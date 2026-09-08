Исландия привика американския посланик заради публикация на Тръмп

Исландия привика американския посланик след публикация на президента Доналд Тръмп в социалната му платформа Truth Social, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

На публикуваното изображение Съединените щати, Канада, Гренландия, Исландия, Мексико, Централна Америка и Карибите са показани покрити с американския флаг, а цялата територия е обозначена като „Съединени американски щати“.

Външният министър на Исландия Торгердур Гунарсдотир е привикала американския посланик Били Лонг, който официално е встъпил в длъжност едва миналия месец. Тя е определила публикацията като напълно неуместна.

През последните години изявленията на Тръмп, че САЩ трябва да придобият Гренландия, предизвикаха напрежение между Вашингтон и Копенхаген, както и в Европа.

Миналия месец Исландия гласува против възобновяването на преговорите за членство в ЕС на референдум, на който амбициите на Тръмп спрямо Гренландия бяха част от контекста.

Някои от поддръжниците на започването на преговори посочиха опасенията си относно надеждността на САЩ като причина за обмисляне на по-тесни връзки с ЕС. Според анализаторите обаче вътрешните икономически съображения са водещи за крайния резултат.

Публикацията на Тръмп се появи часове след като Европейската комисия обяви инвестиция от 200 милиона евро за Гренландия по време на посещение на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен.

Датският премиер Мете Фредериксен заяви, че позицията на правителството и народа на Гренландия е последователна.

„Правителството и народът на Гренландия многократно са заявявали, че не искат да бъдат американци. Надявам се, че никой не се съмнява в това - нито в Съединените щати, нито в останалата част от света“, поясни тя.