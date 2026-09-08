Путин увери Тръмп в телефонен разговор, че Русия няма агресивни намерения спрямо Европа

Президентите на Русия Владимир Путин и на САЩ Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор след посещението в Москва и в Киев на емисарите на Тръмп, предадоха световните агенции.

По време на разговора Путин е уверил Тръмп, че Русия няма агресивни намерения спрямо Европа.

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Владимир Путин е провел телефонен разговор с Доналд Тръмп, според съветника на руския президент Юрий Ушаков. Той определи разговора като „конструктивен и откровен“, продължил точно час. Двамата обсъдиха пътуванията на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер до Москва и Киев. Кремъл оцени резултатите от посещението на американските преговарящи в Русия като „положителни“ и работата по този канал ще продължи.

По време на телефонния разговор Тръмп е подчертал, че иска войната в Украйна да приключи възможно най-скоро. Ушаков заяви, че двамата лидери са обсъждали изхода от разговорите за мир с посредничеството на САЩ в светлината на наскорошната визита в Москва и в Киев на емисарите на Тръмп – Стив Уитков и Джаред Къшнър.

Владимир Путин сподели мнението си за това какво реалистично би могла да направи американската страна, за да прекрати бързо военните операции в Украйна. Това заяви пред репортери помощникът на руския президент Юрий Ушаков, предаде ТАСС.

Той подчерта, че в телефонния разговор руският президент е предоставил обективен анализ на случващото се в зоната на "специалната военна операция"и перспективите за постигане на нейните цели. „Между другото, беше очертано какво реално биха могли да направят американците, за да прекратят бързо военните действия“, каза Ушаков.