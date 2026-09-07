Руският посланик в Германия: Москва няма да допусне фалшифицирането на историята на Втората световна война

Русия няма да допусне фалшифицирането на историята на Втората световна война и на Великата отечествена война, заяви пред РИА Новости посланикът на РФ в Германия Сергей Нечаев, пише Фокус.
По думите му руската страна се противопоставя на опитите на някои германски политици да омаловажат решаващата роля на Съветския съюз и Червената армия в победата над нацизма и освобождението на Германия и Европа.
"Не можем да допуснем фалшифицирането на историята, особено що се отнася до Втората световна война и Великата отечествена война. Нашата историческа победа е неоспорим факт“, заявява той.
Според Нечаев съхраняването на паметта за войната, съветските войници и военните гробища е едно от основните направления в работата на руското посолство и другите руски представителства в чужбина.
Той също така отбеляза важността на провеждането в Германия на възпоменателни мероприятия и честването на Деня на победата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 2050г гадая на боб
Коментиран от #16
15:26 07.09.2026
2 ВСВ е между Съюзниците
Коментиран от #28
15:27 07.09.2026
3 Овчар
Коментиран от #7
15:28 07.09.2026
4 честен ционист
Коментиран от #9, #14
15:29 07.09.2026
5 до края на септември 1945
Самолети – 14 795; Радарни установки – 2 626; Танкове – 7 056; Джипове – 51 503; Камиони – 375 883; Мотоциклети – 35 170; Трактори – 8 071; Оръдия – 8 218; Картечници – 131 633; Взривни вещества – 345 633 тона; Строително оборудване - на стойност 10 910 000 $; Железопътни вагони – 11 155; Локомотиви - 1981; Товарни кораби - 90; Кораби за борба с подводници - 140; Торпедни катери – 197; Фрегати – 28; Подводници – 105; Корабни двигатели – 7 784; Продоволствия ( консерви ) – 4 478 000 тона; Машиностроително оборудване – на стойност 1 078 965 000 $; Стомана – 2,3 милиона тона ( това количество стомана е достатъчно за изработването на 70 000 танка Т-34 ); Цветни метали – 802 000 тона; Нефтопродукти – 2 670 000 тона; Химически вещества – 842 000 тона; Памучно-хартиени изделия – 106 893 000 кв. ярда. Кожи – 49 860 тона; Автомобилни шини(джанти) – 3 786 000; Полеви телефони – 245 000 ( телефони всичко - 423 000 ); Армейски ботуши – 15 417 000 чифта; войнишки копчета с петолъчка - 257 723 498 бройки. СССР получил от ленд-лиза 622,1 хиляди тона железопътни релси ( 56 % от собственото си производство ) 1900 локомотива ( 2,4 пъти повече, отколкото СССР е произвел през годините на войната ) и 11075 вагона ( повече от 10,2 пъти ). Да сравним с това което НАТО даде на Украйна.
Коментиран от #35, #38
15:29 07.09.2026
6 Да се знае...
Коментиран от #27
15:30 07.09.2026
7 косев
До коментар #3 от "Овчар":явно много неща не разбирате!
15:31 07.09.2026
8 Отпаднала необходимост
15:31 07.09.2026
9 Имало е власт
До коментар #4 от "честен ционист":която е мислила за народа си, запазила е страната си от военни действия и от двете воюващи сили. Спасила е народа включително и евреите от избиване, не е изпращала войски срещу Съветската армия. Цар Борис затова е и отровен от Хитлер. Комунистите наричат тази власт фашистка.
Коментиран от #11, #12, #13
15:32 07.09.2026
10 Херодот
15:32 07.09.2026
11 честен ционист
До коментар #9 от "Имало е власт":България излиза от ВСВ като разорена разбомбена страна, обявила война едновременно на САЩ и на Великобритания. Само руската милост е попречила на това днес България да е просто историческо наименование на една несъстояла се държава, а територията й поделена между съседските страни.
15:35 07.09.2026
12 То и
До коментар #9 от "Имало е власт":Комунистите са също източник на фашистка власт.
Коментиран от #21
15:35 07.09.2026
13 честен ционист
До коментар #9 от "Имало е власт":Този твой цар е мислил само как да оттърве кожата, както днес цар Боко.
Коментиран от #48
15:36 07.09.2026
14 Ти кажи за ленд-лийза
До коментар #4 от "честен ционист":11000 самолета 18000 танка, 1000 кораба, милиони тонове амуниции и т. н.
После кажи колко върна или плати СССР.
Дали щяха да пробият на източният фронт без това?
