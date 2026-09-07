Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Германия »
Руският посланик в Германия: Москва няма да допусне фалшифицирането на историята на Втората световна война

Руският посланик в Германия: Москва няма да допусне фалшифицирането на историята на Втората световна война

7 Септември, 2026 15:24 1 008 51

  • русия-
  • германия-
  • украйна-
  • нато-
  • владимир путин-
  • фридрих мерц

Според Нечаев съхраняването на паметта за войната, съветските войници и военните гробища е едно от основните направления в работата на руското посолство и другите руски представителства в чужбина

Руският посланик в Германия: Москва няма да допусне фалшифицирането на историята на Втората световна война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия няма да допусне фалшифицирането на историята на Втората световна война и на Великата отечествена война, заяви пред РИА Новости посланикът на РФ в Германия Сергей Нечаев, пише Фокус.

По думите му руската страна се противопоставя на опитите на някои германски политици да омаловажат решаващата роля на Съветския съюз и Червената армия в победата над нацизма и освобождението на Германия и Европа.

"Не можем да допуснем фалшифицирането на историята, особено що се отнася до Втората световна война и Великата отечествена война. Нашата историческа победа е неоспорим факт“, заявява той.

Според Нечаев съхраняването на паметта за войната, съветските войници и военните гробища е едно от основните направления в работата на руското посолство и другите руски представителства в чужбина.

Той също така отбеляза важността на провеждането в Германия на възпоменателни мероприятия и честването на Деня на победата.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2050г гадая на боб

    14 13 Отговор
    кпсс-бкп,и така 3 пъти,после путин и радев се прегръщат,връща се казармата,българия излиза от нато и ес,връща се социализма,но дотогава българите ще избягат,или измрат!

    Коментиран от #16

    15:26 07.09.2026

  • 2 ВСВ е между Съюзниците

    19 13 Отговор
    (Англо-американците и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония), а не Русия срещу Германия както казват русофилите. Първо - с Германия е воювал СССР в който само половината от населението му са руснаци, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени изцяло от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.

    Коментиран от #28

    15:27 07.09.2026

  • 3 Овчар

    7 14 Отговор
    Не разбирам защо има още руски дипломати при тези фашисти..?

    Коментиран от #7

    15:28 07.09.2026

  • 4 честен ционист

    5 19 Отговор
    Японците отдавна вече значт, че бомбите над Хирошима и Нагасаки всъщност хвърли СССР. Така поне учат децата вече 2-3 поколения в училище. В България пък от няколко год вече се преподава, че СССР не е освобождавал България, а я е окупирал, което реално може и да е било така, тъй като България е била фашистка страна до окупацията и ако е нямало такава, да е продължила да си е фашистка чак до днес.

    Коментиран от #9, #14

    15:29 07.09.2026

  • 5 до края на септември 1945

    14 9 Отговор
    г. СССР получил само от САЩ:
    Самолети – 14 795; Радарни установки – 2 626; Танкове – 7 056; Джипове – 51 503; Камиони – 375 883; Мотоциклети – 35 170; Трактори – 8 071; Оръдия – 8 218; Картечници – 131 633; Взривни вещества – 345 633 тона; Строително оборудване - на стойност 10 910 000 $; Железопътни вагони – 11 155; Локомотиви - 1981; Товарни кораби - 90; Кораби за борба с подводници - 140; Торпедни катери – 197; Фрегати – 28; Подводници – 105; Корабни двигатели – 7 784; Продоволствия ( консерви ) – 4 478 000 тона; Машиностроително оборудване – на стойност 1 078 965 000 $; Стомана – 2,3 милиона тона ( това количество стомана е достатъчно за изработването на 70 000 танка Т-34 ); Цветни метали – 802 000 тона; Нефтопродукти – 2 670 000 тона; Химически вещества – 842 000 тона; Памучно-хартиени изделия – 106 893 000 кв. ярда. Кожи – 49 860 тона; Автомобилни шини(джанти) – 3 786 000; Полеви телефони – 245 000 ( телефони всичко - 423 000 ); Армейски ботуши – 15 417 000 чифта; войнишки копчета с петолъчка - 257 723 498 бройки. СССР получил от ленд-лиза 622,1 хиляди тона железопътни релси ( 56 % от собственото си производство ) 1900 локомотива ( 2,4 пъти повече, отколкото СССР е произвел през годините на войната ) и 11075 вагона ( повече от 10,2 пъти ). Да сравним с това което НАТО даде на Украйна.

