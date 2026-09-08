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Путин увери Тръмп в телефонен разговор, че Русия няма агресивни намерения спрямо Европа
  Тема: Украйна

Путин увери Тръмп в телефонен разговор, че Русия няма агресивни намерения спрямо Европа

8 Септември, 2026 17:47 1 387 123

  • владимир путин-
  • русия-
  • сащ-
  • украйна-
  • доналд тръмп

Путин и Тръмп проведоха телефонен разговор след визитата в Москва и Киев на американските емисари

Путин увери Тръмп в телефонен разговор, че Русия няма агресивни намерения спрямо Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентите на Русия Владимир Путин и на САЩ Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор след посещението в Москва и в Киев на емисарите на Тръмп, предадоха световните агенции.

По време на разговора Путин е уверил Тръмп, че Русия няма агресивни намерения спрямо Европа.

Още новини от Украйна

Владимир Путин е провел телефонен разговор с Доналд Тръмп, според съветника на руския президент Юрий Ушаков. Той определи разговора като „конструктивен и откровен“, продължил точно час. Двамата обсъдиха пътуванията на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер до Москва и Киев. Кремъл оцени резултатите от посещението на американските преговарящи в Русия като „положителни“ и работата по този канал ще продължи.

По време на телефонния разговор Тръмп е подчертал, че иска войната в Украйна да приключи възможно най-скоро. Ушаков заяви, че двамата лидери са обсъждали изхода от разговорите за мир с посредничеството на САЩ в светлината на наскорошната визита в Москва и в Киев на емисарите на Тръмп – Стив Уитков и Джаред Къшнър.

Владимир Путин сподели мнението си за това какво реалистично би могла да направи американската страна, за да прекрати бързо военните операции в Украйна. Това заяви пред репортери помощникът на руския президент Юрий Ушаков, предаде ТАСС.

Той подчерта, че в телефонния разговор руският президент е предоставил обективен анализ на случващото се в зоната на "специалната военна операция"и перспективите за постигане на нейните цели. „Между другото, беше очертано какво реално биха могли да направят американците, за да прекратят бързо военните действия“, каза Ушаков.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Недейте така бре

    32 16 Отговор
    Лъжата, че Русия ще напада Европа служи САЩ да обира Европа, а урсулите да си прибират комисионните, а народите да са лъгани!

    Коментиран от #6, #7, #13, #94

    17:50 08.09.2026

  • 2 Смее ли да каже друго,

    9 24 Отговор
    шубе, баце.

    17:51 08.09.2026

  • 3 Овчар

    31 5 Отговор
    Оранжевия перчем вече никой не го взима на сериозно..! Това е ФАКТ който трудно може да бъде оборен .

    Коментиран от #19

    17:51 08.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бялджип

    25 19 Отговор
    Путин не е заплаха за Европа. Адските апетити на Украйна загробват Европа.

    Коментиран от #18, #119

    17:53 08.09.2026

  • 6 Така е

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Недейте така бре":

    Дядо Дончо иска, но няма желание..

    Коментиран от #8

    17:53 08.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дядоти дончо

    20 6 Отговор

    До коментар #6 от "Така е":

    си дои добре Европа с продажните усрсули!

    17:54 08.09.2026

  • 9 Фори

    15 26 Отговор
    Путин не държи на думата си. Лъга лековерните германци 30 г и им прибира парите . С тези пари направи ракети за да нападне Европа.

    17:55 08.09.2026

  • 10 Успокой се

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    и дай отначало! 😄

    17:55 08.09.2026

  • 11 койдазнай

    10 21 Отговор
    И това, докато всеки ден бомбардират Украйна.
    А това е центъра на Европа, макар Тръмп да не знае.

    17:56 08.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Винаги

    15 24 Отговор
    се намират баламами, за да вярват на руски лъжи. Лъжата ( инай-вече убийсттвото) е начин на живот на руската олигархия. Няма друга империя по-дива в цяклата си история като руската. Добре е, че е къса и скоро ще изчезне безславно.

    17:58 08.09.2026

  • 16 САЩ, Великобритания и ЕС обаче имат

    7 5 Отговор
    И го попита, кой иска да спечели Евровизия

    17:58 08.09.2026

  • 17 Ма как бе

    14 20 Отговор
    Русията нямаше и Украйна да напада, пък виж какво стана - 1.5 милиона крепостни - фира.