Дали ако го нямаше западният фронт и войната в Африка, в СССР нямаше да сговорят немски?
Коментиран от #20
15:36 07.09.2026
15 хех
15:36 07.09.2026
16 Бай Араб
До коментар #1 от "2050г гадая на боб":Да точно така . Като Европа е мека с РФ следва руски глад ,мизерия и масови убийства на цивилизовани граждани,следва победа над цивилизования свят,само има нещо още по -гадно,Китай не може да съществува без САЩ и Европа,по-лощо е от атомна бомба,безпризорни жълтури да обикалят целия Свят .
15:37 07.09.2026
17 Управляващите
15:37 07.09.2026
18 КИРО ЖЪРТЪ
ПОМОЩТАЛЕНД ЛИЙЗ ГЛАУВАНА. ОТ. КОНГРЕСА. НА. САЩ. ВИЕ. ТЪПИ. БОЛШЕВИКИ. ЩЯХТЕ. ДА. ИМАТЕ. МАТЕРЕН. ЕЗИК. НЕМСКИ ДОБРЕ. ЧЕ. АМЕРИКАНЦИТЕ. ВИ. ИЗПРАТИЗА. АДСКИ. МНОГО. ТЕХНИКА, КОРАБИ, ТАНКОВЕ, БОЕПРИПАСИ. ЗА.
ПРОДОВОЛСТВИЕТО. МИЛИОНИ. ТОНОВЕ. ПШЕНИЦА. И. ЦАРЕВИЦА. НЕБЛАГОДАРНИЦИ. БОЛШЕВИШКИ.
15:37 07.09.2026
19 аааа
Коментиран от #25, #29
15:38 07.09.2026
20 честен ционист
До коментар #14 от "Ти кажи за ленд-лийза":САЩ спонсорираха едновременно и нацитата и комунистите в месомелачката. Те така и нямаше да се включат докато и двете европейски големи сили не се бяха унищожили взаимно, но руският солдат излезе по-сърцат и нямаше вече накъде, защото Франция днес щеше да приказва и пише по-руски.
15:41 07.09.2026
21 БАЙ ---ХОЙ
До коментар #12 от "То и":ДА. И. НЯМА. НИКОЙ. КОЙТО. ДА. КАЖЕ. ЧЕ.
КОМУНИЗМЪТ. НЕ. Е. РАВЕН. НА. ФАШИЗМА,
ВЗАИМНО. СЕ. ДОПЪЛВАТ. В. ИЗБИВАНЕТО. НА. ЧОВЕЧЕСТВОТО. КАТО. ЕДНОЯЙЧНИ. БЛИЗНАЦИ. СА.
15:42 07.09.2026
22 ахххх
15:42 07.09.2026
23 койдазнай
Но в историята няма “ако”.
15:44 07.09.2026
24 Всеки
15:45 07.09.2026
25 Русия
До коментар #19 от "аааа":е откраднато име от Киевска рус и лепнато на Златната орда!
Коментиран от #31
15:47 07.09.2026
26 Жуков
15:49 07.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Специалист
До коментар #2 от "ВСВ е между Съюзниците":Мъжки ти чел ли историята.Кога се открива втория фронт -след Сталинград.До тогава на запад са чакали.Чел ли си кога Япония напада Китай коя година.Кога СССР побеждава Квантунската армия.Тогава държавата е била СССР.Няма отделно Русия Беларус Украйна.Чел ли си че Българската армия е окупирала част от Сърбия за Гърция вече не помня.
Коментиран от #32, #44
15:49 07.09.2026
29 AI изкуствения
До коментар #19 от "аааа":прекалено интелигентен въпрос сте задали,непосилен за руzофили!
15:49 07.09.2026
30 Джугашвили
15:50 07.09.2026
31 честен ционист
До коментар #25 от "Русия":Това са жълтопаветни пропаганди на същите тия, които изкараха Светослав швед, а Ганчо някакъв мистичен трак.
15:50 07.09.2026
32 И разбива немците
До коментар #28 от "Специалист":при Драва,докато солдатите гонят кокошки в България!
Коментиран от #39
15:51 07.09.2026
33 Путин
Коментиран от #40
15:52 07.09.2026
34 безчаеф
15:55 07.09.2026
35 Специалист
До коментар #5 от "до края на септември 1945":А т за ленд Лиз чел ли си.Това не е безплатна помощ а продажба на оръжие.До 90 г СССР изплаща ленд лиза на американците.Не пиши глупости като не знаеш
Коментиран от #37
15:55 07.09.2026
36 Че тя историята е ясна:
През зимата на 41 г,.. Фашистката СССР се включи към Анти- Хитлеристката коалиция от 26 държави!!
