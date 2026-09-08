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Исландия привика американския посланик заради публикация на Тръмп

Исландия привика американския посланик заради публикация на Тръмп

8 Септември, 2026 11:53 1 266 26

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  • публикация-
  • доналд тръмп

Рейкявик определи като неуместно изображението, на което Исландия, Канада, Гренландия и други територии са представени под американския флаг

Исландия привика американския посланик заради публикация на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Исландия привика американския посланик след публикация на президента Доналд Тръмп в социалната му платформа Truth Social, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

На публикуваното изображение Съединените щати, Канада, Гренландия, Исландия, Мексико, Централна Америка и Карибите са показани покрити с американския флаг, а цялата територия е обозначена като „Съединени американски щати“.

Външният министър на Исландия Торгердур Гунарсдотир е привикала американския посланик Били Лонг, който официално е встъпил в длъжност едва миналия месец. Тя е определила публикацията като напълно неуместна.

През последните години изявленията на Тръмп, че САЩ трябва да придобият Гренландия, предизвикаха напрежение между Вашингтон и Копенхаген, както и в Европа.

Миналия месец Исландия гласува против възобновяването на преговорите за членство в ЕС на референдум, на който амбициите на Тръмп спрямо Гренландия бяха част от контекста.

Някои от поддръжниците на започването на преговори посочиха опасенията си относно надеждността на САЩ като причина за обмисляне на по-тесни връзки с ЕС. Според анализаторите обаче вътрешните икономически съображения са водещи за крайния резултат.

Публикацията на Тръмп се появи часове след като Европейската комисия обяви инвестиция от 200 милиона евро за Гренландия по време на посещение на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен.

Датският премиер Мете Фредериксен заяви, че позицията на правителството и народа на Гренландия е последователна.

„Правителството и народът на Гренландия многократно са заявявали, че не искат да бъдат американци. Надявам се, че никой не се съмнява в това - нито в Съединените щати, нито в останалата част от света“, поясни тя.


Исландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха😂😂😂😂

    3 14 Отговор
    Заради тази нота, БайДончо може да привика Гренландия за щат на САЩ!😂😂

    Коментиран от #11

    11:58 08.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Соваж бейби

    10 2 Отговор
    По добре да не бяха го викали ,така ще засилят желанието на Дони 🤣 .Не им завиждам !Добре че не е оцветена и Европа с американското знаме ,поне за сега .

    Коментиран от #23

    11:59 08.09.2026

  • 4 китайски балон

    14 2 Отговор
    Направо да почват да го бомбят, кой не го е хванал той не го е бил БайДончо😅

    Коментиран от #10

    12:01 08.09.2026

  • 5 Брежнев

    11 2 Отговор
    Да не му обръщат внимание...просто защото не го заслужава,то по този начин половината държави трябва да првикват американските посланници...не издирявайте на този умствен неуравновесен човек.

    Коментиран от #7

    12:03 08.09.2026

  • 6 Абе

    16 2 Отговор
    И хавайците не щяха, но през 1959г. станаха горди американци. Тълпата е непостоянна.

    12:07 08.09.2026

  • 7 Соваж бейби

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Брежнев":

    Засилват му агресията и желанието, какви преговори може да се води с човек много власт и луд ?Не е решил сериозно не го е направил за 1 час Исландия е американска територия кой ще ги спаси ?

    Коментиран от #13

    12:07 08.09.2026

  • 8 Хаха

    6 2 Отговор
    източноевропейците завиждат. Трампо само трябва да им свирне и да негови

    12:08 08.09.2026

  • 9 Хе хе...

    11 1 Отговор
    Инфантилния идиот тръмп направо разката "обединените".
    Пък аз си мислех, че по зле от бай дъно и камилата няма.

    12:09 08.09.2026

  • 10 Ъхъ

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "китайски балон":

    Със снежни топки!😂
    Май ще се наложи Дания да изпрати още една шейна с кучешки впряг! Това вече ще наклони везните!

