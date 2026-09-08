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Зеленски се надява да се срещне с Тръмп до 20 септември
  Тема: Украйна

Зеленски се надява да се срещне с Тръмп до 20 септември

8 Септември, 2026 13:51 657 17

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Украинският президент планира да обсъди с американския си колега пакет за противовъздушна отбрана за зимата

Зеленски се надява да се срещне с Тръмп до 20 септември - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се надява да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп до 20 септември и планира да обсъди с него пакет за противовъздушна отбрана за зимата, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирана от БТА.

„Планирам да се срещна с президента Тръмп през втората половина на този месец, за да повдигна този въпрос“, каза Зеленски пред журналисти.

По думите му Русия е засилила въздушните си атаки срещу Украйна, докато Киев е изправен пред критичен недостиг на доставки за противовъздушната отбрана.

Украинският президент заяви още, че специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са представили няколко „добри идеи“, които могат да бъдат обсъдени в рамките на преговори за евентуален край на войната.

Двамата американски пратеници посетиха Москва и Киев през уикенда.

Зеленски посочи, че следващата тристранна среща може да бъде организирана в Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга страна.

В разговор с журналисти през приложението WhatsApp Зеленски заяви, че е готов да направи компромис по въпросите, свързани с ударите срещу доставките на зърно и енергийната инфраструктура.

Украинският президент изрази очакване Москва да предприеме сходна стъпка.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    18 1 Отговор
    Срока на годност на тази гнида почти изтече..! Учудвам се на дебилите които заобикалят този ФАКТ.

    13:55 08.09.2026

  • 2 Очаква.....в бяла прахообразна мъгла

    15 0 Отговор
    А на Тръмп не му дреме.
    На Путин също

    Коментиран от #5

    13:57 08.09.2026

  • 3 Факти

    13 0 Отговор
    Защо ,в бедна евроатлантическа колониална България събираме капачки за децата? Защо , корумпирани политици, като Желязков, не са в затвора?

    13:57 08.09.2026

  • 4 Аман

    11 0 Отговор
    От вашия Зеленски.

    13:58 08.09.2026

  • 5 Интересно какъв ще е рейтингът на

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Очаква.....в бяла прахообразна мъгла":

    Зеленски към март месец следващата година

    13:58 08.09.2026

  • 6 Смешник

    10 0 Отговор
    Какви ракети очаква от Тръмп нали уж чичо Дончо иска да прекрати войната

    13:59 08.09.2026

  • 7 Слуга на народа

    9 0 Отговор
    "Надай се коньо за зелена трева"

    13:59 08.09.2026

  • 8 Каква зима?

    4 0 Отговор
    Той нали издаде указ да я отменят?

    14:02 08.09.2026

  • 9 не може да бъде

    6 0 Отговор
    Натаняху завлече Тръмп в блатото но Зеленски може да го удави ако Тръмп не разбира тия маневри ...Искам да обърна внимание на преговарящата група на Украйна на последните преговори с Виткоф и Къшнър -Зеленски има британско гражданство Умеров Арахамия и Буданов са с американско само Кислица няма чуждо гражданство!?С кого преговарят американците просто не разбирам !??И ако преговорите не дадат на Тръмп положителен политически актив той ще загуби изборите през ноември ..поражението даже може да бъде много тежко и ако това се случи това ще бъде кроят на неговата политическа кариера!?

    Коментиран от #14

    14:02 08.09.2026

  • 10 Домъчня

    6 0 Отговор
    му пак за бибата на оранжевия мечок.
    Ще бъде обслужен , както обикновено.

    14:06 08.09.2026

  • 11 Полезен

    6 0 Отговор
    идиот е. Не може да му се отрече. Всеки го ползва както намери за добре.

    14:07 08.09.2026

  • 12 Неповторим

    1 15 Отговор
    Володимир Зеленски доказа на целия свят какво означава истински лидер и мъж от стомана! Докато някои „велики стратези“ се крият в петдесетметрови бункери и треперят от собствената си сянка, този човек остана на предна линия в най-мрачния час, облече военната тениска и каза историческото: „Трябва ми муниции, не превоз!“Той буквално разглоби и провали всички мокри сънища за „тридневни блицкригове“. Превърна се в символ на свободния свят, обедини цяла Европа и накара най-мощните армии да му козируват и да му пращат техника. Зеленски показа, че моралът, смелостта и достойнството са по-силни от всяка пропаганда и остарели танкове. Историческа личност, която ще се изучава в учебниците векове наред! Сега на някои хора тук пак ще им се вдигне кръвното, но истината боли – Украйна има велик лидер, а други имат просто един застаряващ диктатор в бункер! Слава на Украйна и респект за този титан! 🇺🇦

    14:08 08.09.2026

  • 13 име

    2 0 Отговор
    У аФриканция няма нафта, а шефчето на ЦРУ отишло с големия транспортен самолет да прибира трупове на агенти, утилизирани в Бандеристан.

    14:15 08.09.2026

  • 14 не зеленски

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "не може да бъде":

    А евронацистите се опитват всячески да държат Тръмп ангажиран в избивонето на украинци. Затова отказаха каквото и да е участие в терористичните действия срещу Иран. Ако беше преди години, с удоволствие щяха да въргат демократични бомби като в Ирак, Сирия, Либия, Сърбия и Афганистан.

    14:18 08.09.2026

  • 15 Соваж бейби

    4 0 Отговор
    Тоест надява се Дони да е на кеф му се даде някой милиард, да продължи да избива украраинци и доразрушава инфраструктурата каквото е останало в Украйна. А Зелю си ходи от държава на държава в Европа на почивки и безплатни обяди и вечеря ,жена му да пазарува от бутици и прави скандали из Европа. Ама един ден ще има край и той е близо !

    14:22 08.09.2026

  • 16 Читател

    3 0 Отговор
    Искам да не го виждам .

    14:25 08.09.2026

  • 17 Котка

    1 0 Отговор
    Голям смях. Зеленски планира.

    14:42 08.09.2026

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