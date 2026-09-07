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Пулев: Привличането на високотехнологични инвестиции и компании от автомобилната индустрия е сред приоритетите ни

Пулев: Привличането на високотехнологични инвестиции и компании от автомобилната индустрия е сред приоритетите ни

7 Септември, 2026 16:33 525 17

  • александър пулев-
  • инвестиции-
  • компании-
  • автомобилна индустрия-
  • приоритети

Вицепремиерът посети един от водещите китайски производители на електрически превозни средства и решения за автономен транспорт в Сямън

Пулев: Привличането на високотехнологични инвестиции и компании от автомобилната индустрия е сред приоритетите ни - 1
Снимка: МИИ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България насърчава компаниите от провинция Фудзиен да разгледат страната ни като инвестиционна дестинация. Инвестициите и аутомотив секторът са сред ключовите направления, в които страната ни търси нови възможности за икономическо и индустриално партньорство с Китай. Това стана ясно по време на среща на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев с правителството на провинция Фудзиен в Сямън, Китай. Това съобщават от пресцентъра на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.
Вицепремиерът Пулев е начело на българска правителствена и бизнес делегация, която участва в Китайския международен панаир за инвестиции и търговия в Сямън.
По време на срещата бяха обсъдени възможностите за двустранно икономическо сътрудничество в редица области, сред които търговия, индустрия, земеделие и високотехнологични производства.
„Приветстваме възможността за развитие на икономическите отношения между България и провинция Фудзиен. Виждаме добри предпоставки за конкретни партньорства в сектори, в които Фудзиен има силни позиции – електроника, аутомотив, нови енергийни и зелени технологии“, заяви Александър Пулев.
Бяха обсъдени възможностите за развитие на икономическото сътрудничество с китайската провинция, която е сред динамично развиващите се индустриални и експортно ориентирани региони на Китай.
Брутният вътрешен продукт на провинцията е над 6 трилиона юана, или над 900 млрд. щатски долара. Фудзиен заема седмо място в Китай по международна търговия, а развитието на икономическите и свободните зони е сред ключовите фактори за развитието ѝ.
„Ние виждаме нивото на модернизация на вашата провинция и генерално на Китай. Тя наистина е впечатляваща. Вие сте успели да постигнете качествена трансформация във всички сфери на икономиката“, посочи Пулев.
В рамките на визитата си в Сямън министър Пулев посети и производствените мощности на Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd. – един от водещите китайски производители на автобуси, електрически превозни средства, автономен транспорт и решения за интелигентна мобилност.
Компанията развива пълния производствен цикъл – от научноизследователската и развойната дейност до производството.
Сред разработките на компанията е първият в света серийно произвеждан автономен електрически автобус с ниво 4 на автономност.
По време на посещението бяха обсъдени стратегическите планове за разрастване на компанията, във връзка с което министър Пулев отправи покана към King Long за посещение в България и оглед на подходящи терени и индустриални зони.
„Това е индустриалното развитие, към което се стремим – високи технологии, интелигентни решения, иновации, автономен транспорт и производство с висока добавена стойност. България има потенциал да бъде част от тези вериги на стойността“, заяви Пулев.
Той подчерта, че привличането на високотехнологични инвестиции и компании от автомобилната индустрия е сред приоритетите на България.
„Аутомотив секторът, електрониката, новите енергийни технологии и интелигентният транспорт са направления, в които виждаме конкретен потенциал за партньорство“, допълни вицепремиерът.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Те ще

    5 0 Отговор
    се затърчат при вас да инвестират , стой та гледай !

    Коментиран от #10

    16:36 07.09.2026

  • 2 Пустиня(к)

    4 0 Отговор
    Тия, бате, си живеят у некъв си техен балон.

    16:36 07.09.2026

  • 3 Овчар

    3 0 Отговор
    Защо продадохте българската индустрия за жълти стотинки на чуждите ВАМПИРИ бе кауни..! Кой нормален инвеститор ще дойде след като се запознае с историята....?

    Коментиран от #6

    16:37 07.09.2026

  • 4 име

    1 1 Отговор
    В Германистан затварят заводи. Освен да привличаме китайски инвестиции в автомобилната индустрия, че иначе не виждам какви други.

    16:39 07.09.2026

  • 5 Мунчо, Мунчо

    4 0 Отговор
    Тукашните милиардери защо не инвестират в БГ ?

    16:40 07.09.2026

  • 6 име

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Как кой, бе, баце. Не слушаш ли, цялата минала година ни надуха главата каква опашка от инвеститори ще се извие в България след като ни набутат в еврозоната с фалшиви данни за инфлация и дефицит!

    16:41 07.09.2026

  • 7 САНДОКАН

    3 0 Отговор
    При липса на суровини , скъп ток и скъпа газ/а ще стават и още по скъпи/ какви инвестиции какви китайци. Оправих ме се с немските "инвеститори" та чак от Китай ще ги водим. Тези верно си живеят в друг свят

    16:43 07.09.2026

  • 8 Кой дава

    6 2 Отговор
    пари в ръцете на комунисти , бе ?

    16:44 07.09.2026

  • 9 Пробвайте

    0 0 Отговор
    с отвличане!

    16:44 07.09.2026

  • 10 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Те ще":

    Прав си така е.... Bg територията могат да влезат само китайски инвестиции,но изчадието Урсула няма да разреши.... бг територията е необходимо да се побратими с 20-я по големина град в Китай и по инвестиции ще надминем Европата западащата.....

    Коментиран от #13, #14

    16:45 07.09.2026

  • 11 Пулев

    2 0 Отговор
    на връщане вземи малко непалци за да осигури на "инвиститорите" работната ръка.

    16:45 07.09.2026

  • 12 Да отвлечем

    2 0 Отговор
    Мъск,Безос и Гейтс!

    16:45 07.09.2026

  • 13 Що бе

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    пълно е с Айчо и Краун !

    16:46 07.09.2026

  • 14 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Пропуснах да напиша, че тоя Пулев прилича по умност на онова недоразумение Киро с кривата уста....

    16:48 07.09.2026

  • 15 Робот

    0 2 Отговор
    Китайците знаят че ЕС се ръководи от гниди и пълнят в момента зоната с роботи включително и хуманоидни обаче сервиз НЯМА...! Простия хвърля и купува НОВ...!

    16:48 07.09.2026

  • 16 Този лъже и в сънят си

    2 0 Отговор
    Първо с вършете нещо пък после с хвалбите! Жалък крадлив мафиот

    16:59 07.09.2026

  • 17 Какво

    0 0 Отговор
    точно, и какви ще привличате ??? Дойдохте на власт.... и Бош напуснаха с 200.

    17:14 07.09.2026

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