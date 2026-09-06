Петима души пострадаха, след като неизвестно вещество бе разпръснато в германски нощен клуб

Владимир Путин нареди: От полунощ днес в продължение на три дни да не се нанасят удари по Киев! Зеленски потвърди

Президентът на Русия Владимир Путин нареди от полунощ днес в продължение на три дни да не се нанасят удари по украинската столица Киев, обяви говор ...