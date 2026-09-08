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Песков: Путин и Моди планират двустранна среща на 11 септември в Делхи

Песков: Путин и Моди планират двустранна среща на 11 септември в Делхи

8 Септември, 2026 14:21 447 14

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Разговорите ще се проведат в кулоарите на срещата на лидерите на страните от БРИКС

Песков: Путин и Моди планират двустранна среща на 11 септември в Делхи - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Планира се двустранна среща между руския президент Владимир Путин и индийския премиер Нарендра Моди на 11 септември в Делхи, в кулоарите на срещата на лидерите на страните от БРИКС, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.

„С нетърпение чакаме двустранната среща на президента и премиера. Тя е планирана за петък“, каза Песков на брифинг за индийски журналисти.

Песков заяви, че Владимир Путин и Нарендра Моди имат близки, но същевременно прагматични отношения.

„Нашите лидери, лидерите на Русия и Индия, са в много близки лични отношения. Те са много прагматични в своите взаимоотношения, те са искрени и имат възможност откровено да обсъждат най-чувствителните проблеми от международния дневен ред по открит и конструктивен начин“, посочи говорителят на Кремъл.

Песков заяви още, че позицията на Индия по отношение на конфликта в Украйна в значителна степен съвпада с тази на Русия.

По думите му Москва се стреми към решения на кризата с мирни средства.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да питам

    3 0 Отговор
    Е , и ? После да се види и с Ким Чо ..

    14:24 08.09.2026

  • 2 Удри Зельо

    3 0 Отговор
    Индиеца пак ще начука канчето на бай пундьо хохохох

    14:26 08.09.2026

  • 3 Всичко от московия е лъжа и измама !

    5 3 Отговор
    Моди към Путин днес в Бишкек: време е войната да приключи. Време е да се премине от безкрайната война към мир, защото човечеството има нужда от това.
    Съдейки по физиономията на Путин, думите не му харесаха особено.
    Четири години Кремъл обяснява, че Русия уж иска мир, но все някой друг ѝ пречи.
    И когато дори Моди ти казва в очите, че е време да приключваш войната, става все по-трудно да поддържаш тази приказка.

    „Всеки един ден, прекаран във война, тласка човечеството назад. А всяка една стъпка, направена към мира, изпълва цялото човечество с нова надежда и ентусиазъм.
    Трябва да преминем от безкрайна война към край на войната.
    Трябва да се движим в тази посока, която е съществена и за благосъстоянието на човечеството.
    Това е зовът на човечеството – всички въпроси да бъдат решени мирно възможно най-скоро. Това е посланието на Индия – посланието от земята на Ганди, земята на Буда: послание за мир, послание за човечност.“


    В същото време през последните две десетилетия Ню Делхи значително увеличи покупките на американско въоръжение и техника.

    14:28 08.09.2026

  • 4 Марийчето каза че Путин

    2 2 Отговор
    не излиза от бункер и никой не го кани. Май спомена че само Тръмп е направил среща с него за да се разберат Как да поделят украйнката. Сега пък някой го бил поканил в Индия. Е той как ще прескочи до Индия като никой не го пуска от Русия. Вие нещо се майтапите с хората.

    Коментиран от #6

    14:28 08.09.2026

  • 5 Реалност

    4 2 Отговор
    Индийците са доста по напред в цивилизационното си развитие, спрямо монголо-татарите по московието

    Коментиран от #8

    14:30 08.09.2026

  • 6 Соломон

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Марийчето каза че Путин":

    Ами нормално е да искат да се срещнат. Все пак в бензиностанцията има нефт а няма гориво. Последната доставка на гориво в Мурманск доста се забави заради разминаване в цените по които Русия иска да закупи гориво

    Коментиран от #10

    14:31 08.09.2026

  • 7 Пусин е най-npoZтото жуже на света

    5 0 Отговор
    "... в кулоарите ..."
    Ще се срещнат в коридора, може би докато се разминават. Това са му срещите вече на Пусин - по коридорите, това е мястото, което му се полага на бункерния cъceл !

    14:35 08.09.2026

  • 8 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Реалност":

    Индийчетата задължително носят медали с челни позиции във всички възможни международни научни олимпиади.
    За ужас на копейците, които се изприщват от думата "професор", Индия има много-много професори на най-престижните места в света

    14:36 08.09.2026

  • 9 име

    0 1 Отговор
    Моди и Индия, като цяло, са краварския кон в БРИКС. Не мисля, че ще още дълго ще ги търпят, ако не си коригират политиката. Да не говорим, че и на запад хич не им се кефят. В САЩ, Австралия и Англия много се дразнят, че Индия позволява да съществуват центрове за телефонни измами, крадящи пари от данъкоплатците. Не че нещо, просто управляващите искат да имат монопол върху кражбите, а и парите на хората ставот все по-ограничени. Иска им се на някои хора да спрат работните визи за индийци за да притиснат Индия, но в същото време Индия знае че няма кой да ги замести. И така, взаимно се надлъгват, но индийците взеха да прилагат тези.номера и в Брикс.

    14:39 08.09.2026

  • 10 за сега

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Соломон":

    Нефт няма у кравария и ЕССР. Най-вече нафта, това е причината цената на нафтата да е толкова висока. И ще става още по-висока.

    Коментиран от #13, #14

    14:41 08.09.2026

  • 11 Малиии

    1 0 Отговор
    Дежурната рузня положи .. Нема един "зеленясъл" партизан ... 😁

    14:43 08.09.2026

  • 12 Джавахарвал Неру

    0 0 Отговор
    Тоя кремълски шматарок се радва всеки път, когато някой му обърне внимание. Не може да схване, че е с "изтекъл срок на годност". Дори Моди му намекна, че е пречка за развитието на света. Наближава времето, когато ще го "пенсионират с почести" по "препоръка" на другарят Си, или с колективно решение на БРИКС. Ще подкрепят някой по-подходящ за мащабните китайски проекти, които в момента са в застой, заради изкуфялото кремълско старче.

    14:45 08.09.2026

  • 13 мдааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "за сега":

    Най-актуалният виц - Защо горивата поскъпват ? - Украйна е виновна ...

    14:45 08.09.2026

  • 14 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "за сега":

    Кой ти е дал диплома.Нафтата е продукт и се извлича от нефта.Така както се извлича и бензина

    14:46 08.09.2026

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