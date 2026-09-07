Фицо предупреди: Берлин да не маскира вътрешния си провал с ескалация с Русия

Историческият триумф на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АдГ) на регионалните избори в източната провинция Саксония-Анхалт предизвика мащабни геополитически вълнения в цяла Европа. На провелия се вот на 6 септември 2026 г., формацията постигна рекорден резултат от 43,8% от гласовете, оставяйки управляващите християндемократи на канцлера Фридрих Мерц с едва 17,2% — личен антирекорд за ХДС, който анализаторите определят като тежко политическо унижение.
Светкавична и остра реакция дойде от Братислава. Премиерът на Словакия Роберт Фицо изрази сериозни опасения, че Берлин може да се опита да маскира вътрешнополитическия си провал, като засили конфронтацията на международната сцена. Фицо открито предупреди германските управляващи елити да не прибягват до предложения за пряк военен конфликт с Москва като инструмент за отвличане на вниманието на избирателите, напомняйки, че „Германия не прави дребни грешки“. Напрежението между двете държави вече беше изострено след неотдавнашни инциденти с дронове и последвалото затваряне на германското генерално консулство в Санкт Петербург.
В същия момент, докато Германия е в плен на коалиционна несигурност и заплахи за системна криза, дипломатически източници от Елисейския дворец в Париж съобщават за неочаквано раздвижване по оста Вашингтон-Москва. По данни на френски медии, американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, които проведоха серия от поверителни срещи в Русия и Украйна, са информирали европейските партньори за нова позиция на Кремъл. Според френската администрация, Русия демонстрира готовност да се завърне на масата на тристранните преговори веднага след приключването на изборите за Държавна дума, насрочени за средата на септември 2026 г.
Победата на АдГ, която открито се застъпва за спиране на оръжейните доставки за Киев и възобновяване на икономическите връзки с Русия, поставя под сериозен натиск външнополитическия курс на Берлин. Европейските лидери следят ситуацията с нарастваща тревога, тъй като евентуална коалиция или засилване на позициите на десните хардлайнери на федерално ниво може фундаментално да пренареди приоритетите на сигурността в Европа, пише eurointegration.com.ua.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Берта
Коментиран от #18
20:08 07.09.2026
2 Фицка
Коментиран от #10
20:09 07.09.2026
3 ТОЯ КРЕМЪЛСКИ КАЛНИК
ОТКАКТО ГО НЯМА ОРБАН
МНОГО ТИХИЧКО
ГО ДАВА .
ХАХАХАХА
20:10 07.09.2026
4 Фицо
20:11 07.09.2026
5 Бялджип
Коментиран от #8, #12, #15
20:11 07.09.2026
6 Дзак
20:15 07.09.2026
7 ТОВА Е ИСТИНСКИЯ ПРОБЛЕМ
Коментиран от #11
20:15 07.09.2026
8 Че оня Дъртия Педофил
До коментар #5 от "Бялджип":Путкер
Кое му е Легитимното ?
20:20 07.09.2026
9 Европейската комисия и урси
Дерайлиралия локомотив на Европа. Машиниста е неадекватен.
Коментиран от #17
20:21 07.09.2026
10 преработен банан
До коментар #2 от "Фицка":Смени ли си гащите след като ти ги изцапаха руснаците!?
20:21 07.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 оня с коня
До коментар #5 от "Бялджип":И какво според тебе ще прави Украйна на една маса със Русия и САЩ?Логично и засономерно е Украйна да ПОДМИНЕ въпросните Двама и да седне на СЪСЕДНАТА Маса където е Европа защото ТЯ ПЛАЩА ,а не Путин и Тръмп!А да си чувал че който плаща,той поръчва музиката?Явно не си,ама ето днес ти е щастливия ден да научиш нещо полезно:)
Коментиран от #16
20:23 07.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Фиче ,
20:26 07.09.2026
15 Не грамотен пе Дал,да? )))
До коментар #5 от "Бялджип":Ааааахахаха
Ху Йло пе Дала дойде на власт след ПРЕВРАТА в моксель , и беше назначен от алкаша Ел цин,..БЕЗ Избори!! Ааааахахаха
Дори москалския Конституционен съд определи,че е тва е НЕЗАКОННО!!!
Освен това по монголската Конституция,..НИКОО НЕ МОЖЕ да бъде президент повече от 2 МАНДАТА!!
АААААХАХАХА
Оди лопай КУ ранагата
20:26 07.09.2026
16 Бялджип
До коментар #12 от "оня с коня":Е, благодаря, гениален си ! Велико прозрение! Само че не знам защо оставам с убеждение, че в главата ти се въртят само паразитни зъбни колелца? Въртят се, но не произвеждат мисъл?!
20:27 07.09.2026
17 Бъркаш
До коментар #9 от "Европейската комисия и урси":ЕК е пратила в Берлин глутници от меки китки и чалми да скандират против АзГ. Бандербурската врата е направена на амбриажен кенеф.Унижението на Германия няма граници.
20:29 07.09.2026
18 Двама полезни идиоти на Путин
До коментар #1 от "Берта":"Краставите магарета през девет баира се надушват"
20:35 07.09.2026
19 Копейкотрошач
До коментар #13 от "МЪЛЧИ ПРЪДЛЬО":Теслата!
20:40 07.09.2026
20 Ицо
Коментиран от #26
20:41 07.09.2026
21 Абе тоя Фицо
20:44 07.09.2026
22 1234
Вместо да се запитат защо ХДС се срина до 17,2%, управляващите и придворните им медии отново обявяват милиони избиратели за „крайни“, „опасни“ и едва ли не врагове на демокрацията. Но когато почти половината гласуващи отхвърлят политическия курс, проблемът вече не е в избирателите, а в управлението.
Именно затова предупреждението на Фицо е навременно. Историята познава много случаи, когато вътрешният провал се прикрива с външен враг, военна истерия и искане обществото да се сплоти около властта. В момент, когато от Париж и Вашингтон идват сигнали за възможно възобновяване на преговорите, разумната политика е този прозорец да бъде използван, а не затворен с нова ескалация.
„Германия не прави малки грешки“ е сурова, но исторически разбираема забележка. Европа няма нужда Берлин да доказва лидерство чрез конфронтация с ядрена сила. Нужни са дипломация, евтина енергия, работеща икономика и уважение към собствения избирател. Войната не може да бъде спасителен пояс за провалили се правителства.
20:56 07.09.2026
23 Артилерист
Коментиран от #25
20:56 07.09.2026
24 И Киев е Руски
Коментиран от #28
20:57 07.09.2026
25 Руската пропаганда
До коментар #23 от "Артилерист":Има за цел глупака.
20:58 07.09.2026
26 Интересно защо
До коментар #20 от "Ицо":Руския тролей се скри. Видяха, че като е на линия и форума замира и го прибраха :)))
20:58 07.09.2026
27 Не знам за. ФИЦО
20:59 07.09.2026
28 Гресирана ватенка
До коментар #24 от "И Киев е Руски":А ти що си го слагаш без грес 😁
21:00 07.09.2026
29 Дедо
21:09 07.09.2026
30 Да,бе
21:09 07.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Цецко
21:12 07.09.2026
33 Лондон
Безумно смешен клоун !!!
21:26 07.09.2026
34 паганини
21:33 07.09.2026