Песков: Путин и Моди планират двустранна среща на 11 септември в Делхи

Планира се двустранна среща между руския президент Владимир Путин и индийския премиер Нарендра Моди на 11 септември в Делхи, в кулоарите на срещата на лидерите на страните от БРИКС, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.
„С нетърпение чакаме двустранната среща на президента и премиера. Тя е планирана за петък“, каза Песков на брифинг за индийски журналисти.
Песков заяви, че Владимир Путин и Нарендра Моди имат близки, но същевременно прагматични отношения.
„Нашите лидери, лидерите на Русия и Индия, са в много близки лични отношения. Те са много прагматични в своите взаимоотношения, те са искрени и имат възможност откровено да обсъждат най-чувствителните проблеми от международния дневен ред по открит и конструктивен начин“, посочи говорителят на Кремъл.
Песков заяви още, че позицията на Индия по отношение на конфликта в Украйна в значителна степен съвпада с тази на Русия.
По думите му Москва се стреми към решения на кризата с мирни средства.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да питам
14:24 08.09.2026
2 Удри Зельо
14:26 08.09.2026
3 Всичко от московия е лъжа и измама !
Съдейки по физиономията на Путин, думите не му харесаха особено.
Четири години Кремъл обяснява, че Русия уж иска мир, но все някой друг ѝ пречи.
И когато дори Моди ти казва в очите, че е време да приключваш войната, става все по-трудно да поддържаш тази приказка.
„Всеки един ден, прекаран във война, тласка човечеството назад. А всяка една стъпка, направена към мира, изпълва цялото човечество с нова надежда и ентусиазъм.
Трябва да преминем от безкрайна война към край на войната.
Трябва да се движим в тази посока, която е съществена и за благосъстоянието на човечеството.
Това е зовът на човечеството – всички въпроси да бъдат решени мирно възможно най-скоро. Това е посланието на Индия – посланието от земята на Ганди, земята на Буда: послание за мир, послание за човечност.“
В същото време през последните две десетилетия Ню Делхи значително увеличи покупките на американско въоръжение и техника.
14:28 08.09.2026
4 Марийчето каза че Путин
Коментиран от #6
14:28 08.09.2026
5 Реалност
Коментиран от #8
14:30 08.09.2026
6 Соломон
До коментар #4 от "Марийчето каза че Путин":Ами нормално е да искат да се срещнат. Все пак в бензиностанцията има нефт а няма гориво. Последната доставка на гориво в Мурманск доста се забави заради разминаване в цените по които Русия иска да закупи гориво
Коментиран от #10
14:31 08.09.2026
7 Пусин е най-npoZтото жуже на света
Ще се срещнат в коридора, може би докато се разминават. Това са му срещите вече на Пусин - по коридорите, това е мястото, което му се полага на бункерния cъceл !
14:35 08.09.2026
8 Факт
До коментар #5 от "Реалност":Индийчетата задължително носят медали с челни позиции във всички възможни международни научни олимпиади.
За ужас на копейците, които се изприщват от думата "професор", Индия има много-много професори на най-престижните места в света
14:36 08.09.2026
9 име
14:39 08.09.2026
10 за сега
До коментар #6 от "Соломон":Нефт няма у кравария и ЕССР. Най-вече нафта, това е причината цената на нафтата да е толкова висока. И ще става още по-висока.
Коментиран от #13, #14
14:41 08.09.2026
11 Малиии
14:43 08.09.2026
12 Джавахарвал Неру
14:45 08.09.2026
13 мдааааа
До коментар #10 от "за сега":Най-актуалният виц - Защо горивата поскъпват ? - Украйна е виновна ...
14:45 08.09.2026
14 Соломон
До коментар #10 от "за сега":Кой ти е дал диплома.Нафтата е продукт и се извлича от нефта.Така както се извлича и бензина
14:46 08.09.2026