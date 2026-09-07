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Какво обеща AfD на избирателите в Саксония-Анхалт?

Какво обеща AfD на избирателите в Саксония-Анхалт?

7 Септември, 2026 21:33, обновена 7 Септември, 2026 21:40 837 25

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  • избори-
  • обещания

Радикални реформи в медиите, образованието и миграционната политика предвижда правителствената програма на „Алтернатива за Германия“ след вота в провинцията

Какво обеща AfD на избирателите в Саксония-Анхалт? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След приключването на изборите в провинция Саксония-Анхалтза Ландтаг, фокусът в Германия е изцяло върху радикалната правителствена програма на партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) в региона.

Водена от своя лидер Улрих Зигмунд, политическата сила представи амбициозен план за управление, който предизвика сериозни дебати сред юристи и икономисти в страната.

Ето кои са ключовите предизборни обещания на AfD в Саксония-Анхалт за пълна трансформация на регионалната политика:

Реформа в медиите и държавната администрация

Като първа официална стъпка AfD планира едностранно прекратяване на държавните договори за обществено радио и телевизия, насочено директно срещу регионалния оператор MDR. Партията настоява за премахване на задължителната месечна такса и заменянето ѝ с минимално „основно финансиране“. Планът включва още административни съкращения – закриване на 1 до 2 провинциални министерства и пълно премахване на бюджетното финансиране за програми, насочени към „насърчаване на демокрацията“.

Строги мерки в миграционната политика и правото на убежище

Програмата предвижда пълна миграционна корекция и въвеждането на т.нар. „култура на заминаване“ . Сред основните акценти са:

  • Увеличаване на капацитета и броя на задържанията с цел последващо депортиране.

  • Въвеждане на задължение за полагане на труд от страна на търсещите убежище лица.

  • Концептуална замяна на досегашното право на убежище с т.нар. държавна „милост“, предоставяна индивидуално.

Промени в училищата и образованието

В сферата на училищното образование от AfD предлагат отделни паралелки и класове за децата на търсещите убежище с цел по-лесна според тях езикова адаптация. Освен това се предвижда категорична забрана за поставянето на знамена с дъга (ЛГБТ символика) на територията на държавните училища.

Икономически стимули за бизнеса и младежите

В икономически план се залага на по-малко бюрокрация за малките и средните предприятия и тестване на специални икономически зони в Саксония-Анхалт. Занаятчийският сектор ще бъде подпомогнат чрез въвеждането на „доброволна занаятчийска година“, като за отличните курсисти се предвиждат държавни субсидии за шофьорски книжки и придобиване на майсторски свидетелства.

Парламентарно разследване за COVID-19

Програмата на AfD включва и съдебно-политическа ревизия на миналото, изразяваща се в незабавно стартиране на официално парламентарно разследване на мерките и цялостната политика по време на пандемията от COVID-19.

Икономическа и правна реалистичност

Реномираният Институт за икономически изследвания в Хале (IWH) вече публикува критичен анализ, според който финансовата дупка за реализирането на тези обещания възлиза на над 2 милиарда евро годишно. Правни експерти също изразяват сериозни съмнения дали голяма част от мерките за депортация и промени в правото на убежище не противоречат на германското конституционно право и европейските директиви.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    9 6 Отговор
    Вдигайте стената и оправете отношенията си с Русия иначе фашистите ще ви измислят..!

    Коментиран от #7

    21:43 07.09.2026

  • 2 Смело надреп

    6 6 Отговор
    Обеща им автобуси за бели и за останалите и че работата прави човека свободен ?

    21:44 07.09.2026

  • 3 Смех с копейки

    3 12 Отговор
    Ще върне лева...опс дойчемарката в Саксония.🤣

    Коментиран от #8

    21:46 07.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дедо

    3 14 Отговор
    Оффф една от изостаналите източногермански провинции на ГДР пълна с бедни остарели соцностагици гласувала на Крайнодесните и вече голяма новина.

    21:49 07.09.2026

  • 6 Пенсионер 69 годишен

    12 3 Отговор
    Много народ измря от задължителните ваксини за COVID-19. Подкараха ни като овце на кланница. Глобите бяха до 400€. Уволняваха от работа. Когато се разбра, че е измама, не осъдиха никого и не обезщетиха пострадалите от ваксините и техните близки.

