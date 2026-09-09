Си Цзинпин и Путин поздравиха Ким Чен-ун за националния празник на Северна Корея

Китайският президент Си Цзинпин и руският лидер Владимир Путин изпратиха поздравителни послания до Ким Чен-ун по повод националния празник на Северна Корея и 78-ата годишнина от основаването на страната, съобщи севернокорейската официална агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс, предава БТА.
Си Цзинпин заяви, че Китай желае да продължи укрепването на стратегическата координация с Пхенян и определи развитието на двустранните отношения като „траен и неизменен приоритет“ за Китайската комунистическа партия.
В отделно послание Путин посочи, че ще продължи да работи „в най-тясно сътрудничество“ с Ким Чен-ун за укрепване на всеобхватното стратегическо партньорство между Русия и Северна Корея. Според него отношенията между двете държави ще допринасят за регионалната сигурност и за „по-справедлив, многополюсен световен ред“.
Посланията на двамата лидери са публикувани на първа страница на официалния вестник на Корейската трудова партия „Родон Синмун“.
КЦТА съобщи, че Ким Чен-ун е получил поздравления и от лидерите на Виетнам, Лаос, Камбоджа, Монголия, Швеция, Беларус, Сингапур, Швейцария и Зимбабве.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един
08:58 09.09.2026
2 Кина
09:05 09.09.2026
3 Монгольята се СЪБРАА
Хихихихи
09:07 09.09.2026
4 Муш муш
Хахахаха
09:10 09.09.2026
5 9-ти! Урааааа!
09:16 09.09.2026
6 Нека да пиша
09:17 09.09.2026
7 авантгард
А дъщеричката му е прелестна.
Бравуст!
09:19 09.09.2026
8 да питам
Коментиран от #12
09:22 09.09.2026
9 Трол
09:27 09.09.2026
10 мдааааа
09:31 09.09.2026
11 !!!?
09:36 09.09.2026
12 Мадуранкьо
До коментар #8 от "да питам":Не е ... МОНГОЛЬ!
09:37 09.09.2026
13 !!!?
09:38 09.09.2026
14 Хм…..,
10:22 09.09.2026
15 Хм….,
10:25 09.09.2026
16 Нормално е
10:35 09.09.2026
17 Слава на КНДР
10:40 09.09.2026
18 Сравнете ги
България пое реставрацията на капитализма, от 9 милиона вече е под 6 милиона, без армия и най-необразовани ученици. Добре, че има още образовани възрастни хора от социализма.
10:55 09.09.2026