    Коментиран от #21

    17:59 08.09.2026

  • 18 Ъхъм!

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "Бялджип":

    Тя се самонападна заради апетити? .
    Ти да си един мнооооого т.п възрожденец слишучайно?
    Да? А, ясно!

    18:00 08.09.2026

  • 19 А бе

    13 14 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    И Лавров казваше че е луд този който казва,че Русия ще нападне Украйна но се случи.Когато Русия упорито отрича нещо значи ще се случи.

    Коментиран от #23, #30

    18:01 08.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Нали знаеш

    15 8 Отговор

    До коментар #17 от "Ма как бе":

    че троленето не показва само твоята трагедия, а отчаяността, падението и деградацията на фашизираният запад!

    Коментиран от #111

    18:01 08.09.2026

  • 22 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    6 12 Отговор
    тъкмо се бех уплашил след като превзе куев за три дни

    Коментиран от #26

    18:02 08.09.2026

  • 23 Ами Русия не е нападала Украйна

    19 10 Отговор

    До коментар #19 от "А бе":

    Две области обявиха автономия заради фашисткият режим в Украйна и поискаха помощ от Русия!

    Коментиран от #28

    18:03 08.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Рублевка

    17 8 Отговор
    Защо Русия да напада Европа? Европа няма нито нефт, нито природен газ, нито нищо. Само панели по покривите. Ако имаше нещо ценно в Европа, първи САЩ щяха да я нападнат.

    18:03 08.09.2026

  • 26 Киев

    12 6 Отговор

    До коментар #22 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":

    може и за три часа. Радвай се, че Путин не е натеняху, а и не иска Киев!

    Коментиран от #33

    18:04 08.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хихи!

    5 13 Отговор

    До коментар #23 от "Ами Русия не е нападала Украйна":

    В руските художествени филми е така.
    И аз ги гледам. Художествена измислица, харесва ми. В тях Раша побеждава всички навсякъде. 🥳🥳🥳🌈🌈🌈🎉🎉🎉
    Имаш ли още пуканки!

    Коментиран от #31, #34, #122

    18:05 08.09.2026

  • 29 Гробар

    11 7 Отговор
    Кво общо има келеша Доналд? Европа е територия на Мечока. Тръмпоча да си гледа Канада и Мексико.

    18:05 08.09.2026

  • 30 Рублевка

    15 6 Отговор

    До коментар #19 от "А бе":

    Русия не нападна Украйна, а две области в Украйна обявиха независимост, като Косово и се присъединиха към Русия с референдуми.

    18:06 08.09.2026

  • 31 Браво

    6 3 Отговор

    До коментар #28 от "Хихи!":

    Има хубави филми. По добре гледай тях, отколкото да се излагаш с тролене и пропаганда за глупаци!

    18:06 08.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Путин

    7 11 Отговор

    До коментар #26 от "Киев":

    иска, но не може да е като Натаняхо, защото е руски глупак.

    Коментиран от #40

    18:07 08.09.2026

  • 34 Гробар

    6 4 Отговор

    До коментар #28 от "Хихи!":

    То ако ставаше с плямпане и постове досега кравите да са завладели Русия.

    Коментиран от #49

    18:07 08.09.2026

  • 35 ТОВА ГО ПИША ОТ

    4 10 Отговор
    ГОДИНИ. И ЗНАЯ ЧЕ Е ТАКА. ТО СЪС ЕДНА ФАЛИРАЛА ОКРАИНА НЕ СЕ СПРАВЯТ ТА ЩЕ ТРЪГНАТ СРЕЩУ ЕВРОПА. ТОВА СА ФАНТАЗИИ НА БРЮКСЕЛСКИТЕ ЖЕНКИ И НАРКОМАНА. ЗА ДА КРАДАТ.

    Коментиран от #51

    18:08 08.09.2026

  • 36 Пи здюх що се обяснява

    6 9 Отговор
    Цел Свет знае че монголите не могат да победят и Украйна, ква Европа, кво НАТО,..сите ги млатят като шкембе у дувар
    Хихихихи

    Коментиран от #47, #103

    18:08 08.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Стоянчо Пуканката

    10 6 Отговор
    Европа му е напълно безразлична на Путин, и с право- някаква аморфна маса от народ без идентичност, джендър идеология, повсеместна наркомания, икономически упадък, безчетни орди друговерци безчистващи на воля, тотална деградация...