    Коментиран от #35, #38

    15:29 07.09.2026

  • 6 Да се знае...

    17 5 Отговор
    България също няма да допусне фалшифицирането на историята на българската азбука от Путин и Москва! Както и фалшифицирането на българската същност и принадлежност на Македония.

    Коментиран от #27

    15:30 07.09.2026

  • 7 косев

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    явно много неща не разбирате!

    15:31 07.09.2026

  • 8 Отпаднала необходимост

    14 6 Отговор
    Уиткоф онзи ден каза на бункерният запартък в очите да излиза в пенсия.

    15:31 07.09.2026

  • 9 Имало е власт

    11 6 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    която е мислила за народа си, запазила е страната си от военни действия и от двете воюващи сили. Спасила е народа включително и евреите от избиване, не е изпращала войски срещу Съветската армия. Цар Борис затова е и отровен от Хитлер. Комунистите наричат тази власт фашистка.

    Коментиран от #11, #12, #13

    15:32 07.09.2026

  • 10 Херодот

    10 6 Отговор
    Точно така! Трябва ясно да се заяви, че водени от реваншизъм СССР и нацистка Германия подпалиха ВСВ!

    15:32 07.09.2026

  • 11 честен ционист

    8 12 Отговор

    До коментар #9 от "Имало е власт":

    България излиза от ВСВ като разорена разбомбена страна, обявила война едновременно на САЩ и на Великобритания. Само руската милост е попречила на това днес България да е просто историческо наименование на една несъстояла се държава, а територията й поделена между съседските страни.

    15:35 07.09.2026

  • 12 То и

    10 4 Отговор

    До коментар #9 от "Имало е власт":

    Комунистите са също източник на фашистка власт.

    Коментиран от #21

    15:35 07.09.2026

  • 13 честен ционист

    2 8 Отговор

    До коментар #9 от "Имало е власт":

    Този твой цар е мислил само как да оттърве кожата, както днес цар Боко.

    Коментиран от #48

    15:36 07.09.2026

  • 14 Ти кажи за ленд-лийза

    9 7 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    11000 самолета 18000 танка, 1000 кораба, милиони тонове амуниции и т. н.
    После кажи колко върна или плати СССР.
    Дали щяха да пробият на източният фронт без това?
    Дали ако го нямаше западният фронт и войната в Африка, в СССР нямаше да сговорят немски?

    Коментиран от #20

    15:36 07.09.2026

  • 15 хех

    13 7 Отговор
    Че тя вече я е фалшифицирала, разчитайки на това, че историята се пише от победителя. Факт е, че СССР започва войната, но от години ни баламосват, че е Германия.

    15:36 07.09.2026

  • 16 Бай Араб

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "2050г гадая на боб":

    Да точно така . Като Европа е мека с РФ следва руски глад ,мизерия и масови убийства на цивилизовани граждани,следва победа над цивилизования свят,само има нещо още по -гадно,Китай не може да съществува без САЩ и Европа,по-лощо е от атомна бомба,безпризорни жълтури да обикалят целия Свят .

    15:37 07.09.2026

  • 17 Управляващите

    10 4 Отговор
    в Русия се чувстват конфортно в миналото и се надяват да го реставрират в някаква форма сега.

