САЩ забраняват вноса на редица канадски стоки

САЩ ще забранят вноса на редица канадски продукти, включително алкохолни напитки, млечни продукти и мотоциклети, съобщи BBC, предава News.bg.

Мярката идва, след като Канада въведе ответни мита върху американски стоки на стойност около 20 милиарда долара. Те бяха наложени в отговор на американските мита до 50% върху канадски стоки.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Канада „дискриминира“ САЩ, и издаде изпълнителни заповеди за забрана на вноса на определени канадски продукти от 29 септември.

Сред забранените стоки са някои млечни продукти, безалкохолна бира, вино, ром, водка, малцова бира и мотоциклети.

Търговският спор между Вашингтон и Отава се задълбочава

Канадският премиер Марк Карни заяви, че отдалечаването на страната от САЩ като най-голям търговски партньор „ще има цена“.

Представители на двете страни заявиха, че искат да постигнат търговско споразумение, но нови разговори все още не са насрочени след провала на преговорите в края на август.

Бизнесът от двете страни на границата изразява опасения, че продължаващият търговски спор ще доведе до по-високи цени и намаляване на броя на клиентите.

Освен забраните САЩ въвеждат мита върху различни видове сирена, хартия, мебели и матраци, някои метали, моторни лодки и голф колички.