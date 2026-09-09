Украински дронове подпалиха мазутния терминал в Новоросийск

В нощта на 9 септември ключовият руски черноморски логистичен възел бе подложен на масирана атака. Украински дронове удариха мазутния терминал в град Новоросийск, което предизвика сериозни взривове и мащабен пожар, предава изданието Украинская правда.
Местните жители съобщават, че около полунощ са чули сирени за въздушна тревога, звуци от прелитащи безпилотни апарати и работа на системите за противовъздушна отбрана (ПВО). Според данни на кмета на Новоросийск, Андрей Кравченко, атаката е довела до падане на отломки на територията на няколко промишлени предприятия и в близост до жилищни сгради, но по предварителна информация няма пострадали.
Независими OSINT-анализатори от канала ASTRA (t.me/astrapress) локализираха кадрите от инцидента и потвърдиха, че гори „Новоросийският мазутен терминал“ – стратегическо предприятие, което е част от най-голямото морско търговско пристанище в Русия по обем на доставките. Експерти от Dnipro Osint добавят, че при удара е повреден най-малко един от резервоарите на терминала.
Инцидентът се случва на фона на засилващ се натиск върху руския износ – по-рано беше отчетено, че системните атаки в Черно море са свили транспортирането на руски петролни продукти с над 45%.
Паралелно с ескалацията по море, в тила се обобщават човешките ресурси, изпратени на фронта. Лидерът на Чеченската република, Рамзан Кадиров, официално обяви, че от началото на военните действия в зоната на бойните действия са изпратени 76 434 бойци. Информацията беше публикувана в неговия Telegram канал (t.me/RKadyrov_95) след съвещание с представители на силовия блок в Грозни.
По думи на Кадиров, чеченските подразделения продължават да изпълняват поставените задачи с висока ефективност. В отчета си той засегна и сериозното финансово-техническо обезпечаване на бойците, като за целите на операцията от републиката са отделени значителни ресурси.
Ситуацията остава динамична, като пожарните екипи в Новоросийск продължават борбата с огъня.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #4, #26
06:17 09.09.2026
2 Няма тес ти си
06:20 09.09.2026
3 Боби
06:20 09.09.2026
4 Майк
До коментар #1 от "ФАКТ":Той, ако не е многоходов, няма да е руснак.
Коментиран от #32
06:21 09.09.2026
5 Добре че бяха САЩ че от многоходовост...
06:22 09.09.2026
6 ФАКТ
06:24 09.09.2026
7 ФАКТИ
Коментиран от #29
06:25 09.09.2026
8 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
Коментиран от #14
06:26 09.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Жеков
06:31 09.09.2026
11 Ушанки
06:31 09.09.2026
12 Откъде изровихте снимката:)
Ха сега покажете и истински снимки и видеа от купона в Украйна!
Нета е пълен с такива!
06:32 09.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пу ткин каза
До коментар #8 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":2 дня и... тръгваме за Лиса бон
06:34 09.09.2026
15 пофасруссийск
06:34 09.09.2026
16 милет к@неф
06:41 09.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Есента е време за 🍄
06:57 09.09.2026
19 оня с коня
07:02 09.09.2026
20 Богатирите Пиз дюхин и Ким
Коментиран от #27
07:03 09.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 дядо дръмпир- алкарас Велик!
Руски дронове и ракети поразяват кораби, пристанища и камиони. Украинското зърно не намира излизане от страната – с нови последици за световния пазар.
Украйна е един от най-важните износители на зърно в света. Пшеница, царевица, слънчогледови семки – плодородните почви на страната хранят милиони хора далеч отвъд собствените ѝ граници. Но тъй като руски атаки ефективно парализираха пристанищата в Черно море, този поток от стоки е спрял. Сега се носи и късната есенна реколта – но тя не идва.Полетата около Муравливка в района на Одеса са пресечени с кратери от руски атаки с дронове. Въпреки това, шофьорите на трактори седят на машините си и продължават да работят – защото няма алтернатива. "Не чуваме сирена, докато работим. Какъв подслон има на полето? Просто продължаваме да работим," казва един тракторист . Но въпреки тежката реколта, в момента се продава възможно най-малко, защото не си заслужава: цената на пшеницата спадна от около 10 300 на 8 000 гривни за тон само за няколко седмици – около 155 евро. Цената на слънчогледовите семки се срина с около 38 процента.Блокадата удря световен пазар, който вече е под натиск. Максимо Тореро, главен икономист на Организацията за храни и земеделие на ООН (ФАО), предупреди , че цените на храните вероятно ще се повишат знач
07:09 09.09.2026
23 Войната да Продължи
Или иска войната да продължи при положение че му носи пари ?
Германският данъкоплатец трябва да види възвръщаемост чрез поръчки за местния отбранително-промишлен комплекс. Вадефул изрази разочарование, че Украйна не привлича в достатъчна степен немските компании във военните си поръчки.
„Ние ви подкрепяме, но аз трябва да обяснявам на германските данъкоплатци защо това се случва. Най-добре това ще се получи, ако Германия оказва подкрепа чрез своята отбранителна индустрия при всички покупки“, категоричен бе министърът.
Германските власти вече са изискали от Киев официален анализ и спешни мерки за коригиране на ситуацията с разпределението на поръчките за оръжие.
07:10 09.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Mилен Ганев
07:37 09.09.2026
26 НАЛИ?!
До коментар #1 от "ФАКТ":Само дето наскоро от Вашингтон му дойдоха на крака в Кремъл...
Коментиран от #34
07:50 09.09.2026
27 Богатирите на Зеленият Клоун...
До коментар #20 от "Богатирите Пиз дюхин и Ким":...стигнаха ли вече мечтаният Крим...?!
07:55 09.09.2026
28 Да уточним
07:57 09.09.2026
29 ДАЖЕ!
До коментар #7 от "ФАКТИ":Повечето,изобщо не ги пускаме...!
07:58 09.09.2026
30 Възраждане
07:58 09.09.2026
31 Ха ХаХа
Нищо не са подпалили украинците
07:59 09.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ъхъ ъхъ
08:01 09.09.2026
34 гост
До коментар #26 от "НАЛИ?!":Ми дойдоха , щото ходят където си искат ! Що Путлер не иде във Вашингтон , като е много ербап , ама само обикаля бункерите и ходи при Си да проси да не го хвърля на вълците от Азов !!
08:01 09.09.2026