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Техеран: Войната може да приключи много бързо! Трябва само Тръмп спре със заплахите и да отчете иранските искания
  Тема: Иранската криза

Техеран: Войната може да приключи много бързо! Трябва само Тръмп спре със заплахите и да отчете иранските искания

9 Септември, 2026 23:28 383 12

  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • персийски залив-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток

Корпусът на гвардейците на ислямската революция заяви, че е изстрелял балистични ракети по база в Йордания, използвана от американската армия

Техеран: Войната може да приключи много бързо! Трябва само Тръмп спре със заплахите и да отчете иранските искания - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви днес, че войната със САЩ може да приключи, ако Вашингтон спре със заплахите срещу Иран и приеме исканията на Техеран, особено що се отнася до ядрената програма на Ислямската република, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

"Ако врагът иска да сложи край на тази ситуация, трябва да прекрати изцяло войната, да се въздържа от нови заплахи, да изтегли въоръжените сили на израелския режим от Ливан, да сложи край на блокадата на Йемен, да деблокира 24-те милиарда долара замразени ирански авоари и да се въздържа от всякаква намеса по отношение на ядрените и балистичните способности на страната", заяви говорителят на КГИР Хосейн Мохеби, цитиран от иранската новинарска агенция Фарс.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви, че е изстрелял балистични ракети по база в Йордания, използвана от американската армия, и е атакувал 10 кораба, след като САЩ съобщиха, че са унищожили пет ирански петролни танкера, което представлява рязка ескалация на шестмесечната война, предаде Ройтерс.

Засилените атаки от страна на САЩ и Иран прекъснаха едномесечния относителен период на спокойствие. Поразяването на военни, транспортни и енергийни обекти повиши цените на петрола и въвлече регионални съюзници в конфликта през последните дни.

САЩ заявиха вчера, че са унищожили пет ирански петролни танкера. Централното командване на САЩ публикува видео от ударите, които определи като отговор на това, че КГИР е обстрелвал два пъти американски военноморски кораб с балистични ракети през предходните два дни. Няма пострадали американци, според Вашингтон.

"Иран продължава да се опитва да удря американски военноморски кораби, и всеки път, когато го прави или се опита да го направи, ще губи танкери", каза държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред медиите по време на посещение в Колумбия.

След това Иран извърши балистична атака срещу база, използвана от американски сили близо до Ал Азрак в Йордания, според изявление на КГИР, разпространено от държавните медии. Макар Иран да заяви, че ракетите са нанесли тежки щети, Йордания съобщи, че противовъздушната ѝ отбрана е прихванала 18 от 20‑те ирански ракети, като две са паднали в необитаеми райони, и че няма жертви.

Американски представител заяви, че ударите на Иран в Йордания са били неефективни и всички американски войници са отчетени.

КГИР заяви днес, че е атакувал и 10 кораба, включително два американски военни кораба и осем петролни танкера, които са се опитвали да преминат през "забранена и опасна" зона на Ормузкия проток.

Иран е атакувал американски обекти и съюзници в региона през цялата война, включително няколко пъти в Йордания, убивайки най‑малко двама американски военнослужещи при удар през юли.


Иран (Ислямска Република)
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    23:31 09.09.2026

  • 2 Оракул

    2 1 Отговор
    За съжаление няма да стане така не искам да съм лош пророк но краварите няма да се спрат доката не бъдат ошамарени.

    23:34 09.09.2026

  • 3 Абе

    4 3 Отговор
    Иска им се на аятоласите, защото вече предусещат какво ще стане с тях

    23:36 09.09.2026

  • 4 Ердоган

    3 1 Отговор
    РадеФ: Техеран да не произвежда повече оръжия за да няма жертви и от двете страни, военнолюбци са тези, които ги снабдяват и помагат, трябва да седнат на масата на преговори.

    23:36 09.09.2026

  • 5 Овчар

    0 0 Отговор
    Искате ли подробности за Александър Йорданов.!

    23:36 09.09.2026

  • 6 Тоз пусти въздушен трафик контрол

    2 2 Отговор
    Корпусът на Стражите на Ислямската Революция КСИР изстреля ракети по два американски разрушителя, осем петролни танкера и десет търговски кораба.

    Ормузкият проток е под пълен ирански контрол.

    Такъв беше отговорът на КСИР на унищожаването на пет ирански танкера от американците. Разрушителите DDG-119 и DDG-53 бяха сериозно повредени, а авиобазата Мувафак Салти в Йордания беше изтърбушена

    Иранците предупредиха, че ако натискът продължи, танкери край Бахрейн и Кувейт ще бъдат следващите им цели.

    23:39 09.09.2026

  • 7 Робот

    1 1 Отговор
    Знаете ли кой ,кога и къде прави бункер на СОЛОМОН ПАСИ..?

    23:39 09.09.2026

  • 8 Глюпости ,

    0 1 Отговор
    Нашата руzzня не дава ..

    23:39 09.09.2026

  • 9 Робот

    0 0 Отговор
    Някой чувал ли е за НОВОТО в гугал.МАПППП

    23:40 09.09.2026

  • 10 Мдаа

    1 1 Отговор
    Снощи иранските ракети падаха като дъжд от небето над краварските бази в Йордания, а 100-те изстреляни краварски ракети Пейтриът бяха абсолютно безпомощни срещу тях. Йорданското население приветстваше с радостни възгласи ударите и показа много добри видеоклипове, на които се виждат многократните попадения на иранските ракети . Двете бази са напълно помляни , заедно с много самолети ф-16, ф-15, ф-35 и доста обслужващ персонал.
    Цяла нощ самолети извозваха кравари към германски болници, а петролът днес подмина 100 долара! Междувременно иранците атакуваха и удариха с ракети два краварски есминеца на 400 километра и предизвикаха огромни поражения върху тях , което ги принуди да се оттеглят далеч на Изток.

    Тръмп отложи пътуването си за Далас и цял следобед провежда съвещания с разузнаването и военните , защото е в цайтнот и Шах , и скоро предстои да бъде матиран в играта измислена от персийците.

    Мдаа....

    23:45 09.09.2026

  • 11 Робот

    0 0 Отговор
    ДРУГОТО Ма...ПППП.

    23:46 09.09.2026

  • 12 Лека

    0 0 Отговор
    Другари , оставям Б@Й Х@Й с вами .

    23:50 09.09.2026

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