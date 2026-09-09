Масирани удари в Украйна: ТЕЦ спря работа, блекаут и жертви

Украйна е подложена на масиран въздушен удар от руски дронове и ракети, който предизвика сериозни щети по критичната инфраструктура и отне човешки животи. Ситуацията към 4:00 часа сутринта на 9 септември остава критична в множество региони на страната, предава „Украинская правда“ .

Енергиен колапс: ТЕЦ спря работа, мащабен блекдаут на юг

След няколко последователни вълни от атаки, една от големите топлоелектрически централи (ТЕЦ) прекрати производството на електроенергия поради сериозни повреди по оборудването. По данни на официалния сайт на ДТЭК, това е поредният тежък удар по енергийната мрежа, като от началото на пълномащабната инвазия съоръженията на компанията са атакувани над 230 пъти.

Ударът съвпадна с пълен блекдаут в Николаев и Херсон. Вечерта на 8 септември електричеството в тези два областни центъра изчезна напълно, съобщиха кметът на Николаев Александър Сенкевич и ръководителят на градската администрация на Херсон Ярослав Шанько в каналите си в Telegram. В Николаев спряха трамваите, а водоподаването бе прекъснато. До ранните часове на 9 септември енергетиците успяха частично да възстановят захранването в някои райони на юг.

Жертви и ранени: Дронове атакуваха влак, жилищни сгради и заводи

Трагедия в Херсон: Около 19:10 часа руски безпилотен апарат удари многоетажна жилищна сграда в Днепровския район на града. При нападението загина 70-годишна жена , намирала се в апартамента си, информира началникът на Херсонската ОВА Александър Прокудин.

Около 19:10 часа руски безпилотен апарат удари многоетажна жилищна сграда в Днепровския район на града. При нападението , намирала се в апартамента си, информира началникът на Херсонската ОВА Александър Прокудин. Удар по влак в Сумска област: В Сумския район руски дронове извършиха прицелна атака срещу пристигащ пътнически влак. Избухна пожар в локомотива и един от вагоните. По данни на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ГСЧС), 10 души са ранени . Спасителите и местните власти успяха своевременно да евакуират останалите 19 пътници с бронирана техника.

В Сумския район руски дронове извършиха прицелна атака срещу пристигащ пътнически влак. Избухна пожар в локомотива и един от вагоните. По данни на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ГСЧС), . Спасителите и местните власти успяха своевременно да евакуират останалите 19 пътници с бронирана техника. Атаки в Харков и Золочев: През нощта срещу 9 септември дронове „Шахед“ удариха жилищна кооперация в Киевския район на Харков и склад в Холодногорския район, където избухна голям пожар. По-рано вечерта руски дронове атакуваха и град Золочев в Богодуховския район, при което пострадаха трима мирни граждани и бяха разрушени административни и частни сгради, потвърди областният управител Олег Синегубов.

През нощта срещу 9 септември дронове „Шахед“ удариха жилищна кооперация в Киевския район на Харков и склад в Холодногорския район, където избухна голям пожар. По-рано вечерта руски дронове атакуваха и град Золочев в Богодуховския район, при което и бяха разрушени административни и частни сгради, потвърди областният управител Олег Синегубов. Пожар в Бяла Църква: В град Бяла Църква (Киевска област) руски удар предизвика огромен пожар в местно предприятие. Градският съвет призова жителите на съседните сгради спешно да затворят прозорците си поради гъстото задимяване. Местни източници съобщават, че е засегнат заводът на марката за хранителни продукти REEVА.

Транспортен колапс в столицата Киев

След поредицата от въздушни тревоги и ракетни удари през денонощието, Киев изпадна в сериозен транспортен колапс. Движението по мостовете, свързващи левия и десния бряг на Днепър, бе силно затруднено, а градският наземен транспорт се движеше с огромни закъснения. Стотици жители останаха блокирани по спирките в опит да се приберат, тъй като пуснатите извънредни автобуси се оказаха препълнени, предава „Економическа правда“.

Възстановителните работи по разрушената инфраструктура в цялата страна продължават в аварийно темпо.