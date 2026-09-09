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Си Цзинпин и Путин поздравиха Ким Чен-ун за националния празник на Северна Корея

Си Цзинпин и Путин поздравиха Ким Чен-ун за националния празник на Северна Корея

9 Септември, 2026 08:54 647 18

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  • си цзинпин

Китайският и руският лидер заявиха готовност за задълбочаване на отношенията с Пхенян

Си Цзинпин и Путин поздравиха Ким Чен-ун за националния празник на Северна Корея - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китайският президент Си Цзинпин и руският лидер Владимир Путин изпратиха поздравителни послания до Ким Чен-ун по повод националния празник на Северна Корея и 78-ата годишнина от основаването на страната, съобщи севернокорейската официална агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Си Цзинпин заяви, че Китай желае да продължи укрепването на стратегическата координация с Пхенян и определи развитието на двустранните отношения като „траен и неизменен приоритет“ за Китайската комунистическа партия.

В отделно послание Путин посочи, че ще продължи да работи „в най-тясно сътрудничество“ с Ким Чен-ун за укрепване на всеобхватното стратегическо партньорство между Русия и Северна Корея. Според него отношенията между двете държави ще допринасят за регионалната сигурност и за „по-справедлив, многополюсен световен ред“.

Посланията на двамата лидери са публикувани на първа страница на официалния вестник на Корейската трудова партия „Родон Синмун“.

КЦТА съобщи, че Ким Чен-ун е получил поздравления и от лидерите на Виетнам, Лаос, Камбоджа, Монголия, Швеция, Беларус, Сингапур, Швейцария и Зимбабве.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    4 3 Отговор
    И Радко чака поддрав от Пу и Си.

    08:58 09.09.2026

  • 2 Кина

    4 1 Отговор
    По мрежите го разпознават като вярното злобно куче на Путин..! За сега е вързано..

    09:05 09.09.2026

  • 3 Монгольята се СЪБРАА

    5 1 Отговор
    Сите пиздоглазиу роде !
    Хихихихи

    09:07 09.09.2026

  • 4 Муш муш

    1 1 Отговор
    Всички знаем кой е .. цената междинни тях
    Хахахаха

    09:10 09.09.2026

  • 5 9-ти! Урааааа!

    6 1 Отговор
    Готвим се и ние скоро пак да празнуваме 9-ти! Урааааа!

    09:16 09.09.2026

  • 6 Нека да пиша

    3 1 Отговор
    Поздравиха го ,все страни които да мечтаеш да живееш.

    09:17 09.09.2026

  • 7 авантгард

    0 0 Отговор
    Уудчук е шефа, да биг бос, сивия кардинал, капо ди капи.
    А дъщеричката му е прелестна.
    Бравуст!

    09:19 09.09.2026

  • 8 да питам

    4 1 Отговор
    А що забравиха Мадуро ?

    Коментиран от #12

    09:22 09.09.2026

  • 9 Трол

    5 0 Отговор
    Честит празник на братския корейски трудов народ!

    09:27 09.09.2026

  • 10 мдааааа

    1 1 Отговор
    А изпратиха ли му по некоя рубла , да си плати на шведите Волвата ...

    09:31 09.09.2026

  • 11 !!!?

    2 1 Отговор
    Порядки на територията на Монголската империя...!

    09:36 09.09.2026

  • 12 Мадуранкьо

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "да питам":

    Не е ... МОНГОЛЬ!

    09:37 09.09.2026

  • 13 !!!?

    2 1 Отговор
    Си Цзин Пин и Ку Чи Син поздравили Ким Чен Ун...!!!

    09:38 09.09.2026

  • 14 Хм…..,

    0 0 Отговор
    Когато болшевиките вземат власта от Путин и възстановят под някаква форма СССР,тогав а ще има истински отношения между трите страни!

    10:22 09.09.2026

  • 15 Хм….,

    2 0 Отговор
    P.S.,да не забравяме и да се поздравим с победата на комунистическата партия на България на 9.91944 г.!

    10:25 09.09.2026

  • 16 Нормално е

    1 0 Отговор
    да се поздрави държавния глава на някоя държава по случай националния и празник. Ненормално е да не се направи. Ама аз съм прозд и не разбирам каква точно е новината и защо се акцентира само на Русия и Китай, след като и други държави са го поздравили. По скоро трябва да се пише за тези които не са го направили, защото това е ненормалното в случая и това трябва да е новината

    10:35 09.09.2026

  • 17 Слава на КНДР

    1 0 Отговор
    Да са живи и здрави северно корейците и заедно с Русия и Китай да озаптят самозабравилите се и арогантни империалисти от колективния запад!

    10:40 09.09.2026

  • 18 Сравнете ги

    0 0 Отговор
    КНДР 1989 продължи комунистичедкия си път и от 17 милиона вече е 28 милиона, стана уважавана дори от Тръмп световна ядрена сила и с най-образован трудещ се народ.
    България пое реставрацията на капитализма, от 9 милиона вече е под 6 милиона, без армия и най-необразовани ученици. Добре, че има още образовани възрастни хора от социализма.

    10:55 09.09.2026

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