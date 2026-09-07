Пулев: Привличането на високотехнологични инвестиции и компании от автомобилната индустрия е сред приоритетите ни

България насърчава компаниите от провинция Фудзиен да разгледат страната ни като инвестиционна дестинация. Инвестициите и аутомотив секторът са сред ключовите направления, в които страната ни търси нови възможности за икономическо и индустриално партньорство с Китай. Това стана ясно по време на среща на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев с правителството на провинция Фудзиен в Сямън, Китай. Това съобщават от пресцентъра на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.
Вицепремиерът Пулев е начело на българска правителствена и бизнес делегация, която участва в Китайския международен панаир за инвестиции и търговия в Сямън.
По време на срещата бяха обсъдени възможностите за двустранно икономическо сътрудничество в редица области, сред които търговия, индустрия, земеделие и високотехнологични производства.
„Приветстваме възможността за развитие на икономическите отношения между България и провинция Фудзиен. Виждаме добри предпоставки за конкретни партньорства в сектори, в които Фудзиен има силни позиции – електроника, аутомотив, нови енергийни и зелени технологии“, заяви Александър Пулев.
Бяха обсъдени възможностите за развитие на икономическото сътрудничество с китайската провинция, която е сред динамично развиващите се индустриални и експортно ориентирани региони на Китай.
Брутният вътрешен продукт на провинцията е над 6 трилиона юана, или над 900 млрд. щатски долара. Фудзиен заема седмо място в Китай по международна търговия, а развитието на икономическите и свободните зони е сред ключовите фактори за развитието ѝ.
„Ние виждаме нивото на модернизация на вашата провинция и генерално на Китай. Тя наистина е впечатляваща. Вие сте успели да постигнете качествена трансформация във всички сфери на икономиката“, посочи Пулев.
В рамките на визитата си в Сямън министър Пулев посети и производствените мощности на Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd. – един от водещите китайски производители на автобуси, електрически превозни средства, автономен транспорт и решения за интелигентна мобилност.
Компанията развива пълния производствен цикъл – от научноизследователската и развойната дейност до производството.
Сред разработките на компанията е първият в света серийно произвеждан автономен електрически автобус с ниво 4 на автономност.
По време на посещението бяха обсъдени стратегическите планове за разрастване на компанията, във връзка с което министър Пулев отправи покана към King Long за посещение в България и оглед на подходящи терени и индустриални зони.
„Това е индустриалното развитие, към което се стремим – високи технологии, интелигентни решения, иновации, автономен транспорт и производство с висока добавена стойност. България има потенциал да бъде част от тези вериги на стойността“, заяви Пулев.
Той подчерта, че привличането на високотехнологични инвестиции и компании от автомобилната индустрия е сред приоритетите на България.
„Аутомотив секторът, електрониката, новите енергийни технологии и интелигентният транспорт са направления, в които виждаме конкретен потенциал за партньорство“, допълни вицепремиерът.
Пулев: Привличането на високотехнологични инвестиции и компании от автомобилната индустрия е сред приоритетите ни
7 Септември, 2026 16:33 525 17
Вицепремиерът посети един от водещите китайски производители на електрически превозни средства и решения за автономен транспорт в Сямън
България насърчава компаниите от провинция Фудзиен да разгледат страната ни като инвестиционна дестинация. Инвестициите и аутомотив секторът са сред ключовите направления, в които страната ни търси нови възможности за икономическо и индустриално партньорство с Китай. Това стана ясно по време на среща на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев с правителството на провинция Фудзиен в Сямън, Китай. Това съобщават от пресцентъра на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Те ще
Коментиран от #10
16:36 07.09.2026
2 Пустиня(к)
16:36 07.09.2026
3 Овчар
Коментиран от #6
16:37 07.09.2026
4 име
16:39 07.09.2026
5 Мунчо, Мунчо
16:40 07.09.2026
6 име
До коментар #3 от "Овчар":Как кой, бе, баце. Не слушаш ли, цялата минала година ни надуха главата каква опашка от инвеститори ще се извие в България след като ни набутат в еврозоната с фалшиви данни за инфлация и дефицит!
16:41 07.09.2026
7 САНДОКАН
16:43 07.09.2026
8 Кой дава
16:44 07.09.2026
9 Пробвайте
16:44 07.09.2026
10 Европеец
До коментар #1 от "Те ще":Прав си така е.... Bg територията могат да влезат само китайски инвестиции,но изчадието Урсула няма да разреши.... бг територията е необходимо да се побратими с 20-я по големина град в Китай и по инвестиции ще надминем Европата западащата.....
Коментиран от #13, #14
16:45 07.09.2026
11 Пулев
16:45 07.09.2026
12 Да отвлечем
16:45 07.09.2026
13 Що бе
До коментар #10 от "Европеец":пълно е с Айчо и Краун !
16:46 07.09.2026
14 Европеец
До коментар #10 от "Европеец":Пропуснах да напиша, че тоя Пулев прилича по умност на онова недоразумение Киро с кривата уста....
16:48 07.09.2026
15 Робот
16:48 07.09.2026
16 Този лъже и в сънят си
16:59 07.09.2026
17 Какво
17:14 07.09.2026