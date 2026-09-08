CENTCOM: САЩ са отклонили 94 търговски кораба при блокадата на Иран

Според Централното командване на САЩ в Близкия изток (CENTCOM) американските военноморски сили са отклонили 94 търговски кораба, пътуващи към или отплаващи от ирански пристанища, от възобновяването на морската блокада на Иран, предава News.bg.

„Към 7 септември силите на CENTCOM са отклонили 94 търговски кораба, извадили са от строя три и са се качили на борда на два, за да осигурят пълното прилагане на блокадата“, се казва в изявлението на командването.

Блокадата беше възстановена през юли

На 14 юли ВМС на САЩ възстановиха морската блокада на корабите, пътуващи до или от ирански пристанища и крайбрежни райони.

Предишният режим беше в сила от 13 април до 18 юни. Тогава, по данни на CENTCOM, американските сили са отклонили 142 кораба, които са спазили блокадата.

Американското командване съобщи още, че тогава са били извадени от строя девет кораба, които не са спазили ограниченията, докато на повече от 50 търговски кораба, превозващи хуманитарна помощ, е било позволено да преминат през зоната на блокадата.