По данни на НСИ: БВП нараства с 2,8% през второто тримесечие на годината

Брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2,8% през второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на 2025 година. Спрямо първите три месеца на годината БВП нараства с 0,7%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), цитирани от news.bg.

През второто тримесечие на 2026 г. произведеният БВП възлиза на 30 292.5 млн. евро по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат по 4 729.3 евро от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 0.860625 евро за 1 щатски долар БВП възлиза на 35 198.2 млн. долара и съответно на 5 495.2 долара на човек от населението.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през второто тримесечие на 2026 г. възлиза на 26 318.9 млн. евро по текущи цени.

Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2.4%, което показва, че намалява с 0.6 процентни пункта спрямо второто тримесечие на 2025 година.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.1 процентни пункта, до 25.2%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите е 72.4%, като се увеличава през второто тримесечие на 2026 г. с 0.5 процентни пункта в сравнение с второто тримесечие на 2025 година.

През второто тримесечие на годината за крайно потребление се изразходват 79.0% от БВП. Инвестициите формират 23.0% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

Темп на прираст на БВП и БДС по сезонно изгладени данни

Тримесечни изменения

През второто тримесечие на 2026 г. БВП нараства с 0.7% спрямо предходното тримесечие според предварителните и сезонно изгладени данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.6% на тримесечна база.

Сезонно изгладените данни за второто тримесечие на 2026 година показват нарастване на крайното потребление с 0.9% спрямо предходното тримесечие. През второто тримесечие на 2026 г. износът на стоки и услуги нараства с 5.2%, а вносът на стоки и услуги намалява с 1.8% в сравнение с предходното тримесечие по сезонно изгладени данни.

Годишни изменения

През второто тримесечие на 2026 г. в сравнение с второто тримесечие на 2025 г. БВП нараства с 2.8%, а БДС - с 2.2%, според сезонно изгладените данни.

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности: "Финансови и застрахователни дейности" - с 4.8%, "Операции с недвижими имоти" - с 4.5%, "Строителство" - със 4.0%, "Селско, горско и рибно стопанство" - с 3.8%, "Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности" - с 3.3%, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 3.1%, "Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа" - с 2.9%, "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство" - с 2.9%, "Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинствата като работодатели; недиференцирани дейности на домакинствата по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби" - с 0.9%.

Спад е регистриран при: "Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 3.2%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст имат бруто капиталообразуването с увеличение от 11.4% и крайното потребление с увеличение от 6.2%. През второто тримесечие на 2026 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година нарастване се отчита при износът на стоки и услуги - с 0.2%, вносът на стоки и услуги също нараства с 8.5%.

Производителност на труда, заети лица и отработено време - второ тримесечие на 2026 година - предварителни данни

През второ тримесечие на 2026 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с 3.1% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Заетите лица в икономиката са 3 661.8 хил., а общият брой отработени часове е 1 428.3 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през второто тримесечие на 2026 г. спрямо съответното тримесечие на 2025 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния и в индустриалния сектори.

На едно заето лице се падат по 8 272.6 евро от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 21.2 евро БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает се увеличава с 0.3% в сравнение с второ тримесечие на 2025 г., а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 0.5%.

По предварителни данни през второто тримесечие на 2026 г. равнището на производителността на труда в сектора на услугите e 7 298.4 евро БДС средно на един зает и 18.5 евро за един отработен човекочас. В индустриалния сектор всеки зает произвежда средно 7 898.2 евро БДС, а за един отработен човекочас се създават средно 19.4 евро от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1 305.8 евро БДС на един зает и 3.9 евро за един отработен човекочас.