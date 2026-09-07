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Фицо предупреди: Берлин да не маскира вътрешния си провал с ескалация с Русия

Фицо предупреди: Берлин да не маскира вътрешния си провал с ескалация с Русия

7 Септември, 2026 19:58, обновена 7 Септември, 2026 20:07 1 762 34

  • алтернатива за германия-
  • русия-
  • франция-
  • политика-
  • фицо

Париж вижда признаци за преговори след вота за Държавната дума.

Фицо предупреди: Берлин да не маскира вътрешния си провал с ескалация с Русия - 1
Снимка: Президентство
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Историческият триумф на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АдГ) на регионалните избори в източната провинция Саксония-Анхалт предизвика мащабни геополитически вълнения в цяла Европа. На провелия се вот на 6 септември 2026 г., формацията постигна рекорден резултат от 43,8% от гласовете, оставяйки управляващите християндемократи на канцлера Фридрих Мерц с едва 17,2% — личен антирекорд за ХДС, който анализаторите определят като тежко политическо унижение.

Светкавична и остра реакция дойде от Братислава. Премиерът на Словакия Роберт Фицо изрази сериозни опасения, че Берлин може да се опита да маскира вътрешнополитическия си провал, като засили конфронтацията на международната сцена. Фицо открито предупреди германските управляващи елити да не прибягват до предложения за пряк военен конфликт с Москва като инструмент за отвличане на вниманието на избирателите, напомняйки, че „Германия не прави дребни грешки“. Напрежението между двете държави вече беше изострено след неотдавнашни инциденти с дронове и последвалото затваряне на германското генерално консулство в Санкт Петербург.

В същия момент, докато Германия е в плен на коалиционна несигурност и заплахи за системна криза, дипломатически източници от Елисейския дворец в Париж съобщават за неочаквано раздвижване по оста Вашингтон-Москва. По данни на френски медии, американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, които проведоха серия от поверителни срещи в Русия и Украйна, са информирали европейските партньори за нова позиция на Кремъл. Според френската администрация, Русия демонстрира готовност да се завърне на масата на тристранните преговори веднага след приключването на изборите за Държавна дума, насрочени за средата на септември 2026 г.

Победата на АдГ, която открито се застъпва за спиране на оръжейните доставки за Киев и възобновяване на икономическите връзки с Русия, поставя под сериозен натиск външнополитическия курс на Берлин. Европейските лидери следят ситуацията с нарастваща тревога, тъй като евентуална коалиция или засилване на позициите на десните хардлайнери на федерално ниво може фундаментално да пренареди приоритетите на сигурността в Европа, пише eurointegration.com.ua.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Берта

    54 24 Отговор
    Браво един разумен лидер, вече са двама с генерал Радев ! Сред този хор на лудостта.

    Коментиран от #18

    20:08 07.09.2026

  • 2 Фицка

    18 42 Отговор
    Гледай си твоята кочинка

    Коментиран от #10

    20:09 07.09.2026

  • 3 ТОЯ КРЕМЪЛСКИ КАЛНИК

    16 41 Отговор
    ПАК ЛИ ЗАПЯ ?

    ОТКАКТО ГО НЯМА ОРБАН
    МНОГО ТИХИЧКО
    ГО ДАВА .

    ХАХАХАХА

    20:10 07.09.2026

  • 4 Фицо

    13 38 Отговор
    е забравил поуките от времето, когато Украйна беше в състава на СССР, страната му бе окупирана от източния съсед в 1968г. и поставино марионетно правителство на Чехословакия.

    20:11 07.09.2026

  • 5 Бялджип

    54 18 Отговор
    Русия е готова да се завърне на масата за тристранни преговори, но... Европа няма място там! Тристранни между Русия САЩ и Украйна! При това Украйна със законен президент!

    Коментиран от #8, #12, #15

    20:11 07.09.2026

  • 6 Дзак

    34 5 Отговор
    По лесно за вътрешните проблеми, да се търси външна причина!