    15:37 07.09.2026

  • 18 КИРО ЖЪРТЪ

    10 9 Отговор
    АКО. НЕ. БЕШЕ. ПРЕЗИДЕНТЪТ. РУЗВЕЛТ. И
    ПОМОЩТАЛЕНД ЛИЙЗ ГЛАУВАНА. ОТ. КОНГРЕСА. НА. САЩ. ВИЕ. ТЪПИ. БОЛШЕВИКИ. ЩЯХТЕ. ДА. ИМАТЕ. МАТЕРЕН. ЕЗИК. НЕМСКИ ДОБРЕ. ЧЕ. АМЕРИКАНЦИТЕ. ВИ. ИЗПРАТИЗА. АДСКИ. МНОГО. ТЕХНИКА, КОРАБИ, ТАНКОВЕ, БОЕПРИПАСИ. ЗА.
    ПРОДОВОЛСТВИЕТО. МИЛИОНИ. ТОНОВЕ. ПШЕНИЦА. И. ЦАРЕВИЦА. НЕБЛАГОДАРНИЦИ. БОЛШЕВИШКИ.

    15:37 07.09.2026

  • 19 аааа

    16 2 Отговор
    А какво общо има Русия с тази война? Тогава държава Русия не съществува.

    Коментиран от #25, #29

    15:38 07.09.2026

  • 20 честен ционист

    6 11 Отговор

    До коментар #14 от "Ти кажи за ленд-лийза":

    САЩ спонсорираха едновременно и нацитата и комунистите в месомелачката. Те така и нямаше да се включат докато и двете европейски големи сили не се бяха унищожили взаимно, но руският солдат излезе по-сърцат и нямаше вече накъде, защото Франция днес щеше да приказва и пише по-руски.

    15:41 07.09.2026

  • 21 БАЙ ---ХОЙ

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "То и":

    ДА. И. НЯМА. НИКОЙ. КОЙТО. ДА. КАЖЕ. ЧЕ.
    КОМУНИЗМЪТ. НЕ. Е. РАВЕН. НА. ФАШИЗМА,
    ВЗАИМНО. СЕ. ДОПЪЛВАТ. В. ИЗБИВАНЕТО. НА. ЧОВЕЧЕСТВОТО. КАТО. ЕДНОЯЙЧНИ. БЛИЗНАЦИ. СА.

    15:42 07.09.2026

  • 22 ахххх

    8 4 Отговор
    Цялата война е изнесена от украинци и белоруси. На Шойгу дядо му е пасал елени в Сибир по това време и изобщо не е разбрал, че се води война. Това, което днес наричате руснаци, няма нищо общо с онова, особено след като 3/4 от славяните останаха в другите републики, а Москва се засели от чукчи, якути, башкири и т.н.

    15:42 07.09.2026

  • 23 койдазнай

    7 1 Отговор
    За да може да дойде хитлер на власт, Сталин е забранил на германските комунисти да влизат в коалиция със социалистите. Дори ги е обявил за по опасни от НСДАП, защото залъгвали пролетариата. А ако бяха направили ляв съюз, хитлер щял да гледа властта през крив макарон.
    Но в историята няма “ако”.

    15:44 07.09.2026

  • 24 Всеки

    7 1 Отговор
    може да си тълкува историята!Болшевиките не може да налагат своята пропаганда!

    15:45 07.09.2026

  • 25 Русия

    10 1 Отговор

    До коментар #19 от "аааа":

    е откраднато име от Киевска рус и лепнато на Златната орда!

    Коментиран от #31

    15:47 07.09.2026

  • 26 Жуков

    5 0 Отговор
    ,,И без западна помощ можеше да влезнем в Берлин,но на коне"!За тези думи е екзекутиран!

    15:49 07.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Специалист

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "ВСВ е между Съюзниците":

    Мъжки ти чел ли историята.Кога се открива втория фронт -след Сталинград.До тогава на запад са чакали.Чел ли си кога Япония напада Китай коя година.Кога СССР побеждава Квантунската армия.Тогава държавата е била СССР.Няма отделно Русия Беларус Украйна.Чел ли си че Българската армия е окупирала част от Сърбия за Гърция вече не помня.

    Коментиран от #32, #44

    15:49 07.09.2026

  • 29 AI изкуствения

    6 4 Отговор

    До коментар #19 от "аааа":

    прекалено интелигентен въпрос сте задали,непосилен за руzофили!

    15:49 07.09.2026

  • 30 Джугашвили

    6 1 Отговор
    да не би да е руснак?

