саксония-Анхалт! Пригответе се. Това е само началото!“.

Виктор Орбан управлява Унгария в продължение на 16 години, като използваше методи, които критиците му определяха като все по-авторитарни, преди да претърпи тежко поражение от консерватора Петер Мадяр на парламентарните избори на 12 април.

Орбан поддържа връзки с десни консерватори и популисти по целия свят, включително с АзГ, чиято лидерка Алис Вайдел го е посещавала няколко пъти в Будапеща, когато той беше министър-председател.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поздрав

    16 36 Отговор
    от диктатор!Ясно..

    Коментиран от #33

    15:56 07.09.2026

  • 2 гладен

    16 29 Отговор
    орбан

    Коментиран от #9, #10, #36

    15:57 07.09.2026

  • 3 путин

    24 11 Отговор
    слушайте го,все едно аз говоря!

    15:57 07.09.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 29 Отговор
    само армиите на ВЕРМАХТа , със своите СС панцер дивизии и със САЩ и Англия тоя път за съюзници , са в състояние да изкарат бакшиша от бункера му и да донесат мир в блатото!! ЗИГ ХАЙЛ!!

    15:58 07.09.2026

  • 5 Ким Чен Ун

    11 6 Отговор
    поздрави ли ги?

    16:00 07.09.2026

  • 6 Ако краднат

    17 10 Отговор
    като Виктор,източна Германия ще ни задмине!

    16:02 07.09.2026

  • 7 честен ционист

    11 12 Отговор
    Костя още никой не е поздравил, защото не са му дали разрешение.

    16:02 07.09.2026

  • 8 Хайде хартия да е

    10 9 Отговор
    и по скоро отново да се върнеш на власт...

    Коментиран от #14

    16:04 07.09.2026

  • 9 Галя

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "гладен":

    Да ти фърля някой цент да си платиш абонамент за качествен ЕйАй?! Тея безплатните не вършат много работа.

    Коментиран от #12

    16:06 07.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Това някакъв виц ли е?

    6 13 Отговор
    Що за новина? Нацистка пропаганда в сайта?

    16:08 07.09.2026

  • 12 да ти фърля

    2 7 Отговор

    До коментар #9 от "Галя":

    уяловата нива?

    16:08 07.09.2026

  • 13 Вижда ли алтернатива

    9 9 Отговор
    от корема си?

    16:10 07.09.2026

  • 14 Ако дочака

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "Хайде хартия да е":

    червената армия !

    16:11 07.09.2026

  • 15 Българин 🇧🇬

    23 6 Отговор
    Умнокрасивите ни евроатлантици не се плашат : на 9ти септември от фашисти станаха комунисти , на 10ти ноември от комунисти станаха евроатлантици ... Ако нещата в Европа се променят - пак ще се пребоядисат . 😜 Пък и медиите са пълни с техни мисирки .

    16:14 07.09.2026

  • 16 И те ако са като Орбан

    10 11 Отговор
    Да очакваме Германия най бедната във ЕЦ
    След 4 години

    Коментиран от #20, #23

    16:16 07.09.2026

  • 17 Горски

    11 6 Отговор
    И у нас крадците са от 36 години и сега те и семействата им докарали българите до просешка тояга пикаят газ. Иде и за вас конфискация и връщане на заграбеното и по постовете се виждат кои са те. Като изметат соросоидите в Брюксел и всичко ще започне да се нормализира. Поздравяват ги за победата над фашистката партия на Мерц, която подпука Европа първо с Ковид фашизма, а след това с опитите за налагане на УКРОФАШИЗМА . Народа в Германия се събужда! Докато соросоидите в Брюксел не бъдат изметени - няма шанс за просперитет в Европа. Алтернатива за Германия е единственият гарант, че германската икономика няма да продължава да се срива.

    Коментиран от #24

    16:18 07.09.2026

  • 18 Гладен кокош просо сънува

    7 7 Отговор
    За къде се готви крадльото?.Разследват го за корупция в особено големи размери.
    В затвора ще реди пасианси, докато отслабне. Тоест доживотно. Тая шия не е от туршия.

    16:21 07.09.2026

  • 19 Странно

    7 5 Отговор
    Марула защо си трае и не поздрави победителите в едни демократични избори по "правилата"? Дава лош пример.

    16:23 07.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Конфискация на откраднатото имущество

    2 4 Отговор
    Фашистите и реститутките в Белене, жените им в Сливенския затвор, децата им в Трудово-възпитателни училища.

    Коментиран от #22

    16:24 07.09.2026

  • 22 ти на

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Конфискация на откраднатото имущество":

    магистрала тракия

    16:28 07.09.2026

  • 23 Те СА като Орбан

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "И те ако са като Орбан":

    Цялата дандания е за парата от хазната.
    Всичките други популистки лозунги и обещания са за пред хамавия електорат.

    Глей наш Рундьо как бори корупцията с прибиране на всички служби под крилото си и свои хора за шефове в тях. Мижи да те лажем. Сто години простота.

    16:28 07.09.2026

  • 24 штилка

    1 5 Отговор

    До коментар #17 от "Горски":

    бръм бръм ставаш двама

    Коментиран от #26

    16:30 07.09.2026

  • 25 Мадяр

    4 3 Отговор
    Ти приготвяй раирания костюм!

    16:30 07.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Абревиатура

    5 3 Отговор
    АзГъ шъ ги оправи германците. Ша почнат да карат пак трабанти.

    16:33 07.09.2026

  • 28 И за Тръмп

    3 1 Отговор
    така разправяше!После се сгромоляса!

    16:33 07.09.2026

  • 29 Троян

    6 1 Отговор
    Фашисти е имало само във Италия. Който е неграмотен не го знае това. Тия сега дето им викат фашисти са националисти. Аз съм такъв. Не съм фашист.

    16:37 07.09.2026

  • 30 Макс

    5 4 Отговор
    Само ментално болни хора могат да се радват на тази победа . Надявам се Радев да не е сред тях .

    16:39 07.09.2026

  • 31 Пръв

    4 2 Отговор
    ги поздрави билионера Илон Маск с "Добре свършена работа" !

    Коментиран от #34

    16:42 07.09.2026

  • 32 орбан в Затвора

    6 4 Отговор
    орбане, това е бивша социалистическа провинция от ГДР.
    Нормално е да има хора обичащи руския Фашизъм.

    Коментиран от #35

    16:45 07.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 За съответния

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Пръв":

    транш !

    16:49 07.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 руслямски пед рунгел

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Гласен си за ромска":

    се мисли за активен 🤡

    16:53 07.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 штилка

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Горски":

    бръм бръм намаза ли ивицата газа барбекю?

    17:12 07.09.2026

  • 41 !!!?

    1 0 Отговор
    Без коментар !!!?

    17:15 07.09.2026

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