    20:15 07.09.2026

  • 7 ТОВА Е ИСТИНСКИЯ ПРОБЛЕМ

    49 12 Отговор
    УРСУЛИТЕ И МЕРЦОВЕТЕ мислят, че могат да останат на власт само ако има война. Точно като Зеленски.

    Коментиран от #11

    20:15 07.09.2026

  • 8 Че оня Дъртия Педофил

    14 31 Отговор

    До коментар #5 от "Бялджип":

    Путкер
    Кое му е Легитимното ?

    20:20 07.09.2026

  • 9 Европейската комисия и урси

    36 9 Отговор
    са в шок. Цял ден чакам с интерес изявление от ЕК начело с умните в кавички управляващи но те се опитват да се прегрупират и омаловажат резултата от изборите. Няма как да се получи .........все пак това е федералната република.
    Дерайлиралия локомотив на Европа. Машиниста е неадекватен.

    Коментиран от #17

    20:21 07.09.2026

  • 10 преработен банан

    12 13 Отговор

    До коментар #2 от "Фицка":

    Смени ли си гащите след като ти ги изцапаха руснаците!?

    20:21 07.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 оня с коня

    12 16 Отговор

    До коментар #5 от "Бялджип":

    И какво според тебе ще прави Украйна на една маса със Русия и САЩ?Логично и засономерно е Украйна да ПОДМИНЕ въпросните Двама и да седне на СЪСЕДНАТА Маса където е Европа защото ТЯ ПЛАЩА ,а не Путин и Тръмп!А да си чувал че който плаща,той поръчва музиката?Явно не си,ама ето днес ти е щастливия ден да научиш нещо полезно:)

    Коментиран от #16

    20:23 07.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Фиче ,

    6 9 Отговор
    Като ти е толкова голема бимбарицата , това не означава , че е пълна с петолъчки ли ?

    20:26 07.09.2026

  • 15 Не грамотен пе Дал,да? )))

    9 13 Отговор

    До коментар #5 от "Бялджип":

    Ааааахахаха
    Ху Йло пе Дала дойде на власт след ПРЕВРАТА в моксель , и беше назначен от алкаша Ел цин,..БЕЗ Избори!! Ааааахахаха
    Дори москалския Конституционен съд определи,че е тва е НЕЗАКОННО!!!
    Освен това по монголската Конституция,..НИКОО НЕ МОЖЕ да бъде президент повече от 2 МАНДАТА!!
    АААААХАХАХА
    Оди лопай КУ ранагата

    20:26 07.09.2026

  • 16 Бялджип

    3 13 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Е, благодаря, гениален си ! Велико прозрение! Само че не знам защо оставам с убеждение, че в главата ти се въртят само паразитни зъбни колелца? Въртят се, но не произвеждат мисъл?!

    20:27 07.09.2026

  • 17 Бъркаш

    8 6 Отговор

    До коментар #9 от "Европейската комисия и урси":

    ЕК е пратила в Берлин глутници от меки китки и чалми да скандират против АзГ. Бандербурската врата е направена на амбриажен кенеф.Унижението на Германия няма граници.

    20:29 07.09.2026

  • 18 Двама полезни идиоти на Путин

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Берта":

    "Краставите магарета през девет баира се надушват"

    20:35 07.09.2026

  • 19 Копейкотрошач

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "МЪЛЧИ ПРЪДЛЬО":

    Теслата!

    20:40 07.09.2026

  • 20 Ицо

    5 6 Отговор
    Има ли дупчени копейки?

    Коментиран от #26

    20:41 07.09.2026

  • 21 Абе тоя Фицо

    3 3 Отговор
    Не го ли гръмнаха вече веднъж? Явно много си е повярвал като дедо Дончо.

