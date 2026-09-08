Путин увери Тръмп в телефонен разговор, че Русия няма агресивни намерения спрямо Европа

Президентите на Русия Владимир Путин и на САЩ Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор след посещението в Москва и в Киев на емисарите на Тръмп, предадоха световните агенции.
По време на разговора Путин е уверил Тръмп, че Русия няма агресивни намерения спрямо Европа.
Владимир Путин е провел телефонен разговор с Доналд Тръмп, според съветника на руския президент Юрий Ушаков. Той определи разговора като „конструктивен и откровен“, продължил точно час. Двамата обсъдиха пътуванията на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер до Москва и Киев. Кремъл оцени резултатите от посещението на американските преговарящи в Русия като „положителни“ и работата по този канал ще продължи.
По време на телефонния разговор Тръмп е подчертал, че иска войната в Украйна да приключи възможно най-скоро. Ушаков заяви, че двамата лидери са обсъждали изхода от разговорите за мир с посредничеството на САЩ в светлината на наскорошната визита в Москва и в Киев на емисарите на Тръмп – Стив Уитков и Джаред Къшнър.
Владимир Путин сподели мнението си за това какво реалистично би могла да направи американската страна, за да прекрати бързо военните операции в Украйна. Това заяви пред репортери помощникът на руския президент Юрий Ушаков, предаде ТАСС.
Той подчерта, че в телефонния разговор руският президент е предоставил обективен анализ на случващото се в зоната на "специалната военна операция"и перспективите за постигане на нейните цели. „Между другото, беше очертано какво реално биха могли да направят американците, за да прекратят бързо военните действия“, каза Ушаков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Недейте така бре
Коментиран от #6, #7, #13, #94
17:50 08.09.2026
2 Смее ли да каже друго,
17:51 08.09.2026
3 Овчар
Коментиран от #19
17:51 08.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бялджип
Коментиран от #18, #119
17:53 08.09.2026
6 Така е
До коментар #1 от "Недейте така бре":Дядо Дончо иска, но няма желание..
Коментиран от #8
17:53 08.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дядоти дончо
До коментар #6 от "Така е":си дои добре Европа с продажните усрсули!
17:54 08.09.2026
9 Фори
17:55 08.09.2026
10 Успокой се
До коментар #7 от "честен ционист":и дай отначало! 😄
17:55 08.09.2026
11 койдазнай
А това е центъра на Европа, макар Тръмп да не знае.
17:56 08.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Винаги
17:58 08.09.2026
16 САЩ, Великобритания и ЕС обаче имат
17:58 08.09.2026
17 Ма как бе
Коментиран от #21
17:59 08.09.2026
18 Ъхъм!
До коментар #5 от "Бялджип":Тя се самонападна заради апетити? .
Ти да си един мнооооого т.п възрожденец слишучайно?
Да? А, ясно!
18:00 08.09.2026
19 А бе
До коментар #3 от "Овчар":И Лавров казваше че е луд този който казва,че Русия ще нападне Украйна но се случи.Когато Русия упорито отрича нещо значи ще се случи.
Коментиран от #23, #30
18:01 08.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Нали знаеш
До коментар #17 от "Ма как бе":че троленето не показва само твоята трагедия, а отчаяността, падението и деградацията на фашизираният запад!
Коментиран от #111
18:01 08.09.2026
22 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
Коментиран от #26
18:02 08.09.2026
23 Ами Русия не е нападала Украйна
До коментар #19 от "А бе":Две области обявиха автономия заради фашисткият режим в Украйна и поискаха помощ от Русия!
Коментиран от #28
18:03 08.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Рублевка
18:03 08.09.2026
26 Киев
До коментар #22 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":може и за три часа. Радвай се, че Путин не е натеняху, а и не иска Киев!
Коментиран от #33
18:04 08.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хихи!
До коментар #23 от "Ами Русия не е нападала Украйна":В руските художествени филми е така.
И аз ги гледам. Художествена измислица, харесва ми. В тях Раша побеждава всички навсякъде. 🥳🥳🥳🌈🌈🌈🎉🎉🎉
Имаш ли още пуканки!
Коментиран от #31, #34, #122
18:05 08.09.2026
29 Гробар
18:05 08.09.2026
30 Рублевка
До коментар #19 от "А бе":Русия не нападна Украйна, а две области в Украйна обявиха независимост, като Косово и се присъединиха към Русия с референдуми.
18:06 08.09.2026
31 Браво
До коментар #28 от "Хихи!":Има хубави филми. По добре гледай тях, отколкото да се излагаш с тролене и пропаганда за глупаци!
18:06 08.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Путин
До коментар #26 от "Киев":иска, но не може да е като Натаняхо, защото е руски глупак.
