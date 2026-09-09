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Масирани удари в Украйна: ТЕЦ спря работа, блекаут и жертви
  Тема: Украйна

Масирани удари в Украйна: ТЕЦ спря работа, блекаут и жертви

9 Септември, 2026 04:04, обновена 9 Септември, 2026 04:13 1 380 22

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Нова вълна от руски атаки остави градове без ток, пострадаха цивилни

Масирани удари в Украйна: ТЕЦ спря работа, блекаут и жертви - 1
Снимка: Харковска ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна е подложена на масиран въздушен удар от руски дронове и ракети, който предизвика сериозни щети по критичната инфраструктура и отне човешки животи. Ситуацията към 4:00 часа сутринта на 9 септември остава критична в множество региони на страната, предава „Украинская правда“ .

Енергиен колапс: ТЕЦ спря работа, мащабен блекдаут на юг

След няколко последователни вълни от атаки, една от големите топлоелектрически централи (ТЕЦ) прекрати производството на електроенергия поради сериозни повреди по оборудването. По данни на официалния сайт на ДТЭК, това е поредният тежък удар по енергийната мрежа, като от началото на пълномащабната инвазия съоръженията на компанията са атакувани над 230 пъти.

Ударът съвпадна с пълен блекдаут в Николаев и Херсон. Вечерта на 8 септември електричеството в тези два областни центъра изчезна напълно, съобщиха кметът на Николаев Александър Сенкевич и ръководителят на градската администрация на Херсон Ярослав Шанько в каналите си в Telegram. В Николаев спряха трамваите, а водоподаването бе прекъснато. До ранните часове на 9 септември енергетиците успяха частично да възстановят захранването в някои райони на юг.

Жертви и ранени: Дронове атакуваха влак, жилищни сгради и заводи

  • Трагедия в Херсон: Около 19:10 часа руски безпилотен апарат удари многоетажна жилищна сграда в Днепровския район на града. При нападението загина 70-годишна жена, намирала се в апартамента си, информира началникът на Херсонската ОВА Александър Прокудин.
  • Удар по влак в Сумска област: В Сумския район руски дронове извършиха прицелна атака срещу пристигащ пътнически влак. Избухна пожар в локомотива и един от вагоните. По данни на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ГСЧС), 10 души са ранени. Спасителите и местните власти успяха своевременно да евакуират останалите 19 пътници с бронирана техника.
  • Атаки в Харков и Золочев: През нощта срещу 9 септември дронове „Шахед“ удариха жилищна кооперация в Киевския район на Харков и склад в Холодногорския район, където избухна голям пожар. По-рано вечерта руски дронове атакуваха и град Золочев в Богодуховския район, при което пострадаха трима мирни граждани и бяха разрушени административни и частни сгради, потвърди областният управител Олег Синегубов.
  • Пожар в Бяла Църква: В град Бяла Църква (Киевска област) руски удар предизвика огромен пожар в местно предприятие. Градският съвет призова жителите на съседните сгради спешно да затворят прозорците си поради гъстото задимяване. Местни източници съобщават, че е засегнат заводът на марката за хранителни продукти REEVА.

Транспортен колапс в столицата Киев

След поредицата от въздушни тревоги и ракетни удари през денонощието, Киев изпадна в сериозен транспортен колапс. Движението по мостовете, свързващи левия и десния бряг на Днепър, бе силно затруднено, а градският наземен транспорт се движеше с огромни закъснения. Стотици жители останаха блокирани по спирките в опит да се приберат, тъй като пуснатите извънредни автобуси се оказаха препълнени, предава „Економическа правда“.

Възстановителните работи по разрушената инфраструктура в цялата страна продължават в аварийно темпо.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айде бе Зелю... фатай бързо

    32 81 Отговор
    Вокзал, Москва, подпис на капитулацията да спре тая мъка и да мирне света за по дълго време!!!

    04:21 09.09.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 69 Отговор
    ТВА Е ОТ ВЧЕРА
    ......
    ТАЗИ ВЕЧЕР ДИСКОТЕКА " БАНГАРСНГА" ПРОДЪЛЖАВА ;)
    ..,.....
    БРАТУШКИТЕ ГАЛЕНО НАРИЧАТ УДАРИТЕ
    " УАЙЛДБЕРИС"....

    04:22 09.09.2026

  • 3 оня с коня

    10 71 Отговор
    Нищо не ти се разбира бе байГанев, друсан ли до пиян ли си?????

    04:24 09.09.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    31 72 Отговор
    Нали сте щитът, който пази европа от Русия! Загивайте мъжествено, докато си пием ракията, а гейовете се чекнат по гейпарадите. Много поздрави от НАТО и гейсъюз, ДРЪЖТЕ СЕ ЕЙ !

