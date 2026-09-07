Русия няма да допусне фалшифицирането на историята на Втората световна война и на Великата отечествена война, заяви пред РИА Новости посланикът на РФ в Германия Сергей Нечаев, пише Фокус.

По думите му руската страна се противопоставя на опитите на някои германски политици да омаловажат решаващата роля на Съветския съюз и Червената армия в победата над нацизма и освобождението на Германия и Европа.

"Не можем да допуснем фалшифицирането на историята, особено що се отнася до Втората световна война и Великата отечествена война. Нашата историческа победа е неоспорим факт“, заявява той.

Според Нечаев съхраняването на паметта за войната, съветските войници и военните гробища е едно от основните направления в работата на руското посолство и другите руски представителства в чужбина.

Той също така отбеляза важността на провеждането в Германия на възпоменателни мероприятия и честването на Деня на победата.