    15:50 07.09.2026

  • 31 честен ционист

    2 8 Отговор

    До коментар #25 от "Русия":

    Това са жълтопаветни пропаганди на същите тия, които изкараха Светослав швед, а Ганчо някакъв мистичен трак.

    15:50 07.09.2026

  • 32 И разбива немците

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "Специалист":

    при Драва,докато солдатите гонят кокошки в България!

    Коментиран от #39

    15:51 07.09.2026

  • 33 Путин

    6 1 Отговор
    монгол ли е,или славянин?

    Коментиран от #40

    15:52 07.09.2026

  • 34 безчаеф

    3 1 Отговор
    пръъъъц 💩

    15:55 07.09.2026

  • 35 Специалист

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "до края на септември 1945":

    А т за ленд Лиз чел ли си.Това не е безплатна помощ а продажба на оръжие.До 90 г СССР изплаща ленд лиза на американците.Не пиши глупости като не знаеш

    Коментиран от #37

    15:55 07.09.2026

  • 36 Че тя историята е ясна:

    6 1 Отговор
    Ком Фашистката СССР беше СЪЮЗНИК нацистите от РАЙХА от... лятото на 19 39г...до Есента на 19 41!
    През зимата на 41 г,.. Фашистката СССР се включи към Анти- Хитлеристката коалиция от 26 държави!!
    ДЕ ФАКТО, войната беше спечелена от Анти- Хитлеристката коалиция водена от САЩ и с помощта на УКРАИНСКАТА Червена Армия!!
    Капитулацията беше подписана на Американския Боен кораб

    15:56 07.09.2026

  • 37 Видя ли

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Специалист":

    квитанциите?

    15:57 07.09.2026

  • 38 Понамали

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "до края на септември 1945":

    Малко бройката, че много се омаза....... Между другото, руснаците са го плащали ленд-лийза, не е било безплатна помощ между съюзници.......А трябва и да се има предвид че в годините преди ВСВ някои от американските и английските фашаги са подкрепяли доста сериозно режима на Хитлер с надеждата Германия да бъде злото куче което да насъскат против СССР. Просто кравите са продавали продукция и на двата лагера и чак когато са разбрали че Хитлер няма да бъде послушен и ще действа по свой план, по неволя са започнали да подкрепят руснаците щото са разбрали че само те могат да прекършат немската армия. Само благодарение на огромните загуби, които Червената армия нанесе на германците англоамериканците можаха да постигнат успехи в Италия и десанта в Нормандия. Що не го направиха тоя десант 2 години по-рано а?

    15:59 07.09.2026

  • 39 Специалист

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "И разбива немците":

    Това е после когато СССР обявява война на България на 06.09.1944г.И ни принуждават да се бием на тяхна страна.

    Коментиран от #46

    16:00 07.09.2026

  • 40 Ъхъ...

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Путин":

    Правоверен пиздоглаз Монголь и пи ДЕР ,.
    ФАКТ

    16:01 07.09.2026

  • 41 ПОЛСКИТЕ НАЦИСТИ

    0 5 Отговор
    Всеки помни пакта Рибентроп-Молотов, но същите неща са подписвани с Хитлер от британците, от французите, дори и от поляците още през Януари 1934. Именно пакта Пилсудски-Хитлер е причина да не се създаде предлаганата в началото на 30те години от Франция и СССР Система за колективна европейска сигурност, която да сдържа агресивната политига на Хитлер. Англичаните естествено и те правят всичко възможно тази Система да не сехсъстои. Пилсудски е съюзник на Хитлер, представляват интересите на Хитлер в Лигата на Нациите когато Германия се оттегля от оргонизацията. Когато Пилсудски умира, на погребението му е цялото нацистко ръководство с Хитлер начело. В началото на 1937 г. Херман Гьоринг посещава Полша. На среща с наследника на Пилсудски Едвард Ридз-Шмигли той заявява, че не само болшевиките са заплаха за Полша и Германия, но и самата Русия като държава, независимо кой я управлява - монарх, либерално правителство или каквото и да е друго правителство. По-късно полският Генерален щаб повтаря тази идея в своята Директива № 2304/2/37, провъзгласявайки, че крайната цел на полската външна политика е „елиминирането на руската държава под каквато и да е форма“.