    04:25 09.09.2026

  • 5 оня с коня

    29 63 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    04:26 09.09.2026

  • 6 ГОЛЕМ СМЕХ

    22 66 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    04:27 09.09.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    25 64 Отговор
    Да изгниетe на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    04:27 09.09.2026

  • 8 хитлер

    25 61 Отговор
    Мисирки тъпи"блекаут"- не знаете българската дума ли?

    04:31 09.09.2026

  • 9 Честит 9 lХ

    17 63 Отговор
    Това не са бомби а заря
    Празни и все пак

    04:31 09.09.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 61 Отговор
    АМЕРИКАНЦИТЕ ТАЗИ ВЕЧЕР ИЗПОЛЗВАХА 63 .. 63 РАКЕТИ ПЕЙТРИЪТ ЗА ДА ЗАЩИТЯТ БАЬАТА В ЙОРДАНИЯ ОТ 40 ИРАНСКИ РАКЕТИ .... И ПАК 2 КАСЕТНИ БОЙНИ ГЛАВИ
    СЕ РАЗТВОРИХА И ГИ НАРЪСИХА :)
    .......
    В УКРАЙНА ПО ТОЛКОВА РАКЕТИ ПАДАТ САМО ЗА ЕДНА ВЕЧЕР :)
    ..... И 10 ЗАВОДА ДА ИМА ЗА ПВО РАКЕТИ ... НЯМА ФАЙДА ...

    04:39 09.09.2026

  • 11 Константин Преславски пита

    11 59 Отговор
    Как се превежда на славянските езици "пълен блекдаут в Николаев и Херсон" ?

    Коментиран от #12

    04:44 09.09.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 55 Отговор

    До коментар #11 от "Константин Преславски пита":

    ПОНЕ КАТО ХОДИШ НА УЛИЦАТА , НЯМА КОЙ ДА ТЕ ГЛОБИ:)

    04:47 09.09.2026

  • 13 ФФАШИЗЪМ + НАРКО =ККАПИТУЛАЦИЯ

    16 56 Отговор
    ФФАШАГИТЕ ДОКАРАХА УКРИТЕ ДО ККАПИТУЛАЦИЯ ! И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПОМПЯТ ННАДРУСАНОТО - НОВ ЩИТ ОТ НОРВЕГИЯ ЗА ЗИМАТА , ПЕТРИАТ ОТ ГРМАНИЯ ИИИИИИИИ.
    ЛИЦЕТО НА ФФАШИЗМА В ДЕЙСТВИЕ !! ДОКАТО НЕ УНИЩОЖАТ И ПОСЛЕДНИЯ , НЯМА ДА МИРЯСАТ ! ВИЖДАЙКИ СМАЗАНАТА ВЕЧЕ УУКРАЙНА , ПРОДЪЛЖАВАТ УУБИЙСТВЕНАТА "ПОМОЩ" , БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОЯТО "ПОМОЩ" ДОКАТРАХА УКРАЙНА ДО ТОВА ДЕРЕДЖЕ !
    !

    04:47 09.09.2026

  • 14 малиййй

    11 45 Отговор
    Колко млого жълтопаветни юрогейчета не спят и са се качнали на тролейката да шляпат минусчета за пусти центове!!!

    05:00 09.09.2026

  • 15 Kaлпазанин

    11 36 Отговор
    Та какъв склад гореше в Русия 🤔🤔🤔🤔 ,и стола на магарето Мерц ли се клатеше или ще му го ритат ,оня рютето прати ли Пейтриъти ли Ко бе там

    05:05 09.09.2026

  • 16 604

    8 32 Отговор
    Много умни глисти тука...НО май никой не схваща че намирисва МНОГО дебело на ядрени удари...всички събития последния месец говорят за това!

    05:10 09.09.2026

  • 17 604

    10 27 Отговор
    Платения щатен мишок помпа яко с ай питата вече е достигнал докъм 20 и косур....смешкоооо

    05:13 09.09.2026

  • 18 Милене, вземи се в ръце

    16 12 Отговор
    Ние сме българи! Какъв е тоя « блекаут»?
    Знанието на езици е богатство, но да си служиш с родния език е достойнство!

    05:23 09.09.2026

  • 19 Подигравка

    13 15 Отговор
    Вече пета година копейките побеждават Украйна с писане на дърти лъжи или глупости и все не им се получава 😂 .

    05:24 09.09.2026

  • 20 За наивници

    14 33 Отговор
    Тези минуси са служебни!
    Къде толкова будни активистки по това време?
    Правя сравнение с другите теми и коментарите, които къде- къде са по интересни от този!

    05:32 09.09.2026

  • 21 Блекаут

    6 9 Отговор
    Цъцъцъ.
    Мими, кога ще има пълно блекаут на Луната, че много ме вълнува?!

    05:46 09.09.2026

  • 22 Т. Живков

    3 1 Отговор
    Как е как е, шегувайки се ви питам? 😀

    05:58 09.09.2026

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