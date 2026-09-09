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САЩ забраняват вноса на редица канадски стоки

САЩ забраняват вноса на редица канадски стоки

9 Септември, 2026 07:55 792 13

  • сащ-
  • канада-
  • стоки-
  • внос

Мярката засяга алкохолни напитки, млечни продукти и мотоциклети и ще влезе в сила на 29 септември

САЩ забраняват вноса на редица канадски стоки - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

САЩ ще забранят вноса на редица канадски продукти, включително алкохолни напитки, млечни продукти и мотоциклети, съобщи BBC, предава News.bg.

Мярката идва, след като Канада въведе ответни мита върху американски стоки на стойност около 20 милиарда долара. Те бяха наложени в отговор на американските мита до 50% върху канадски стоки.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Канада „дискриминира“ САЩ, и издаде изпълнителни заповеди за забрана на вноса на определени канадски продукти от 29 септември.

Сред забранените стоки са някои млечни продукти, безалкохолна бира, вино, ром, водка, малцова бира и мотоциклети.

Търговският спор между Вашингтон и Отава се задълбочава

Канадският премиер Марк Карни заяви, че отдалечаването на страната от САЩ като най-голям търговски партньор „ще има цена“.

Представители на двете страни заявиха, че искат да постигнат търговско споразумение, но нови разговори все още не са насрочени след провала на преговорите в края на август.

Бизнесът от двете страни на границата изразява опасения, че продължаващият търговски спор ще доведе до по-високи цени и намаляване на броя на клиентите.

Освен забраните САЩ въвеждат мита върху различни видове сирена, хартия, мебели и матраци, някои метали, моторни лодки и голф колички.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шиндлер

    7 9 Отговор
    Канадците къде се намират.Хем цоцат от Сащ хем претенции но нали са поданици на британските инцести.

    Коментиран от #3, #11

    08:00 09.09.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    ТръНп разпали ТСВ🤔❗
    Търговска Световна Война 😉

    08:03 09.09.2026

  • 3 Хъш

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Шиндлер":

    Шегуваш ли се, някой да цоца от САЩ? Тези цоцат от целия свят.

    08:04 09.09.2026

  • 4 Мита и санкции

    4 0 Отговор
    Дългосрочните търговски споразумения като НАФТА и ЦИФТА отидоха по дяволите още по време на великата ковид пандемия. Сега ще има нови.

    08:04 09.09.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    Тъппите кравари ще ги внасят от другаде, на по-високи цени естествено...

    08:20 09.09.2026

  • 6 Мюмюн

    3 0 Отговор
    самонаказват собствения си народ

    08:25 09.09.2026

  • 7 Чудо голямо

    5 0 Отговор
    В САЩ никога е нямало пазарна икономика. Винаги непазарни са били механизмите за производство, внос и търговия. И много преди сухият режим впрочем. Включително и относно всякакъв вид транспорт и логистика ....САЩ е просто абсурдна и вредна държава, еманацията на всичко лошо събрано в едно цяло

    08:26 09.09.2026

  • 8 авантгард

    1 0 Отговор
    Я виж ти, какви диктаторски решения.
    А тук още ни набива слугинажа алабализми като свободна пазарна икономика.
    Ха!

    08:27 09.09.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    Чудя се, на алчните и нагли кравари останаха ли им приятели,
    които да ги харесват и одобряват.
    Може би само Израел - другата терористична държава...

    08:28 09.09.2026

  • 10 Толкова брутално непазарен е САЩ

    3 0 Отговор
    Че дори е НЕ монополист а олигополист при алкохола! ...

    08:32 09.09.2026

  • 11 А бре

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шиндлер":

    Перекута не взели Канада още. Плямпало.

    08:34 09.09.2026

  • 12 От къде на къде ще

    3 0 Отговор
    въвежда Канада ответни мита. Трябва да им се робува и да им се плаща даже на наглите кравари. Недопустима е всяка една реципрочност. Защо толкова мразят "колективния Запад" и свободата? Пита умника Дайнов .... А дее защо ?

    08:43 09.09.2026

  • 13 Алкохол се продава

    0 0 Отговор
    Ама само от държавни и щатски акцизни складове в САЩ ... всичко друго е подсъдимо. Дори дюти-фри шоповете по летищата от тях зареждат ! Пълен и брутален монопол ...

    08:49 09.09.2026