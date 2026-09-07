Помощ от Пекин! Китайска държавна компания тайно е предоставила на Русия химикали за производството на дронове

Китайската държавна компания Jilin Chemical Fiber Group е могла да достави на Русия материали, необходими за създаването на стотици дронове-камекадзе. При това тези доставки са били прикрити, пише Politico, цитирано от Фокус.
Изданието пише, че документите, проучени от западни правителства, представят най-убедителните към днешна дата доказателства, че китайската държавна корпорация продължава да оказва помощ на компания, която е под санкции и е част от военно-промишления комплекс на Кремъл.
Съдейки по публикацията, става дума за Jilin Chemical Fiber Group – голяма китайска държавна компания, която е един от световните лидери в производството на съвременни химически и композитни материали.
Така, според транспортни и митнически документи, китайската фирма е прикрила доставката на 46 тона химикали от въглеродни влакна за дъщерна компания на руската "Росатом“ в началото на тази година. По-конкретно, тази корпорация разработва ключови компоненти за дронове-камикадзе.
Изданието отбелязва, че китайски компоненти отдавна се извличат от руски дронове в Украйна. Въпреки това документите, събрани от руски източници от Украинския център за сигурност и сътрудничество, близък до Кабинета на министрите на Украйна, за първи път описват подробно как китайската държавна компания е изнасяла най-важните за производството на дронове компоненти директно в Русия.
Според представител на правителството на САЩ специалната комисия на Камарата на представителите на САЩ по въпросите на Китай е проучила тези документи и ги е признала за "автентични“.
Украински държавен служител е заявил пред изданието, че Кабинетът на министрите на Украйна също е проучил документите и е потвърдил тяхната автентичност.
"Китайската държавна компания Jilin Chemical Fiber Group не е отговорила на многобройните запитвания за коментар“, добавя изданието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 име
14:30 07.09.2026
3 Специалист
Коментиран от #32
14:30 07.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Щом и вие знаете колко да е тайно
14:30 07.09.2026
6 Никой
14:30 07.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Доротея
Коментиран от #14
14:31 07.09.2026
9 Кой клас си завършил
До коментар #1 от "Тва ясно":Разбирачо
Коментиран от #12
14:32 07.09.2026
10 И що пък да не си продават
14:33 07.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "Кой клас си завършил":Не е завършил...
Коментиран от #47
14:35 07.09.2026
13 Да си гледа САЩ
14:35 07.09.2026
14 Рашка воювала с НАТО???
До коментар #8 от "Доротея":Над един милион ликвидирани рашки,още толкова инвалидизирани.Жертви от НАТО-нула.
Та НАТО знае.,ли че воюва с Рашка?
Коментиран от #22, #44
14:36 07.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Люк
14:37 07.09.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "Тва ясно":А кой снабдява украйна?
14:37 07.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Няма край руският позор
14:37 07.09.2026
20 Теслатъ
14:38 07.09.2026
21 Не думайте
14:38 07.09.2026
22 име
До коментар #14 от "Рашка воювала с НАТО???":Ми, бегай да воюваш с рашките, щом е толкова безопасно.
14:38 07.09.2026
23 8338
Коментиран от #52
14:38 07.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Пазарна икономика
14:40 07.09.2026
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "Тва ясно":Ти напредваш.Вече пишеш без капслок..
Малко Си поумнял.
Много малко
14:40 07.09.2026
28 АзГ
До коментар #7 от "АзГ: поемай банана":Ти научи ли турски,или 500 г ти бяха малко
14:41 07.09.2026
29 Истината
14:42 07.09.2026
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #25 от "ЗАКРИВААЙ":Велика украйна с помощ от целия свят вече 13 години не може да победи изостанала Русия ли бе, а?
Ахахахаххх
А 200 за доллар, станаха ли, хахахх
Коментиран от #41
14:43 07.09.2026
31 Е колко
14:43 07.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Херодот
Коментиран от #51
14:46 07.09.2026
35 У лево смотлйооо
До коментар #32 от "Какъв САЩ ма г ЕЙ?":Тва не ти е лечебно заведение
14:47 07.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Русия попиля НАТО
14:47 07.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Какъв САЩ ма г ЕЙ?":Хахахахах, малииииий, пак не Си Си пил аппетита, хазахах
14:47 07.09.2026
41 Българин
До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Абе преди 13 години на Путин и през ум не му минаваше да говори, че съдбата на Русия е поставена на карта. Сега го повтаря всяка седмица по тиливизора! Не е добра самооценка, след 25 годишно управление!
Коментиран от #49
14:48 07.09.2026
42 11яяяяя
14:49 07.09.2026
43 Никой
14:49 07.09.2026
44 Доротея
До коментар #14 от "Рашка воювала с НАТО???":Как няма Русия да полага скръбни жертви, след като сте я нападнали!? Нали това Ви обяснявам!