Коментиран от #40
18:07 08.09.2026
34 Гробар
До коментар #28 от "Хихи!":То ако ставаше с плямпане и постове досега кравите да са завладели Русия.
Коментиран от #49
18:07 08.09.2026
35 ТОВА ГО ПИША ОТ
Коментиран от #51
18:08 08.09.2026
36 Пи здюх що се обяснява
Хихихихи
Коментиран от #47, #103
18:08 08.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Стоянчо Пуканката
В Кремъл отдавна са прозряли, че бъдещето е Азия- там са концентрирани руските интереси, икономическите ресурси ,търговските взаимоотношения и военното сътрудничество.
Иначе ако " Склеротиралата стара госпожа"(Европа-та) си го изпроси, ще получи "мощни дози пеницилин"...
18:09 08.09.2026
39 Украйна се разпадна
Коментиран от #53
18:09 08.09.2026
40 Ами не всеки
До коментар #33 от "Путин":зло като натеняху, както и не всеки е глу... като тролея. Само факти!
18:09 08.09.2026
41 Самоповтаряй си фейка,
Сугестопедията и сугестологията са добри помощни науки за хора със специални потребности.
18:10 08.09.2026
42 Русия нямала агресивни намерения
18:10 08.09.2026
43 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
а едно време имаше
сега само клошарчета малограмотни
18:11 08.09.2026
44 Отстрани
Ако Тръмп не го устройва, то може да ускори този процес като се включи на страната на Русия.
Но тъй като Тръмп след три месеца ще бъде подложен на импийчмънт , Путин го е уверил , че и сам може да приключи задачата.
18:12 08.09.2026
45 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #55
18:12 08.09.2026
46 така, така
Горкия Дончо, опря отново до афиширане на разговори с Путин, та да си чисти имиджа, защото така го е закъсал в Иран, че вече никой не го брои и за две стотинки (пардон, два цента).
18:12 08.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Оня Ден
ЗАПЛАШВАШЕ
ВАШИНГТОН
СЪС ЯДРЕНИ УДАРИ.
А СЕГА БУНКЕРНАТА ГНИДА
ОТРИЧА .
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
18:12 08.09.2026
49 Руски фейк
До коментар #34 от "Гробар":Никой не ти я ще Русията блатна, радиационна и изостанала. Тя така си плаши крепостните още от соца да ги нахъсва.
Кой ти е крив, че се връзваш лесно, рибок.
Коментиран от #60, #77
18:14 08.09.2026
50 А СВЯТОГОРСК
ТОЯ ДЪРТИЯТ ПЛЕШИВЕЦ НА СНИМКАТА ?
ДА КАЖЕ ДНЕСКА КАКВО ИМАЛО В ЛИМАН ?
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
18:14 08.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Украйна се разпадна
Коментиран от #63
18:14 08.09.2026
53 Окупират част от Украйна
До коментар #39 от "Украйна се разпадна":с помощта на платени мутри като Гиви, Моторола, Гиркин Стрелков, редовна армия, а окупираните обявяват независимост. Верваме ти.
Коментиран от #68
18:15 08.09.2026
54 Аеееее
Коментиран от #58
18:15 08.09.2026
55 Що са ти?
До коментар #45 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Важното е, че главният руски трол се появи оп.икан и докато техните не му сменят памперса, ще се вихри и ще те радва.
Коментиран от #62, #76
18:15 08.09.2026
56 Да бе!
18:16 08.09.2026
57 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #65, #116
18:16 08.09.2026
58 Сънищата ти не ни касаят
До коментар #54 от "Аеееее":Това не е фройдистки сайт. Сбъркал си адресната лента.
Коментиран от #64
18:16 08.09.2026
59 Реалност
Коментиран от #87
18:17 08.09.2026
60 Дръта чанта
До коментар #49 от "Руски фейк":Аве младеж учи РУСКИ ще ти трябва
18:17 08.09.2026
61 така е
Коментиран от #71
18:17 08.09.2026
62 Гадно е викаш
До коментар #55 от "Що са ти?":да ти пречат да тролиш, да показваш дъното си и дъното на фашизма в Европа и Украйна! Каква гадост. Не го е срам тоя руски "трол" да ти пречи на лъжите и циганията! 😄Трагедия!
Коментиран от #69
18:18 08.09.2026
63 Може, но Раша
До коментар #52 от "Украйна се разпадна":ще я изпревари. Кво ти пука?
Коментиран от #67
18:18 08.09.2026
64 Ба бааааа
До коментар #58 от "Сънищата ти не ни касаят":Не сънища реалност е
18:18 08.09.2026
65 няма край
До коментар #57 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Няма край руската мъка. Няма край.
А идва Цар Зима.