    Ами, да им е честито на полскити боклуци, получили са това, което заслужават, надявам се пак да го получат.

    16:02 07.09.2026

  • 42 Руската история

    5 0 Отговор
    е само митове и легенди!Никакви документи!

    16:03 07.09.2026

  • 43 И да се знае❗❗❗

    1 4 Отговор
    ВСВ я печели СССР срещу 200 немски дивизии, изпратени на Изток за цялата кампания на войната. СССР, а не евреите, дават най-много жертви, 27милиона души. На страхливците от Дюнкерк плюс още други страхливци, им трябват два десанта и повече от две години срещу 10 немски дивизии, и дори не стигат до Берлин. И това при положение, че немската военна машина през 44та няма нищо общо с онази от началото на войната, нямат хора, гориво, материали и муниции.
    През целия военен период руснаците произвеждат близо 80хил танка, а получават по линия на Лендлийза 11200 танка. С тях или без тях, пак щяха да победят.
    Не западните съюзници подаряват на руснаците източна Европа, те така или иначе са си я завзели, а руснаците подаряват на съюзниците западна Европа.
    Атомните бомби над Хирошима и Нагасаки са ненужна жестокост, която сopoсoидите оправдават с лъжите за високи жертви при евентуална инвазия в Япония. Първоначалните американски изчисления са за 40хил жертви, в последствие нарастват до 57хил. И същевременно преди бомбандировките са засякли японски съобщения че ако Сталин спази обещанието си и изпрати войски на изток, е безсмилено да продължават да воюват и е по-добре да преговарят.

    Коментиран от #47

    16:04 07.09.2026

  • 44 И докато са чакали

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Специалист":

    до юли 1944г. са изгонили немците от Африка, победили са Италия воювайки и с немски войски, разгромили са немския флот, воювали са и с Япония от декември 1941г. Квантугската армия се е предала за няколко дни защото са били пуснати вече атомните бомби и императорът Хирохито е прочел по радиото капитулацията на Япония. Имали е само няколко фанатизирани дивизии които са победени лесно от 1,5мил. армия на Василевски. 500 000 японски военопленници са работили в Сибир до 1952г.

    16:04 07.09.2026

  • 45 А от Кавказ

    4 1 Отговор
    и зад Урал,имат ли история?

    Коментиран от #49

    16:06 07.09.2026

  • 46 Обявая ни война

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Специалист":

    и ни принуждава да се бием на тяхна страна! Много добре казано,ако го осмисляш!

    16:08 07.09.2026

  • 47 Роко

    6 0 Отговор

    До коментар #43 от "И да се знае❗❗❗":

    Приятелю без американските заводи, стомана, алуминий и т.н. щяха да произведат на баба си опинците. Да не говорим че без американските консерви щяха да изпукат от глад още през зимата на 41-ва. А да съветските жертви са над 40 милиона така че си опресни опорните.

    16:12 07.09.2026

  • 48 печкар от Биркенау

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    здравей абажур!

    16:14 07.09.2026

  • 49 Всички 180 националисти

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "А от Кавказ":

    Поробени от монголо татарските роби москалья , имат Собствена История, Език, традиции, култура,..само москальята НЕМАТ НИЩО!!
    Всичко е измислено,фалшифирано и крадено

    16:16 07.09.2026

  • 50 Търновец

    0 0 Отговор
    В трудовите лагери за Немски военнопленници броят на починалите от глад малария скорбут достига 80% а Съветска Русия да благодари на Адолф Хитлер че допусна стратегическа грешка и раздели Немските армии на 3 групи - Север, Център и Юг. Фелдмаршал фон БОК се противопоставяше и настояваше цялата Немска мощ да насочи към Москва само и обещаваше да превземе Москва още Септември 1941.

    16:16 07.09.2026

  • 51 Българин

    0 0 Отговор
    Русия, която постоянно шалшифицира историята на ВСВ, нямало да допуска тази история да се фалшифицира. Що за глупост.

    16:18 07.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания