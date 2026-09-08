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CENTCOM: САЩ са отклонили 94 търговски кораба при блокадата на Иран

CENTCOM: САЩ са отклонили 94 търговски кораба при блокадата на Иран

8 Септември, 2026 10:23 451 9

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  • блокада-
  • иран-
  • търговски кораб

Американското командване съобщава, че три кораба са били извадени от строя, а два са били качени на борда

CENTCOM: САЩ са отклонили 94 търговски кораба при блокадата на Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Според Централното командване на САЩ в Близкия изток (CENTCOM) американските военноморски сили са отклонили 94 търговски кораба, пътуващи към или отплаващи от ирански пристанища, от възобновяването на морската блокада на Иран, предава News.bg.

„Към 7 септември силите на CENTCOM са отклонили 94 търговски кораба, извадили са от строя три и са се качили на борда на два, за да осигурят пълното прилагане на блокадата“, се казва в изявлението на командването.

Блокадата беше възстановена през юли

На 14 юли ВМС на САЩ възстановиха морската блокада на корабите, пътуващи до или от ирански пристанища и крайбрежни райони.

Предишният режим беше в сила от 13 април до 18 юни. Тогава, по данни на CENTCOM, американските сили са отклонили 142 кораба, които са спазили блокадата.

Американското командване съобщи още, че тогава са били извадени от строя девет кораба, които не са спазили ограниченията, докато на повече от 50 търговски кораба, превозващи хуманитарна помощ, е било позволено да преминат през зоната на блокадата.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАФТАТА ША Е ДЕСЕТ ЛЕВА

    2 2 Отговор
    ТАКА ПРЕДРЕКОХА..... ЗАРЕЖДАЙТЕ ШИШЕТА ДОКАТО Е 4 ЛЕВА....

    Коментиран от #5, #7

    10:32 08.09.2026

  • 2 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 0 Отговор
    Нема мърдане.....

    Коментиран от #3

    10:37 08.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гледай":

    Да напомним за такива като теб , че в момента 1 долар струва 2,5 МИЛИОНА ирански риала !!! Няма грешка 2,5 милиона !!! И продължава да пада !!

    10:47 08.09.2026

  • 5 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "НАФТАТА ША Е ДЕСЕТ ЛЕВА":

    В Иран бензина след последното ДВОЙНО увеличение струва 7 цента , американски цента , да не се объркате , но иранците НЕ МОГАТ да ги платят !! Кое е за предпочитане , 4 лева които българите плащат без проблем или 7 цента , които иранците не могат да платят ??

    10:53 08.09.2026

  • 6 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 0 Отговор
    Що Иран не "освободи" тия 94 КОРАБА.

    10:54 08.09.2026

  • 7 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "НАФТАТА ША Е ДЕСЕТ ЛЕВА":

    Също да допълня в Иран средната заплата в момента е около 120-130 долара , но тия 120-130 долара обикновено трябва да изхранват 6-7-8 човека , щото в семейството работи само мъжа , а има жена която гледа 4-5 деца !!

    10:57 08.09.2026

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    1 $ = 1 374 000.00 ирански риала.

    Коментиран от #9

    10:59 08.09.2026

  • 9 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Това е официалния измислен курс , както бай Тошо твърдеше , че долара бил 80 ст , а на черно се продаваше по 3-4 лева !! Същото и е Иран , реалния курс е 2,5 милиона реала за долар !

    11:04 08.09.2026