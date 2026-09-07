Какво обеща AfD на избирателите в Саксония-Анхалт?

След приключването на изборите в провинция Саксония-Анхалтза Ландтаг, фокусът в Германия е изцяло върху радикалната правителствена програма на партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) в региона.
Водена от своя лидер Улрих Зигмунд, политическата сила представи амбициозен план за управление, който предизвика сериозни дебати сред юристи и икономисти в страната.
Ето кои са ключовите предизборни обещания на AfD в Саксония-Анхалт за пълна трансформация на регионалната политика:
Реформа в медиите и държавната администрация
Като първа официална стъпка AfD планира едностранно прекратяване на държавните договори за обществено радио и телевизия, насочено директно срещу регионалния оператор MDR. Партията настоява за премахване на задължителната месечна такса и заменянето ѝ с минимално „основно финансиране“. Планът включва още административни съкращения – закриване на 1 до 2 провинциални министерства и пълно премахване на бюджетното финансиране за програми, насочени към „насърчаване на демокрацията“.
Строги мерки в миграционната политика и правото на убежище
Програмата предвижда пълна миграционна корекция и въвеждането на т.нар. „култура на заминаване“ . Сред основните акценти са:
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Увеличаване на капацитета и броя на задържанията с цел последващо депортиране.
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Въвеждане на задължение за полагане на труд от страна на търсещите убежище лица.
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Концептуална замяна на досегашното право на убежище с т.нар. държавна „милост“, предоставяна индивидуално.
Промени в училищата и образованието
В сферата на училищното образование от AfD предлагат отделни паралелки и класове за децата на търсещите убежище с цел по-лесна според тях езикова адаптация. Освен това се предвижда категорична забрана за поставянето на знамена с дъга (ЛГБТ символика) на територията на държавните училища.
Икономически стимули за бизнеса и младежите
В икономически план се залага на по-малко бюрокрация за малките и средните предприятия и тестване на специални икономически зони в Саксония-Анхалт. Занаятчийският сектор ще бъде подпомогнат чрез въвеждането на „доброволна занаятчийска година“, като за отличните курсисти се предвиждат държавни субсидии за шофьорски книжки и придобиване на майсторски свидетелства.
Парламентарно разследване за COVID-19
Програмата на AfD включва и съдебно-политическа ревизия на миналото, изразяваща се в незабавно стартиране на официално парламентарно разследване на мерките и цялостната политика по време на пандемията от COVID-19.
Икономическа и правна реалистичност
Реномираният Институт за икономически изследвания в Хале (IWH) вече публикува критичен анализ, според който финансовата дупка за реализирането на тези обещания възлиза на над 2 милиарда евро годишно. Правни експерти също изразяват сериозни съмнения дали голяма част от мерките за депортация и промени в правото на убежище не противоречат на германското конституционно право и европейските директиви.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #7
21:43 07.09.2026
2 Смело надреп
21:44 07.09.2026
3 Смех с копейки
Коментиран от #8
21:46 07.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дедо
21:49 07.09.2026
6 Пенсионер 69 годишен
21:50 07.09.2026
7 Тервел
До коментар #1 от "Овчар":Супер и се нареждайте с купони за руски лади, панелни апартаменти и черно-бели съветски телевизори за които ще чакате по 5-10 години хахаха......добре дошли в руския свят
Коментиран от #10, #15, #16, #18
21:51 07.09.2026
8 Бай бай
До коментар #3 от "Смех с копейки":бабо ле.Внимавай какво си пожелаваш.
21:52 07.09.2026
9 койдазнай
21:52 07.09.2026
10 Пенсионер 69 годишен
До коментар #7 от "Тервел":И на опашки за смъртоносни ваксини против COVID-19, което се оказа измама.
21:53 07.09.2026
11 Костя
21:54 07.09.2026
12 Ковидарите
21:55 07.09.2026
13 ДАНКО ПРЪЧА
И без това Немската военна машина работи от 5 г на пълни обороти! Със сигурност ще ОСВОБОДЯТ цяла Европа и П едерацията! Техните съюзници от Япония са дори по опасни и от Дойчовците!
Дойдат ли, ИДВА И 4 РАЙХ!!
ДОЙЧЛАНД унд БУЛГАРИЕН... ЮБЕР АЛЛЕС !!
Коментиран от #19
21:56 07.09.2026
14 Дзак
21:56 07.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ха ха
До коментар #7 от "Тервел":Но преди това - Народен съд .Конфискация на хотели с водопади,баби Алини и други подобни.А собствениците им да копаят канали за Напоителни системи-2,основи за АЕЦ Белене и т.н.Разбира се срещу подслон и къшей хляб.
21:57 07.09.2026
17 Алис Вайдел е ЛГБТ и лиже ффутки
21:58 07.09.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Тервел":Да се чуди човек колко силна може да бъде пропагандата🤔❗
9 май от ден капитулацията на Германия
го превърнаха в ден на Европа🤔❗
Съюз от няколко държави в Европа
бил Европейски съюз🤔❗
Страни от Западна Европа
били Източноевропейски страни🤔❗
И колко бързо може да заблуди децата ПО ПЕЙКИТЕ ❗
Коментиран от #20
22:01 07.09.2026
19 Възраждане
До коментар #13 от "ДАНКО ПРЪЧА":Защо им говориш такива неща!
Това Както се прецакахме със бай Дончо, ще ни се струва парти в детска градина.
Тия ще ни довършат
22:01 07.09.2026
20 Последният софианец
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Германия загуби Втората С.Война от Анти- Хитлеристката коалиция от 26 държави!
Разбира се , и помощ от Украинската Червена Армия ! ( 58% личен състав)
Но ВСВ приключи през Септември!
22:08 07.09.2026
21 Запознат
22:09 07.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Демократ
22:10 07.09.2026
24 Браво на АзГ
22:11 07.09.2026
25 Дзак
22:13 07.09.2026