Новини
България »
Всички градове »
По данни на НСИ: БВП нараства с 2,8% през второто тримесечие на годината

По данни на НСИ: БВП нараства с 2,8% през второто тримесечие на годината

7 Септември, 2026 16:39 456 16

  • нси-
  • бвп-
  • нарастване-
  • второ тримесечие

През второто тримесечие на годината за крайно потребление се изразходват 79.0% от БВП. Инвестициите формират 23.0% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

По данни на НСИ: БВП нараства с 2,8% през второто тримесечие на годината - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2,8% през второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на 2025 година. Спрямо първите три месеца на годината БВП нараства с 0,7%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), цитирани от news.bg.

През второто тримесечие на 2026 г. произведеният БВП възлиза на 30 292.5 млн. евро по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат по 4 729.3 евро от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 0.860625 евро за 1 щатски долар БВП възлиза на 35 198.2 млн. долара и съответно на 5 495.2 долара на човек от населението.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през второто тримесечие на 2026 г. възлиза на 26 318.9 млн. евро по текущи цени.
Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2.4%, което показва, че намалява с 0.6 процентни пункта спрямо второто тримесечие на 2025 година.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.1 процентни пункта, до 25.2%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите е 72.4%, като се увеличава през второто тримесечие на 2026 г. с 0.5 процентни пункта в сравнение с второто тримесечие на 2025 година.

През второто тримесечие на годината за крайно потребление се изразходват 79.0% от БВП. Инвестициите формират 23.0% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

Темп на прираст на БВП и БДС по сезонно изгладени данни

Тримесечни изменения

През второто тримесечие на 2026 г. БВП нараства с 0.7% спрямо предходното тримесечие според предварителните и сезонно изгладени данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.6% на тримесечна база.

Сезонно изгладените данни за второто тримесечие на 2026 година показват нарастване на крайното потребление с 0.9% спрямо предходното тримесечие. През второто тримесечие на 2026 г. износът на стоки и услуги нараства с 5.2%, а вносът на стоки и услуги намалява с 1.8% в сравнение с предходното тримесечие по сезонно изгладени данни.

Годишни изменения

През второто тримесечие на 2026 г. в сравнение с второто тримесечие на 2025 г. БВП нараства с 2.8%, а БДС - с 2.2%, според сезонно изгладените данни.

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности: "Финансови и застрахователни дейности" - с 4.8%, "Операции с недвижими имоти" - с 4.5%, "Строителство" - със 4.0%, "Селско, горско и рибно стопанство" - с 3.8%, "Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности" - с 3.3%, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 3.1%, "Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа" - с 2.9%, "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство" - с 2.9%, "Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинствата като работодатели; недиференцирани дейности на домакинствата по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби" - с 0.9%.

Спад е регистриран при: "Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 3.2%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст имат бруто капиталообразуването с увеличение от 11.4% и крайното потребление с увеличение от 6.2%. През второто тримесечие на 2026 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година нарастване се отчита при износът на стоки и услуги - с 0.2%, вносът на стоки и услуги също нараства с 8.5%.
Производителност на труда, заети лица и отработено време - второ тримесечие на 2026 година - предварителни данни

През второ тримесечие на 2026 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с 3.1% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Заетите лица в икономиката са 3 661.8 хил., а общият брой отработени часове е 1 428.3 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през второто тримесечие на 2026 г. спрямо съответното тримесечие на 2025 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния и в индустриалния сектори.

На едно заето лице се падат по 8 272.6 евро от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 21.2 евро БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает се увеличава с 0.3% в сравнение с второ тримесечие на 2025 г., а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 0.5%.

По предварителни данни през второто тримесечие на 2026 г. равнището на производителността на труда в сектора на услугите e 7 298.4 евро БДС средно на един зает и 18.5 евро за един отработен човекочас. В индустриалния сектор всеки зает произвежда средно 7 898.2 евро БДС, а за един отработен човекочас се създават средно 19.4 евро от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1 305.8 евро БДС на един зает и 3.9 евро за един отработен човекочас.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    От хиперинфлацията.Значи е намалял.

    16:46 07.09.2026

  • 2 При

    4 1 Отговор
    82 инфлация,на минус 79 !

    16:47 07.09.2026

  • 3 Пустиня(к)

    4 2 Отговор
    Е, те тва вече нема ка да не е от еврото.

    16:47 07.09.2026

  • 4 честен ционист

    10 0 Отговор
    Голям бъзик. Всичко е вече 2 пъти пос-къпо, а БВП нараснал само с 2,8% на годишна база. Изводът е че потреблението се е свило наполовина.

    16:48 07.09.2026

  • 5 Доста Добър !

    5 0 Отговор
    Експлоатационен Индекс !

    За тези Ниски Заплати !

    16:48 07.09.2026

  • 6 иван костов

    8 0 Отговор
    НСИ трябва да се закрие и преоснове наново! Ръководителите разбира трябва да бъдат хвърлени в затвора!

    16:49 07.09.2026

  • 7 име

    7 1 Отговор
    Радев още ли не е уволнил цялото НСИ, дето ни лъга две години как нямало инфлация!?

    Коментиран от #14

    16:51 07.09.2026

  • 8 Прогресивен чорап

    6 2 Отговор
    При Кирил Петков при цена за барел петрол 120 долара плащахме 1.20 евро за литър гориво,при прогресивния шапкар пти цена за барел 80 долара плащаме 1.80 евро за литър,как става?

    16:52 07.09.2026

  • 9 живот на заем

    4 0 Отговор
    Това си е жива рецесия при настоящите инфлационни темпове.

    16:53 07.09.2026

  • 10 име

    3 1 Отговор
    Какви бяха сoрocоидните опорки? България била двиготел на растежа и щяла да издърпа ЕССР от блатото. И за десет години сме били увеличили покупвателната си способност два пъти. Както и опашките от западни туристи и инвеститори, които щели да додат в България щото вече нямало да ги цъгва превалутирането.

    16:54 07.09.2026

  • 11 нннн

    1 0 Отговор
    3/4 от БВП е от услуги. Образно, това е като в село с много магазини, кръчми, бръснари и др. Само 1 от четирима жители обработва земя и гледа добитък

    16:57 07.09.2026

  • 12 Поредните лъжи на мафията

    2 0 Отговор
    Толкова сме добре, че ми се повръща от толкова добре

    16:57 07.09.2026

  • 13 Минск-16

    0 0 Отговор
    Всички са безработни и безимотни, но БВП расте!

    16:57 07.09.2026

  • 14 Радев

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    от година подготви почвата всичко в лева,да стане в евро!

    16:57 07.09.2026

  • 15 Удри евраста с лопатЕто

    2 0 Отговор
    Лиле едни банки си въртяли парите и БВП било нараснало, гооулем праз, БВП си е измислица на затъващия запад да си повдига самочувствието.

    17:00 07.09.2026

  • 16 Държавата скуби

    2 0 Отговор
    Нараства ми, с 0,60 евро се вдигна цената на горивото, колко ДДС е това, а

    17:01 07.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол