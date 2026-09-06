Петима души пострадаха, след като неизвестно вещество бе разпръснато в германски нощен клуб

Петима души пострадаха, след като в нощен клуб в северната германска провинция Долна Саксония снощи бе разпръснато неизвестно вещество, предаде ДПА, като се позова на местните правоприлагащи служби, пише БТА.
Полицията съобщи, че в нощния клуб в селището Линтиг се провежда мащабна операция.
Неизвестното вещество е било разпръснато в нощния клуб, където рано тази сутрин са се били събрали няколкостотин души, посочиха силите на реда.
Няколко души са изпитали дихателни проблеми и замайване, като някои от тях са загубили съзнание, се казва в изявление на полицията. Много хора са потърсили медицинска помощ от спешните служби.
Деветнадесетгодишен младеж е бил задържан, добави полицията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойно отровно вещество което
Майтапи за...... добро утро.
Желая ви щастлив и усмихнат ден.
Коментиран от #8
10:39 06.09.2026
2 Веществото е известно
10:40 06.09.2026
3 хехе
10:41 06.09.2026
4 бъдете бдителни, за да оцелеете
Коментиран от #10, #26
10:42 06.09.2026
5 Абе докато не се унищожи
Коментиран от #11
10:44 06.09.2026
6 Руспия сила Руспия мощ
10:44 06.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Немски нещен клуб
До коментар #1 от "Бойно отровно вещество което":значи някак си по европейски, ееейски..
10:46 06.09.2026
9 Иван
Коментиран от #12, #25
10:47 06.09.2026
10 Иван
До коментар #4 от "бъдете бдителни, за да оцелеете":Ахтунг!!! Израел.
10:48 06.09.2026
11 Да знаеш
До коментар #5 от "Абе докато не се унищожи":Рахат - в Турция, даже ще го получиш аннално!
10:48 06.09.2026
12 Пет члена
До коментар #9 от "Иван":на члена
10:50 06.09.2026
13 Иван
До коментар #7 от "Осман Реджеб (активния)":Доналд Тръмп и Джефри Епщайн ще те колят. Остаряла си, надвишила си 21години.
10:51 06.09.2026
14 Айде по сериозно
10:51 06.09.2026
15 az СВО Победа 81
На бас, че сега от Брюксел и Лондон ще обвинят за случилото се Москва и лично Путин!
10:51 06.09.2026
16 Не е неизвестен
10:51 06.09.2026
17 Немските нацисти от АзГ
Коментиран от #24
10:52 06.09.2026
18 Сандо
10:53 06.09.2026
19 1488
10:54 06.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Копейдашки "героизъм" в мирно време
10:55 06.09.2026
22 Запразнили
10:56 06.09.2026
23 Ццц
10:56 06.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Петия ли си пое
До коментар #9 от "Иван":току-що? Много ве!
10:57 06.09.2026
26 Смях от всякъде
До коментар #4 от "бъдете бдителни, за да оцелеете":Такива като теб да ходят с памперс, че е много опасно и руснаци има навсякъде.
10:59 06.09.2026
27 Анонимен
10:59 06.09.2026