Новини
Свят »
Германия »
Петима души пострадаха, след като неизвестно вещество бе разпръснато в германски нощен клуб

Петима души пострадаха, след като неизвестно вещество бе разпръснато в германски нощен клуб

6 Септември, 2026 10:35 553 27

  • германия-
  • фридрих мерц-
  • нато-
  • русия-
  • лайпциг

Неизвестното вещество е било разпръснато в нощния клуб, където рано тази сутрин са се били събрали няколкостотин души, посочиха силите на реда

Петима души пострадаха, след като неизвестно вещество бе разпръснато в германски нощен клуб - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Петима души пострадаха, след като в нощен клуб в северната германска провинция Долна Саксония снощи бе разпръснато неизвестно вещество, предаде ДПА, като се позова на местните правоприлагащи служби, пише БТА.

Полицията съобщи, че в нощния клуб в селището Линтиг се провежда мащабна операция.

Неизвестното вещество е било разпръснато в нощния клуб, където рано тази сутрин са се били събрали няколкостотин души, посочиха силите на реда.

Няколко души са изпитали дихателни проблеми и замайване, като някои от тях са загубили съзнание, се казва в изявление на полицията. Много хора са потърсили медицинска помощ от спешните служби.

Деветнадесетгодишен младеж е бил задържан, добави полицията.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойно отровно вещество което

    6 4 Отговор
    се използва от руските спец части.
    Майтапи за...... добро утро.
    Желая ви щастлив и усмихнат ден.

    Коментиран от #8

    10:39 06.09.2026

  • 2 Веществото е известно

    2 5 Отговор
    под името Новичок.

    10:40 06.09.2026

  • 3 хехе

    9 3 Отговор
    В понеделник очаквам масов вой в ЕС, че Баширов и Петров са забелязани да обикалят наоколо.

    10:41 06.09.2026

  • 4 бъдете бдителни, за да оцелеете

    3 10 Отговор
    Бъдете бдителни и много внимателни. Където и по света да се случва някаква мръсотия, тя е дело на руснаци или техни агенти. Бъдете внимателни и ако забележите нещо странно да се случва около вас, информирайте полицията. Ако прецените, че можете да се справите с руския терорист или агент, направете го адекватно, решително и безкомпромисно. Ако не можете да го направите, оттеглете се на безопасно място.

    Коментиран от #10, #26

    10:42 06.09.2026

  • 5 Абе докато не се унищожи

    2 11 Отговор
    Путинова Русия , рахат няма да има!

    Коментиран от #11

    10:44 06.09.2026

  • 6 Руспия сила Руспия мощ

    2 4 Отговор
    Руспия ще победи

    10:44 06.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Немски нещен клуб

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойно отровно вещество което":

    значи някак си по европейски, ееейски..

    10:46 06.09.2026

  • 9 Иван

    0 2 Отговор
    Член пети.

    Коментиран от #12, #25

    10:47 06.09.2026

  • 10 Иван

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "бъдете бдителни, за да оцелеете":

    Ахтунг!!! Израел.

    10:48 06.09.2026

  • 11 Да знаеш

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Абе докато не се унищожи":

    Рахат - в Турция, даже ще го получиш аннално!

    10:48 06.09.2026

  • 12 Пет члена

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Иван":

    на члена

    10:50 06.09.2026

  • 13 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Осман Реджеб (активния)":

    Доналд Тръмп и Джефри Епщайн ще те колят. Остаряла си, надвишила си 21години.

    10:51 06.09.2026

  • 14 Айде по сериозно

    2 1 Отговор
    Безплатен райски газ. Всенародно веселие!

    10:51 06.09.2026

  • 15 az СВО Победа 81

    2 2 Отговор
    Това е част от активното мероприятие "Германия е под заплаха", което бе стартирано след посещението на Ратклиф в Москва.

    На бас, че сега от Брюксел и Лондон ще обвинят за случилото се Москва и лично Путин!

    10:51 06.09.2026

  • 16 Не е неизвестен

    3 0 Отговор
    Агент на Путин е. Сто процента.

    10:51 06.09.2026

  • 17 Немските нацисти от АзГ

    2 3 Отговор
    се разпищолиха но всичко е до време.

    Коментиран от #24

    10:52 06.09.2026

  • 18 Сандо

    2 2 Отговор
    Не е Путин,той има този път алиби - спокойно си гукаше с янките как да си делят богатствата на Русия.

    10:53 06.09.2026

  • 19 1488

    2 2 Отговор
    клубът да не е бил от онези

    10:54 06.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Копейдашки "героизъм" в мирно време

    2 2 Отговор
    Така или иначе ще ги хванат. Копитата не блестят с много акъл. Може да са бг коцета, които той води по нацистките сборища в Германия.

    10:55 06.09.2026

  • 22 Запразнили

    2 1 Отговор
    Дрогата се разпиляла, правят се на ударени за да не кажат истината, утре ще "открият" дългата ръка на Баширов и Петров.

    10:56 06.09.2026

  • 23 Ццц

    2 1 Отговор
    Няма сензация в този случай. Просто Зеленски е бил там и е кихнал. В резултат хората са изпоприпадали по дансинга

    10:56 06.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Петия ли си пое

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Иван":

    току-що? Много ве!

    10:57 06.09.2026

  • 26 Смях от всякъде

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "бъдете бдителни, за да оцелеете":

    Такива като теб да ходят с памперс, че е много опасно и руснаци има навсякъде.

    10:59 06.09.2026

  • 27 Анонимен

    0 0 Отговор
    Най-обикновени наркотици, но егати начина да поднесат информацията.

    10:59 06.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания