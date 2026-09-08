Изравнени сили на Лула да Силва и Флавио Болсонаро за президентския пост отчита ново социологическо проучване в Бразилия

Левият президент на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва и десният претендент за поста, сенаторът Флавио Болсонаро, са с изравнени сили при евентуален втори тур на президентските избори през октомври между тях двамата, показва социологическо проучване на Quaest, поръчано от телевизия Глобо и цитирано от Ройтерс, пише БТА.

При евентуален балотаж и Лула, и Болсонаро биха получили по 41 процента от гласовете. При предишното проучване на Quaest, публикувано на 2 септември, настоящият президент водеше на сенатора с 42 спрямо 41 процента.

Проучването е проведено сред 2004 участници в периода 3-6 септември.

Намаляване на преднината на Лула да Силва и изравняване на силите показват и други проучвания през последните седмици.

Флавио Болсонаро е син на бившия президент Жаир Болсонаро, който бе осъден на повече от 27 години затвор по обвинение в заговор за държавен преврат.