    В Кремъл отдавна са прозряли, че бъдещето е Азия- там са концентрирани руските интереси, икономическите ресурси ,търговските взаимоотношения и военното сътрудничество.

    Иначе ако " Склеротиралата стара госпожа"(Европа-та) си го изпроси, ще получи "мощни дози пеницилин"...

    18:09 08.09.2026

  • 39 Украйна се разпадна

    6 7 Отговор
    Като Югославия и СССР. Част от Украйна обяви независимост, също като Косово и с референдуми се присъедини към РФ. Украйна продължава да се разпада. РФ само помага, да няма геноцид.

    Коментиран от #53

    18:09 08.09.2026

  • 40 Ами не всеки

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Путин":

    зло като натеняху, както и не всеки е глу... като тролея. Само факти!

    18:09 08.09.2026

  • 41 Самоповтаряй си фейка,

    1 0 Отговор
    белким си го запомниш.
    Сугестопедията и сугестологията са добри помощни науки за хора със специални потребности.

    18:10 08.09.2026

  • 42 Русия нямала агресивни намерения

    9 4 Отговор
    Но Медведев има и то какви!

    18:10 08.09.2026

  • 43 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 4 Отговор
    само някакви евтинити тролове пишат от козяк нищо качествено вече няма

    а едно време имаше

    сега само клошарчета малограмотни

    18:11 08.09.2026

  • 44 Отстрани

    9 5 Отговор
    Т.е. Путин е казал на Тръмп , че онези двамата преговарящи американски идиота са винаги добре дошли да похапнат в Московски ресторант , докато Русия същевременно си свърши докрай работата по демилитаризацията и денацификацията на Украйна, Европа и НАТО.

    Ако Тръмп не го устройва, то може да ускори този процес като се включи на страната на Русия.

    Но тъй като Тръмп след три месеца ще бъде подложен на импийчмънт , Путин го е уверил , че и сам може да приключи задачата.

    18:12 08.09.2026

  • 45 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 5 Отговор
    мъко краварска мъко пари няма за качествени троловеее мъка

    Коментиран от #55

    18:12 08.09.2026

  • 46 така, така

    8 3 Отговор
    Каквото и да е посочил Путин, двамата с Дончо са наясно, че няма как да се реализира - просто Дончо не владее положението, а и периодично настъпва мотиката в желанието си САЩ да заработят някой друг долар.
    Горкия Дончо, опря отново до афиширане на разговори с Путин, та да си чисти имиджа, защото така го е закъсал в Иран, че вече никой не го брои и за две стотинки (пардон, два цента).

    18:12 08.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Оня Ден

    7 5 Отговор
    ПИЯНКАТА МЕНДЕЛ
    ЗАПЛАШВАШЕ
    ВАШИНГТОН
    СЪС ЯДРЕНИ УДАРИ.

    А СЕГА БУНКЕРНАТА ГНИДА
    ОТРИЧА .

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    18:12 08.09.2026

  • 49 Руски фейк

    6 9 Отговор

    До коментар #34 от "Гробар":

    Никой не ти я ще Русията блатна, радиационна и изостанала. Тя така си плаши крепостните още от соца да ги нахъсва.
    Кой ти е крив, че се връзваш лесно, рибок.

    Коментиран от #60, #77

    18:14 08.09.2026

  • 50 А СВЯТОГОРСК

    8 6 Отговор
    ПРЕВЗЕЛИ ГО
    ТОЯ ДЪРТИЯТ ПЛЕШИВЕЦ НА СНИМКАТА ?

    ДА КАЖЕ ДНЕСКА КАКВО ИМАЛО В ЛИМАН ?

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    18:14 08.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Украйна се разпадна

    6 6 Отговор
    Щом може за Югославия и СССР, значи и за Украйна може да се разпадне. Украйна е страна от третия свят със затихващи функции, просмукана от корупция и насилие, НА ПЪЛНА ЕВРОПЕЙСКА ИЗДРЪЖКА. Нормално е да се разпадне.

