Какво обеща AfD на избирателите в Саксония-Анхалт?

След приключването на изборите в провинция Саксония-Анхалтза Ландтаг, фокусът в Германия е изцяло върху радикалната правителствена програма на партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) в региона.

Водена от своя лидер Улрих Зигмунд, политическата сила представи амбициозен план за управление, който предизвика сериозни дебати сред юристи и икономисти в страната.

Ето кои са ключовите предизборни обещания на AfD в Саксония-Анхалт за пълна трансформация на регионалната политика:

Реформа в медиите и държавната администрация

Като първа официална стъпка AfD планира едностранно прекратяване на държавните договори за обществено радио и телевизия, насочено директно срещу регионалния оператор MDR. Партията настоява за премахване на задължителната месечна такса и заменянето ѝ с минимално „основно финансиране“. Планът включва още административни съкращения – закриване на 1 до 2 провинциални министерства и пълно премахване на бюджетното финансиране за програми, насочени към „насърчаване на демокрацията“.

Строги мерки в миграционната политика и правото на убежище

Програмата предвижда пълна миграционна корекция и въвеждането на т.нар. „култура на заминаване“ . Сред основните акценти са:

Увеличаване на капацитета и броя на задържанията с цел последващо депортиране.

Въвеждане на задължение за полагане на труд от страна на търсещите убежище лица.

Концептуална замяна на досегашното право на убежище с т.нар. държавна „милост“, предоставяна индивидуално.

Промени в училищата и образованието

В сферата на училищното образование от AfD предлагат отделни паралелки и класове за децата на търсещите убежище с цел по-лесна според тях езикова адаптация. Освен това се предвижда категорична забрана за поставянето на знамена с дъга (ЛГБТ символика) на територията на държавните училища.

Икономически стимули за бизнеса и младежите

В икономически план се залага на по-малко бюрокрация за малките и средните предприятия и тестване на специални икономически зони в Саксония-Анхалт. Занаятчийският сектор ще бъде подпомогнат чрез въвеждането на „доброволна занаятчийска година“, като за отличните курсисти се предвиждат държавни субсидии за шофьорски книжки и придобиване на майсторски свидетелства.

Парламентарно разследване за COVID-19

Програмата на AfD включва и съдебно-политическа ревизия на миналото, изразяваща се в незабавно стартиране на официално парламентарно разследване на мерките и цялостната политика по време на пандемията от COVID-19.

Икономическа и правна реалистичност

Реномираният Институт за икономически изследвания в Хале (IWH) вече публикува критичен анализ, според който финансовата дупка за реализирането на тези обещания възлиза на над 2 милиарда евро годишно. Правни експерти също изразяват сериозни съмнения дали голяма част от мерките за депортация и промени в правото на убежище не противоречат на германското конституционно право и европейските директиви.