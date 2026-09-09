САЩ забраняват вноса на редица канадски стоки

САЩ ще забранят вноса на редица канадски продукти, включително алкохолни напитки, млечни продукти и мотоциклети, съобщи BBC, предава News.bg.
Мярката идва, след като Канада въведе ответни мита върху американски стоки на стойност около 20 милиарда долара. Те бяха наложени в отговор на американските мита до 50% върху канадски стоки.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Канада „дискриминира“ САЩ, и издаде изпълнителни заповеди за забрана на вноса на определени канадски продукти от 29 септември.
Сред забранените стоки са някои млечни продукти, безалкохолна бира, вино, ром, водка, малцова бира и мотоциклети.
Търговският спор между Вашингтон и Отава се задълбочава
Канадският премиер Марк Карни заяви, че отдалечаването на страната от САЩ като най-голям търговски партньор „ще има цена“.
Представители на двете страни заявиха, че искат да постигнат търговско споразумение, но нови разговори все още не са насрочени след провала на преговорите в края на август.
Бизнесът от двете страни на границата изразява опасения, че продължаващият търговски спор ще доведе до по-високи цени и намаляване на броя на клиентите.
Освен забраните САЩ въвеждат мита върху различни видове сирена, хартия, мебели и матраци, някои метали, моторни лодки и голф колички.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шиндлер
Коментиран от #3, #11
08:00 09.09.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Търговска Световна Война 😉
08:03 09.09.2026
3 Хъш
До коментар #1 от "Шиндлер":Шегуваш ли се, някой да цоца от САЩ? Тези цоцат от целия свят.
08:04 09.09.2026
4 Мита и санкции
08:04 09.09.2026
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:20 09.09.2026
6 Мюмюн
08:25 09.09.2026
7 Чудо голямо
08:26 09.09.2026
8 авантгард
А тук още ни набива слугинажа алабализми като свободна пазарна икономика.
Ха!
08:27 09.09.2026
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
които да ги харесват и одобряват.
Може би само Израел - другата терористична държава...
08:28 09.09.2026
10 Толкова брутално непазарен е САЩ
08:32 09.09.2026
11 А бре
До коментар #1 от "Шиндлер":Перекута не взели Канада още. Плямпало.
08:34 09.09.2026
12 От къде на къде ще
08:43 09.09.2026
13 Алкохол се продава
08:49 09.09.2026