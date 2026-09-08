Исландия привика американския посланик заради публикация на Тръмп

Исландия привика американския посланик след публикация на президента Доналд Тръмп в социалната му платформа Truth Social, съобщава Ройтерс, предава News.bg.
На публикуваното изображение Съединените щати, Канада, Гренландия, Исландия, Мексико, Централна Америка и Карибите са показани покрити с американския флаг, а цялата територия е обозначена като „Съединени американски щати“.
Външният министър на Исландия Торгердур Гунарсдотир е привикала американския посланик Били Лонг, който официално е встъпил в длъжност едва миналия месец. Тя е определила публикацията като напълно неуместна.
През последните години изявленията на Тръмп, че САЩ трябва да придобият Гренландия, предизвикаха напрежение между Вашингтон и Копенхаген, както и в Европа.
Миналия месец Исландия гласува против възобновяването на преговорите за членство в ЕС на референдум, на който амбициите на Тръмп спрямо Гренландия бяха част от контекста.
Някои от поддръжниците на започването на преговори посочиха опасенията си относно надеждността на САЩ като причина за обмисляне на по-тесни връзки с ЕС. Според анализаторите обаче вътрешните икономически съображения са водещи за крайния резултат.
Публикацията на Тръмп се появи часове след като Европейската комисия обяви инвестиция от 200 милиона евро за Гренландия по време на посещение на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен.
Датският премиер Мете Фредериксен заяви, че позицията на правителството и народа на Гренландия е последователна.
„Правителството и народът на Гренландия многократно са заявявали, че не искат да бъдат американци. Надявам се, че никой не се съмнява в това - нито в Съединените щати, нито в останалата част от света“, поясни тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахахаха😂😂😂😂
Коментиран от #11
11:58 08.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Соваж бейби
Коментиран от #23
11:59 08.09.2026
4 китайски балон
Коментиран от #10
12:01 08.09.2026
5 Брежнев
Коментиран от #7
12:03 08.09.2026
6 Абе
12:07 08.09.2026
7 Соваж бейби
До коментар #5 от "Брежнев":Засилват му агресията и желанието, какви преговори може да се води с човек много власт и луд ?Не е решил сериозно не го е направил за 1 час Исландия е американска територия кой ще ги спаси ?
Коментиран от #13
12:07 08.09.2026
8 Хаха
12:08 08.09.2026
9 Хе хе...
Пък аз си мислех, че по зле от бай дъно и камилата няма.
12:09 08.09.2026
10 Ъхъ
До коментар #4 от "китайски балон":Със снежни топки!😂
Май ще се наложи Дания да изпрати още една шейна с кучешки впряг! Това вече ще наклони везните!
Коментиран от #25
12:10 08.09.2026
11 Пешо
До коментар #1 от "Хахахаха😂😂😂😂":Хайде сега да няма двойни стандарти... изолация на сащ. Международна военна коалиция, смяна на режима в сащ, 20г. Окупация и после да слушат.... :) :) :)
12:11 08.09.2026
12 Исландците
12:13 08.09.2026
13 Налудник
До коментар #7 от "Соваж бейби":В такъв случай, ние защо не сме привикали посланика у нас? КАКВО ЧАКАМЕ???😎
Коментиран от #16
12:16 08.09.2026
14 Kaлпазанин
12:22 08.09.2026
15 Зеления
Къде е Гюров да излезе с пост във Фейсбук?
Къде е Асен Василев?
Къде са от ГЕРБ?
Нали сте много принципни, айде да ви видим сега !
12:24 08.09.2026
16 Соваж бейби
До коментар #13 от "Налудник":Ами не четеш какво пиша ! А
привикайте го де ,си намериш таралеж в гащите.
Дали ще се стресне Дончо как мислиш?Не трябва му се обръща внимание, добре че за сега концентрацията му е с Иран ако не бе този конфликт Исландия днес щяха са американци ,сещаш ли се ?Луд човек в серия когато не се съгласиш с него става агресивен,питай някой психиатър ти обясни.
Коментиран от #22
12:26 08.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Просяци
12:30 08.09.2026
19 А на турски карти
Някой да знае дали някое от българските правителства е привикало някой от посланиците на Турция за обяснения?
12:31 08.09.2026
20 Атина Палада
12:33 08.09.2026
21 УдоМача
12:34 08.09.2026
22 Силаж бейби
До коментар #16 от "Соваж бейби":Тоа луд щеше да вразумява оня луд, ама май се получава синергия.
12:38 08.09.2026
23 Европейското знаме
До коментар #3 от "Соваж бейби":е с 12 еврейски звезди - всяка от тях е за по едно от 12-те еврейски колена...
САЩ е еврейска колония.
ЕС е едновременно американска и еврейска колония.
Щдео-сатанистите бяха изрисували на 100-левовата банкнота копие в сърцето на Алеко Константинов, като предизвестие за убийството на българския лъв.
Радвайте се деца центо-идиотчета, че доматите изгниха по колците, но на пазара са по 3 евро килото, при условие, че миналата година бяха по 3 лв за килограм!
Радвайте се, че през септември дините на пазара не се продават под 70 цента/кг, при условие, че миналата година бяха по 70 ст./кг!
12:44 08.09.2026
24 редник
200 милиона евро за Гренландия, 90 милиарда за Укпайна?
Ц-ц-ц...
12:46 08.09.2026
25 китайски балон
До коментар #10 от "Ъхъ":Глобална заблуда е че му трябва много и снежна топка с повечко лед стига при правилен прицел😅
12:46 08.09.2026
26 Констатация
13:00 08.09.2026