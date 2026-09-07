Историческият триумф на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АдГ) на регионалните избори в източната провинция Саксония-Анхалт предизвика мащабни геополитически вълнения в цяла Европа. На провелия се вот на 6 септември 2026 г., формацията постигна рекорден резултат от 43,8% от гласовете, оставяйки управляващите християндемократи на канцлера Фридрих Мерц с едва 17,2% — личен антирекорд за ХДС, който анализаторите определят като тежко политическо унижение.

Светкавична и остра реакция дойде от Братислава. Премиерът на Словакия Роберт Фицо изрази сериозни опасения, че Берлин може да се опита да маскира вътрешнополитическия си провал, като засили конфронтацията на международната сцена. Фицо открито предупреди германските управляващи елити да не прибягват до предложения за пряк военен конфликт с Москва като инструмент за отвличане на вниманието на избирателите, напомняйки, че „Германия не прави дребни грешки“. Напрежението между двете държави вече беше изострено след неотдавнашни инциденти с дронове и последвалото затваряне на германското генерално консулство в Санкт Петербург.

В същия момент, докато Германия е в плен на коалиционна несигурност и заплахи за системна криза, дипломатически източници от Елисейския дворец в Париж съобщават за неочаквано раздвижване по оста Вашингтон-Москва. По данни на френски медии, американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, които проведоха серия от поверителни срещи в Русия и Украйна, са информирали европейските партньори за нова позиция на Кремъл. Според френската администрация, Русия демонстрира готовност да се завърне на масата на тристранните преговори веднага след приключването на изборите за Държавна дума, насрочени за средата на септември 2026 г.

Победата на АдГ, която открито се застъпва за спиране на оръжейните доставки за Киев и възобновяване на икономическите връзки с Русия, поставя под сериозен натиск външнополитическия курс на Берлин. Европейските лидери следят ситуацията с нарастваща тревога, тъй като евентуална коалиция или засилване на позициите на десните хардлайнери на федерално ниво може фундаментално да пренареди приоритетите на сигурността в Европа, пише eurointegration.com.ua.