    Коментиран от #63

    18:14 08.09.2026

  • 53 Окупират част от Украйна

    5 8 Отговор

    До коментар #39 от "Украйна се разпадна":

    с помощта на платени мутри като Гиви, Моторола, Гиркин Стрелков, редовна армия, а окупираните обявяват независимост. Верваме ти.

    Коментиран от #68

    18:15 08.09.2026

  • 54 Аеееее

    4 8 Отговор
    Нещастници ПУТИН е шефа

    Коментиран от #58

    18:15 08.09.2026

  • 55 Що са ти?

    5 4 Отговор

    До коментар #45 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Важното е, че главният руски трол се появи оп.икан и докато техните не му сменят памперса, ще се вихри и ще те радва.

    Коментиран от #62, #76

    18:15 08.09.2026

  • 56 Да бе!

    7 4 Отговор
    Никой нормален човек не желае да повярва на кремълското жуже, освен психопатът Тръмп.

    18:16 08.09.2026

  • 57 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    5 10 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #65, #116

    18:16 08.09.2026

  • 58 Сънищата ти не ни касаят

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Аеееее":

    Това не е фройдистки сайт. Сбъркал си адресната лента.

    Коментиран от #64

    18:16 08.09.2026

  • 59 Реалност

    5 6 Отговор
    От самото начало на пълномащабната война беше ясно, че Русия отива на конфронтация с целия западен свят и че пак ще преживее разпад като в 1917 и 1991. Икономически не може да издържи. Въпросът е точно кога ще е разпадът. Можеше още преди няколко години, но Европа се мотае с мерките, а Америка е с шизофрения. Това удължава руската наглост и агония.

    Коментиран от #87

    18:17 08.09.2026

  • 60 Дръта чанта

    6 6 Отговор

    До коментар #49 от "Руски фейк":

    Аве младеж учи РУСКИ ще ти трябва

    18:17 08.09.2026

  • 61 така е

    6 2 Отговор
    Той уверяваше и че няма да напада Украйна. Дори се подиграваха с Байдън и НАТО че говорели глупости.

    Коментиран от #71

    18:17 08.09.2026

  • 62 Гадно е викаш

    5 5 Отговор

    До коментар #55 от "Що са ти?":

    да ти пречат да тролиш, да показваш дъното си и дъното на фашизма в Европа и Украйна! Каква гадост. Не го е срам тоя руски "трол" да ти пречи на лъжите и циганията! 😄Трагедия!

    Коментиран от #69

    18:18 08.09.2026

  • 63 Може, но Раша

    5 3 Отговор

    До коментар #52 от "Украйна се разпадна":

    ще я изпревари. Кво ти пука?

    Коментиран от #67

    18:18 08.09.2026

  • 64 Ба бааааа

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Сънищата ти не ни касаят":

    Не сънища реалност е

    18:18 08.09.2026

  • 65 няма край

    5 6 Отговор

    До коментар #57 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Няма край руската мъка. Няма край.
    А идва Цар Зима.

    Коментиран от #70, #73

    18:18 08.09.2026

  • 66 Атина Палада

    4 4 Отговор
    Обзалагам се,че разговора между Путин и Тръмп изобщо не е бил за Украйна!
    САЩ не се интересуват от Украйна,имат си други главоболия:) и президента на САЩ няма да си губи времето в разговори за Украйна..Тя (Украйна) е ясна вече и на децата!

    18:18 08.09.2026

  • 67 Мухахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Може, но Раша":

    Верваш ли си

    18:19 08.09.2026

  • 68 Украйна се разпадна

    5 4 Отговор

    До коментар #53 от "Окупират част от Украйна":

    Защото там на власт са хунта от националисти, които упражниха геноцид в собствената си страна.
    Президентът Порошенко: "нашите деца ще ходят на училище, а техните ще се крият в мазетата, да не ги убием".

    Коментиран от #72

    18:19 08.09.2026

  • 69 Споко, оставям те да си тролиш

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Гадно е викаш":

    на поразия. Не ме вълнуваш. Действай!
    Успех!

    Коментиран от #75

    18:19 08.09.2026

  • 70 9ти септември

    5 4 Отговор

    До коментар #65 от "няма край":

    Идва мъка но не за Русия

    18:19 08.09.2026

  • 71 Правилно

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "така е":

    И не нападна Украйна. Пришка на устата не ти ли излезе от тролене и папагалене на едно и също. 😄 Ако нямаш пари, работи. Троленето не е работа, а падение.

