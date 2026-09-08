Песков: Путин и Моди планират двустранна среща на 11 септември в Делхи

Планира се двустранна среща между руския президент Владимир Путин и индийския премиер Нарендра Моди на 11 септември в Делхи, в кулоарите на срещата на лидерите на страните от БРИКС, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.

„С нетърпение чакаме двустранната среща на президента и премиера. Тя е планирана за петък“, каза Песков на брифинг за индийски журналисти.

Песков заяви, че Владимир Путин и Нарендра Моди имат близки, но същевременно прагматични отношения.

„Нашите лидери, лидерите на Русия и Индия, са в много близки лични отношения. Те са много прагматични в своите взаимоотношения, те са искрени и имат възможност откровено да обсъждат най-чувствителните проблеми от международния дневен ред по открит и конструктивен начин“, посочи говорителят на Кремъл.

Песков заяви още, че позицията на Индия по отношение на конфликта в Украйна в значителна степен съвпада с тази на Русия.

По думите му Москва се стреми към решения на кризата с мирни средства.