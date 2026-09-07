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Помощ от Пекин! Китайска държавна компания тайно е предоставила на Русия химикали за производството на дронове
  Тема: Украйна

Помощ от Пекин! Китайска държавна компания тайно е предоставила на Русия химикали за производството на дронове

7 Септември, 2026 14:23, обновена 7 Септември, 2026 14:59 1 030 83

  • китай-
  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин-
  • русия

Според представител на правителството на САЩ специалната комисия на Камарата на представителите на САЩ по въпросите на Китай е проучила тези документи и ги е признала за "автентични“

Помощ от Пекин! Китайска държавна компания тайно е предоставила на Русия химикали за производството на дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Китайската държавна компания Jilin Chemical Fiber Group е могла да достави на Русия материали, необходими за създаването на стотици дронове-камекадзе. При това тези доставки са били прикрити, пише Politico, цитирано от Фокус.

Изданието пише, че документите, проучени от западни правителства, представят най-убедителните към днешна дата доказателства, че китайската държавна корпорация продължава да оказва помощ на компания, която е под санкции и е част от военно-промишления комплекс на Кремъл.

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Съдейки по публикацията, става дума за Jilin Chemical Fiber Group – голяма китайска държавна компания, която е един от световните лидери в производството на съвременни химически и композитни материали.

Така, според транспортни и митнически документи, китайската фирма е прикрила доставката на 46 тона химикали от въглеродни влакна за дъщерна компания на руската "Росатом“ в началото на тази година. По-конкретно, тази корпорация разработва ключови компоненти за дронове-камикадзе.

Изданието отбелязва, че китайски компоненти отдавна се извличат от руски дронове в Украйна. Въпреки това документите, събрани от руски източници от Украинския център за сигурност и сътрудничество, близък до Кабинета на министрите на Украйна, за първи път описват подробно как китайската държавна компания е изнасяла най-важните за производството на дронове компоненти директно в Русия.

Според представител на правителството на САЩ специалната комисия на Камарата на представителите на САЩ по въпросите на Китай е проучила тези документи и ги е признала за "автентични“.

Украински държавен служител е заявил пред изданието, че Кабинетът на министрите на Украйна също е проучил документите и е потвърдил тяхната автентичност.

"Китайската държавна компания Jilin Chemical Fiber Group не е отговорила на многобройните запитвания за коментар“, добавя изданието.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 име

    18 7 Отговор
    Много ясно, че ще предотставят на руснаците всичко, което им трябва за на денацифицират Бандеристан. А ще отгатнете ли от първия път дали китайците ще предотставят на краварите нужните им елементи за да си възстановят запасите в ПВО отбраната и атакуващите ракети?!

    14:30 07.09.2026

  • 3 Специалист

    23 6 Отговор
    И това каква новина е.Могат правят го.Що САЩ и запада да дават оръжие на укрите а китайците и иранците да не може да дават на руснаците.Не е срамно

    Коментиран от #32

    14:30 07.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Щом и вие знаете колко да е тайно

    16 4 Отговор
    Те са съюзници

    14:30 07.09.2026

  • 6 Никой

    4 16 Отговор
    Като видите съюзниците на блатата ще ви стане ясно, какво ще се случи на завладените, които неистово искат да бъдат " освободени ".

    14:30 07.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Доротея

    18 5 Отговор
    Ей, планктон! Самият факт, че вчера американците бяха в Кремъл показва, че НАТО е нападнало Русия! Ако конфликта бе между Украйна и Путин, преговори щяха да се водят от двустранни делегации! Знам, знам! Ще репликирате, че Русия получава помощ от Иран /който сам има нужда от помащ/ и Северна Корея / няма нужда от помощ/, следователно, Украйна воюва срещу тази коалиция! Но, дипломати от Иран и Ким Чен Ум не ходят в Киев да молят за примирие, а от САЩ ходят в Москва! Ясно е, че Русия е нападната от тъмните сили!

    Коментиран от #14

    14:31 07.09.2026

  • 9 Кой клас си завършил

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Тва ясно":

    Разбирачо

    Коментиран от #12

    14:32 07.09.2026

  • 10 И що пък да не си продават

    15 5 Отговор
    химикалите? Щото САЩ ли така е казал?

    14:33 07.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 6 Отговор

    До коментар #9 от "Кой клас си завършил":

    Не е завършил...

