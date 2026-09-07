Помощ от Пекин! Китайска държавна компания тайно е предоставила на Русия химикали за производството на дронове

Китайската държавна компания Jilin Chemical Fiber Group е могла да достави на Русия материали, необходими за създаването на стотици дронове-камекадзе. При това тези доставки са били прикрити, пише Politico, цитирано от Фокус.

Изданието пише, че документите, проучени от западни правителства, представят най-убедителните към днешна дата доказателства, че китайската държавна корпорация продължава да оказва помощ на компания, която е под санкции и е част от военно-промишления комплекс на Кремъл.

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Съдейки по публикацията, става дума за Jilin Chemical Fiber Group – голяма китайска държавна компания, която е един от световните лидери в производството на съвременни химически и композитни материали.

Така, според транспортни и митнически документи, китайската фирма е прикрила доставката на 46 тона химикали от въглеродни влакна за дъщерна компания на руската "Росатом“ в началото на тази година. По-конкретно, тази корпорация разработва ключови компоненти за дронове-камикадзе.

Изданието отбелязва, че китайски компоненти отдавна се извличат от руски дронове в Украйна. Въпреки това документите, събрани от руски източници от Украинския център за сигурност и сътрудничество, близък до Кабинета на министрите на Украйна, за първи път описват подробно как китайската държавна компания е изнасяла най-важните за производството на дронове компоненти директно в Русия.

Според представител на правителството на САЩ специалната комисия на Камарата на представителите на САЩ по въпросите на Китай е проучила тези документи и ги е признала за "автентични“.

Украински държавен служител е заявил пред изданието, че Кабинетът на министрите на Украйна също е проучил документите и е потвърдил тяхната автентичност.

"Китайската държавна компания Jilin Chemical Fiber Group не е отговорила на многобройните запитвания за коментар“, добавя изданието.