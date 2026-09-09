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Украински дронове подпалиха мазутния терминал в Новоросийск
  Тема: Украйна

Украински дронове подпалиха мазутния терминал в Новоросийск

9 Септември, 2026 05:57, обновена 9 Септември, 2026 06:03 1 817 34

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Кадиров отчете 76 000 чеченски бойци на фронта

Украински дронове подпалиха мазутния терминал в Новоросийск - 1
Снимка: Telegram/Exilenova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта на 9 септември ключовият руски черноморски логистичен възел бе подложен на масирана атака. Украински дронове удариха мазутния терминал в град Новоросийск, което предизвика сериозни взривове и мащабен пожар, предава изданието Украинская правда.

Местните жители съобщават, че около полунощ са чули сирени за въздушна тревога, звуци от прелитащи безпилотни апарати и работа на системите за противовъздушна отбрана (ПВО). Според данни на кмета на Новоросийск, Андрей Кравченко, атаката е довела до падане на отломки на територията на няколко промишлени предприятия и в близост до жилищни сгради, но по предварителна информация няма пострадали.

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Независими OSINT-анализатори от канала ASTRA (t.me/astrapress) локализираха кадрите от инцидента и потвърдиха, че гори „Новоросийският мазутен терминал“ – стратегическо предприятие, което е част от най-голямото морско търговско пристанище в Русия по обем на доставките. Експерти от Dnipro Osint добавят, че при удара е повреден най-малко един от резервоарите на терминала.

Инцидентът се случва на фона на засилващ се натиск върху руския износ – по-рано беше отчетено, че системните атаки в Черно море са свили транспортирането на руски петролни продукти с над 45%.

Паралелно с ескалацията по море, в тила се обобщават човешките ресурси, изпратени на фронта. Лидерът на Чеченската република, Рамзан Кадиров, официално обяви, че от началото на военните действия в зоната на бойните действия са изпратени 76 434 бойци. Информацията беше публикувана в неговия Telegram канал (t.me/RKadyrov_95) след съвещание с представители на силовия блок в Грозни.

По думи на Кадиров, чеченските подразделения продължават да изпълняват поставените задачи с висока ефективност. В отчета си той засегна и сериозното финансово-техническо обезпечаване на бойците, като за целите на операцията от републиката са отделени значителни ресурси.

Ситуацията остава динамична, като пожарните екипи в Новоросийск продължават борбата с огъня.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    18 16 Отговор
    Русия има нужда от нов немногоходов Президент, който не звъни във Вашингтон да проси разрешение преди да отиде до тоалета

    Коментиран от #4, #26

    06:17 09.09.2026

  • 2 Няма тес ти си

    15 15 Отговор
    Руският президент е полово неутрален.

    06:20 09.09.2026

  • 3 Боби

    19 21 Отговор
    Ушанките от друго не разбират.

    06:20 09.09.2026

  • 4 Майк

    15 12 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Той, ако не е многоходов, няма да е руснак.

    Коментиран от #32

    06:21 09.09.2026

  • 5 Добре че бяха САЩ че от многоходовост...

    18 15 Отговор
    Сталин беше многоходов и немците стигнаха до вратите на Кремъл.

    06:22 09.09.2026

  • 6 ФАКТ

    11 20 Отговор
    Пусулер умира от страх и звъни оо 50 пъти на ден в САЩ да пита "Водя ли войната по международното право?" и те му казват "Не, Володя! Нарушават международното право. Изтегли си войските". И он ги изтегля.

    06:24 09.09.2026

  • 7 ФАКТИ

    16 16 Отговор
    Новините за боя по бандерите ги пускаме към 4.00 сутринта, та по-малко хора да разберат истината.

    Коментиран от #29

    06:25 09.09.2026

  • 8 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    22 16 Отговор
    Добре ли спахте у метрото в ню кииф?

    Коментиран от #14

    06:26 09.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Жеков

    18 18 Отговор
    Накрая Путлер ще избяга като руснак в Пхенян и ще остави разрушена Русийка

    06:31 09.09.2026

  • 11 Ушанки

    16 16 Отговор
    Ушанките пак абасралис до ушите.

    06:31 09.09.2026

  • 12 Откъде изровихте снимката:)

    20 15 Отговор
    Много е добра за една подпалена цистерна!
    Ха сега покажете и истински снимки и видеа от купона в Украйна!
    Нета е пълен с такива!

    06:32 09.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пу ткин каза

    15 8 Отговор

    До коментар #8 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":

    2 дня и... тръгваме за Лиса бон

    06:34 09.09.2026

  • 15 пофасруссийск

    6 4 Отговор
    шо с эпалом 🤡

    06:34 09.09.2026

  • 16 милет к@неф

    8 4 Отговор
    офф напълних памперса

    06:41 09.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Есента е време за 🍄

    8 11 Отговор
    Скоро и над Киев.

