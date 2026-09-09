Тръмп наказа Отава, открива конгреса на републиканците в Далас

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че на 9 и 10 септември ще бъде ключова фигура на първия по рода си междинен конгрес на Републиканската партия в Далас (САЩ).

Събитието, което се провежда в зала „Американ Еърлайнс Сентър“, има за цел да мобилизира консервативните избиратели преди важните избори през ноември. Тръмп ще открие форума в сряда и ще го закрие с официална реч в четвъртък, превръщайки събитието в демонстрация на партийно единство и сила, информира в свой материал медийната мрежа PBS.

Разследват заговор на разузнаването срещу Тръмп

Паралелно с подготовката за Далас, Associated Press съобщи, че Министерство на правосъдието на САЩ рязко е активизирало разследването си за възможен заговор от страна на американската разузнавателна общност срещу Доналд Тръмп. Изпратени са нови призовки от голямо жури във Флорида до бивши държавни служители. Разследващият екип, воден от ветерана Джо ди Дженова, проучва дали фигури от службите за сигурност са нарушили правата на Тръмп и незаконно са координирали действията си по казуса „Русиягейт“ и обиска в имението Мар-а-Лаго.

Търговска блокада срещу Канада и удар за $50 милиарда

На икономическия фронт администрацията на Тръмп предприе радикални стъпки срещу Отава. Беше обявено, че считано от 29 септември САЩ въвеждат пълна забрана за внос на част от канадските стоки, включително мащабни количества алкохол, мотоциклети и млечни продукти, предава Reuters. Тръмп лично разпореди пълното изключване на канадската продукция от американските държавни поръчки, което лишава бизнеса в Канада от достъп до договори на стойност около 50 милиарда долара годишно. Този ход е директен отговор на въведените часове по-рано от страна на Канада контратарифни мита върху американски стоки за 20 милиарда долара, информират от CBS News.

Критика към миграционната политика на Германия

Доналд Тръмп не подмина и европейските теми, като коментира актуалните изборни резултати в Германия, където крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) постигна исторически триумф в провинция Саксония-Анхалт. Представители на Белия дом отбелязват, че Тръмп вижда в тези резултати ясен знак за това, че жителите на страната няма повече да търпят сегашната либерална миграционна политика на страната. Позицията на американския лидер подчертава засилващата се вълна на недоволство спрямо бежанския поток в Западна Европа.