    18:20 08.09.2026

  • 72 Копеец

    4 4 Отговор

    До коментар #68 от "Украйна се разпадна":

    Браво! Точно това ни заръча Митрофанова да лъжем. Супер си!

    Коментиран от #78, #82

    18:20 08.09.2026

  • 73 Кво да ги праим

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "няма край":

    Те либирал откъсаци измъчени

    18:21 08.09.2026

  • 74 Даа...

    6 4 Отговор
    Кадафи го убиха, Садам го обесиха, Янукович и Асад избягаха в Москва, Орбан го свалиха. Останаха (за сега) само Фицо и Радев!

    Коментиран от #84, #86

    18:22 08.09.2026

  • 75 А дано

    2 3 Отговор

    До коментар #69 от "Споко, оставям те да си тролиш":

    Ама надали. Не вярвам да станеш и да спреш да лазиш по дъното което си ударил и деградацията на запада, ама дай да видим!

    18:23 08.09.2026

  • 76 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "Що са ти?":

    и вие ли сте от клошарите на галя със въшлясалите дрехи?

    18:23 08.09.2026

  • 77 само дето

    6 5 Отговор

    До коментар #49 от "Руски фейк":

    в тая блатна, радиационна и изостанала Русия вече има доста търговски центрове, в които те обслужват роботи. Де да бяха така изостанали и в ЕС!
    За изоставането им във военно отношение да не говорим - няма друга държава в света на тяхното ниво - дето се казва на САЩ им свършиха ракетите, а да произведат нови си е мъка и ще се чака години, за да натрупат някакво прилично количество. Виж, в Русия явно има доста натрупани перални, та производството им не само, че не спира, ами се увеличава.

    Като повтаряш остарели опорки не демонстрираш някакво познаване на света, а само зомбираната си некомпететност.

    Коментиран от #83, #85

    18:23 08.09.2026

  • 78 Това е цитат на украинския президент

    3 4 Отговор

    До коментар #72 от "Копеец":

    Порошенко: "Нашите деца ще ходят на училище, а техните ще се крият в мазетата да не ги убием".
    След Порошенко, избраха Зеленски, защото обеща преговори и край на войната, но вместо това я засили.

    18:24 08.09.2026

  • 79 Ха ха

    5 2 Отговор
    Да бе вЕрваме ти.

    18:24 08.09.2026

  • 80 Вова

    3 1 Отговор
    честна пионерска!

    18:25 08.09.2026

  • 81 И за Украйна

    2 2 Отговор
    така....

    18:25 08.09.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Федя

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "само дето":

    робота ли?

    18:26 08.09.2026

  • 84 За кой Радев тролиш?

    3 3 Отговор

    До коментар #74 от "Даа...":

    Ако е за премиера, генерал Румен Радев, ти си за ДАНС и за затвора!

    18:26 08.09.2026

  • 85 Нямат ли

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "само дето":

    роботи на фронта?

    18:26 08.09.2026

  • 86 Пречи ли ти Радев

    3 5 Отговор

    До коментар #74 от "Даа...":

    за мафията и национални предатели ПП, ДБ и ГЕРБ да унищожават България/ Не го е срам да пречи на безродният глу...

    18:27 08.09.2026

  • 87 Атина Палада

    4 6 Отговор

    До коментар #59 от "Реалност":

    Русия в конфронтация със Западният свят,а то взе,че Украйна фалира Западният свят..:)))Гледай кви неща стават :))). Историята ще запише Украйна,която изхвърли от борда Западният свят ..Не Китай, Не Русия,не глобален Юг и още каквото се сетите ,а Украйна сложи край на господството на Западния свят..Украйна сложи на въжето Западният свят а за ония там...дето ги наричат глобален Юг остана само да бутнат столчето ....

    18:28 08.09.2026

  • 88 Пожари

    3 1 Отговор
    и рязане на кабели,не се броят!

    18:28 08.09.2026

  • 89 Спрямо европа

    2 6 Отговор
    не,но спрямо балтийските пинчери,скандинавските подлоги и полша-Да!Отдръпване на нато от границите на Русия! Само тогава ще има траен мир!