    Коментиран от #47

    14:35 07.09.2026

  • 13 Да си гледа САЩ

    7 3 Отговор
    специалната комисия на Камарата на представителите на САЩ ...

    14:35 07.09.2026

  • 14 Рашка воювала с НАТО???

    6 15 Отговор

    До коментар #8 от "Доротея":

    Над един милион ликвидирани рашки,още толкова инвалидизирани.Жертви от НАТО-нула.
    Та НАТО знае.,ли че воюва с Рашка?

    Коментиран от #22, #44

    14:36 07.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Люк

    2 14 Отговор
    Правят го защото ще си вземат Сибир без пари и бой.

    14:37 07.09.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тва ясно":

    А кой снабдява украйна?

    14:37 07.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Няма край руският позор

    3 17 Отговор
    Няма.

    14:37 07.09.2026

  • 20 Теслатъ

    14 3 Отговор
    А Европа и Щатите ОТКРИТО предоставят компоненти и въоръжение за Бандеровския режим в кУев, и кво прай тогава???

    14:38 07.09.2026

  • 21 Не думайте

    10 2 Отговор
    (Кабинетът на министрите на Украйна също е проучил документите и е потвърдил тяхната автентичност)....

    14:38 07.09.2026

  • 22 име

    9 6 Отговор

    До коментар #14 от "Рашка воювала с НАТО???":

    Ми, бегай да воюваш с рашките, щом е толкова безопасно.

    14:38 07.09.2026

  • 23 8338

    4 12 Отговор
    С Русия е свършено,Германия,Англия и Франция ще я ударят,а ако използват ядрен арсенал,тогава нито европейци ще има,нито руснаци,купувайте имоти в Африка

    Коментиран от #52

    14:38 07.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пазарна икономика

    10 4 Отговор
    Всеки сам си решава какво, на кого и на каква цена. Не са САЩ тези които ще го казват и решават. Света не е САЩ

    14:40 07.09.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тва ясно":

    Ти напредваш.Вече пишеш без капслок..
    Малко Си поумнял.
    Много малко

    14:40 07.09.2026

  • 28 АзГ

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "АзГ: поемай банана":

    Ти научи ли турски,или 500 г ти бяха малко

    14:41 07.09.2026

  • 29 Истината

    7 1 Отговор
    Е че русите смазах второкласното актьорче ма смачкаха го като непотребна вещ ! Иначе кой може да забрани на китайците нещо ? Байрактарите ли ? Смех !

    14:42 07.09.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "ЗАКРИВААЙ":

    Велика украйна с помощ от целия свят вече 13 години не може да победи изостанала Русия ли бе, а?
    Ахахахаххх
    А 200 за доллар, станаха ли, хахахх

    Коментиран от #41

    14:43 07.09.2026

  • 31 Е колко

    5 0 Отговор
    да е тайно, щом и до нас достигна новината?

    14:43 07.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Херодот

    3 7 Отговор
    Китайците систематично тласкат Русия по наклонената плоскост. Те отлично знаят, че ще са основните печеливши от предстоящия разпад на Русия.

    Коментиран от #51

    14:46 07.09.2026

  • 35 У лево смотлйооо

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "Какъв САЩ ма г ЕЙ?":

    Тва не ти е лечебно заведение

    14:47 07.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Русия попиля НАТО

    8 6 Отговор
    А па цялото нато очвадно предоставя оръжие, пари, и войници на украйна и пак губят..

    14:47 07.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Какъв САЩ ма г ЕЙ?":

    Хахахахах, малииииий, пак не Си Си пил аппетита, хазахах

    14:47 07.09.2026

  • 41 Българин

    4 6 Отговор

    До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Абе преди 13 години на Путин и през ум не му минаваше да говори, че съдбата на Русия е поставена на карта. Сега го повтаря всяка седмица по тиливизора! Не е добра самооценка, след 25 годишно управление!

    Коментиран от #49

    14:48 07.09.2026

  • 42 11яяяяя

    2 1 Отговор
    Е и!

    14:49 07.09.2026

  • 43 Никой

    1 5 Отговор
    Робът си иска " освободителя " !

    14:49 07.09.2026

  • 44 Доротея

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Рашка воювала с НАТО???":

    Как няма Русия да полага скръбни жертви, след като сте я нападнали!? Нали това Ви обяснявам!