    Коментиран от #25

    12:10 08.09.2026

  • 11 Пешо

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Хайде сега да няма двойни стандарти... изолация на сащ. Международна военна коалиция, смяна на режима в сащ, 20г. Окупация и после да слушат.... :) :) :)

    12:11 08.09.2026

  • 12 Исландците

    0 5 Отговор
    нямат нищо против. Просто там авторитарният режим трябва да си отиде.

    12:13 08.09.2026

  • 13 Налудник

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Соваж бейби":

    В такъв случай, ние защо не сме привикали посланика у нас? КАКВО ЧАКАМЕ???😎

    Коментиран от #16

    12:16 08.09.2026

  • 14 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Вселената е на клоуна ,кви протести бре

    12:22 08.09.2026

  • 15 Зеления

    8 0 Отговор
    Нещо не чувам ППДБ и ГЕРБ да искат да сме солидарни с Исландия, която е член на НАТО, както ореваха света да сме солидарни с Германия заради дрона в Лайпциг.

    Къде е Гюров да излезе с пост във Фейсбук?
    Къде е Асен Василев?
    Къде са от ГЕРБ?

    Нали сте много принципни, айде да ви видим сега !

    12:24 08.09.2026

  • 16 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Налудник":

    Ами не четеш какво пиша ! А
    привикайте го де ,си намериш таралеж в гащите.
    Дали ще се стресне Дончо как мислиш?Не трябва му се обръща внимание, добре че за сега концентрацията му е с Иран ако не бе този конфликт Исландия днес щяха са американци ,сещаш ли се ?Луд човек в серия когато не се съгласиш с него става агресивен,питай някой психиатър ти обясни.

    Коментиран от #22

    12:26 08.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Просяци

    1 2 Отговор
    Бай Дончо ще ги стриже скоро. Там си има база, що не реват срещу нея, а лапат пари от САЩ?

    12:30 08.09.2026

  • 19 А на турски карти

    7 0 Отговор
    Югоизточна България, вкл. Бургас, Ямбол и Стара Загора са отбелязани като турска територия.

    Някой да знае дали някое от българските правителства е привикало някой от посланиците на Турция за обяснения?

    12:31 08.09.2026

  • 20 Атина Палада

    2 2 Отговор
    Как пък в един също момент и двете ядрени суперсили се управляват от откачалки?

    12:33 08.09.2026

  • 21 УдоМача

    4 1 Отговор
    А европейците кристално ясно демонстрираха какви са ми6ки!!!

    12:34 08.09.2026

  • 22 Силаж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Соваж бейби":

    Тоа луд щеше да вразумява оня луд, ама май се получава синергия.

    12:38 08.09.2026

  • 23 Европейското знаме

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    е с 12 еврейски звезди - всяка от тях е за по едно от 12-те еврейски колена...

    САЩ е еврейска колония.

    ЕС е едновременно американска и еврейска колония.

    Щдео-сатанистите бяха изрисували на 100-левовата банкнота копие в сърцето на Алеко Константинов, като предизвестие за убийството на българския лъв.

    Радвайте се деца центо-идиотчета, че доматите изгниха по колците, но на пазара са по 3 евро килото, при условие, че миналата година бяха по 3 лв за килограм!

    Радвайте се, че през септември дините на пазара не се продават под 70 цента/кг, при условие, че миналата година бяха по 70 ст./кг!

    12:44 08.09.2026

  • 24 редник

    1 0 Отговор
    / Европейската комисия обяви инвестиция от 200 милиона евро за Гренландия.../

    200 милиона евро за Гренландия, 90 милиарда за Укпайна?
    Ц-ц-ц...

    12:46 08.09.2026

  • 25 китайски балон

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ъхъ":

    Глобална заблуда е че му трябва много и снежна топка с повечко лед стига при правилен прицел😅

    12:46 08.09.2026

  • 26 Констатация

    0 0 Отговор
    Бай Дончу ни докара световна криза с Горивата, тази енергийна криза удари по Промишленноста и Сел. стопанство в глобален мащаб, дизела надхвърли 1, 90 за Литър, Инфлацията галопира..., а вие си мълчите и кротувате и ни хвърляте прах в очите с абсолутно ненужна инфо!!!

    13:00 08.09.2026