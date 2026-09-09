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24-часова стачка парализира обществения транспорт в Нидерландия

24-часова стачка парализира обществения транспорт в Нидерландия

9 Септември, 2026 09:29, обновена 9 Септември, 2026 09:32 700 10

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  • обществен транспорт-
  • стачка

Служителите протестират срещу плановете за съкращения в социалното осигуряване за 6,5 млрд. евро

24-часова стачка парализира обществения транспорт в Нидерландия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Национална 24-часова стачка в обществения транспорт започна през нощта в Нидерландия. Служителите протестират срещу плановете на правителството за съкращения в социалното осигуряване на стойност 6,5 млрд. евро, предава БТА.

Почти в цялата страна не се движат влакове, автобуси, трамваи и метро. Сред планираните мерки са намаляване на обезщетенията за безработица и ограничаване на обезщетенията за хора с увреждания. Профсъюзите настояват плановете да бъдат отменени.

Ограничено движение на влаковете

С няколко изключения влаковете в страната не се движат. Националната железопътна компания NS поддържа само линията „Airport Sprinter“ между Амстердам Сентрал, летище Схипхол и Хофддорп, при това с по-рядко движение от обичайното.

Международните влакове, включително ICE и EuroCity, също не се движат в Нидерландия. Автобусите и трамваите са спрени, въпреки че някои превозвачи, сред които U-OV в Утрехт, се опитват да поддържат част от линиите. На отделни места се движат и регионални автобуси и влакове на по-малки компании.

Заради стачката се очакват и други протести

По пътищата сутринта не е отчетено необичайно голямо натоварване. В 7:00 ч. са регистрирани 32 задръствания с обща дължина 112 километра. Според официалната служба за пътна информация това се дължи отчасти на широко разпространената практика за работа от дома.

Очаква се стачката да продължи до 2:00 ч. през нощта.

През този месец са планирани стачки и протести и в други сектори. Пристанищните работници вече прекратиха работа, а предстоят акции на служители в преработката на отпадъци, почистването, металургията и строителството.

Правителството отстъпва по част от мерките

Протестите се провеждат дни преди „Деня на принца“ на 15 септември, когато правителството представя официално проектобюджета за 2027 г.

Според изтекли документи правителството вече е отменило част от планираните съкращения в социалното осигуряване. От дневния ред са отпаднали повишаването на възрастта за пенсиониране и намаленията на социалните помощи. Други мерки са временно замразени, като съкращаването на срока за изплащане на обезщетенията за безработица е отложено за 2029 г.

Профсъюзите обаче заявяват, че планираните протестни действия ще продължат. Те смятат, че правителството не прави достатъчно и настояват всички съкращения в социалното осигуряване да бъдат отменени.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами отнякъде

    13 1 Отговор
    Трябва да се събират пари за Зеленски и Украйна... Какви са тея протести срещу защитниците на Европа!

    09:37 09.09.2026

  • 2 Пак тоя

    10 1 Отговор
    Путин е виновен.

    Коментиран от #10

    09:38 09.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    7 1 Отговор
    Скоро никой няма да стачкува, защото всички в транспорта няма да работят!!! Хората ще бъдат изместени от ИИ, и роботизирани тенекии, за което се работи усилено от едни глупаци, които не осъзнават, че също ще бъдат заместени от ИИ!!!

    Коментиран от #7

    09:39 09.09.2026

  • 5 Удри евраста с лопатЕто

    6 1 Отговор
    Ако кажете и, че подкрепят и протестите заради победата алтернатива за Германия и ще ви призная, все пак само за протеста от хиляда човека в Германия ни информирате ежечасно, макар вече протестите да затихват.

    09:45 09.09.2026

  • 6 Специалист

    10 0 Отговор
    Могат протестират синдикално.При нас синдикатите си стоят в кабинетите и ни обясняват че те искали увеличение на заплатите но не им давали.И всяка година ще организирали протести на есен

    09:47 09.09.2026

  • 7 млад еврас

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Ако заменят скоро хората в транспорта с ИИ то преди това ще са сменени и няма да работят в много други сфери, транспорта ще е капка в морето.

    09:48 09.09.2026

  • 8 Цената на войната

    4 2 Отговор
    Помощите за Украйна, които Нидерландия охотно предоставя в комбинация с увеличените разходи за отбрана водят до подобни съкращения и хората с право стачкуват, защото всичко това е за тяхна сметка. Идеята за помощите ще става все по-трудно продаваема в Европа. Ако хората почнат да търсят и обяснение, предстои мащабна смяна на политическата върхушка.

    09:48 09.09.2026

  • 9 така е

    2 0 Отговор
    Абе дайте ми нидерландската заплата и не ме питайте какво работя!

    10:01 09.09.2026

  • 10 хе хе

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пак тоя":

    ВСЕКИ цент от заплатите в Западна Европа е извоюван с борби и стачки. Така е от както свят светува. А вие кога за последно стачкувахте за по-достойни доходи?

    10:06 09.09.2026

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