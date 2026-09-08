Зеленски се надява да се срещне с Тръмп до 20 септември

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се надява да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп до 20 септември и планира да обсъди с него пакет за противовъздушна отбрана за зимата, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирана от БТА.

„Планирам да се срещна с президента Тръмп през втората половина на този месец, за да повдигна този въпрос“, каза Зеленски пред журналисти.

По думите му Русия е засилила въздушните си атаки срещу Украйна, докато Киев е изправен пред критичен недостиг на доставки за противовъздушната отбрана.

Украинският президент заяви още, че специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са представили няколко „добри идеи“, които могат да бъдат обсъдени в рамките на преговори за евентуален край на войната.

Двамата американски пратеници посетиха Москва и Киев през уикенда.

Зеленски посочи, че следващата тристранна среща може да бъде организирана в Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга страна.

В разговор с журналисти през приложението WhatsApp Зеленски заяви, че е готов да направи компромис по въпросите, свързани с ударите срещу доставките на зърно и енергийната инфраструктура.

Украинският президент изрази очакване Москва да предприеме сходна стъпка.