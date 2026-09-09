Си Цзинпин и Путин поздравиха Ким Чен-ун за националния празник на Северна Корея

Китайският президент Си Цзинпин и руският лидер Владимир Путин изпратиха поздравителни послания до Ким Чен-ун по повод националния празник на Северна Корея и 78-ата годишнина от основаването на страната, съобщи севернокорейската официална агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Си Цзинпин заяви, че Китай желае да продължи укрепването на стратегическата координация с Пхенян и определи развитието на двустранните отношения като „траен и неизменен приоритет“ за Китайската комунистическа партия.

В отделно послание Путин посочи, че ще продължи да работи „в най-тясно сътрудничество“ с Ким Чен-ун за укрепване на всеобхватното стратегическо партньорство между Русия и Северна Корея. Според него отношенията между двете държави ще допринасят за регионалната сигурност и за „по-справедлив, многополюсен световен ред“.

Посланията на двамата лидери са публикувани на първа страница на официалния вестник на Корейската трудова партия „Родон Синмун“.

КЦТА съобщи, че Ким Чен-ун е получил поздравления и от лидерите на Виетнам, Лаос, Камбоджа, Монголия, Швеция, Беларус, Сингапур, Швейцария и Зимбабве.