    18:28 08.09.2026

  • 90 Украйна

    5 2 Отговор
    ги нарита!Но най-яко ги нарита Афганистан!Чак разпадна съюза!

    Коментиран от #92, #96

    18:30 08.09.2026

  • 91 Спрямо САЩ

    2 0 Отговор
    има ли лоши намерения?

    Коментиран от #95

    18:32 08.09.2026

  • 92 Мухахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #90 от "Украйна":

    Я пак

    18:33 08.09.2026

  • 93 дядо дръмпир-истината

    2 1 Отговор
    Така могат да ви правят каквото си поискат в бг....от пожари до атаки на складове......Различни германски медии изследват инцидента с дрона от началото на август. Според доклада, дронът, който се разби до украински транспортен самолет, е бил подготвен с военните експлозиви Семтекс и ПЕТН. Не е имало детонация, защото детонаторът очевидно се е откъснал.Дроновете са били 3...и е имало антени по дървета наблизо....щом на германец могат да му направят това ...какво остава за ....ганчооо.....

    18:33 08.09.2026

  • 94 Да бе

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Недейте така бре":

    така виехте и преди да нападнете украйна ...

    Коментиран от #97

    18:34 08.09.2026

  • 95 Атина Палада

    2 4 Отговор

    До коментар #91 от "Спрямо САЩ":

    Русия и САЩ винаги са били съюзници! Съюзници са и сега! Единственият съюзник на САЩ е Русия! Всички останали са или подлоги на САЩ или врагове!

    18:35 08.09.2026

  • 96 Глупости

    2 3 Отговор

    До коментар #90 от "Украйна":

    В Афганистан СССР даде толкова жертви, колкото за един ден през Отечествената война. Съветските войски се изтеглиха от каманака на Афганистан организирано и със своята техника, за разлика от бягството на САЩ.

    18:35 08.09.2026

  • 97 И не спирате да виете

    1 6 Отговор

    До коментар #94 от "Да бе":

    евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия. Така бе отчаян фашизма от Русия и в края на ВСВ! 😄

    18:35 08.09.2026

  • 98 Търновец

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Я пак? Украйна не е в Европа ли,":

    Украйна никога не е била и сега не е Европа, това е възродена и отчасти реновирана Отоманска империя, предците на богатите и на управниците на Украйна през 1683 участвуваха в похода на Тюркяните срещу Виена а там беше извършено клане на 25000 Християни мирни жители.

    18:36 08.09.2026

  • 99 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 2 Отговор
    НА ИZPOД КАТО ПУТЛЕР, НЯМАМ ВЯРА ...................... КАКТО И НА ВСЕКИ КОМУНОПИТЕК ....................... ФАКТ !

    18:36 08.09.2026

  • 100 az СВО Победа 81

    2 6 Отговор
    Накратко:

    1. Размяна на любезности преди двамата да се видят на предстоящата среща на АТЕС.

    2. Играта продължава!
    Москва бие по бивша Украйна в денонощен режим. Наркофюрерът реве на Брюксел и Лондон за пари за ПВО, те плащат! Парите отиват в САЩ, срещу доставки, ама в ... далечното бъдеще! (справка F-16 за БГ).

    Резултатът:
    Киев губи, Европа потъва, руснаците напредват, Тръмп балансира на ръба на бръснача относно проблема с дълга на САЩ!

    Коментиран от #113

    18:37 08.09.2026

  • 101 Пиночет

    6 0 Отговор
    Ботоксови педофили и джуджета с токчета, не могат да уверяват нищо!

    18:38 08.09.2026

  • 102 РФ е един огромен свинарник ! 🐷

    5 3 Отговор
    Парадоксът на нашето време: 140 милиона луди хора се управляват от психопат и маниак. От време на време при него се изпращат емисари и се очаква да се държат рационално – сякаш можеш да обясниш на сериен убиец, че е време доброволно да се предаде, да спре да убива и да отиде в затвора.
    Никой друг освен психопат и маниак, обладан от зли духове, не би могъл да разпали такава кървава война и геноцид на друг народ, а след това и на самия руски народ. Кой реши през 21-ви век да използва танкове, ирански шахеди и балистични ракети, за да срине градовете със земята, убивайки стотици хиляди цивилни, жени и деца, както и възрастни хора, спящи в леглата си? Кой друг освен маниак, обладан от зли духове и психопат е способен на подобно нещо?!

