Пригответе се, това е само началото! Виктор Орбан поздрави "Алтернатива за Германия" за изборната победа

Бившият министър-председател на Унгария Виктор Орбан приветства изборната победа на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия“ (АзГ) в източногерманската провинция Саксония -Анхалт, като говори за една велика вечер за Германия и Европа, пише Фокус.
"Една величествена вечер за Германия и Европа!“, написа вчера, неделя, в Х десният политик. "Поздравления за Алис Вайдел, Улрих Зигмунд и цялата АзГ за смазващата им победа в Саксония-Анхалт! Пригответе се. Това е само началото!“.
Виктор Орбан управлява Унгария в продължение на 16 години, като използваше методи, които критиците му определяха като все по-авторитарни, преди да претърпи тежко поражение от консерватора Петер Мадяр на парламентарните избори на 12 април.
Орбан поддържа връзки с десни консерватори и популисти по целия свят, включително с АзГ, чиято лидерка Алис Вайдел го е посещавала няколко пъти в Будапеща, когато той беше министър-председател.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поздрав
Коментиран от #33
15:56 07.09.2026
2 гладен
Коментиран от #9, #10, #36
15:57 07.09.2026
3 путин
15:57 07.09.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:58 07.09.2026
5 Ким Чен Ун
16:00 07.09.2026
6 Ако краднат
16:02 07.09.2026
7 честен ционист
16:02 07.09.2026
8 Хайде хартия да е
Коментиран от #14
16:04 07.09.2026
9 Галя
До коментар #2 от "гладен":Да ти фърля някой цент да си платиш абонамент за качествен ЕйАй?! Тея безплатните не вършат много работа.
Коментиран от #12
16:06 07.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Това някакъв виц ли е?
16:08 07.09.2026
12 да ти фърля
До коментар #9 от "Галя":уяловата нива?
16:08 07.09.2026
13 Вижда ли алтернатива
16:10 07.09.2026
14 Ако дочака
До коментар #8 от "Хайде хартия да е":червената армия !
16:11 07.09.2026
15 Българин 🇧🇬
16:14 07.09.2026
16 И те ако са като Орбан
След 4 години
Коментиран от #20, #23
16:16 07.09.2026
17 Горски
Коментиран от #24
16:18 07.09.2026
18 Гладен кокош просо сънува
В затвора ще реди пасианси, докато отслабне. Тоест доживотно. Тая шия не е от туршия.
16:21 07.09.2026
19 Странно
16:23 07.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Конфискация на откраднатото имущество
Коментиран от #22
16:24 07.09.2026
22 ти на
До коментар #21 от "Конфискация на откраднатото имущество":магистрала тракия
16:28 07.09.2026
23 Те СА като Орбан
До коментар #16 от "И те ако са като Орбан":Цялата дандания е за парата от хазната.
Всичките други популистки лозунги и обещания са за пред хамавия електорат.
Глей наш Рундьо как бори корупцията с прибиране на всички служби под крилото си и свои хора за шефове в тях. Мижи да те лажем. Сто години простота.
16:28 07.09.2026
24 штилка
До коментар #17 от "Горски":бръм бръм ставаш двама
Коментиран от #26
16:30 07.09.2026
25 Мадяр
16:30 07.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Абревиатура
16:33 07.09.2026
28 И за Тръмп
16:33 07.09.2026
29 Троян
16:37 07.09.2026
30 Макс
16:39 07.09.2026
31 Пръв
Коментиран от #34
16:42 07.09.2026
32 орбан в Затвора
Нормално е да има хора обичащи руския Фашизъм.
Коментиран от #35
16:45 07.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 За съответния
До коментар #31 от "Пръв":транш !
16:49 07.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 руслямски пед рунгел
До коментар #36 от "Гласен си за ромска":се мисли за активен 🤡
16:53 07.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 штилка
До коментар #39 от "Горски":бръм бръм намаза ли ивицата газа барбекю?
17:12 07.09.2026
41 !!!?
17:15 07.09.2026