    06:57 09.09.2026

  • 19 оня с коня

    12 10 Отговор
    Отчитането на тия 76 000 Чеченски войници които Кадиров е предоставил на Русия от началото на войната и най-вероятно не е останал нито един жив е откровено ОПРАВДАНИЕ пред Путин че "това беше,квото можахме - направихме".За по-убедително брадатия Чеченец си е извадил и Джобовете с вътрешността навън заявявайки откровено че "И в склада вече няма",но има надежда че има налични бременни чеченки които все някой ден ще родят нови бойци.

    07:02 09.09.2026

  • 20 Богатирите Пиз дюхин и Ким

    9 8 Отговор
    Влезнаха ли у Киев?

    Коментиран от #27

    07:03 09.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 дядо дръмпир- алкарас Велик!

    5 7 Отговор
    Руски дронове атакуват транспортери – кризата с зърното в Украйна скоро може да достигне нов връхРуски дронове атакуват транспортери – кризата с зърното в Украйна скоро може да достигне нов връх
    Руски дронове и ракети поразяват кораби, пристанища и камиони. Украинското зърно не намира излизане от страната – с нови последици за световния пазар.

    Украйна е един от най-важните износители на зърно в света. Пшеница, царевица, слънчогледови семки – плодородните почви на страната хранят милиони хора далеч отвъд собствените ѝ граници. Но тъй като руски атаки ефективно парализираха пристанищата в Черно море, този поток от стоки е спрял. Сега се носи и късната есенна реколта – но тя не идва.Полетата около Муравливка в района на Одеса са пресечени с кратери от руски атаки с дронове. Въпреки това, шофьорите на трактори седят на машините си и продължават да работят – защото няма алтернатива. "Не чуваме сирена, докато работим. Какъв подслон има на полето? Просто продължаваме да работим," казва един тракторист . Но въпреки тежката реколта, в момента се продава възможно най-малко, защото не си заслужава: цената на пшеницата спадна от около 10 300 на 8 000 гривни за тон само за няколко седмици – около 155 евро. Цената на слънчогледовите семки се срина с около 38 процента.Блокадата удря световен пазар, който вече е под натиск. Максимо Тореро, главен икономист на Организацията за храни и земеделие на ООН (ФАО), предупреди , че цените на храните вероятно ще се повишат знач

    07:09 09.09.2026

  • 23 Войната да Продължи

    4 7 Отговор
    Зеленски иска ли мир?
    Или иска войната да продължи при положение че му носи пари ?
    Германският данъкоплатец трябва да види възвръщаемост чрез поръчки за местния отбранително-промишлен комплекс. Вадефул изрази разочарование, че Украйна не привлича в достатъчна степен немските компании във военните си поръчки.

    „Ние ви подкрепяме, но аз трябва да обяснявам на германските данъкоплатци защо това се случва. Най-добре това ще се получи, ако Германия оказва подкрепа чрез своята отбранителна индустрия при всички покупки“, категоричен бе министърът.

    Германските власти вече са изискали от Киев официален анализ и спешни мерки за коригиране на ситуацията с разпределението на поръчките за оръжие.

    07:10 09.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Mилен Ганев

    4 2 Отговор
    Аз съм си пpoсту пapче, фaшизoидче.

    07:37 09.09.2026

  • 26 НАЛИ?!

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Само дето наскоро от Вашингтон му дойдоха на крака в Кремъл...

    Коментиран от #34

    07:50 09.09.2026

  • 27 Богатирите на Зеленият Клоун...

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Богатирите Пиз дюхин и Ким":

    ...стигнаха ли вече мечтаният Крим...?!

    07:55 09.09.2026

  • 28 Да уточним

    0 0 Отговор
    Че като бонус украинците са и екотерористи

    07:57 09.09.2026

  • 29 ДАЖЕ!

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТИ":

    Повечето,изобщо не ги пускаме...!

    07:58 09.09.2026

  • 30 Възраждане

    0 0 Отговор
    Браво укронацистки терористи. Свга цената и на мазута ще се вдигне

    07:58 09.09.2026

  • 31 Ха ХаХа

    0 1 Отговор
    Тази снимка я дават за 3 път.
    Нищо не са подпалили украинците

    07:59 09.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ъхъ ъхъ

    0 0 Отговор
    Ти ли бе задно едноходовия еерас

    08:01 09.09.2026

  • 34 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "НАЛИ?!":

    Ми дойдоха , щото ходят където си искат ! Що Путлер не иде във Вашингтон , като е много ербап , ама само обикаля бункерите и ходи при Си да проси да не го хвърля на вълците от Азов !!

    08:01 09.09.2026

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