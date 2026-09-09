Масирани удари в Украйна: ТЕЦ спря работа, блекаут и жертви

Украйна е подложена на масиран въздушен удар от руски дронове и ракети, който предизвика сериозни щети по критичната инфраструктура и отне човешки животи. Ситуацията към 4:00 часа сутринта на 9 септември остава критична в множество региони на страната, предава „Украинская правда“ .
Енергиен колапс: ТЕЦ спря работа, мащабен блекдаут на юг
След няколко последователни вълни от атаки, една от големите топлоелектрически централи (ТЕЦ) прекрати производството на електроенергия поради сериозни повреди по оборудването. По данни на официалния сайт на ДТЭК, това е поредният тежък удар по енергийната мрежа, като от началото на пълномащабната инвазия съоръженията на компанията са атакувани над 230 пъти.
Ударът съвпадна с пълен блекдаут в Николаев и Херсон. Вечерта на 8 септември електричеството в тези два областни центъра изчезна напълно, съобщиха кметът на Николаев Александър Сенкевич и ръководителят на градската администрация на Херсон Ярослав Шанько в каналите си в Telegram. В Николаев спряха трамваите, а водоподаването бе прекъснато. До ранните часове на 9 септември енергетиците успяха частично да възстановят захранването в някои райони на юг.
Жертви и ранени: Дронове атакуваха влак, жилищни сгради и заводи
- Трагедия в Херсон: Около 19:10 часа руски безпилотен апарат удари многоетажна жилищна сграда в Днепровския район на града. При нападението загина 70-годишна жена, намирала се в апартамента си, информира началникът на Херсонската ОВА Александър Прокудин.
- Удар по влак в Сумска област: В Сумския район руски дронове извършиха прицелна атака срещу пристигащ пътнически влак. Избухна пожар в локомотива и един от вагоните. По данни на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ГСЧС), 10 души са ранени. Спасителите и местните власти успяха своевременно да евакуират останалите 19 пътници с бронирана техника.
- Атаки в Харков и Золочев: През нощта срещу 9 септември дронове „Шахед“ удариха жилищна кооперация в Киевския район на Харков и склад в Холодногорския район, където избухна голям пожар. По-рано вечерта руски дронове атакуваха и град Золочев в Богодуховския район, при което пострадаха трима мирни граждани и бяха разрушени административни и частни сгради, потвърди областният управител Олег Синегубов.
- Пожар в Бяла Църква: В град Бяла Църква (Киевска област) руски удар предизвика огромен пожар в местно предприятие. Градският съвет призова жителите на съседните сгради спешно да затворят прозорците си поради гъстото задимяване. Местни източници съобщават, че е засегнат заводът на марката за хранителни продукти REEVА.
Транспортен колапс в столицата Киев
След поредицата от въздушни тревоги и ракетни удари през денонощието, Киев изпадна в сериозен транспортен колапс. Движението по мостовете, свързващи левия и десния бряг на Днепър, бе силно затруднено, а градският наземен транспорт се движеше с огромни закъснения. Стотици жители останаха блокирани по спирките в опит да се приберат, тъй като пуснатите извънредни автобуси се оказаха препълнени, предава „Економическа правда“.
Възстановителните работи по разрушената инфраструктура в цялата страна продължават в аварийно темпо.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айде бе Зелю... фатай бързо
04:21 09.09.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ТАЗИ ВЕЧЕР ДИСКОТЕКА " БАНГАРСНГА" ПРОДЪЛЖАВА ;)
..,.....
БРАТУШКИТЕ ГАЛЕНО НАРИЧАТ УДАРИТЕ
" УАЙЛДБЕРИС"....
04:22 09.09.2026
3 оня с коня
04:24 09.09.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
04:25 09.09.2026
5 оня с коня
04:26 09.09.2026
6 ГОЛЕМ СМЕХ
- Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!
04:27 09.09.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
04:27 09.09.2026
8 хитлер
04:31 09.09.2026
9 Честит 9 lХ
Празни и все пак
04:31 09.09.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЕ РАЗТВОРИХА И ГИ НАРЪСИХА :)
.......
В УКРАЙНА ПО ТОЛКОВА РАКЕТИ ПАДАТ САМО ЗА ЕДНА ВЕЧЕР :)
..... И 10 ЗАВОДА ДА ИМА ЗА ПВО РАКЕТИ ... НЯМА ФАЙДА ...
04:39 09.09.2026
11 Константин Преславски пита
Коментиран от #12
04:44 09.09.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #11 от "Константин Преславски пита":ПОНЕ КАТО ХОДИШ НА УЛИЦАТА , НЯМА КОЙ ДА ТЕ ГЛОБИ:)
04:47 09.09.2026
13 ФФАШИЗЪМ + НАРКО =ККАПИТУЛАЦИЯ
ЛИЦЕТО НА ФФАШИЗМА В ДЕЙСТВИЕ !! ДОКАТО НЕ УНИЩОЖАТ И ПОСЛЕДНИЯ , НЯМА ДА МИРЯСАТ ! ВИЖДАЙКИ СМАЗАНАТА ВЕЧЕ УУКРАЙНА , ПРОДЪЛЖАВАТ УУБИЙСТВЕНАТА "ПОМОЩ" , БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОЯТО "ПОМОЩ" ДОКАТРАХА УКРАЙНА ДО ТОВА ДЕРЕДЖЕ !
!
04:47 09.09.2026
14 малиййй
05:00 09.09.2026
15 Kaлпазанин
05:05 09.09.2026
16 604
05:10 09.09.2026
17 604
05:13 09.09.2026
18 Милене, вземи се в ръце
Знанието на езици е богатство, но да си служиш с родния език е достойнство!
05:23 09.09.2026
19 Подигравка
05:24 09.09.2026
20 За наивници
Къде толкова будни активистки по това време?
Правя сравнение с другите теми и коментарите, които къде- къде са по интересни от този!
05:32 09.09.2026
21 Блекаут
Мими, кога ще има пълно блекаут на Луната, че много ме вълнува?!
05:46 09.09.2026
22 Т. Живков
05:58 09.09.2026