    14:49 07.09.2026

  • 45 От САЩ кво дрънкат

    6 2 Отговор
    Никой не го интересува. Да си плащат лихвите по дълга и да не умуват

    14:49 07.09.2026

  • 46 Минувач

    5 3 Отговор
    Ако съюзниците на бандерите наистина са много ербап що не нападнат открито Русия ами го играят през задния двор ? Нали имали всички модерни оръжия , бомби , лаборатории ?

    14:50 07.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Не е длъжна ама въобще

    5 3 Отговор
    държавна китайска компания Jilin Chemical Fiber Group отговор да дава и да се отчита на всеки крееетен който нещо бил питал. Още повече пък на Политико. Абсурдно е въобще подобни претенции да имат

    14:51 07.09.2026

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "Българин":

    И какво ? Путин е прав.И Ако Русия загуби, такива " Българи" като тебе първи ще хукнат да ограбват Русия.

    Коментиран от #53

    14:53 07.09.2026

  • 50 Русия бумти яко хурките

    3 2 Отговор
    А те взели да умуват кво и що било

    14:54 07.09.2026

  • 51 хихочко..

    6 2 Отговор

    До коментар #34 от "Херодот":

    Пекине помагает на маскву..она бомбит зеления мухал а он реве на юръпо че му сипват малко млрди в гушата му..с една дума стегнация за юръпидиотите

    14:54 07.09.2026

  • 52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "8338":

    Колко ядрени заряда имат Франция и Британия?
    А Русия-над 5000

    Коментиран от #54, #55, #56

    14:56 07.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ква...ру сия ма г ЕЙ?

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Имаш предвид...Монгольяк ислямската П едерация от 14 ислямистки и 8 монголоидни републики,да?
    Ааааахахаха
    Малии що си проЗДТ
    Ааааахахаха

    Коментиран от #58

    15:01 07.09.2026

  • 56 Ъхъ...

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Със ония...16 50 ядрени бойни глави на Украйна!
    Тогава Педофила цаливаше КУ ревете на Украйна и ги наричаше.. БРАТЯ !
    Еееееееехехе

    15:03 07.09.2026

  • 57 Хохлорезка

    3 0 Отговор
    Че тези държави са съюзници какво лошо има на хохляшките хъхряци всички дюмбели дават и без резултат!

    15:05 07.09.2026

  • 58 Прочете ли вече,..

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Ква...ру сия ма г ЕЙ?":

    Когиш е създаден така нареченият.." руски език -- есперанто) ? И от КОГО?
    А историята на У Л У С ...М У Х Ш А / моксель ?
    Ааааахахаха

    15:06 07.09.2026

  • 59 Евкопит Бармалеев

    2 2 Отговор
    Капитулацията ще спаси Украйна от изчезване но запада не иска да признае загубата и натиска войната до последен украйнец!
    После ще ги има само в зоопарка и във Варна!

    15:06 07.09.2026

  • 60 Китай

    2 2 Отговор
    и Руската федерация имат специални отношения. Китайските лидери знаят, че след Русия, Китай е следващата цел на западната коалиция. Рижим чейндж , гражданска война и унищожението на китайската държавност е цел на Запада, която дори не се крие. Заявена е в прав текст.

    15:07 07.09.2026

  • 61 Е защо

    1 2 Отговор
    да им "дават"? Руснаците си закупуват тези материали.

    15:08 07.09.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Русия

    1 2 Отговор
    И станалите от БРИКС също ни помагат.Благодарим им.Има и други....

    15:10 07.09.2026

  • 64 Драгомир Шишевич

    2 2 Отговор
    Здравейте колежки травестити изкълчени либерали и безмозъчни лефтисти!
    Русия ни нанесе отвратително поражение бяхме смляно при все че се обличахме като жени Тагарката се сношаваше с мъже това не помогна партийната конюнктура трябва да се смени !
    Явно запада излезе един западнал бардак ....

    15:11 07.09.2026

  • 65 Ами

    1 2 Отговор
    тези държави са съседи, имат добри, съюзнически отношения, а пък и руснаците си плащат. Защо да е "помощ"?. Все едно да кажем, че е помощ за Китай, когато руски компании изнасят суров петрол, газ и готови горива за Китай. Що за логика е това?

    15:12 07.09.2026

  • 66 евромъка

    1 2 Отговор
    Защо на сащ и ес никой не им помага?Що за безобразия 28 държави от демократичния свят срещу 180 от останалите.

    15:12 07.09.2026

  • 67 Китай

    1 2 Отговор
    Как няма да помагаме на робите си в нужда.
    Без роби ли да останем?

