Дъщерята на Джина Стоева тръгна по стъпките ѝ (ВИДЕО)

Дъщерята на Джина Стоева, Ивая, прави първите си по-сериозни стъпки в музиката. 9-годишното момиче вече е записало своя първи съвместен проект с известната си майка – песента носи заглавието „Майчина ръка“, пише marica.bg.

Към парчето е заснет и видеоклип в голяма конна база в България:

Малката Ивая очевидно проявява интерес към сцената и музиката, а първата ѝ песен идва именно в дует с майка ѝ. Проектът е замислен като емоционален разговор между майка и дъщеря, а видеото трябва да допълни личното послание на песента.

За Джина Стоева участието на детето ѝ има особено значение. Певицата неведнъж е говорила за дългия път до майчинството и за силната връзка, която има с дъщеря си.

Покрай новия проект феновете забелязаха и друга промяна. Джина Стоева започна да изтегля своята музикална продукция в отделно пространство и създаде собствен YouTube канал.

Това веднага предизвика слухове, че отношенията ѝ с Ивена, с която през последните години имаха общи сценични изяви и проекти, може да са се променили.

Към момента обаче няма официално потвърждение за раздяла между двете изпълнителки.

Джина Стоева има дългогодишна кариера на музикалната сцена. Още преди популярността си в попфолка тя пее с оркестър „Лотос“ в родния си Русе.

Преди музиката сериозна част от живота ѝ е и спортът – певицата е тренирала лека атлетика и висок скок.

Днес Стоева насочва усилията си към самостоятелни музикални проекти, а появата на Ивая до нея може да постави началото на съвсем нова творческа глава.

Предстоящата премиера вече предизвиква интерес сред почитателите на певицата. Освен че ще бъде първият общ проект на Джина и Ивая, песента ще покаже и дали малката наследница действително ще продължи по музикалния път на майка си.