Коментиран от #70, #73
18:18 08.09.2026
66 Атина Палада
САЩ не се интересуват от Украйна,имат си други главоболия:) и президента на САЩ няма да си губи времето в разговори за Украйна..Тя (Украйна) е ясна вече и на децата!
18:18 08.09.2026
67 Мухахаха
До коментар #63 от "Може, но Раша":Верваш ли си
18:19 08.09.2026
68 Украйна се разпадна
До коментар #53 от "Окупират част от Украйна":Защото там на власт са хунта от националисти, които упражниха геноцид в собствената си страна.
Президентът Порошенко: "нашите деца ще ходят на училище, а техните ще се крият в мазетата, да не ги убием".
Коментиран от #72
18:19 08.09.2026
69 Споко, оставям те да си тролиш
До коментар #62 от "Гадно е викаш":на поразия. Не ме вълнуваш. Действай!
Успех!
Коментиран от #75
18:19 08.09.2026
70 9ти септември
До коментар #65 от "няма край":Идва мъка но не за Русия
18:19 08.09.2026
71 Правилно
До коментар #61 от "така е":И не нападна Украйна. Пришка на устата не ти ли излезе от тролене и папагалене на едно и също. 😄 Ако нямаш пари, работи. Троленето не е работа, а падение.
18:20 08.09.2026
72 Копеец
До коментар #68 от "Украйна се разпадна":Браво! Точно това ни заръча Митрофанова да лъжем. Супер си!
Коментиран от #78, #82
18:20 08.09.2026
73 Кво да ги праим
До коментар #65 от "няма край":Те либирал откъсаци измъчени
18:21 08.09.2026
74 Даа...
Коментиран от #84, #86
18:22 08.09.2026
75 А дано
До коментар #69 от "Споко, оставям те да си тролиш":Ама надали. Не вярвам да станеш и да спреш да лазиш по дъното което си ударил и деградацията на запада, ама дай да видим!
18:23 08.09.2026
76 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #55 от "Що са ти?":и вие ли сте от клошарите на галя със въшлясалите дрехи?
18:23 08.09.2026
77 само дето
До коментар #49 от "Руски фейк":в тая блатна, радиационна и изостанала Русия вече има доста търговски центрове, в които те обслужват роботи. Де да бяха така изостанали и в ЕС!
За изоставането им във военно отношение да не говорим - няма друга държава в света на тяхното ниво - дето се казва на САЩ им свършиха ракетите, а да произведат нови си е мъка и ще се чака години, за да натрупат някакво прилично количество. Виж, в Русия явно има доста натрупани перални, та производството им не само, че не спира, ами се увеличава.
Като повтаряш остарели опорки не демонстрираш някакво познаване на света, а само зомбираната си некомпететност.
Коментиран от #83, #85
18:23 08.09.2026
78 Това е цитат на украинския президент
До коментар #72 от "Копеец":Порошенко: "Нашите деца ще ходят на училище, а техните ще се крият в мазетата да не ги убием".
След Порошенко, избраха Зеленски, защото обеща преговори и край на войната, но вместо това я засили.
18:24 08.09.2026
79 Ха ха
18:24 08.09.2026
80 Вова
18:25 08.09.2026
81 И за Украйна
18:25 08.09.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Федя
До коментар #77 от "само дето":робота ли?
18:26 08.09.2026
84 За кой Радев тролиш?
До коментар #74 от "Даа...":Ако е за премиера, генерал Румен Радев, ти си за ДАНС и за затвора!
18:26 08.09.2026
85 Нямат ли
До коментар #77 от "само дето":роботи на фронта?
18:26 08.09.2026
86 Пречи ли ти Радев
До коментар #74 от "Даа...":за мафията и национални предатели ПП, ДБ и ГЕРБ да унищожават България/ Не го е срам да пречи на безродният глу...
18:27 08.09.2026
87 Атина Палада
До коментар #59 от "Реалност":Русия в конфронтация със Западният свят,а то взе,че Украйна фалира Западният свят..:)))Гледай кви неща стават :))). Историята ще запише Украйна,която изхвърли от борда Западният свят ..Не Китай, Не Русия,не глобален Юг и още каквото се сетите ,а Украйна сложи край на господството на Западния свят..Украйна сложи на въжето Западният свят а за ония там...дето ги наричат глобален Юг остана само да бутнат столчето ....
18:28 08.09.2026
88 Пожари
18:28 08.09.2026
89 Спрямо европа
18:28 08.09.2026
90 Украйна
Коментиран от #92, #96
18:30 08.09.2026
91 Спрямо САЩ
Коментиран от #95
18:32 08.09.2026
92 Мухахаха
До коментар #90 от "Украйна":Я пак
18:33 08.09.2026
93 дядо дръмпир-истината
18:33 08.09.2026
94 Да бе
До коментар #1 от "Недейте така бре":така виехте и преди да нападнете украйна ...
