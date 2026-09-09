Украински дронове подпалиха мазутния терминал в Новоросийск

В нощта на 9 септември ключовият руски черноморски логистичен възел бе подложен на масирана атака. Украински дронове удариха мазутния терминал в град Новоросийск, което предизвика сериозни взривове и мащабен пожар, предава изданието Украинская правда.

Местните жители съобщават, че около полунощ са чули сирени за въздушна тревога, звуци от прелитащи безпилотни апарати и работа на системите за противовъздушна отбрана (ПВО). Според данни на кмета на Новоросийск, Андрей Кравченко, атаката е довела до падане на отломки на територията на няколко промишлени предприятия и в близост до жилищни сгради, но по предварителна информация няма пострадали.

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Независими OSINT-анализатори от канала ASTRA (t.me/astrapress) локализираха кадрите от инцидента и потвърдиха, че гори „Новоросийският мазутен терминал“ – стратегическо предприятие, което е част от най-голямото морско търговско пристанище в Русия по обем на доставките. Експерти от Dnipro Osint добавят, че при удара е повреден най-малко един от резервоарите на терминала.

Инцидентът се случва на фона на засилващ се натиск върху руския износ – по-рано беше отчетено, че системните атаки в Черно море са свили транспортирането на руски петролни продукти с над 45%.

Паралелно с ескалацията по море, в тила се обобщават човешките ресурси, изпратени на фронта. Лидерът на Чеченската република, Рамзан Кадиров, официално обяви, че от началото на военните действия в зоната на бойните действия са изпратени 76 434 бойци. Информацията беше публикувана в неговия Telegram канал (t.me/RKadyrov_95) след съвещание с представители на силовия блок в Грозни.

По думи на Кадиров, чеченските подразделения продължават да изпълняват поставените задачи с висока ефективност. В отчета си той засегна и сериозното финансово-техническо обезпечаване на бойците, като за целите на операцията от републиката са отделени значителни ресурси.

Ситуацията остава динамична, като пожарните екипи в Новоросийск продължават борбата с огъня.