24-часова стачка парализира обществения транспорт в Нидерландия

Национална 24-часова стачка в обществения транспорт започна през нощта в Нидерландия. Служителите протестират срещу плановете на правителството за съкращения в социалното осигуряване на стойност 6,5 млрд. евро, предава БТА.
Почти в цялата страна не се движат влакове, автобуси, трамваи и метро. Сред планираните мерки са намаляване на обезщетенията за безработица и ограничаване на обезщетенията за хора с увреждания. Профсъюзите настояват плановете да бъдат отменени.
Ограничено движение на влаковете
С няколко изключения влаковете в страната не се движат. Националната железопътна компания NS поддържа само линията „Airport Sprinter“ между Амстердам Сентрал, летище Схипхол и Хофддорп, при това с по-рядко движение от обичайното.
Международните влакове, включително ICE и EuroCity, също не се движат в Нидерландия. Автобусите и трамваите са спрени, въпреки че някои превозвачи, сред които U-OV в Утрехт, се опитват да поддържат част от линиите. На отделни места се движат и регионални автобуси и влакове на по-малки компании.
Заради стачката се очакват и други протести
По пътищата сутринта не е отчетено необичайно голямо натоварване. В 7:00 ч. са регистрирани 32 задръствания с обща дължина 112 километра. Според официалната служба за пътна информация това се дължи отчасти на широко разпространената практика за работа от дома.
Очаква се стачката да продължи до 2:00 ч. през нощта.
През този месец са планирани стачки и протести и в други сектори. Пристанищните работници вече прекратиха работа, а предстоят акции на служители в преработката на отпадъци, почистването, металургията и строителството.
Правителството отстъпва по част от мерките
Протестите се провеждат дни преди „Деня на принца“ на 15 септември, когато правителството представя официално проектобюджета за 2027 г.
Според изтекли документи правителството вече е отменило част от планираните съкращения в социалното осигуряване. От дневния ред са отпаднали повишаването на възрастта за пенсиониране и намаленията на социалните помощи. Други мерки са временно замразени, като съкращаването на срока за изплащане на обезщетенията за безработица е отложено за 2029 г.
Профсъюзите обаче заявяват, че планираните протестни действия ще продължат. Те смятат, че правителството не прави достатъчно и настояват всички съкращения в социалното осигуряване да бъдат отменени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами отнякъде
09:37 09.09.2026
2 Пак тоя
Коментиран от #10
09:38 09.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
Коментиран от #7
09:39 09.09.2026
5 Удри евраста с лопатЕто
09:45 09.09.2026
6 Специалист
09:47 09.09.2026
7 млад еврас
До коментар #4 от "Пич":Ако заменят скоро хората в транспорта с ИИ то преди това ще са сменени и няма да работят в много други сфери, транспорта ще е капка в морето.
09:48 09.09.2026
8 Цената на войната
09:48 09.09.2026
9 така е
10:01 09.09.2026
10 хе хе
До коментар #2 от "Пак тоя":ВСЕКИ цент от заплатите в Западна Европа е извоюван с борби и стачки. Така е от както свят светува. А вие кога за последно стачкувахте за по-достойни доходи?
10:06 09.09.2026