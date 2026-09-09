Техеран: Войната може да приключи много бързо! Трябва само Тръмп спре със заплахите и да отчете иранските искания

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви днес, че войната със САЩ може да приключи, ако Вашингтон спре със заплахите срещу Иран и приеме исканията на Техеран, особено що се отнася до ядрената програма на Ислямската република, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

"Ако врагът иска да сложи край на тази ситуация, трябва да прекрати изцяло войната, да се въздържа от нови заплахи, да изтегли въоръжените сили на израелския режим от Ливан, да сложи край на блокадата на Йемен, да деблокира 24-те милиарда долара замразени ирански авоари и да се въздържа от всякаква намеса по отношение на ядрените и балистичните способности на страната", заяви говорителят на КГИР Хосейн Мохеби, цитиран от иранската новинарска агенция Фарс.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви, че е изстрелял балистични ракети по база в Йордания, използвана от американската армия, и е атакувал 10 кораба, след като САЩ съобщиха, че са унищожили пет ирански петролни танкера, което представлява рязка ескалация на шестмесечната война, предаде Ройтерс.

Засилените атаки от страна на САЩ и Иран прекъснаха едномесечния относителен период на спокойствие. Поразяването на военни, транспортни и енергийни обекти повиши цените на петрола и въвлече регионални съюзници в конфликта през последните дни.

САЩ заявиха вчера, че са унищожили пет ирански петролни танкера. Централното командване на САЩ публикува видео от ударите, които определи като отговор на това, че КГИР е обстрелвал два пъти американски военноморски кораб с балистични ракети през предходните два дни. Няма пострадали американци, според Вашингтон.

"Иран продължава да се опитва да удря американски военноморски кораби, и всеки път, когато го прави или се опита да го направи, ще губи танкери", каза държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред медиите по време на посещение в Колумбия.

След това Иран извърши балистична атака срещу база, използвана от американски сили близо до Ал Азрак в Йордания, според изявление на КГИР, разпространено от държавните медии. Макар Иран да заяви, че ракетите са нанесли тежки щети, Йордания съобщи, че противовъздушната ѝ отбрана е прихванала 18 от 20‑те ирански ракети, като две са паднали в необитаеми райони, и че няма жертви.

Американски представител заяви, че ударите на Иран в Йордания са били неефективни и всички американски войници са отчетени.

КГИР заяви днес, че е атакувал и 10 кораба, включително два американски военни кораба и осем петролни танкера, които са се опитвали да преминат през "забранена и опасна" зона на Ормузкия проток.

Иран е атакувал американски обекти и съюзници в региона през цялата война, включително няколко пъти в Йордания, убивайки най‑малко двама американски военнослужещи при удар през юли.