14:49 07.09.2026
45 От САЩ кво дрънкат
14:49 07.09.2026
46 Минувач
14:50 07.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Не е длъжна ама въобще
14:51 07.09.2026
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #41 от "Българин":И какво ? Путин е прав.И Ако Русия загуби, такива " Българи" като тебе първи ще хукнат да ограбват Русия.
Коментиран от #53
14:53 07.09.2026
50 Русия бумти яко хурките
14:54 07.09.2026
51 хихочко..
До коментар #34 от "Херодот":Пекине помагает на маскву..она бомбит зеления мухал а он реве на юръпо че му сипват малко млрди в гушата му..с една дума стегнация за юръпидиотите
14:54 07.09.2026
52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "8338":Колко ядрени заряда имат Франция и Британия?
А Русия-над 5000
Коментиран от #54, #55, #56
14:56 07.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ква...ру сия ма г ЕЙ?
До коментар #52 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Имаш предвид...Монгольяк ислямската П едерация от 14 ислямистки и 8 монголоидни републики,да?
Ааааахахаха
Малии що си проЗДТ
Ааааахахаха
Коментиран от #58
15:01 07.09.2026
56 Ъхъ...
До коментар #52 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Със ония...16 50 ядрени бойни глави на Украйна!
Тогава Педофила цаливаше КУ ревете на Украйна и ги наричаше.. БРАТЯ !
Еееееееехехе
15:03 07.09.2026
57 Хохлорезка
15:05 07.09.2026
58 Прочете ли вече,..
До коментар #55 от "Ква...ру сия ма г ЕЙ?":Когиш е създаден така нареченият.." руски език -- есперанто) ? И от КОГО?
А историята на У Л У С ...М У Х Ш А / моксель ?
Ааааахахаха
15:06 07.09.2026
59 Евкопит Бармалеев
После ще ги има само в зоопарка и във Варна!
15:06 07.09.2026
60 Китай
15:07 07.09.2026
61 Е защо
15:08 07.09.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Русия
15:10 07.09.2026
64 Драгомир Шишевич
Русия ни нанесе отвратително поражение бяхме смляно при все че се обличахме като жени Тагарката се сношаваше с мъже това не помогна партийната конюнктура трябва да се смени !
Явно запада излезе един западнал бардак ....
15:11 07.09.2026
65 Ами
15:12 07.09.2026
66 евромъка
15:12 07.09.2026
67 Китай
Без роби ли да останем?
15:15 07.09.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Козинявия
С тази разлика ,че вместо да има мъже се възпроизведоха странни същества със 32 пола неспособни дори да се грижат за себе си!
Семейство и децата станаха ненужна ценност вместо това бяха вкарани бармалеи от най зловещите краища на света което довърши и без това загиналите икономики на васалната западна Европа!Тъга
15:15 07.09.2026
70 Много
Коментиран от #81
15:16 07.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Край
15:17 07.09.2026
73 Ферхад Бусев
Така ли не разбраха ,че винаги биват смазвани тези хора са добри слуги фризьори кочияши метачи храсторези но не и войни!
15:18 07.09.2026
74 съполиво соросче
днес как е ще има ли надница?
Коментиран от #83
15:19 07.09.2026
75 Ферхад Бусев
Така ли не разбраха ,че винаги биват смазвани тези хора са добри слуги фризьори кочияши метачи храсторези но не и войни!
15:20 07.09.2026
76 Ферхад Бусев
Така ли не разбраха ,че винаги биват смазвани тези хора са добри слуги фризьори кочияши метачи храсторези но не и войни!
15:20 07.09.2026
77 Китайската държавна компания Jilin
"Отговаряме немедленно. Ние на тях химикали на завишени цени, те на нас – минерали и ценни метали на занижени цени. Робът трябва да се крепи да не умре от глад или да бе го приключат на фронта. Имаме големи планове за тях. Големи като Голямата мечка, която държим на синджир с халка на бърните и която ни танцува като концерт по желание. Стой, та гледай".
Коментиран от #79
15:22 07.09.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Китайска народна република
До коментар #77 от "Китайската държавна компания Jilin":Не пишете от наше име глуповат троле юдейски!
Ще ви потърсим след време и семейство ви ще трябва да заплати куршума от Макаров!
Но вие не струвате и толкова!
Обещавахте запенена победа над Русия пък тя ви унищожи!
Сменете професията има нужда от метачи!
Коментиран от #82
15:24 07.09.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Може ли поименно?
До коментар #70 от "Много":Изброй ги и посочи какво продават и какво купуват? Не са чак много. Също посочи Русия с какво плаща, ако може. С дигитална рубла ли?
Хайде де. Нещо различно от оръжия, ако може.
15:28 07.09.2026
82 Китайската държавна компания Jilin
До коментар #79 от "Китайска народна република":Chemical Fiber Group:
Млък, наш робе! Не сме те оторизирали да говориш на равна нога с нас.
Ще сменим моркова с тоягата. Намерил, чепремерил!
15:33 07.09.2026
83 Важното е
До коментар #74 от "съполиво соросче":Главният руски тролей да е тук. Другото не е от значение. :)
15:34 07.09.2026