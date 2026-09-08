Зеленски се надява да се срещне с Тръмп до 20 септември

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се надява да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп до 20 септември и планира да обсъди с него пакет за противовъздушна отбрана за зимата, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирана от БТА.
„Планирам да се срещна с президента Тръмп през втората половина на този месец, за да повдигна този въпрос“, каза Зеленски пред журналисти.
По думите му Русия е засилила въздушните си атаки срещу Украйна, докато Киев е изправен пред критичен недостиг на доставки за противовъздушната отбрана.
Украинският президент заяви още, че специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са представили няколко „добри идеи“, които могат да бъдат обсъдени в рамките на преговори за евентуален край на войната.
Двамата американски пратеници посетиха Москва и Киев през уикенда.
Зеленски посочи, че следващата тристранна среща може да бъде организирана в Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга страна.
В разговор с журналисти през приложението WhatsApp Зеленски заяви, че е готов да направи компромис по въпросите, свързани с ударите срещу доставките на зърно и енергийната инфраструктура.
Украинският президент изрази очакване Москва да предприеме сходна стъпка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
13:55 08.09.2026
2 Очаква.....в бяла прахообразна мъгла
На Путин също
Коментиран от #5
13:57 08.09.2026
3 Факти
13:57 08.09.2026
4 Аман
13:58 08.09.2026
5 Интересно какъв ще е рейтингът на
До коментар #2 от "Очаква.....в бяла прахообразна мъгла":Зеленски към март месец следващата година
13:58 08.09.2026
6 Смешник
13:59 08.09.2026
7 Слуга на народа
13:59 08.09.2026
8 Каква зима?
14:02 08.09.2026
9 не може да бъде
Коментиран от #14
14:02 08.09.2026
10 Домъчня
Ще бъде обслужен , както обикновено.
14:06 08.09.2026
11 Полезен
14:07 08.09.2026
12 Неповторим
14:08 08.09.2026
13 име
14:15 08.09.2026
14 не зеленски
До коментар #9 от "не може да бъде":А евронацистите се опитват всячески да държат Тръмп ангажиран в избивонето на украинци. Затова отказаха каквото и да е участие в терористичните действия срещу Иран. Ако беше преди години, с удоволствие щяха да въргат демократични бомби като в Ирак, Сирия, Либия, Сърбия и Афганистан.
14:18 08.09.2026
15 Соваж бейби
14:22 08.09.2026
16 Читател
14:25 08.09.2026
17 Котка
14:42 08.09.2026