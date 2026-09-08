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Изравнени сили на Лула да Силва и Флавио Болсонаро за президентския пост отчита ново социологическо проучване в Бразилия

Изравнени сили на Лула да Силва и Флавио Болсонаро за президентския пост отчита ново социологическо проучване в Бразилия

8 Септември, 2026 10:48 694 4

  • лула да силва-
  • бразилия-
  • флавио болсонаро

Намаляване на преднината на Лула да Силва и изравняване на силите показват и други проучвания през последните седмици

Изравнени сили на Лула да Силва и Флавио Болсонаро за президентския пост отчита ново социологическо проучване в Бразилия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Левият президент на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва и десният претендент за поста, сенаторът Флавио Болсонаро, са с изравнени сили при евентуален втори тур на президентските избори през октомври между тях двамата, показва социологическо проучване на Quaest, поръчано от телевизия Глобо и цитирано от Ройтерс, пише БТА.

При евентуален балотаж и Лула, и Болсонаро биха получили по 41 процента от гласовете. При предишното проучване на Quaest, публикувано на 2 септември, настоящият президент водеше на сенатора с 42 спрямо 41 процента.

Проучването е проведено сред 2004 участници в периода 3-6 септември.

Намаляване на преднината на Лула да Силва и изравняване на силите показват и други проучвания през последните седмици.

Флавио Болсонаро е син на бившия президент Жаир Болсонаро, който бе осъден на повече от 27 години затвор по обвинение в заговор за държавен преврат.


Бразилия
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