ДЕ ФАКТО, войната беше спечелена от Анти- Хитлеристката коалиция водена от САЩ и с помощта на УКРАИНСКАТА Червена Армия!!
Капитулацията беше подписана на Американския Боен кораб
15:56 07.09.2026
37 Видя ли
До коментар #35 от "Специалист":квитанциите?
15:57 07.09.2026
38 Понамали
До коментар #5 от "до края на септември 1945":Малко бройката, че много се омаза....... Между другото, руснаците са го плащали ленд-лийза, не е било безплатна помощ между съюзници.......А трябва и да се има предвид че в годините преди ВСВ някои от американските и английските фашаги са подкрепяли доста сериозно режима на Хитлер с надеждата Германия да бъде злото куче което да насъскат против СССР. Просто кравите са продавали продукция и на двата лагера и чак когато са разбрали че Хитлер няма да бъде послушен и ще действа по свой план, по неволя са започнали да подкрепят руснаците щото са разбрали че само те могат да прекършат немската армия. Само благодарение на огромните загуби, които Червената армия нанесе на германците англоамериканците можаха да постигнат успехи в Италия и десанта в Нормандия. Що не го направиха тоя десант 2 години по-рано а?
15:59 07.09.2026
39 Специалист
До коментар #32 от "И разбива немците":Това е после когато СССР обявява война на България на 06.09.1944г.И ни принуждават да се бием на тяхна страна.
Коментиран от #46
16:00 07.09.2026
40 Ъхъ...
До коментар #33 от "Путин":Правоверен пиздоглаз Монголь и пи ДЕР ,.
ФАКТ
16:01 07.09.2026
41 ПОЛСКИТЕ НАЦИСТИ
Ами, да им е честито на полскити боклуци, получили са това, което заслужават, надявам се пак да го получат.
16:02 07.09.2026
42 Руската история
16:03 07.09.2026
43 И да се знае❗❗❗
През целия военен период руснаците произвеждат близо 80хил танка, а получават по линия на Лендлийза 11200 танка. С тях или без тях, пак щяха да победят.
Не западните съюзници подаряват на руснаците източна Европа, те така или иначе са си я завзели, а руснаците подаряват на съюзниците западна Европа.
Атомните бомби над Хирошима и Нагасаки са ненужна жестокост, която сopoсoидите оправдават с лъжите за високи жертви при евентуална инвазия в Япония. Първоначалните американски изчисления са за 40хил жертви, в последствие нарастват до 57хил. И същевременно преди бомбандировките са засякли японски съобщения че ако Сталин спази обещанието си и изпрати войски на изток, е безсмилено да продължават да воюват и е по-добре да преговарят.
Коментиран от #47
16:04 07.09.2026
44 И докато са чакали
До коментар #28 от "Специалист":до юли 1944г. са изгонили немците от Африка, победили са Италия воювайки и с немски войски, разгромили са немския флот, воювали са и с Япония от декември 1941г. Квантугската армия се е предала за няколко дни защото са били пуснати вече атомните бомби и императорът Хирохито е прочел по радиото капитулацията на Япония. Имали е само няколко фанатизирани дивизии които са победени лесно от 1,5мил. армия на Василевски. 500 000 японски военопленници са работили в Сибир до 1952г.
16:04 07.09.2026
45 А от Кавказ
Коментиран от #49
16:06 07.09.2026
46 Обявая ни война
До коментар #39 от "Специалист":и ни принуждава да се бием на тяхна страна! Много добре казано,ако го осмисляш!
16:08 07.09.2026
47 Роко
До коментар #43 от "И да се знае❗❗❗":Приятелю без американските заводи, стомана, алуминий и т.н. щяха да произведат на баба си опинците. Да не говорим че без американските консерви щяха да изпукат от глад още през зимата на 41-ва. А да съветските жертви са над 40 милиона така че си опресни опорните.
16:12 07.09.2026
48 печкар от Биркенау
До коментар #13 от "честен ционист":здравей абажур!
16:14 07.09.2026
49 Всички 180 националисти
До коментар #45 от "А от Кавказ":Поробени от монголо татарските роби москалья , имат Собствена История, Език, традиции, култура,..само москальята НЕМАТ НИЩО!!
Всичко е измислено,фалшифирано и крадено
16:16 07.09.2026
50 Търновец
16:16 07.09.2026
51 Българин
16:18 07.09.2026