    18:38 08.09.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Хахахаха

    2 2 Отговор
    Ясно, ама тръмпоча ще управлява само още 2 години най-много. И въобще, кой и защо трябва да вярва на тупин?

    18:42 08.09.2026

  • 106 Истината

    2 2 Отговор
    Русия никога не е имала агресивни намерения към Европа напротив тя искаше да бъде приета в Европейския съюз но западът отказа сещате ли се за какво

    18:43 08.09.2026

  • 107 Путин уверил?

    2 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Стига бе! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    18:44 08.09.2026

  • 108 Европа няма нищо

    1 0 Отговор
    Защо да я напада Русия? Ако Европа имаше нещо ценно, първи САЩ щяха да я нападнат. Силата на Европа е в нейната култура и начин на живот, а не в богатства, които тя няма.

    18:48 08.09.2026

  • 109 Дони Деменцията

    0 0 Отговор
    Вярвам ти

    18:49 08.09.2026

  • 110 Путин или се бори за мир като едно време

    0 1 Отговор
    Или са го уплашили, я американците дето го посетиха, я Председателят Си. По-скоро е китаецът.

    18:50 08.09.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Истината

    1 1 Отговор
    Русия никога не е имала агресивни намерения към Европа напротив тя искаше да бъде приета в Европейския съюз но западът отказа сещате ли се за какво . Европейските продажби лидери се продадоха

    18:51 08.09.2026

  • 113 И какво се подмазваш на Русията,

    0 1 Отговор

    До коментар #100 от "az СВО Победа 81":

    все едно там някой те смята за нещо?

    Коментиран от #118

    18:52 08.09.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Мишел

    2 1 Отговор
    Русия няма никакви причини да превзема западна Европа - нито й трябват територии, нито й трябват подземните й богатства. При това, Русия се нуждае само от мир, а не от поредна война. Русия не заплашва никого, само предупреждава тези, които готвят война с нея, че тя завършва войните с превземане столицата на нашественика.

    18:55 08.09.2026

  • 116 ВЕЛИКА КОЧИНА

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    ПУТИН РАЗНЕБИТИ
    ТОТАЛНО ПРОСИЯТА.

    18:56 08.09.2026

  • 117 Бедни българино!

    1 0 Отговор
    София е толкова далеч по благоустройство и развитие от Москва, колкото пеш до Луната! Москва е град, където няма безработица, хората не гладуват и студуват. Улиците са чисти. Магазините са пълни и да. Има и бензин. Има всичко!

    19:01 08.09.2026

  • 118 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "И какво се подмазваш на Русията,":

    Само констатирам фактите!

    Подмазват се НПО грантаджиите, за пари, защото нищо друго не умеят и спрат ли им грантовете - ще умрат от глад!

    А грантовете са все по малко и няма за всички грантояди.... 🤣🤣🤣

    19:09 08.09.2026

  • 119 Барба Дани

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бялджип":

    Какви са апетитите на Украйна? Ако не си разбрал, руската армия пресече държавната граница на Украйна, а не обратното. Какви апетити има страна, която се опитва да запази територията си от нашественици?

    Коментиран от #120, #121

    19:10 08.09.2026

  • 120 Ами не си разбрал

    2 0 Отговор

    До коментар #119 от "Барба Дани":

    Две области обявиха автономия заради репресиите от фашисткият режим в Украйна и поискаха помощ от Русия!

    19:15 08.09.2026

  • 121 Каква държавна граница?

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "Барба Дани":

    Държавната граница на Украйна не е призната, защото всичките и съседи имат териториални претенции. Това е територия, открадната с измама от украинските националисти и трябва да бъде върната на РФ.

    19:22 08.09.2026

  • 122 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хихи!":

    Аве ти нещо си със слаботокова памет - от 2014 г. по наште медии се сипеха новини за "донбаските сепратисти". Знаеш ли кво означава това? Хората искаха да се отделят в автономия, не щът в Украйна.

    19:26 08.09.2026

  • 123 Хи хи

    1 0 Отговор
    тагаренковци ! Не вярвайте на Путин, той ще дойде за вас !!! Така каза зеления жужак ! Готови ли сте вече с бункерчетата, изкопахте ли ги ??

    19:29 08.09.2026

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