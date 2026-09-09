24-часова стачка парализира обществения транспорт в Нидерландия

Национална 24-часова стачка в обществения транспорт започна през нощта в Нидерландия. Служителите протестират срещу плановете на правителството за съкращения в социалното осигуряване на стойност 6,5 млрд. евро, предава БТА.

Почти в цялата страна не се движат влакове, автобуси, трамваи и метро. Сред планираните мерки са намаляване на обезщетенията за безработица и ограничаване на обезщетенията за хора с увреждания. Профсъюзите настояват плановете да бъдат отменени.

Ограничено движение на влаковете

С няколко изключения влаковете в страната не се движат. Националната железопътна компания NS поддържа само линията „Airport Sprinter“ между Амстердам Сентрал, летище Схипхол и Хофддорп, при това с по-рядко движение от обичайното.

Международните влакове, включително ICE и EuroCity, също не се движат в Нидерландия. Автобусите и трамваите са спрени, въпреки че някои превозвачи, сред които U-OV в Утрехт, се опитват да поддържат част от линиите. На отделни места се движат и регионални автобуси и влакове на по-малки компании.

Заради стачката се очакват и други протести

По пътищата сутринта не е отчетено необичайно голямо натоварване. В 7:00 ч. са регистрирани 32 задръствания с обща дължина 112 километра. Според официалната служба за пътна информация това се дължи отчасти на широко разпространената практика за работа от дома.

Очаква се стачката да продължи до 2:00 ч. през нощта.

През този месец са планирани стачки и протести и в други сектори. Пристанищните работници вече прекратиха работа, а предстоят акции на служители в преработката на отпадъци, почистването, металургията и строителството.

Правителството отстъпва по част от мерките

Протестите се провеждат дни преди „Деня на принца“ на 15 септември, когато правителството представя официално проектобюджета за 2027 г.

Според изтекли документи правителството вече е отменило част от планираните съкращения в социалното осигуряване. От дневния ред са отпаднали повишаването на възрастта за пенсиониране и намаленията на социалните помощи. Други мерки са временно замразени, като съкращаването на срока за изплащане на обезщетенията за безработица е отложено за 2029 г.

Профсъюзите обаче заявяват, че планираните протестни действия ще продължат. Те смятат, че правителството не прави достатъчно и настояват всички съкращения в социалното осигуряване да бъдат отменени.