    20:44 07.09.2026

  • 22 1234

    5 2 Отговор
    Фицо е прав: независимо дали някой харесва АдГ, 43,8% не могат да бъдат обяснени с „руска пропаганда“ или с внезапно полудяване на германските избиратели. Това е тежка присъда над политиката на управляващите - неконтролирана миграция, скъпа енергия, загуба на конкурентоспособност, идеологизирана климатична политика, растящи военни разходи и безкрайно финансиране на война без ясна стратегия за нейното прекратяване.
    Вместо да се запитат защо ХДС се срина до 17,2%, управляващите и придворните им медии отново обявяват милиони избиратели за „крайни“, „опасни“ и едва ли не врагове на демокрацията. Но когато почти половината гласуващи отхвърлят политическия курс, проблемът вече не е в избирателите, а в управлението.
    Именно затова предупреждението на Фицо е навременно. Историята познава много случаи, когато вътрешният провал се прикрива с външен враг, военна истерия и искане обществото да се сплоти около властта. В момент, когато от Париж и Вашингтон идват сигнали за възможно възобновяване на преговорите, разумната политика е този прозорец да бъде използван, а не затворен с нова ескалация.
    „Германия не прави малки грешки“ е сурова, но исторически разбираема забележка. Европа няма нужда Берлин да доказва лидерство чрез конфронтация с ядрена сила. Нужни са дипломация, евтина енергия, работеща икономика и уважение към собствения избирател. Войната не може да бъде спасителен пояс за провалили се правителства.

    20:56 07.09.2026

  • 23 Артилерист

    7 5 Отговор
    Фашисткият наследник Мерц е в паника. Неговият персонален рейтинг се сринал до 2,5%, на коалицията му на 17%, а Алтернативата и Алианса на Сара Вагенкнехт ще имат абсолютно мнозинство, ако изборите са сега в Германия. И ужасът на Мерц не е толкова за ниските му лични и на коалицията му рейтинги, а че новите победители говорят за възстановяване на сътрудничеството с Русия. Представяте ли си какви "предатели" може да има в самата Германия...

    Коментиран от #25

    20:56 07.09.2026

  • 24 И Киев е Руски

    7 4 Отговор
    Вазелина в Европа свършва евро либерастите вият на умряло

    Коментиран от #28

    20:57 07.09.2026

  • 25 Руската пропаганда

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Артилерист":

    Има за цел глупака.

    20:58 07.09.2026

  • 26 Интересно защо

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "Ицо":

    Руския тролей се скри. Видяха, че като е на линия и форума замира и го прибраха :)))

    20:58 07.09.2026

  • 27 Не знам за. ФИЦО

    6 0 Отговор
    Но тук българистан се управлява от джуджетата Пепи еврото нотариуса ЗЛАТКО БАРЕТАТА ПАШАТА БРЕНДО Алексей Петров..бог да го прости и ХРИСТОФОРИС АМАНАНТИДИС ТАКИ ...приятел на КОЦИ БРАТ НА РОСИЦА КИРОВА БИШКОВА БИФША ЖЕНА НА МИТЬО ОЧИТЕ...

    20:59 07.09.2026

  • 28 Гресирана ватенка

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "И Киев е Руски":

    А ти що си го слагаш без грес 😁

    21:00 07.09.2026

  • 29 Дедо

    1 0 Отговор
    Не чета руска пропаганда .

    21:09 07.09.2026

  • 30 Да,бе

    0 0 Отговор
    Четвъртия райх умря при раждането ..Нормално при родители от един пол...

    21:09 07.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Цецко

    2 2 Отговор
    Копейките полудяха скандират Путин Путин Путин

    21:12 07.09.2026

  • 33 Лондон

    2 0 Отговор
    Този корумпиран кремълски плъх , нито има тежеста , нито има авторитета да се бута във висшата лита!!!
    Безумно смешен клоун !!!

    21:26 07.09.2026

  • 34 паганини

    1 0 Отговор
    Това словашко чучело в хор с авиятора чугун радев.....

    21:33 07.09.2026