    15:15 07.09.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Козинявия

    2 2 Отговор
    Технически изостаналия и западнал запад сам влезе в капана на неолибералния комунизъм!
    С тази разлика ,че вместо да има мъже се възпроизведоха странни същества със 32 пола неспособни дори да се грижат за себе си!
    Семейство и децата станаха ненужна ценност вместо това бяха вкарани бармалеи от най зловещите краища на света което довърши и без това загиналите икономики на васалната западна Европа!Тъга

    15:15 07.09.2026

  • 70 Много

    0 1 Отговор
    други азиатски, южноамерикански и африкански държави имат добри търговски отношения с Руската федерация. Едните продават, другите купуват ...и обратно. За каква "помощ" става на въпрос не е за ясно. Евро зелките съвсем психясаха и говорят несвързани глупости.

    Коментиран от #81

    15:16 07.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Край

    0 2 Отговор
    Изявлението че това е станало "тайно" е за да ни убедят че Китай го е страх от САЩ да сътрудничи на Русия. Няма такова нещо. ЕС явно подпомага Украйна с оръжие пък Китай го било страх .... ха ха ... Толкова елементарна пропаганда е антипропаганда.

    15:17 07.09.2026

  • 73 Ферхад Бусев

    1 2 Отговор
    Нека пеем песни във възхвала на могъща Русия смляла Наполеон Бонапарт и Хитлер спряла шведите тевтонския орден сега победила 53 държави наричащи се Демократичен запад !
    Така ли не разбраха ,че винаги биват смазвани тези хора са добри слуги фризьори кочияши метачи храсторези но не и войни!

    15:18 07.09.2026

  • 74 съполиво соросче

    1 1 Отговор
    тука ли са всички етени козяшки тролове?

    днес как е ще има ли надница?

    Коментиран от #83

    15:19 07.09.2026

  • 75 Ферхад Бусев

    0 0 Отговор
    Нека пеем песни във възхвала на могъща Русия смляла Наполеон Бонапарт и Хитлер спряла шведите тевтонския орден сега победила 53 държави наричащи се Демократичен запад !
    Така ли не разбраха ,че винаги биват смазвани тези хора са добри слуги фризьори кочияши метачи храсторези но не и войни!

    15:20 07.09.2026

  • 76 Ферхад Бусев

    0 1 Отговор
    Нека пеем песни във възхвала на могъща Русия смляла Наполеон Бонапарт и Хитлер спряла шведите тевтонския орден сега победила 53 държави наричащи се Демократичен запад !
    Така ли не разбраха ,че винаги биват смазвани тези хора са добри слуги фризьори кочияши метачи храсторези но не и войни!

    15:20 07.09.2026

  • 77 Китайската държавна компания Jilin

    1 2 Отговор
    Chemical Fiber Group:
    "Отговаряме немедленно. Ние на тях химикали на завишени цени, те на нас – минерали и ценни метали на занижени цени. Робът трябва да се крепи да не умре от глад или да бе го приключат на фронта. Имаме големи планове за тях. Големи като Голямата мечка, която държим на синджир с халка на бърните и която ни танцува като концерт по желание. Стой, та гледай".

    Коментиран от #79

    15:22 07.09.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Китайска народна република

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "Китайската държавна компания Jilin":

    Не пишете от наше име глуповат троле юдейски!
    Ще ви потърсим след време и семейство ви ще трябва да заплати куршума от Макаров!
    Но вие не струвате и толкова!
    Обещавахте запенена победа над Русия пък тя ви унищожи!
    Сменете професията има нужда от метачи!

    Коментиран от #82

    15:24 07.09.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Може ли поименно?

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Много":

    Изброй ги и посочи какво продават и какво купуват? Не са чак много. Също посочи Русия с какво плаща, ако може. С дигитална рубла ли?
    Хайде де. Нещо различно от оръжия, ако може.

    15:28 07.09.2026

  • 82 Китайската държавна компания Jilin

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Китайска народна република":

    Chemical Fiber Group:
    Млък, наш робе! Не сме те оторизирали да говориш на равна нога с нас.
    Ще сменим моркова с тоягата. Намерил, чепремерил!

    15:33 07.09.2026

  • 83 Важното е

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "съполиво соросче":

    Главният руски тролей да е тук. Другото не е от значение. :)

    15:34 07.09.2026

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