Коментиран от #97
18:34 08.09.2026
95 Атина Палада
До коментар #91 от "Спрямо САЩ":Русия и САЩ винаги са били съюзници! Съюзници са и сега! Единственият съюзник на САЩ е Русия! Всички останали са или подлоги на САЩ или врагове!
18:35 08.09.2026
96 Глупости
До коментар #90 от "Украйна":В Афганистан СССР даде толкова жертви, колкото за един ден през Отечествената война. Съветските войски се изтеглиха от каманака на Афганистан организирано и със своята техника, за разлика от бягството на САЩ.
18:35 08.09.2026
97 И не спирате да виете
До коментар #94 от "Да бе":евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия. Така бе отчаян фашизма от Русия и в края на ВСВ! 😄
18:35 08.09.2026
98 Търновец
До коментар #4 от "Я пак? Украйна не е в Европа ли,":Украйна никога не е била и сега не е Европа, това е възродена и отчасти реновирана Отоманска империя, предците на богатите и на управниците на Украйна през 1683 участвуваха в похода на Тюркяните срещу Виена а там беше извършено клане на 25000 Християни мирни жители.
18:36 08.09.2026
99 ЕДГАР КЕЙСИ
18:36 08.09.2026
100 az СВО Победа 81
1. Размяна на любезности преди двамата да се видят на предстоящата среща на АТЕС.
2. Играта продължава!
Москва бие по бивша Украйна в денонощен режим. Наркофюрерът реве на Брюксел и Лондон за пари за ПВО, те плащат! Парите отиват в САЩ, срещу доставки, ама в ... далечното бъдеще! (справка F-16 за БГ).
Резултатът:
Киев губи, Европа потъва, руснаците напредват, Тръмп балансира на ръба на бръснача относно проблема с дълга на САЩ!
Коментиран от #113
18:37 08.09.2026
101 Пиночет
18:38 08.09.2026
102 РФ е един огромен свинарник ! 🐷
Никой друг освен психопат и маниак, обладан от зли духове, не би могъл да разпали такава кървава война и геноцид на друг народ, а след това и на самия руски народ. Кой реши през 21-ви век да използва танкове, ирански шахеди и балистични ракети, за да срине градовете със земята, убивайки стотици хиляди цивилни, жени и деца, както и възрастни хора, спящи в леглата си? Кой друг освен маниак, обладан от зли духове и психопат е способен на подобно нещо?!
18:38 08.09.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Хахахаха
18:42 08.09.2026
106 Истината
18:43 08.09.2026
107 Путин уверил?
Стига бе! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
18:44 08.09.2026
108 Европа няма нищо
18:48 08.09.2026
109 Дони Деменцията
18:49 08.09.2026
110 Путин или се бори за мир като едно време
18:50 08.09.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Истината
18:51 08.09.2026
113 И какво се подмазваш на Русията,
До коментар #100 от "az СВО Победа 81":все едно там някой те смята за нещо?
Коментиран от #118
18:52 08.09.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Мишел
18:55 08.09.2026
116 ВЕЛИКА КОЧИНА
До коментар #57 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":ПУТИН РАЗНЕБИТИ
ТОТАЛНО ПРОСИЯТА.
18:56 08.09.2026
117 Бедни българино!
19:01 08.09.2026
118 az СВО Победа 81
До коментар #113 от "И какво се подмазваш на Русията,":Само констатирам фактите!
Подмазват се НПО грантаджиите, за пари, защото нищо друго не умеят и спрат ли им грантовете - ще умрат от глад!
А грантовете са все по малко и няма за всички грантояди.... 🤣🤣🤣
19:09 08.09.2026
119 Барба Дани
До коментар #5 от "Бялджип":Какви са апетитите на Украйна? Ако не си разбрал, руската армия пресече държавната граница на Украйна, а не обратното. Какви апетити има страна, която се опитва да запази територията си от нашественици?
Коментиран от #120, #121
19:10 08.09.2026
120 Ами не си разбрал
До коментар #119 от "Барба Дани":Две области обявиха автономия заради репресиите от фашисткият режим в Украйна и поискаха помощ от Русия!
19:15 08.09.2026
121 Каква държавна граница?
До коментар #119 от "Барба Дани":Държавната граница на Украйна не е призната, защото всичките и съседи имат териториални претенции. Това е територия, открадната с измама от украинските националисти и трябва да бъде върната на РФ.
19:22 08.09.2026
122 1111
До коментар #28 от "Хихи!":Аве ти нещо си със слаботокова памет - от 2014 г. по наште медии се сипеха новини за "донбаските сепратисти". Знаеш ли кво означава това? Хората искаха да се отделят в автономия, не щът в Украйна.
19:26 08.09.2026
123 Хи хи
19:29 08.09.2026