    21:50 07.09.2026

  • 7 Тервел

    5 13 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Супер и се нареждайте с купони за руски лади, панелни апартаменти и черно-бели съветски телевизори за които ще чакате по 5-10 години хахаха......добре дошли в руския свят

    Коментиран от #10, #15, #16, #18

    21:51 07.09.2026

  • 8 Бай бай

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Смех с копейки":

    бабо ле.Внимавай какво си пожелаваш.

    21:52 07.09.2026

  • 9 койдазнай

    1 6 Отговор
    АзГ трябва да спечелят властта в Берлин. Тогава ще се обърнат към Русия, ще направят съюз с нея. А като разберат, че в тоя съюз им е отрдената ролята на прислугата, защото са загубили войната, новата вече ще е неизбежна. Така ще заочне същинската фаза на Третата Световна Война. По ирония на съдбата, по същите причини, като основната битка на ВСВ.

    21:52 07.09.2026

  • 10 Пенсионер 69 годишен

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Тервел":

    И на опашки за смъртоносни ваксини против COVID-19, което се оказа измама.

    21:53 07.09.2026

  • 11 Костя

    4 3 Отговор
    Като и спрат парите от Берлин...

    21:54 07.09.2026

  • 12 Ковидарите

    5 4 Отговор
    Време е някой да потърси сметка на алчната експериментаторка с човешки животи и здраве Урсула, мъжа й и партньора им Бурла!

    21:55 07.09.2026

  • 13 ДАНКО ПРЪЧА

    4 6 Отговор
    Монгольята , Ху Йло и копейките трябва да палят свещи Тия ДЕСНИТЕ да не дойдат на власт, защото тия ще влезнат в кремля!
    И без това Немската военна машина работи от 5 г на пълни обороти! Със сигурност ще ОСВОБОДЯТ цяла Европа и П едерацията! Техните съюзници от Япония са дори по опасни и от Дойчовците!
    Дойдат ли, ИДВА И 4 РАЙХ!!
    ДОЙЧЛАНД унд БУЛГАРИЕН... ЮБЕР АЛЛЕС !!

    Коментиран от #19

    21:56 07.09.2026

  • 14 Дзак

    5 0 Отговор
    Отделни езикови паралелки и Доброволен клас по занаятчийство не струват два милиарда на година!

    21:56 07.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ха ха

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тервел":

    Но преди това - Народен съд .Конфискация на хотели с водопади,баби Алини и други подобни.А собствениците им да копаят канали за Напоителни системи-2,основи за АЕЦ Белене и т.н.Разбира се срещу подслон и къшей хляб.

    21:57 07.09.2026

  • 17 Алис Вайдел е ЛГБТ и лиже ффутки

    2 3 Отговор
    Закривай.

    21:58 07.09.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Тервел":

    Да се чуди човек колко силна може да бъде пропагандата🤔❗
    9 май от ден капитулацията на Германия
    го превърнаха в ден на Европа🤔❗
    Съюз от няколко държави в Европа
    бил Европейски съюз🤔❗
    Страни от Западна Европа
    били Източноевропейски страни🤔❗
    И колко бързо може да заблуди децата ПО ПЕЙКИТЕ ❗

    Коментиран от #20

    22:01 07.09.2026

  • 19 Възраждане

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "ДАНКО ПРЪЧА":

    Защо им говориш такива неща!
    Това Както се прецакахме със бай Дончо, ще ни се струва парти в детска градина.
    Тия ще ни довършат

    22:01 07.09.2026

  • 20 Последният софианец

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Германия загуби Втората С.Война от Анти- Хитлеристката коалиция от 26 държави!
    Разбира се , и помощ от Украинската Червена Армия ! ( 58% личен състав)
    Но ВСВ приключи през Септември!

    22:08 07.09.2026

  • 21 Запознат

    0 0 Отговор
    Власта остава винаги заключена за тях.Примери има като в Австрия, Италия, Нидерландия.

    22:09 07.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Демократ

    1 1 Отговор
    Азг иВгз и хитлер да дойдат не мое ги оправи Дизела у ре а с него и немската ко чина

    22:10 07.09.2026

  • 24 Браво на АзГ

    1 0 Отговор
    Само така! Шут за лгбтито и тези които наложиха фашистките ковид мерки и отровните ваксини в пандиза! Нашите ковид инспектори и агитатори на урсулските ваксини нещо се изпокриха!

    22:11 07.09.2026

  • 25 Дзак

    0 0 Отговор
    Ако не се справят не се знае накъде ще тръгнат нещата.

    22:13 07.09.2026

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